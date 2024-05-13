Glühwein y ponche para la temporada fría
- Bebidas
El vino caliente y el ponche son las bebidas invernales más populares en Austria, con el aroma del vino tinto, clavo y canela que evocan el espíritu navideño.
Método
- Tiempo de preparación: 30 min.
- 8 Porciones
Calienta el vino tinto con el agua y el azúcar.
Añade los clavos, las ramas de canela y las naranjas.
Deja cocer a fuego lento durante 15-20 minutos.
Atención: el vino caliente no debe hervir. Aromatizar y endulzar si es necesario.
Retira los clavos y las ramas de canela y vierte el vino caliente en las tazas.
Consejo: El vino caliente también se puede adornar con una rodaja de naranja y sabe mejor servido caliente.