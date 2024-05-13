¿Qué ocurre cuando un cuadro se convierte en un postre o un emblema culinario se reinventa? eatArtists cuenta cómo el arte vive en la gastronomía austriaca.

Un cuadro se convierte en una tarta.

Una propuesta artística se transforma en un plato vegetariano.

Una figura histórica revive en un nuevo souvenir gastronómico.

Esto es precisamente en lo que se centra la narración de eatArtists: los momentos en que el arte se adentra en la cocina.

Todo gira en torno a tres historias: Sophia Stolz conoce a Gustav Klimt en el Belvedere y responde a su universo visual con composiciones comestibles. Paul Ivić aborda la obra de Hermann Nitsch a través de la intensidad de la cocina vegetariana entre Mistelbach y el Castillo de Prinzendorf. En Salzburgo, Julia Zotter y Philip Rachinger siguen el poder creativo de Mozart y crean un nuevo souvenir gastronómico. eatArtists nos habla de espacios impregnados de historia, de una rica cultura y de una gastronomía abierta a nuevas ideas, creando una visión de Austria en la que la cultura y la gastronomía no están separados, sino que se potencian mutuamente.