Mur River with Murinsel and Mariahilferkirche church in Graz at sunset, green banks.
  1. Homepage
  2. Graz, un amor que perdura

Graz, un amor que perdura

Graz invita a los sentidos

Ambiente mediterráneo, miradores, arquitectura, arte, festivales y una destacada escena gastronómica hacen de Graz una ciudad versátil y cautivadora.

Graz muestra múltiples caras: es viva y vibrante, creativa y cultural. Su encanto surge de su estilo de vida, del espíritu acogedor de Estiria, de su atmósfera mediterránea y de una hospitalidad genuina. Aquí, disfrutar de la vida no es una excepción, sino una forma de ser.

Eventos
Aparcamiento
Contacto
Alojamientos - reserva online
Posts Blog Graz

Graz conquista corazones al instante

Graz es como un buen espresso: viva, intensa y memorable. Ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO, combina con naturalidad su rica historia con una escena joven, atrevida y creativa, en constante movimiento y con un marcado aire mediterráneo.

El arte, la cultura y el intercambio de ideas laten en sus plazas, galerías y barrios creativos, mientras el disfrute forma parte del día a día. Mercados de agricultores, cafés con encanto, excelente gastronomía y una hospitalidad cálida invitan a sentarse, compartir, relajarse y disfrutar del ritmo pausado de la ciudad.

Descubrir más

La gastronomía de Graz

Graz es, con razón, la capital del disfrute de Austria: aquí se saborea y se celebra la riqueza gastronómica del país. Desde tabernas tradicionales y bares modernos hasta restaurantes premiados y cafés con encanto, el placer está presente en cada rincón.

La ciudad es un paraíso para los amantes de la buena mesa, algo que se vive especialmente en sus mercados de agricultores, auténticos puntos de encuentro donde los productores venden directamente sus productos: frescos, de temporada y regionales.

Graz sabe a vida, a calidad y a auténtica alegría de vivir.

Descubrir más

La cultura de Graz

Graz es una ciudad donde la cultura se vive y se transforma en inspiración. Aquí, la tradición y el clasicismo dialogan con la innovación y la mirada al futuro, creando un equilibrio único entre pasado y vanguardia. Festivales de música clásica, jazz y electrónica dan forma a una escena cultural dinámica y diversa.

El arte y el diseño ocupan un lugar central en la identidad de la ciudad. Museos emblemáticos, espacios contemporáneos y arquitectura icónica conviven con galerías urbanas y propuestas creativas. Como City of Design y Capital Europea de la Cultura, Graz demuestra que la creatividad forma parte del día a día y que la cultura, cercana y vibrante, está presente durante todo el año.

Descubrir más

Paseos por Graz y sus alrededores

Graz demuestra lo contrario: dentro de la ciudad hay numerosas zonas verdes, parques, áreas de recreo y hasta montañas. Hemos reunido para ti rutas de senderismo y paseos con muchos consejos para disfrutar sin prisas.

Todos los puntos de inicio son fácilmente accesibles en transporte público, y destinos populares como Leechwald, Rosenberg o la Platte se pueden alcanzar caminando desde el centro. Descubre la capital del disfrute, Graz, con sus múltiples atractivos culturales y gastronómicos.

Descubrir más

Ciclismo en Graz

Graz es desde hace años la ciudad más bike-friendly de Austria, donde moverse en bicicleta es rápido, cómodo y sostenible. Zonas verdes como el Stadtpark, las orillas del río Mur o el idílico Hilmteich se integran de forma natural en una red ciclista bien conectada y accesible.

La ciudad es además una parada clave del Murradweg, la gran ruta ciclista de Estiria que conecta los paisajes alpinos del norte con los viñedos del sur. En la Erlebnisregion Graz, rutas para todos los niveles —desde ciclismo deportivo hasta paseos tranquilos o en e-bike— invitan a disfrutar del entorno en todas las direcciones.

