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Las mejores experiencias culturales y gastronómicas

Küchenchef Paul Ivić, Restaurant Tian, bewirtet Gäste an einer gedeckten Tafel unter einem Apfelbaum vor einem Presshaus in der Kellergasse im Weinviertel.
Cuando unas vacaciones culturales se convierten en una experiencia gastronómica: el arte inspira la cocina y la cocina inspira el arte.

En Austria, la interacción entre el arte y la gastronomía se puede disfrutar plenamente en numerosos lugares. Museos, festivales, restaurantes y centros culturales crean espacios en los que convergen directamente las propuestas culturales y los momentos placenteros. Los chefs desempeñan un papel fundamental en este proceso.

El arte inspira la cocina, y la cocina crea una nueva forma de acceder al arte. En los fogones se elaboran creaciones que exigen tanta imaginación y destreza como una obra de arte. Una conexión que queda especialmente patente hoy en día: una nueva generación entiende la cocina como parte de un diálogo cultural. A través del contacto con productores, viticultores, pasteleros, panaderos y artistas, surgen interpretaciones contemporáneas de la tradición: independientes, polifacéticas y, a menudo, sorprendentes.

El arte y la cultura en los hoteles

Cuando una estancia se convierte en una experiencia cultural

En estos hoteles, la hospitalidad se une a la expresión artística. El arte en las paredes, una arquitectura singular y propuestas gastronómicas exclusivas crean una experiencia que estimula los sentidos. Aquí, la estancia en sí misma se convierte en parte del viaje.

Hotel Zum Hirschen: hotel de diseño de 4 estrellas

Arthotel Blaue Gans: 4 estrellas en un refugio de diseño

Hotel Krone en Au: hotel de 4 estrellas con spa y conciertos

Boutique Hotel Altstadt Viena: arte moderno y 4 estrellas

KAI 36 en Graz: entre rocas, río y arte, y 5 estrellas

Hotel Schloss Seefels: 5 estrellas superior

Museos y gastronomía: desayuno, almuerzo y bebidas

Donde el sabor se une a la creatividad

Austria es un claro ejemplo de la fusión entre el arte y la gastronomía: lugares en los que la creatividad contemporánea se asocia a los aromas más delicados. Aquí se crean momentos placenteros que seducen tanto al cuerpo como al alma, sorprendentes y llenos de vida y diversidad.

Lentos y su restaurante

Albertina Modern y Hausbar

Museo Leopold y Café Leopold

Museo de Viena y Trude & Töchter

Hangar 7 y Mayday Bar

Museo Judío y "Boker tov!"

Kunsthaus Graz y Kunsthauscafé

Casa de la Música y Das Brahms

Kunstmeile Krems y Poldi Fitzka

Kunsthaus Bregenz y KUB Café

Descubre el arte de la mesa

Donde la mesa puesta combina cultura y disfrute

Aquí, la mesa se convierte en un escenario: porcelana, cristalería, artesanía y gastronomía narran historias de estilo, historia y los sutiles matices del buen vivir, lo que demuestra la estrecha relación entre la estética y la gastronomía.

Exposición Made in Gmunden, Academy of Ceramics Gmunden

El arte de la mesa vienesa en J. & L. Lobmeyr

Mundo de experiencias en el Museo de la porcelana Augarten

Tischlein deck dich! (Mesa, sírveme) en el Joanneum

Zu Tisch! (¡A la mesa!) en el Palacio Esterházy

Arte y gastronomía en lugares especiales

La unión de la historia y el buen vivir

Aquí no basta con servir, sino que es toda una puesta en escena. Entre muros históricos, paisajes abiertos y una arquitectura extraordinaria, convergen la cultura y la gastronomía. En estos lugares, el buen vivir adquiere profundidad, contexto y un ambiente único.

Banquetes en bodegas tradicionales

Festival gastronómico Tavolata en Steyr

Coloquios con artistas en el DAVY ART SPACE

Festival de cine en la plaza Rathausplatz

Salón de ópera en la cantera de St. Margarethen

Conciertos de la Sinfónica de Viena en tabernas

La cultura de los viticultores

Land Art y gastronomía alpina

La fusión de la naturaleza, la cultura y la gastronomía

El arte en la naturaleza y la gastronomía con identidad suelen crear una unión muy especial en Austria. Entre las montañas, la arquitectura y los productos regionales, se abren nuevas perspectivas sobre la interacción entre el entorno y el buen vivir. El paisaje no solo se observa, sino que se experimenta con todos los sentidos.

Land Art: el arte en la montaña

Walk of Modern Art y SENNS.Restaurant

Skyspace Lech y Griggeler Stuba

Sendero Perspektivenweg Nordkette y Oniriq

Leos Gang Art y dahoam by Andreas Herbst

BUS:STOP Krumbach y la gastronomía de los humedales

Skyspace Lech y Chef’s Table del hotel Rote Wand

Preguntas frecuentes

Disfruta de combinaciones únicas de arte y gastronomía en la Kunstmeile Krems con Poldi Fitzka, en la galería Kunsthaus Graz con el Kunsthauscafé o en el Museo Leopold con el Café Leopold en Viena.  

Entre los hoteles más destacados se encuentran el Boutique Hotel Altstadt Vienna, con su arte moderno; el Hotel zum Hirschen en Salzburgo; o el KAI 36 en Graz; unos establecimientos que combinan con estilo arquitectura, arte y gastronomía.

El Land Art y la gastronomía alpina se unen, por ejemplo, en el sendero Perspektivenweg Nordkette en el Tirol, en el Skyspace Lech en Vorarlberg o en el Walk of Modern Art en la región de Salzburgo.

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