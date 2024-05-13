Topfenknödel mit Apfelmus
- Dulces
- Vegetarianos
- dessert
El "Topfenknödel mit Apfelmus" son bolas de requesón servidas con puré de manzana, un postre austriaco popular en otoño por su combinación de sabores y texturas.
Método
- Tiempo de preparación: 70 min.
- 12 Bolas
Para hacer las bolas de requesón, mezcla rápidamente todos los ingredientes y deja infusionar en la nevera durante al menos 30 minutos.
Pela las manzanas, córtalas en trozos pequeños y colócalas en una cacerola pequeña. Vierte agua, añade zumo de limón y canela, y cocina a fuego lento hasta que las manzanas se deshagan. También puedes triturar las manzanas con una batidora de mano.
Pon un cazo con agua a hervir y lleva a ebullición. Saca la masa del frigorífico y forma bolas de masa con las manos mojadas o con una cuchara de helado.
Introduce las bolas en agua hirviendo y cuece durante unos 10-12 minutos, evitando que lleguen a hervir. Dependiendo del tamaño, el tiempo de cocción puede ser ligeramente más corto o más largo.
Mientras tanto, derrite la mantequilla y tuesta el pan rallado de espelta hasta que se dore.
Retira las bolas del agua, pasalas por el pan rallado y sirvelas con compota de manzana.