Descubrir más

Visitas guiadas por la ciudad

Graz se descubre mejor a pie y sin prisas. En el casco antiguo, los principales lugares de interés están muy cerca, así que cada paseo se convierte en un viaje tranquilo en el tiempo.

Entre callejuelas y plazas señoriales se despliega un paisaje de gótico, barroco y renacimiento. Maestros italianos dieron a la ciudad su inconfundible encanto sureño, y esa mezcla hace de cada paso por Graz una pequeña aventura llena de historia, belleza y ligereza

Rutas para descubrir Graz

Datos clave sobre Graz

  • Red de carriles bici: 800 km

  • Rutas ciclistas gastronómicas en la región: 18

  • Mercados de agricultores: 18

  • Ciudad UNESCO del Diseño

  • Patrimonio Mundial de la UNESCO

  • Capital del disfrute de Austria

  • Segunda ciudad más grande de Austria

Ofertas de fin de semana en Graz Ejemplo: 3 noches por el precio de 2, con desayuno, Graz Card Light 48 h y 10 % de descuento en la oficina de turismo. Disponible del 01.01.2026 al 22.11.2026, desde 170 €.

¡Un fin de semana en Graz siempre es una buena idea!

Oferta

Destinos de excursión destacados

Justo a las puertas de la ciudad hay muchísimo por descubrir y disfrutar. Ya sean tesoros históricos, joyas culturales o rincones naturales para respirar tranquilidad: todo está cerca.

Museo Arnold Schwarzenegger

«I’ll be back»: la mítica frase de Arnold Schwarzenegger. En su museo y casa natal en Thal se descubre su infancia y la trayectoria del astro internacional.

Descubrir más

Paseos con la Graz Card

Con la Graz Card recorres Graz cómodamente. Disponible por 24, 48 o 72 horas. Nuevo: Graz Card Light (sin transporte público).

Descubrir más

The Slide – el tobogán cubierto más largo del mundo

En Graz, The Slide ofrece una forma rápida y divertida de bajar del Schlossberg al centro de la ciudad: el tobogán indoor más largo del mundo.

Descubrir más

The Flight – “vuela” sobre Graz en cine 4D

En Graz, The Flight ofrece una experiencia única: un “vuelo” sobre la ciudad y su centro histórico en el nuevo cine 4D del Schlossberg.

Descubrir más

Museo Austríaco al Aire Libre de Stübing

El Museo al Aire Libre de Stübing muestra 100 edificios históricos y es uno de los 10 más grandes de Europa.

Descubrir más

Weinstrasse

Estiria es tierra de vinos con carácter: la Estiria del Sur destaca por sus viñedos y tabernas, y la Estiria Occidental por el Schilcher, un vino único.

Descubrir más

Conoce Graz…

Explora la ciudad a tu ritmo con la app “Grazer Grazien” o con los Graz Guides.

Descubrir más

Yeguada de Lipizanos de Piber

El Gestüt Piber es, desde hace más de 100 años, el lugar de cría de los famosos lipizanos de la Escuela Española de Equitación.

Descubrir más

Abadía cisterciense de Rein

Uno de los monasterios cistercienses más antiguos y mejor conservados de Austria.

Descubrir más

Schöckl

El Schöckl, la montaña de Graz, ofrece naturaleza, deporte y vistas espectaculares a un paso de la ciudad.

Descubrir más

La navegación en balsas por el río Mur

Graz tiene una nueva atracción: paseos en balsa por el río Mur para descubrir la ciudad desde nuevas perspectivas. Inicio en la playa urbana al sur de la Seifenfabrik.

Descubrir más

Sendero del Bergland de Graz

El Sendero del Bergland de Graz: seis etapas de naturaleza y grandes panoramas en el norte de la ciudad.

