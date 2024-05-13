Pura naturaleza en el corazón del Tirol

La región de Hall-Wattens ofrece naturaleza en estado puro en pleno corazón del Tirol y es el destino ideal para quienes buscan descanso, autenticidad y experiencias al aire libre. Rodeada de un imponente paisaje alpino, invita a desconectar del ritmo diario y a reconectar con la calma de la montaña.

Tanto los amantes del alpinismo como quienes prefieren el senderismo tranquilo encuentran aquí el escenario perfecto: desde rutas panorámicas en el Karwendel, el mayor parque natural de Austria, hasta recorridos suaves y accesibles en los Alpes de Tux. Prados alpinos, bosques silenciosos, cumbres majestuosas y vistas abiertas acompañan cada paso.

Hall-Wattens combina movimiento y descanso, actividad y contemplación, y permite vivir la montaña en todas sus facetas: activa, serena y profundamente inspiradora.