Leopold Museum

Para los amantes de Schiele y Klimt

El Museo Leopold alberga una de las colecciones más destacadas del arte austriaco moderno temprano, con más de 8.300 obras, desde el Biedermeier y el Historicismo hasta el Expresionismo austriaco. Lo más destacado es la exposición Viena 1900, con la mayor colección del mundo del expresionista austriaco Egon Schiele, obras maestras de Gustav Klimt, Richard Gerstl, Koloman Moser y la presentación internacional permanente más completa de Oskar Kokoschka.

Además, el Museo Leopold exhibe piezas únicas de los Wiener Werkstätte, desde Josef Hoffmann hasta Koloman Moser, y apasionantes exposiciones especiales sobre modernismo clásico y arte contemporáneo. Conoce de cerca las obras maestras del Museo Leopold.