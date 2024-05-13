Graz, un amor que perdura
Introduction
Ambiente mediterráneo, miradores, arquitectura, arte, festivales y una destacada escena gastronómica hacen de Graz una ciudad versátil y cautivadora.
Graz muestra múltiples caras: es viva y vibrante, creativa y cultural. Su encanto surge de su estilo de vida, del espíritu acogedor de Estiria, de su atmósfera mediterránea y de una hospitalidad genuina. Aquí, disfrutar de la vida no es una excepción, sino una forma de ser.
Graz conquista corazones al instante
Graz es como un buen espresso: viva, intensa y memorable. Ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO, combina con naturalidad su rica historia con una escena joven, atrevida y creativa, en constante movimiento y con un marcado aire mediterráneo.
El arte, la cultura y el intercambio de ideas laten en sus plazas, galerías y barrios creativos, mientras el disfrute forma parte del día a día. Mercados de agricultores, cafés con encanto, excelente gastronomía y una hospitalidad cálida invitan a sentarse, compartir, relajarse y disfrutar del ritmo pausado de la ciudad.
La gastronomía de Graz
Graz es, con razón, la capital del disfrute de Austria: aquí se saborea y se celebra la riqueza gastronómica del país. Desde tabernas tradicionales y bares modernos hasta restaurantes premiados y cafés con encanto, el placer está presente en cada rincón.
La ciudad es un paraíso para los amantes de la buena mesa, algo que se vive especialmente en sus mercados de agricultores, auténticos puntos de encuentro donde los productores venden directamente sus productos: frescos, de temporada y regionales.
Graz sabe a vida, a calidad y a auténtica alegría de vivir.
La cultura de Graz
Graz es una ciudad donde la cultura se vive y se transforma en inspiración. Aquí, la tradición y el clasicismo dialogan con la innovación y la mirada al futuro, creando un equilibrio único entre pasado y vanguardia. Festivales de música clásica, jazz y electrónica dan forma a una escena cultural dinámica y diversa.
El arte y el diseño ocupan un lugar central en la identidad de la ciudad. Museos emblemáticos, espacios contemporáneos y arquitectura icónica conviven con galerías urbanas y propuestas creativas. Como City of Design y Capital Europea de la Cultura, Graz demuestra que la creatividad forma parte del día a día y que la cultura, cercana y vibrante, está presente durante todo el año.
Paseos por Graz y sus alrededores
Graz demuestra lo contrario: dentro de la ciudad hay numerosas zonas verdes, parques, áreas de recreo y hasta montañas. Hemos reunido para ti rutas de senderismo y paseos con muchos consejos para disfrutar sin prisas.
Todos los puntos de inicio son fácilmente accesibles en transporte público, y destinos populares como Leechwald, Rosenberg o la Platte se pueden alcanzar caminando desde el centro. Descubre la capital del disfrute, Graz, con sus múltiples atractivos culturales y gastronómicos.
Ciclismo en Graz
Graz es desde hace años la ciudad más bike-friendly de Austria, donde moverse en bicicleta es rápido, cómodo y sostenible. Zonas verdes como el Stadtpark, las orillas del río Mur o el idílico Hilmteich se integran de forma natural en una red ciclista bien conectada y accesible.
La ciudad es además una parada clave del Murradweg, la gran ruta ciclista de Estiria que conecta los paisajes alpinos del norte con los viñedos del sur. En la Erlebnisregion Graz, rutas para todos los niveles —desde ciclismo deportivo hasta paseos tranquilos o en e-bike— invitan a disfrutar del entorno en todas las direcciones.
Visitas guiadas por la ciudad
Graz se descubre mejor a pie y sin prisas. En el casco antiguo, los principales lugares de interés están muy cerca, así que cada paseo se convierte en un viaje tranquilo en el tiempo.
Entre callejuelas y plazas señoriales se despliega un paisaje de gótico, barroco y renacimiento. Maestros italianos dieron a la ciudad su inconfundible encanto sureño, y esa mezcla hace de cada paso por Graz una pequeña aventura llena de historia, belleza y ligereza
Datos clave sobre Graz
Red de carriles bici: 800 km
Rutas ciclistas gastronómicas en la región: 18
Mercados de agricultores: 18
Ciudad UNESCO del Diseño
Patrimonio Mundial de la UNESCO
Capital del disfrute de Austria
Segunda ciudad más grande de Austria
¡Un fin de semana en Graz siempre es una buena idea!
