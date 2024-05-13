Wachauer Marillenknödel
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Los "Wachauer Marillenknödel" son un postre austriaco de masa de patata rellena de albaricoque, servido con migas doradas y azúcar, popular en verano.
Método
- Tiempo de preparación: 60 min.
- 10 Bolas
Bate la mantequilla blanda con el azúcar avainillado y una pizca de sal. Incorpora el huevo, el requesón y la harina y amasa hasta obtener una masa homogénea. Forma una bola, envuélvela en film transparente y déjala reposar en un lugar fresco durante unos 30 minutos.
Retira los huesos de los albaricoques (empújalos hacia fuera con el mango de una cuchara de madera o córtalos para abrirlos). Coloca un trozo de azúcar en cubitos dentro de cada albaricoque.
En una superficie enharinada, forma la masa en un rollo de aproximadamente 5 cm de grosor. Corta rodajas con un cuchillo y aplánalas ligeramente en la palma de la mano. Coloca los albaricoques encima, envuelve la masa alrededor y séllela firmemente. Con las manos enharinadas, forma bollos y colócalos en una tabla también enharinada.
Pon abundante agua ligeramente salada a hervir en una cacerola grande. Añade las bolas de masa de albaricoque y deja cocer a fuego lento de 10 a 13 minutos. Remueve suavemente de vez en cuando para evitar que se peguen.
Consejo: Para asegurarte de que las bolas de masa no se deshacen, es aconsejable cocer una bola de prueba antes de rellenarlas. A continuación, si es necesario, corrije la masa excesivamente blanda con un poco de harina o la masa excesivamente firme con mantequilla.
Para la guarnición, derrite la mantequilla en una sartén. Agrega el pan rallado y aromatiza con canela, dorándolo hasta que esté dorado. Finalmente, espolvorea generosamente con azúcar. Con cuidado, saca los knödel ya cocidos y pásalos por el pan rallado preparado. Sirve y espolvorea con azúcar glas.
Ingredientes
¿Sabías que...?
El Marillenknödel es el epítome del Wachau y un ejemplo de la apertura de los austriacos hacia otras culturas. Después de todo, esta exquisitez combina una fruta originaria de China (albaricoque) con una planta de Polinesia (azúcar) y una idea de preparación de la Alta Austria (knödel). La Unión Europea, como era de esperar, también tiene su papel regulatorio en esto. Sin embargo, en este caso, los agricultores de albaricoques de Wachau tienen motivos para sonreír ante las estrictas regulaciones. Han recibido la designación de origen protegida "Wachauer Marille", una certificación válida en toda Europa que sitúa sus preciosas frutas entre las mejores de su tipo.