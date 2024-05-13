Rumores sobre el origen del donut

Algunos dicen que el término deriva del antiguo alemán "krafo" (tortita), otros creen que procede de la pastelera austriaca Cäcilie Krapf, que inventó estas bolas redondas de levadura con motivo del Congreso de Viena de 1815. Su éxito fue tal que ese año se consumieron más de diez millones de rosquillas en la capital austriaca.

Un postre, muchos nombres

Mientras que en Austria la palabra "Krapfen" hace inmediatamente la boca agua, en Berlín hay que decir "Pfannkuchen" para conseguir el mismo efecto. Hacia el Rin, se llama "Kreppel", mientras que en el resto de Alemania basta con decir "berlinés". ¿Demasiadas versiones? Recuerde: si quiere probar el postre de carnaval más típico de Austria, tiene que pedir un "Krapfen". Por cierto: el pastel no sólo está disponible en carnaval, sino durante todo el año.

¿Por qué en carnaval?

Culturalmente hablando, los "Krapfen" son platos elaborados con masa de levadura que se fríen en aceite. Al estilo austriaco, en grasa. Y precisamente la grasa y los huevos no debían comerse durante el periodo de ayuno que seguía a la época de carnaval. Por eso, antes del Miércoles de Ceniza, inicio oficial de la Cuaresma, se horneaban deliciosas rosquillas con sus ingredientes, para deleite de todos los golosos.