El Kunsthistorisches Museum y las colecciones imperiales de los Habsburgo

El Kunsthistorisches Museum, considerado uno de los museos más importantes del mundo, fue construido por el emperador Francisco José para albergar las colecciones imperiales de los Habsburgo. Sus fondos abarcan cinco milenios de historia, desde el Antiguo Egipto y la Antigüedad clásica hasta finales del siglo XVIII.

La Pinacoteca reúne obras maestras de Durero, Rafael, Rubens, Rembrandt, Tiziano, Vermeer y Velázquez, además de la mayor colección de Bruegel del mundo, reflejo de la extraordinaria pasión coleccionista de emperadores y archiduques. La Kunstkammer Wien completa el recorrido con 2.200 piezas excepcionales, entre ellas la célebre Saliera de Benvenuto Cellini.

El conjunto se enriquece con la imponente arquitectura del museo en la Ringstraße y la monumental escalinata decorada con pinturas en las que participó Gustav Klimt, integrándose en un extraordinario universo de museos y palacios imperiales de Viena e Innsbruck.