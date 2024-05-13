Desde 1350, Blaue Gans ha formado parte del paisaje cultural de Salzburgo.

Hoy, los huéspedes disfrutan de un pequeño art hotel con 34 habitaciones diseñadas individualmente, donde el arte, la estructura histórica y los materiales con carácter se combinan a la perfección, justo en el barrio del Festival. Un lugar con una identidad muy marcada.

Blaue Gans combina la posada más antigua de Salzburgo con un art hotel contemporáneo. Más de 300 obras, espacios con carácter artesanal y una identidad clara dan forma a un lugar que se toma el arte en serio. En el restaurante abovedado y en el jardín gastronómico de estilo mediterráneo, sigue viva la historia alpino-adriática.