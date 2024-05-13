El Wiener Schnitzel original

En Austria, no todo schnitzel puede llamarse Wiener Schnitzel. Cuando veas "Wiener Schnitzel" en el menú, te estará ofreciendo un escalope de ternera frito en manteca clarificada.

Para preparar este clásico, la carne se golpea suavemente, se sazona y se humedece antes de pasarla por harina, huevo y pan rallado. Es importante no presionar las migas para que el empanado quede crujiente y forme esas ondas características al freírse, creando ese efecto de "¡Wow! ¡Soy un auténtico Wiener Schnitzel!"