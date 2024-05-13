Vorarlberger Käsefondue
- Clásicos
- Vegetarianos
- main-course
El "Vorarlberger Käsefondue" es un fondue de queso típico de Vorarlberg, Austria, popular en invierno y en reuniones sociales por su mezcla de quesos locales.
Método
- Tiempo de preparación: 30 min.
- 4 Porciones
Para la fondue
Pela el ajo y frótalo en la olla de la fondue.
Retira la corteza del queso y rállalo en trozos gruesos .
Vierte en la olla de la fondue junto con el vino blanco y calienta a fuego lento, removiendo constantemente. .
Incorpora la harina de maíz junto con el licor de cerezas. .
Coloca la olla de la fondue en el horno y mantenla caliente.
Für den Salat
Retira las hojas exteriores de la cabeza de la col, córtala en cuartos y retira el tallo. A continuación, pícalas finamente con un cuchillo afilado o una cortadora.
Coloca la col rallada en un bol, sazona con sal y vierte el agua mineral. Deja reposar durante una hora. A continuación, amasa bien la col. Exprime el exceso de agua salada y escúrrela.
Lava y corta la manzana en cuartos, quitale la piel y cortala en rodajas finas. Retira con cuidado los granos de la granada. Lava y arranca el romero.
Para el aliño, mezcla todos los ingredientes.
Coloca la lombarda, las rodajas de manzana, los granos de granada, las semillas de calabaza y las agujas de romero en un bol y mézclalos. Rocia con el aliño y sazona con un poco de sal si es necesario. .
Sugerencia: Servir con pan, alcachofas (del tarro), pepinillos, mazorcas de maíz en escabeche y dátiles.