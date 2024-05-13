Graz conquista corazones al instante

Graz es como un buen espresso: viva, intensa y memorable. Ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO, combina con naturalidad su rica historia con una escena joven, atrevida y creativa, en constante movimiento y con un marcado aire mediterráneo.

El arte, la cultura y el intercambio de ideas laten en sus plazas, galerías y barrios creativos, mientras el disfrute forma parte del día a día. Mercados de agricultores, cafés con encanto, excelente gastronomía y una hospitalidad cálida invitan a sentarse, compartir, relajarse y disfrutar del ritmo pausado de la ciudad.