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#eatArtists – la unión del arte y la gastronomía en Austria
Saborear el arte

¿Qué ocurre cuando un cuadro se convierte en un postre o un emblema culinario se reinventa? eatArtists cuenta cómo el arte vive en la gastronomía austriaca.

Un cuadro se convierte en una tarta.
Una propuesta artística se transforma en un plato vegetariano.
Una figura histórica revive en un nuevo souvenir gastronómico.
Esto es precisamente en lo que se centra la narración de eatArtists: los momentos en que el arte se adentra en la cocina.

Todo gira en torno a tres historias: Sophia Stolz conoce a Gustav Klimt en el Belvedere y responde a su universo visual con composiciones comestibles. Paul Ivić aborda la obra de Hermann Nitsch a través de la intensidad de la cocina vegetariana entre Mistelbach y el Castillo de Prinzendorf. En Salzburgo, Julia Zotter y Philip Rachinger siguen el poder creativo de Mozart y crean un nuevo souvenir gastronómico. eatArtists nos habla de espacios impregnados de historia, de una rica cultura y de una gastronomía abierta a nuevas ideas, creando una visión de Austria en la que la cultura y la gastronomía no están separados, sino que se potencian mutuamente.

El arte y la cultura se funden con la gastronomía Del Belvedere a la ciudad de Mozart: tres historias de Austria muestran cómo las obras de arte, los lugares emblemáticos y la gastronomía creativa se transforman en nuevas experiencias gustativas.
Vídeos repletos de momentos culturales y gastronómicos

"El arte nos enseña a permitir que las personas tengan la libertad de interpretarlo a su manera. Es emocionante cuando, como en el arte, nos abrimos a algo nuevo".

Julia ZotterChocolates Zotter

Cuatro personalidades, tres nuevas perspectivas

Cuatro propuestas creativas únicas, tres historias extraordinarias: Sophia Stolz, Paul Ivić, Julia Zotter y Philip Rachinger muestran la fusión del arte y la gastronomía en Austria.

Sophia Stolz

Esculturas comestibles en forma de creativas tartas: lo que comenzó como expresión en la repostería es hoy un sello distintivo. Crea objetos de precisión y fuerza visual.

Sophia Stolz

Philip Rachinger

Combina tradición, artesanía e influencias contemporáneas para crear una gastronomía que utiliza con precisión ingredientes regionales y reinterpreta la tradición.

Philip Rachinger

Paul Ivić

Del Tirol a los mejores restaurantes de Viena: su cocina vegetariana transmite concentración, precisión y serenidad, fruto de sus orígenes y una sutil sensibilidad.

Paul Ivić

Julia Zotter

Con precisión, curiosidad y experiencia internacional, da forma al desarrollo creativo del chocolate Zotter, desde la idea inicial hasta su sabor característico.

Julia Zotter

Austria: una experiencia cultural y gastronómica

El arte y la gastronomía se unen de forma única en numerosos puntos de Austria. Algunos lugares se recuerdan no solo por su arte o su gastronomía, sino también por la atmósfera que crean juntos. Aquí podrás disfrutar del arte y la gastronomía:

El arte, la cultura y los hoteles

Museos y gastronomía

Land Art y gastronomía alpina

Descubre el arte de la mesa

Lugares especiales y gastronomía

Descubre lo mejor de Austria

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