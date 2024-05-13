Cheese fondue on laid table with bread, red wine, candles and salad, hand dipping bread.
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Vorarlberger Käsefondue

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El "Vorarlberger Käsefondue" es un fondue de queso típico de Vorarlberg, Austria, popular en invierno y en reuniones sociales por su mezcla de quesos locales.

Método

  • Tiempo de preparación: 30 min.
  • 4 Porciones
Paso 1

Para la fondue

Pela el ajo y frótalo en la olla de la fondue. 

Paso 2

Retira la corteza del queso y rállalo en trozos gruesos .

Paso 3

Vierte en la olla de la fondue junto con el vino blanco y calienta a fuego lento, removiendo constantemente. .

Paso 4

Incorpora la harina de maíz junto con el licor de cerezas. .

Paso 5

Coloca la olla de la fondue en el horno y mantenla caliente. 

Paso 6

Für den Salat

Retira las hojas exteriores de la cabeza de la col, córtala en cuartos y retira el tallo. A continuación, pícalas finamente con un cuchillo afilado o una cortadora.

Paso 7

Coloca la col rallada en un bol, sazona con sal y vierte el agua mineral. Deja reposar durante una hora. A continuación, amasa bien la col. Exprime el exceso de agua salada y escúrrela. 

Paso 8

Lava y corta la manzana en cuartos, quitale la piel y cortala en rodajas finas. Retira con cuidado los granos de la granada. Lava y arranca el romero.

Paso 9

Para el aliño, mezcla todos los ingredientes.

Paso 10

Coloca la lombarda, las rodajas de manzana, los granos de granada, las semillas de calabaza y las agujas de romero en un bol y mézclalos. Rocia con el aliño y sazona con un poco de sal si es necesario. .

Sugerencia: Servir con pan, alcachofas (del tarro), pepinillos, mazorcas de maíz en escabeche y dátiles.

Ingredientes

Para la fondue
Para la ensalada de col
Para el aliño

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