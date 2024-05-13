Aerial view of Hall in Tirol with white Hasegg Castle, old town and mountains in background.
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Hall-Wattens

Pura naturaleza en el corazón del Tirol

La región de Hall-Wattens ofrece naturaleza en estado puro en pleno corazón del Tirol y es el destino ideal para quienes buscan descanso, autenticidad y experiencias al aire libre. Rodeada de un imponente paisaje alpino, invita a desconectar del ritmo diario y a reconectar con la calma de la montaña.

Tanto los amantes del alpinismo como quienes prefieren el senderismo tranquilo encuentran aquí el escenario perfecto: desde rutas panorámicas en el Karwendel, el mayor parque natural de Austria, hasta recorridos suaves y accesibles en los Alpes de Tux. Prados alpinos, bosques silenciosos, cumbres majestuosas y vistas abiertas acompañan cada paso.

Hall-Wattens combina movimiento y descanso, actividad y contemplación, y permite vivir la montaña en todas sus facetas: activa, serena y profundamente inspiradora.

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Mapa de la región
Clima
Contenidos por temporada Verano e invierno

Recomendaciones verano

Senderismo con llamas en Wattenberg
El agricultor tirolés Hans Geißler organiza rutas con llamas por la montaña de Wattenberg. Una actividad para todas las edades, entre prados perfumados y paisajes alpinos.

Geocaching en la naturaleza (5 rutas / aprox. 450 tesoros)
Cinco rutas para descubrir escondites con GPS: desde recorridos tipo “trail” hasta búsquedas familiares. Se atraviesan bosques, praderas, pueblos y zonas de montaña con vistas memorables.

Parque de aventura “Kugelwald am Glungezer” (a 1.500 m)
En la estación intermedia Halsmarter: circuitos de bolas de madera de pino cembro, gran casa del árbol, zona de construcción, área de descanso, elementos sonoros y circuito de cuerdas bajas. Pensado para familias (con zona infantil desde 2 años).

Recomendaciones invierno

Hall in Tirol en invierno: paseo urbano con historia
Una de las ciudades medievales mejor conservadas de Austria, con edificios históricos dentro de las murallas. Paseo invernal con compras, cafés y visitas guiadas temáticas.

Gastronomía de invierno
Paradas en posadas y refugios tradicionales: especialidades tirolesas como sopa de queso gris (Graukäsesuppe), Kaiserschmarrn o chocolate caliente. Aromas, hospitalidad y cocina regional como parte del viaje.

Nature Watch con raquetas: tras la pista de rebecos e íbices
Ruta guiada en el Parque Natural Karwendel (el mayor de Austria), con prismáticos Swarovski Optik y guía certificado. Con suerte: íbices, rebecos e incluso águilas.

Cultura en días fríos (trío de imprescindibles)

  • Swarovski Kristallwelten (Wattens): “cámaras de maravillas” de cristal y arte contemporáneo.

  • Museo de la Minería: historia de la sal en Hall in Tirol.

  • Münze Hall (Burg Hasegg): historia de la acuñación y experiencia museística.

Los atractivos de la región de Hall-Wattens

Búsqueda del Tesoro en Hall en Tirol

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Museo de la Minería Hall en Tirol

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Vía Ferrata de las Leyendas en Glungezer

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Mundos de Cristal Swarovski

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Experiencias de montaña Original, auténtico y natural: un paraíso para el senderismo en un impresionante paisaje de montaña.

Verano

Zirbenweg (7 km, a 2.000 m)

Ruta panorámica familiar entre Patscherkofel y Tulfeinalm, con vistas a más de 400 cumbres y el pino cembro más antiguo del Tirol (aprox. 750 años).

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Caminata al “Kraftort” Schwarzbrunn (Voldertal)

Sendero tranquilo junto al arroyo, prados alpinos y bosques; parada ideal en Voldertalhütte para probar cocina local.

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Nature Watch en Karwendel (Halltal)

Observación de fauna y flora alpina; edelweiss, gencianas, lirio martagón, rebecos e íbices.

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Activpark Vögelsberg (familias)

9 instalaciones recreativas: “Piepmatzweg” con 12 estaciones, fitness, Nordic Walking y ruta histórica.

