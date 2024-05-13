Kunsthistorisches Museum
(Museo de Historia del Arte)
Introduction
El Kunsthistorisches Museum, considerado uno de los museos más importantes del mundo, fue construido por el emperador Francisco José para albergar las colecciones imperiales de los Habsburgo. Sus fondos abarcan cinco milenios de historia, desde el Antiguo Egipto y la Antigüedad clásica hasta finales del siglo XVIII.
La Pinacoteca reúne obras maestras de Durero, Rafael, Rubens, Rembrandt, Tiziano, Vermeer y Velázquez, además de la mayor colección de Bruegel del mundo, reflejo de la extraordinaria pasión coleccionista de emperadores y archiduques. La Kunstkammer Wien completa el recorrido con 2.200 piezas excepcionales, entre ellas la célebre Saliera de Benvenuto Cellini.
El conjunto se enriquece con la imponente arquitectura del museo en la Ringstraße y la monumental escalinata decorada con pinturas en las que participó Gustav Klimt, integrándose en un extraordinario universo de museos y palacios imperiales de Viena e Innsbruck.
La colección de Bruegel más grande del mundo
Disfruta de la mayor colección de Bruegel del mundo, con doce obras extraordinarias. Junto al famoso “La torre de Babel”, te cautivarán pinturas como “Los cazadores en la nieve”, “Los juegos infantiles” y “La boda campesina”, todas ellas obras maestras del Renacimiento neerlandés. En la Sala Bruegel, la fuerza creativa del pintor flamenco se siente casi de forma tangible: una visita imprescindible para cualquier amante del arte.
Kaiserliche Schatzkammer (La Cámara del Tesoro Imperial)
La Cámara del Tesoro Imperial en la Hofburg alberga tesoros únicos de los Habsburgo, entre ellos la Corona Imperial de Austria y el tesoro del Sacro Imperio Romano Germánico, con la Corona del Reich y la Lanza Sagrada. Otros imprescindibles son el tesoro de la Orden del Toisón de Oro y piezas del extraordinario tesoro borgoñón del siglo XV.
Además, podrás ver joyas originales de la emperatriz Elisabeth (Sissi) y reliquias legendarias como la copa de ágata interpretada como el “Santo Grial”, el esmeralda tallada más grande del mundo y el famoso “cuerno de unicornio”.
Kaiserliche Wagenburg (Museo de carruajes imperiales)
La Carroza Imperial es el parque de carruajes aristocráticos mejor conservado de Europa. Además de los vehículos únicos de los Habsburgo, exhibe magníficos arneses de equitación y espectaculares trajes de gala.
El recorrido museístico te sumerge en el fascinante mundo de la corte vienesa y acompaña, a través de sus objetos, a figuras tan distintas como la emperatriz María Teresa, el emperador Francisco José o Napoleón Bonaparte. Un foco especial está dedicado a la emperatriz Elisabeth (“Sisi”), la “Lady Di del siglo XIX”, cuya historia se presenta con vídeos expositivos y piezas icónicas como su carruaje nupcial, sus vestidos y su silla de montar.
Weltmuseum Viena (Museo etnográfico)
El Weltmuseum de Viena es uno de los museos etnográficos más importantes del mundo y se encuentra en la parte más reciente del Hofburg de Viena, en la Ringstraße. Sus principales piezas proceden de más de 500 años de actividad coleccionista de los Habsburgo: destacan objetos de la Kunstkammer del emperador Rodolfo II, el singular tocado de plumas altomexicano “Penacho”, los enanos de la corte de Benín, la célebre colección del navegante británico James Cook, así como piezas vinculadas a los viajes de exploración e investigación del siglo XIX.
Theatermuseum (Museo del Teatro en el Palacio Lobkowitz)
Actualmente cerrado. Reapertura en noviembre de 2026.
La ruta Lobkowitz por uno de los palacios barrocos más antiguos de Viena —el Palais Lobkowitz, situado frente a la Iglesia de los Agustinos— ofrece una mirada única al interior de una histórica residencia vienesa de la familia principesca Lobkowitz.
