¿Sabías que...?

El Marillenknödel es el epítome del Wachau y un ejemplo de la apertura de los austriacos hacia otras culturas. Después de todo, esta exquisitez combina una fruta originaria de China (albaricoque) con una planta de Polinesia (azúcar) y una idea de preparación de la Alta Austria (knödel). La Unión Europea, como era de esperar, también tiene su papel regulatorio en esto. Sin embargo, en este caso, los agricultores de albaricoques de Wachau tienen motivos para sonreír ante las estrictas regulaciones. Han recibido la designación de origen protegida "Wachauer Marille", una certificación válida en toda Europa que sitúa sus preciosas frutas entre las mejores de su tipo.