Invierno

Nature Watch con raquetas (Halltal)

Exploración y rastreo en la nieve con guía y prismáticos Swarovski.

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Trekking con llamas en invierno (Wattenberg)

Ruta guiada con “Lamapapa” Hans y sus animales, ideal con frío.

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Esquí en Glungezer (familiar)

Esquí, trineo y senderismo invernal en la región.

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Senderos invernales de altura / Ruta con raquetas a cumbre

Caminos preparados con buenas vistas y opción de ascenso con raquetas con panorama alpino.

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Experiencias en la montaña para toda la familia

El agricultor tirolense Hans Geißler organiza caminatas especiales con sus llamas en el Wattenberg. La ruta es ideal para toda la familia, atravesando praderas fragantes y hermosos paisajes montañosos. El Geocaching en la región ofrece cinco rutas para descubrir escondites en la naturaleza usando GPS, con opciones desde caminatas hasta búsquedas familiares, todas con vistas increíbles y aventuras emocionantes.

En el "Kugelwald am Glungezer", a 1.500 metros, las familias disfrutan de un parque de aventuras con bolas que ruedan entre árboles, una casa en los árboles, un área para construir, un jardín de cuerdas bajas y mucho más. También hay una zona de descanso con tumbonas de pino para los padres.

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Otras actividades

Para todas las temporadas

Viaje “Natur-Genießerreise”

Naturaleza y senderismo

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Erlebnis-Städtereise

Escapada urbana

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Los Mundos de Cristal Swarovski

Viaje de descubrimiento

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Bergsagenweitwanderweg

Ruta de senderismo de larga distancia

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Mercado de Adviento en Hall in Tirol

Uno de los más bonitos

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Mundos de Cristal Swarovski

Actividad para toda la famila

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Esquí de fondo en Gnadenwald

Gratis; 10 km clásico / 8 km skating según nieve

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La ruta de esquí de travesía más larga del Tirol

Según nieve

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Eventos

No te pierdas niguno de los eventos del 2026

Paseos nocturnos a la luz de la luna en el Glungezer

Las noches de luna en el Glungezer combinan naturaleza, leyendas y experiencias para toda la familia en un ambiente mágico de verano.

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“Zirbentage am Glungezer”

El Glungezer celebra los Días del Pino Cembro con naturaleza, talleres, mercado y tradición en el mayor bosque de este árbol de Europa Central.

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Mercado de Adviento en Hall in Tirol

Incluye iluminación navideña y zona de animales

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Paseos románticos en coche de caballos

Un paseo en coche de caballos por el paisaje invernal es una experiencia tranquila y mágica de pura relajación entre nieve y montañas.

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Visitas guiadas de Rauhnächte

Tradición entre Navidad y Año Nuevo y taller de sahumerio

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Recomendación secreta

Búsqueda del tesoro familiar en Hall in Tirol

Una divertida búsqueda del tesoro por el casco antiguo de Hall in Tirol invita a las familias a descubrir la ciudad con juegos, enigmas y retos para todos.

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Museo de la Minería (Hall)

El Museo de la Minería de Hall in Tirol ofrece una inmersión subterránea en la historia de la extracción de sal a través de un túnel recreado en pleno casco antiguo.

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Vía ferrata “Sagen-Klettersteig” (Glungezer)

El klettersteig del Glungezer ofrece una vía ferrata variada con distintos niveles de dificultad.

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Los Mundos de Cristal Swarovski

Un mundo de cristal que despierta el asombro, donde arte, diseño y naturaleza se unen para crear una experiencia única y luminosa.

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Tip gastronómico

Restaurante Schwarzer Adler (Hall in Tirol)

Renovación completa; el chef Johannes Nuding regresa a la ciudad vieja con cocina destacada, ambiente moderno y cocina vista. Reconocido con 4 “hauben” de Gault Millau.

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Hacer Knödel (taller/actividad)

Aprender a preparar Knödel (de speck, espinaca o dulces), una especialidad tirolesa típica del frío.

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Oficina de Turismo de Hall-Wattens

Unterer Stadtplatz 19 6060

6060 Hall en Tirol

Teléfono: +43 5223 45544 0

info@hall-wattens.at
https://www.hall-wattens.at/es/
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