Descubrir más

Graz para toda la familia

El Schlossberg de Graz y su tobogán (The Slide)

Descubrir más

Tren de cuentos de Graz

Descubrir más

Museo para niños Frida und Fred

Descubrir más

The Flight Graz

Descubrir más

Eventos 2026

Aquí no hay lugar para el aburrimiento

BLOOM

21.03.–08.11.2026

Descubrir más

Foodfestival

14.-23.08.2026

Descubrir más

La Strada

31.07-08.08.2026

Descubrir más

Trüffelfestival (Festival de trufas)

21.10.-31-10.2026

Descubrir más

Klanglicht

23.-26.10. 2026

Descubrir más

Springfestival (Festival de primavera)

Todavía por confirmar

Descubrir más

Steirischer herbst

24.9.-18.10.2026

Descubrir más

Styriarte

26.06– 26.07.2026

Descubrir más

Graz Riverdays

27.06.-03.07.2026

Descubrir más

Aufsteirern-Festival

19.-20.09.2026

Descubrir más

Lendwirbel

07.-10.05.2026

Descubrir más

AIMS

12.07.-15.08.2026

Descubrir más

Märchensommer Steiermark

23.07.-23.08.2026

Descubrir más
Destacados
Historias de Graz por Dan Clarke

Vive como un local

Sumérgete en las experiencias personales de Dan Clarke, un apasionado travel blogger que vivió en Graz durante dos meses para conocer la ciudad como un local. Exploró barrios, mercados, patios y parques, encontró su café favorito y, sobre todo, conectó con su gente.

Más allá de los lugares turísticos, descubrió una Graz auténtica, cercana y llena de encanto mediterráneo.

Conclusión: Graz no solo se visita, se siente.

(Dan Clarke - blogger residente)

Las historias de Dan en Graz
Graz navideña Cuando aromas navideños, luces y música llenan el casco antiguo, es Adviento en Graz. Del 20 de noviembre al 24 de diciembre de 2026, la ciudad se convierte en un escenario navideño lleno de encanto.
Magia navideña (20.11-24. 12. 2026)

Advent in Graz

16 mercados, una ciudad y mil historias
Graz vive el Adviento de las distancias cortas: sus mercados navideños se concentran en el casco histórico y se descubren fácilmente a pie, cada uno con un ambiente propio. Desde el clásico Christkindlmarkt en la Plaza Mayor hasta espacios más tranquilos, creativos o con vistas panorámicas, la ciudad ofrece propuestas para todos los gustos.

A ello se suman experiencias únicas como el belén de hielo, el tranvía navideño y actividades musicales, además de escenarios luminosos y celebraciones de fin de año. Todo en un marco sostenible, con productos locales y un ambiente acogedor que convierte el Adviento en Graz en una experiencia completa y muy especial.

Lo más destacado del Adviento

Descubrir Graz de forma sostenible

Graz, donde la sostenibilidad se une a la alegría de vivir
Graz es el destino ideal para quienes quieren viajar de forma consciente sin renunciar al disfrute. Su ambiente mediterráneo, la gastronomía regional y un ritmo relajado marcan la experiencia.

Pasear por su casco antiguo Patrimonio de la Humanidad, alojarse en hoteles con encanto y disfrutar de restaurantes que apuestan por productos locales y de temporada forman parte del viaje. El tranvía gratuito del centro histórico permite moverse cómodamente y sin emisiones entre calles, plazas y parques.

Los mercados de agricultores completan la experiencia con productos frescos y artesanales de la región. Graz demuestra que la sostenibilidad no es renuncia, sino una forma más consciente y placentera de viajar.

Descubrir más
Video

Oficina de Turismo de la Región de Graz

Herrengasse 16

8009 Graz

Teléfono: +43 316 8075-0

info@graztourismus.at
Descubre lo mejor de Austria

Suscríbete a nuestro boletín y recibe información exclusiva:

  • Consejos para tus próximas vacaciones

  • Novedades culinarias y recetas

  • Calendario de eventos con los mejores acontecimientos

  • Ofertas de viaje actuales y promociones especiales