#eatArtists – la unión del arte y la gastronomía en Austria
Saborear el arte
Introduction
Un cuadro se convierte en una tarta.
Una propuesta artística se transforma en un plato vegetariano.
Una figura histórica revive en un nuevo souvenir gastronómico.
Esto es precisamente en lo que se centra la narración de eatArtists: los momentos en que el arte se adentra en la cocina.
Todo gira en torno a tres historias: Sophia Stolz conoce a Gustav Klimt en el Belvedere y responde a su universo visual con composiciones comestibles. Paul Ivić aborda la obra de Hermann Nitsch a través de la intensidad de la cocina vegetariana entre Mistelbach y el Castillo de Prinzendorf. En Salzburgo, Julia Zotter y Philip Rachinger siguen el poder creativo de Mozart y crean un nuevo souvenir gastronómico. eatArtists nos habla de espacios impregnados de historia, de una rica cultura y de una gastronomía abierta a nuevas ideas, creando una visión de Austria en la que la cultura y la gastronomía no están separados, sino que se potencian mutuamente.
"El arte nos enseña a permitir que las personas tengan la libertad de interpretarlo a su manera. Es emocionante cuando, como en el arte, nos abrimos a algo nuevo".Julia Zotter, Chocolates Zotter
Cuatro personalidades, tres nuevas perspectivasCuatro propuestas creativas únicas, tres historias extraordinarias: Sophia Stolz, Paul Ivić, Julia Zotter y Philip Rachinger muestran la fusión del arte y la gastronomía en Austria.
Sophia Stolz
Esculturas comestibles en forma de creativas tartas: lo que comenzó como expresión en la repostería es hoy un sello distintivo. Crea objetos de precisión y fuerza visual.
Philip Rachinger
Combina tradición, artesanía e influencias contemporáneas para crear una gastronomía que utiliza con precisión ingredientes regionales y reinterpreta la tradición.
Paul Ivić
Del Tirol a los mejores restaurantes de Viena: su cocina vegetariana transmite concentración, precisión y serenidad, fruto de sus orígenes y una sutil sensibilidad.