A través de una visita audioguiada, los visitantes descubren la fascinante historia de este magnífico palacio urbano y su estrecha vinculación con dos de los artistas más importantes de Viena: Gustav Klimt y Ludwig van Beethoven.
Schloss Ambras (Castillo Ambras de Innsbruck)
El castillo fue un regalo de amor para la “Bella Welser”, Philippine Welser. Para ella, el archiduque Fernando II mandó transformar y embellecer la antigua fortaleza medieval. También se construyó un edificio museístico propio para albergar sus colecciones y tesoros.
Emprenda un apasionante viaje de descubrimiento y visite grandes imprescindibles como la célebre Cámara de Arte y Maravillas, el Salón Español, las armerías, el baño original de Philippine Welser y la extraordinaria “Colección de vidrio Strasser”.
Neue Hofburg
La Armería y Cámara de Caza de la Corte de Viena (Wiener Hofjagd- und Rüstkammer) es la colección de armaduras y armas cortesanas más variada y valiosa del mundo. Reúne alrededor de 3.800 piezas, y cada una de ellas es una auténtica obra de arte. Muchas armaduras se crearon con motivo de campañas militares, coronaciones o bodas y funcionaban como símbolos visibles del alto rango de sus portadores.
En la primera planta le espera además una de las colecciones internacionales más importantes de instrumentos del Renacimiento y el Barroco. Aquí podrá descubrir numerosos instrumentos históricos —algunos tocados por músicos y compositores como Wolfgang Amadeus Mozart— y objetos extraordinarios de gran valor para la historia de la música.
Obras maestras imperiales en la pinacoteca
En la pinacoteca del Kunsthistorisches Museum (Museo de Historia del Arte) encontrarás la flor y nata del mundo del arte. Déjate cautivar por Durero y Rafael, Tiziano, Caravaggio y Tintoretto, Rubens y Velázquez, Rembrandt y Vermeer y muchos otros grandes maestros.
Momentos imperiales en el café más bonito del mundo
Obras maestras imperiales y cultura vienesa de los cafés
El café-restaurante en la sala de la cúpula, es uno de los más bellos del mundo. Ideal para disfrutar de la tradición del café vienés tras la visita.
Alta cocina en la espléndida sala de la cúpula
Cada jueves por la noche, la sala de la cúpula del Kunsthistorisches Museum ofrece una experiencia gastronómica única, con cocina refinada y un ambiente exclusivo.
Un viaje al corazón del Arte: Kunsthistorisches Museum
Canaletto & Bellotto
En sus célebres vistas urbanas, Giovanni Antonio Canal y su sobrino Bernardo Bellotto, ambos conocidos como Canaletto, retratan la vida y los ideales sociales del siglo XVIII. En la primavera de 2026, el Kunsthistorisches Museum les dedica una exposición centrada en sus representaciones de Venecia, Londres y Viena.
Procedentes de la tradición artística veneciana, Canal alcanzó fama por sus detalladas vistas de la ciudad lagunar, mientras que Bellotto desarrolló un estilo propio y trabajó como pintor de corte en Dresde y Viena. Sus panorámicas, aún conocidas como “vistas Canaletto”, reflejan los ideales ilustrados de progreso y orden.
La exposición reúne alrededor de 60 obras —pinturas, dibujos, grabados y otros objetos— de destacadas colecciones europeas y propone un diálogo revelador entre arte, ciudad y sociedad en la Europa del siglo XVIII.
Kleopatra & Rom - Tatort Ephesos (Neue Hofburg)
Un misterioso mausoleo, un asesinato y una época de profundos cambios: en Éfeso, una de las ciudades más espléndidas de la Antigüedad, Arsinoe, hermana de Cleopatra, fue asesinada y enterrada en circunstancias aún no esclarecidas. ¿Quién ordenó su muerte y qué papel jugaron las convulsiones políticas en torno al cambio de era?
Hace unos 100 años, arqueólogos austríacos descubrieron en Éfeso un edificio funerario octogonal con un esqueleto en su interior. La identidad de la persona enterrada sigue siendo un enigma. Este hallazgo es el punto de partida de una exposición que combina arqueología, historia y los últimos avances científicos para trazar un sugerente panorama cultural.
