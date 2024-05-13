Waldviertler Mohnnudeln
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"Waldviertler Mohnnudeln" son ñoquis de papa cubiertos con semillas de amapola y azúcar, un dulce típico de la región de Waldviertel.
Método
- Tiempo de preparación: 30 min.
- 4 Porciones
Tritura finamente las patatas cocidas y amasa con la harina gruesa, la mantequilla, una pizca de sal y el huevo.
Forma los fideos y cocer lentamente durante unos 10 minutos. Cuela la pasta y mézcla con mantequilla derretida, azúcar, un poco de azúcar de vainilla y un chorrito de ron.
Mezcla con una cantidad generosa de semillas ralladas de amapola del Waldviertler y sirve espolvoreado con azúcar glas.