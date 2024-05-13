Mulled wine with cinnamon stick in a glass, Christmas cookies and baubles on a wooden table with candles.
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Glühwein y ponche para la temporada fría

  • Bebidas

El vino caliente y el ponche son las bebidas invernales más populares en Austria, con el aroma del vino tinto, clavo y canela que evocan el espíritu navideño.

Método

  • Tiempo de preparación: 30 min.
  • 8 Porciones
Paso 1

Calienta el vino tinto con el agua y el azúcar.

Paso 2

Añade los clavos, las ramas de canela y las naranjas.

Paso 3

Deja cocer a fuego lento durante 15-20 minutos.

Atención: el vino caliente no debe hervir. Aromatizar y endulzar si es necesario.

Paso 4

Retira los clavos y las ramas de canela y vierte el vino caliente en las tazas.

Consejo: El vino caliente también se puede adornar con una rodaja de naranja y sabe mejor servido caliente.

Ingredientes

Para el vino caliente

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