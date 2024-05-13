Three apple dumplings with breadcrumbs and icing sugar on grey plate, halved apples and sugar sifter beside.
  1. Inicio
  2. Topfenknödel mit Apfelmus

Topfenknödel mit Apfelmus

  • Dulces
  • Vegetarianos
  • dessert

El "Topfenknödel mit Apfelmus" son bolas de requesón servidas con puré de manzana, un postre austriaco popular en otoño por su combinación de sabores y texturas.

Método

  • Tiempo de preparación: 70 min.
  • 12 Bolas
Paso 1

Para hacer las bolas de requesón, mezcla rápidamente todos los ingredientes y deja infusionar en la nevera durante al menos 30 minutos.

Paso 2

Pela las manzanas, córtalas en trozos pequeños y colócalas en una cacerola pequeña. Vierte agua, añade zumo de limón y canela, y cocina a fuego lento hasta que las manzanas se deshagan. También puedes triturar las manzanas con una batidora de mano.

Paso 3

Pon un cazo con agua a hervir y lleva a ebullición. Saca la masa del frigorífico y forma bolas de masa con las manos mojadas o con una cuchara de helado.

Paso 4

Introduce las bolas en agua hirviendo y cuece durante unos 10-12 minutos, evitando que lleguen a hervir. Dependiendo del tamaño, el tiempo de cocción puede ser ligeramente más corto o más largo.

Paso 5

Mientras tanto, derrite la mantequilla y tuesta el pan rallado de espelta hasta que se dore.

Paso 6

Retira las bolas del agua, pasalas por el pan rallado y sirvelas con compota de manzana.

Ingredientes

Para las bolas de requesón
Para los Butterbrösel
Para la compota de manzana

Esto también podría interesaros

Descubre lo mejor de Austria

Suscríbete a nuestro boletín y recibe información exclusiva:

  • Consejos para tus próximas vacaciones

  • Novedades culinarias y recetas

  • Calendario de eventos con los mejores acontecimientos

  • Ofertas de viaje actuales y promociones especiales