Destinos de excursión destacadosJusto a las puertas de la ciudad hay muchísimo por descubrir y disfrutar. Ya sean tesoros históricos, joyas culturales o rincones naturales para respirar tranquilidad: todo está cerca.
Museo Arnold Schwarzenegger
«I’ll be back»: la mítica frase de Arnold Schwarzenegger. En su museo y casa natal en Thal se descubre su infancia y la trayectoria del astro internacional.
Paseos con la Graz Card
Con la Graz Card recorres Graz cómodamente. Disponible por 24, 48 o 72 horas. Nuevo: Graz Card Light (sin transporte público).
The Slide – el tobogán cubierto más largo del mundo
En Graz, The Slide ofrece una forma rápida y divertida de bajar del Schlossberg al centro de la ciudad: el tobogán indoor más largo del mundo.
The Flight – “vuela” sobre Graz en cine 4D
En Graz, The Flight ofrece una experiencia única: un “vuelo” sobre la ciudad y su centro histórico en el nuevo cine 4D del Schlossberg.
Museo Austríaco al Aire Libre de Stübing
El Museo al Aire Libre de Stübing muestra 100 edificios históricos y es uno de los 10 más grandes de Europa.
Yeguada de Lipizanos de Piber
El Gestüt Piber es, desde hace más de 100 años, el lugar de cría de los famosos lipizanos de la Escuela Española de Equitación.
Abadía cisterciense de Rein
Uno de los monasterios cistercienses más antiguos y mejor conservados de Austria.
Schöckl
El Schöckl, la montaña de Graz, ofrece naturaleza, deporte y vistas espectaculares a un paso de la ciudad.
La navegación en balsas por el río Mur
Graz tiene una nueva atracción: paseos en balsa por el río Mur para descubrir la ciudad desde nuevas perspectivas. Inicio en la playa urbana al sur de la Seifenfabrik.
Graz para toda la familia
Eventos 2026Aquí no hay lugar para el aburrimiento
Vive como un local
Sumérgete en las experiencias personales de Dan Clarke, un apasionado travel blogger que vivió en Graz durante dos meses para conocer la ciudad como un local. Exploró barrios, mercados, patios y parques, encontró su café favorito y, sobre todo, conectó con su gente.
Más allá de los lugares turísticos, descubrió una Graz auténtica, cercana y llena de encanto mediterráneo.
Conclusión: Graz no solo se visita, se siente.
(Dan Clarke - blogger residente)
Advent in Graz
16 mercados, una ciudad y mil historias
Graz vive el Adviento de las distancias cortas: sus mercados navideños se concentran en el casco histórico y se descubren fácilmente a pie, cada uno con un ambiente propio. Desde el clásico Christkindlmarkt en la Plaza Mayor hasta espacios más tranquilos, creativos o con vistas panorámicas, la ciudad ofrece propuestas para todos los gustos.
A ello se suman experiencias únicas como el belén de hielo, el tranvía navideño y actividades musicales, además de escenarios luminosos y celebraciones de fin de año. Todo en un marco sostenible, con productos locales y un ambiente acogedor que convierte el Adviento en Graz en una experiencia completa y muy especial.
Descubrir Graz de forma sostenible
Graz, donde la sostenibilidad se une a la alegría de vivir
Graz es el destino ideal para quienes quieren viajar de forma consciente sin renunciar al disfrute. Su ambiente mediterráneo, la gastronomía regional y un ritmo relajado marcan la experiencia.
Pasear por su casco antiguo Patrimonio de la Humanidad, alojarse en hoteles con encanto y disfrutar de restaurantes que apuestan por productos locales y de temporada forman parte del viaje. El tranvía gratuito del centro histórico permite moverse cómodamente y sin emisiones entre calles, plazas y parques.
Los mercados de agricultores completan la experiencia con productos frescos y artesanales de la región. Graz demuestra que la sostenibilidad no es renuncia, sino una forma más consciente y placentera de viajar.
Oficina de Turismo de la Región de Graz
Herrengasse 16
8009 Graz
Teléfono: +43 316 8075-0