Cuando unas vacaciones culturales se convierten en una experiencia gastronómica: el arte inspira la cocina y la cocina inspira el arte.

En Austria, la interacción entre el arte y la gastronomía se puede disfrutar plenamente en numerosos lugares. Museos, festivales, restaurantes y centros culturales crean espacios en los que convergen directamente las propuestas culturales y los momentos placenteros. Los chefs desempeñan un papel fundamental en este proceso.

El arte inspira la cocina, y la cocina crea una nueva forma de acceder al arte. En los fogones se elaboran creaciones que exigen tanta imaginación y destreza como una obra de arte. Una conexión que queda especialmente patente hoy en día: una nueva generación entiende la cocina como parte de un diálogo cultural. A través del contacto con productores, viticultores, pasteleros, panaderos y artistas, surgen interpretaciones contemporáneas de la tradición: independientes, polifacéticas y, a menudo, sorprendentes.