La muestra aborda a los grandes protagonistas del momento —Cleopatra, César, Marco Antonio y su rival Augusto— y, a través de importantes préstamos internacionales y piezas clave del Kunsthistorisches Museum, ofrece una visión impactante de la Antigüedad en los albores del Imperio romano. Nuevas investigaciones arrojan además luz sobre la historia y la interpretación del “Octógono” de Éfeso, hoy conservado en parte en el museo.
Neue Hofburg Tour: House of Habsburg
La House of Habsburg Tour narra de forma única el ascenso y la caída de una de las dinastías más poderosas de Europa. En la Neue Hofburg de Viena, la residencia imperial nunca habitada, el recorrido abarca desde los orígenes medievales de los Habsburgo hasta Sisi, con historias de poder, música y destino.
La visita recorre 650 años de historia, entre armaduras de incalculable valor, instrumentos históricos —como el piano que tocó Mozart— y piezas únicas como el busto de cera de Joseph Haydn, a través de salas impregnadas del espíritu de la emperatriz Elisabeth.
A Bite of Art
Dentro del año temático “Vienna Bites. Cocina, cultura, carácter”, lema de WienTourismus para 2026, el Kunsthistorisches Museum ofrecerá a partir de Pascua de 2026 un recorrido temático gastronómico. A través de obras maestras como “La boda campesina” de Bruegel o “La fiesta del rey de los frijoles” de Jordaens, el itinerario muestra la larga tradición de representar la comida y la bebida en el arte.
Además, en colaboración con GMS-Gourmet, el museo lanzará durante todo 2026 paquetes de arte y gastronomía: desde enero, una vez al mes se combinará una visita guiada sobre la culinaria en el arte con desayuno o fine dining en el café del museo, a precio conjunto.
La verdad desnuda – redescubrir la obra maestra Klimt
A partir del otoño de 2026, el Palais Lobkowitz invita a descubrir una nueva y envolvente presentación centrada en la obra clave Nuda Veritas. Este cuadro visionario es una declaración clara de libertad artística por parte de Gustav Klimt y marca su valiente ruptura con las convenciones de su época.
La experiencia propone un recorrido narrativo que hace tangible la trayectoria artística de Klimt. Al inicio, los visitantes se sumergen en el Viena de 1900 y contemplan por primera vez en el Palais Lobkowitz el original Dama con chal lila. En la sala principal, una película relata el giro decisivo de Klimt: de pintor de la corte a visionario inconformista. El momento culminante es la revelación de Nuda Veritas, un instante de gran intensidad que transmite la fuerza de la obra y el desafío directo de Klimt a las expectativas de mecenas, público y sistema artístico.
La experiencia se completa con la presentación de los célebres paneles triangulares (Zwickelbilder) de la escalera del Kunsthistorisches Museum, que evidencian el extraordinario talento de Klimt para el espacio y la ornamentación. Klimt. La verdad desnuda es un viaje inspirador a la Viena moderna y, al mismo tiempo, un viaje interior.
Bernini. Pintura y mármol
El Kunsthistorisches Museum presenta una exposición en el Palais Lobkowitz, centrada en un retrato inédito de un anciano procedente de sus propias colecciones. Investigaciones recientes sugieren que el autor de esta obra, hasta ahora anónima, podría ser nada menos que Gian Lorenzo Bernini. Considerado uno de los grandes maestros del Barroco, Bernini es célebre sobre todo por esculturas como Apolo y Dafne y por el diseño de la Plaza de San Pedro en Roma. De sus numerosos retratos pintados se conservan muy pocos, lo que convierte este hallazgo en un descubrimiento excepcional.
Comparaciones estilísticas entre el retrato vienés y los autorretratos conocidos de Bernini en Roma, Florencia y Windsor, junto con análisis tecnológicos, han revelado sorprendentes coincidencias que pueden seguirse de forma clara a lo largo de la exposición.
Con alrededor de 10 importantes préstamos internacionales, la muestra explora el trabajo de Bernini como retratista en escultura, dibujo y pintura, e invita a redescubrir a este gran artista —activo para ocho papas y creador de retratos incluso en su vejez— desde una perspectiva nueva y poco conocida.