Arthotel Blaue Gans
Introduction
Hoy, los huéspedes disfrutan de un pequeño art hotel con 34 habitaciones diseñadas individualmente, donde el arte, la estructura histórica y los materiales con carácter se combinan a la perfección, justo en el barrio del Festival. Un lugar con una identidad muy marcada.
Blaue Gans combina la posada más antigua de Salzburgo con un art hotel contemporáneo. Más de 300 obras, espacios con carácter artesanal y una identidad clara dan forma a un lugar que se toma el arte en serio. En el restaurante abovedado y en el jardín gastronómico de estilo mediterráneo, sigue viva la historia alpino-adriática.
Wunderkammer (gabinete de maravillas)
La Blaue Gans se concibe como una caja de colección transitable. Instalaciones, esculturas y dibujos dan forma a la casa: desde obras de artistas consagrados hasta piezas personales del propietario. El conejo disecado de Benjamin Heisenberg, o trabajos de Joseph Beuys y Gilbert & George, cuentan historias propias. Muchas obras están estrechamente vinculadas a etapas vitales y temas concretos. El Diccionario de Arte de Karin Buchauer ofrece el contexto necesario para comprender y acceder a esta diversidad.
Manuscritos artísticos
Muchas obras surgieron en diálogo con la casa. Constantin Luser dibuja espacios que se transforman en paisajes sonoros. David Moises desarrolla objetos que combinan técnica y humor. Christian Schwarzwald creó un pasaje monocromático en azul que actúa como un umbral hacia otro mundo. Este entramado artístico, orgánicamente desarrollado, marca la identidad de la Gans como nada más lo hace.
Mess 2023 – obra mural, instalación permanente
Historia y transformación
Origen
Una casa entre los Alpes y el Adriático del siglo XIV transformada a lo largo del tiempo sin perder sus raíces.
En el siglo XIV, Martin Aufner exportaba plata desde los Tauern a Venecia y, a cambio, traía a Salzburgo aceite de oliva, especias y cítricos. Este intercambio sigue vivo hasta hoy, en la cocina, los materiales y la actitud. Los hallazgos en el sótano cuentan historias de los romanos, la Edad Media y el Renacimiento. La Blaue Gans no es un objeto de museo, sino una casa donde la historia sigue siendo la base de nuevas interpretaciones.
Espacios - materiales que cuentan historiasCada una de las 34 habitaciones es única. Piedra, madera y loden crean espacios serenos, definidos por mobiliario artesanal y materiales naturales. La transformación es aquí un proceso continuo.
Ciudad de festivales
Desde la Blaue Gans solo hay unos pocos pasos hasta los principales escenarios. Durante la Semana Mozart, así como en los Festivales de Pascua y de Pentecostés y los célebres Festivales de Verano (Sommerfestspiele), Salzburgo despliega una densidad cultural excepcional, que abarca desde la música de cámara hasta las producciones operísticas.
Más allá de los escenarios, las tranquilas veladas invernales, la luz primaveral y la claridad de los primeros días de verano configuran la atmósfera de la ciudad. La Blaue Gans forma parte de este paisaje cultural: tranquila, céntrica, cercana tanto a los momentos silenciosos como a los más vibrantes del año.
Momentos de ciudad
El Walk of Modern Art conecta propuestas internacionales con calles de trazado histórico. El Mönchsberg abre senderos, terrazas y huellas literarias. Pequeñas plazas, escaleras silenciosas y pasajes estrechos transforman las perspectivas y el ritmo. La Blaue Gans es el punto de partida de estos recorridos por la ciudad y también un lugar al que se regresa para dejar que lo vivido y lo observado repose.
Espacios
La sala de lectura invita al recogimiento; el archivo de vinos aporta profundidad. El histórico restaurante abovedado y el jardín mediterráneo crean dos atmósferas distintas: serenidad pétrea en el interior, ligereza abierta en el exterior. Olivos, muros y el sonido amortiguado de la ciudad marcan un ritmo propio. Materiales, luz y proporciones generan la claridad que define a la casa, un contrapunto contemporáneo a la ciudad.
Blaue Gans combina la posada más antigua de Salzburgo con un art hotel contemporáneo. 34 habitaciones diseñadas de forma individual, muros históricos y arquitectura moderna dan forma a un establecimiento que se toma el arte en serio y que desde hace décadas se considera un punto de encuentro cultural.
Más de 300 obras de arte acompañan a los huéspedes por pasillos, habitaciones y patios: un entramado que ha crecido de manera orgánica a partir de instalaciones, dibujos y piezas de colección personales.
El restaurante abovedado histórico y el jardín mediterráneo continúan relatando la historia de los Alpes y el Adriático. Gracias a su ubicación en el barrio del Festival, museos, escenarios y el Mönchsberg están a solo unos pasos. La Blaue Gans representa una actitud, calma y una firma inconfundible: un lugar con ambiente y carácter.
La Blaue Gans ofrece experiencias cuidadosamente seleccionadas que combinan arte, gastronomía y cultura. Entre ellas destaca una visita privada por la colección artística del hotel, concebida como una auténtica Wunderkammer, donde más de 300 obras —desde Joseph Beuys hasta Tobias Rehberger— se entrelazan con piezas personales y relatos que aportan contexto y profundidad.
La propuesta gastronómica enlaza historia y presente a través de un menú inspirado en la tradición alpino-adriática, acompañado de una selección de vinos o bebidas especialmente curada. Además, la Blaue Gans es el punto de partida ideal para vivir Salzburgo a lo largo del año: desde la Mozartwoche invernal hasta los Festivales de Pascua y Pentecostés, así como los renombrados Festivales de Verano (Sommerfestspiele), con recomendaciones personalizadas de música, ciudad y cocina.
El programa se completa con un enfoque en la Salzburgo contemporánea: entradas a instituciones clave como el Museum der Moderne y el DomQuartier, junto con recorridos internos que revelan miradas locales, rincones tranquilos, arte en el espacio público y el Mönchsberg como escenario natural. Una selección pensada para quienes desean descubrir la ciudad desde múltiples capas culturales.
Salzburgo al ritmo de las estaciones
Semana de Mozart, Festivales de Pascua y de Pentecostés, así como los Festivales de Verano (Sommerfestspiele)
Arthotel Blaue Gans
Getreidegasse 41-43
5020 Salzburg
Teléfono: +43 662 8424910