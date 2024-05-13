Rosquillas de carnaval
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Rellenos de mermelada de albaricoque y espolvoreados con azúcar glas - los donuts de carnaval son un clásico de la temporada de carnaval austriaca.
Método
- Tiempo de preparación: 60 min.
- 16 Trozos
Para la masa de arranque
Mezclar la levadura, la leche y 100 g de harina y amasar hasta obtener una masa suave. Forme una bola y envuélvala en film transparente. dejar reposar a temperatura ambiente durante 1 o 2 horas.
Mezclar en un bol 3 yemas de huevo, el huevo entero, el azúcar, el ron, una vaina de vainilla y la ralladura de limón. Añadir esta mezcla y la harina restante a la masa previa. Mezclar con un gancho amasador. Añadir poco a poco la mantequilla y la sal. Seguir amasando hasta que la masa esté bien lisa.
Dividir la masa en porciones de 50 g cada una, formar bolas y colocarlas sobre una tabla de cortar enharinada. Cubrirlas con un paño enharinado y dejarlas fermentar durante 1 o 2 horas aproximadamente. Las bolas deben doblar prácticamente su tamaño.
Calentar el aceite en una sartén alta y freír los donuts durante tres minutos por cada lado hasta que estén dorados. Dejar enfriar sobre una rejilla, rellenar con mermelada de albaricoque y espolvorear con azúcar glas.
Ingredientes
Rumores sobre el origen del donut
Algunos dicen que el término deriva del antiguo alemán "krafo" (tortita), otros creen que procede de la pastelera austriaca Cäcilie Krapf, que inventó estas bolas redondas de levadura con motivo del Congreso de Viena de 1815. Su éxito fue tal que ese año se consumieron más de diez millones de rosquillas en la capital austriaca.
Un postre, muchos nombres
Mientras que en Austria la palabra "Krapfen" hace inmediatamente la boca agua, en Berlín hay que decir "Pfannkuchen" para conseguir el mismo efecto. Hacia el Rin, se llama "Kreppel", mientras que en el resto de Alemania basta con decir "berlinés". ¿Demasiadas versiones? Recuerde: si quiere probar el postre de carnaval más típico de Austria, tiene que pedir un "Krapfen". Por cierto: el pastel no sólo está disponible en carnaval, sino durante todo el año.
¿Por qué en carnaval?
Culturalmente hablando, los "Krapfen" son platos elaborados con masa de levadura que se fríen en aceite. Al estilo austriaco, en grasa. Y precisamente la grasa y los huevos no debían comerse durante el periodo de ayuno que seguía a la época de carnaval. Por eso, antes del Miércoles de Ceniza, inicio oficial de la Cuaresma, se horneaban deliciosas rosquillas con sus ingredientes, para deleite de todos los golosos.