Steirisches Backhendl
- Carne
- Clásicos
- main-course
El "Steirisches Backhendl" es un plato austríaco de Estiria: pollo empanado y frito, servido con ensalada de patatas y pepinillos.
Método
- Tiempo de preparación: 30 min.
- 2 Porciones
Lava, seca y corta el pollo: corta las pechugas por la mitad y divide los muslos por la mitad también.
Si se prefiere, retirar la piel. Precalentar el horno a 220 °C.
Bate los huevos. Condimenta generosamente los trozos de pollo con sal y pimienta de cayena. Pasa cada trozo por harina, luego por los huevos batidos y finalmente por migas de pan rallado.
Después, coloca los trozos de pollo empanizados en una bandeja para hornear, rocíalos con aceite y hornéalos en el horno caliente durante aproximadamente 30 minutos, volteándolos una vez.
Consejo: El pollo se hornea en el horno en lugar de freírlo en grasa, lo que lo hace jugoso y crujiente.
Deja escurrir el pollo en papel de cocina y sírvelo adornado con rodajas de limón.
Consejo: Acompañar con una ensalada de patatas con aceite de semillas de calabaza estirio.