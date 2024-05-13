Leopold Museum
Introduction
El Museo Leopold alberga una de las colecciones más destacadas de arte austriaco de la modernidad temprana, con más de 8.300 obras, desde el Biedermeier y el historicismo hasta el expresionismo austriaco. La exposición "Wien 1900" es el punto culminante, con la colección más grande del mundo del expresionista austriaco Egon Schiele, además de obras maestras de Gustav Klimt, Richard Gerstl, Koloman Moser y la presentación más completa a nivel internacional de Oskar Kokoschka. También muestra piezas únicas de la Wiener Werkstätte de Josef Hoffmann a Koloman Moser, y fascinantes exposiciones temporales sobre el modernismo clásico y el arte contemporáneo.
Introduction
Con motivo de su 25.º aniversario, el Museo Leopold presenta en 2026 un programa excepcional: la primera gran retrospectiva en Austria del pintor realista Gustave Courbet, la presentación inédita de la colección del Banco Nacional de Austria, un diálogo entre obras de Herbert Boeckl y esculturas de Hans Josephsohn, y una mirada a la fotografía de las décadas de 1920 y 1930 en Alemania y Austria.
25 AÑOS DEL MUSEO LEOPOLD: AÑO DEL ANIVERSARIO 2026
Para los amantes de Schiele y Klimt
El Museo Leopold alberga una de las colecciones más destacadas del arte austriaco moderno temprano, con más de 8.300 obras, desde el Biedermeier y el Historicismo hasta el Expresionismo austriaco. Lo más destacado es la exposición Viena 1900, con la mayor colección del mundo del expresionista austriaco Egon Schiele, obras maestras de Gustav Klimt, Richard Gerstl, Koloman Moser y la presentación internacional permanente más completa de Oskar Kokoschka.
Además, el Museo Leopold exhibe piezas únicas de los Wiener Werkstätte, desde Josef Hoffmann hasta Koloman Moser, y apasionantes exposiciones especiales sobre modernismo clásico y arte contemporáneo. Conoce de cerca las obras maestras del Museo Leopold.
Gustave Courbet. Realista y rebelde
Primera gran retrospectiva en Austria del pintor realista francés (19 feb – 21 jun 2026).
Herbert Boeckl – Hans Josephsohn. Arquetipos figurales
Diálogo entre pintura y escultura centrado en la figura humana (24 jul 2026 – 10 ene 2027).
¡Estreno! La colección del Banco Nacional de Austria
Presentación inédita de obras de su colección artística (17 ene – 4 oct 2026).
Descubre el esplendor del Modernismo vienés
La amplia exposición permanente "VIENA 1900", que se extiende en tres niveles, presenta el esplendor y la riqueza de los logros artísticos e intelectuales de una época que se caracterizó por el ascenso de los secesionistas hasta la caída de la monarquía y la muerte de destacados artistas modernistas vieneses como Gustav Klimt, Egon Schiele, Koloman Moser y Otto Wagner en 1918.
Ambiente urbano en los tejados de Viena en el "MQ Libelle"
El moderno "MQ Libelle" no sólo ofrece bebidas refrescantes y un ambiente relajado, sino también unas vistas impresionantes de la ciudad. Disfrute de la combinación única de arte, cultura y estilo urbano mientras se relaja sobre los tejados de Viena. Un lugar perfecto para contemplar la puesta de sol y experimentar la vibrante vida del MQ.
Etiqueta ecológica desde noviembre de 2023
La etiqueta ecológica austriaca, creada en 1990 por el Ministerio de Medio Ambiente, es la principal certificación ambiental del país. Se otorga a productos, instituciones y servicios que cumplen altos estándares ambientales, de calidad y durabilidad, orientando a consumidores ecológicos. El diseño del sello, creado por Friedensreich Hundertwasser, simboliza la tierra, agua, aire y naturaleza. En 30 años, ha evolucionado constantemente, y en 2020, el Museo Leopold dedicó una exposición a este artista.
Datos Sostenibles
Certificación de etiqueta ecológica desde noviembre de 2023.
Mejoramos continuamente la sostenibilidad en productos, servicios y socios.
Nos comprometemos con soluciones climáticas y ampliamos la oferta digital.
Usamos recursos eficientemente y electricidad 100% renovable.
Involucramos a empleados y visitantes en sostenibilidad.
Priorizamos la reparación y usamos iluminación LED.
El Museo es accesible y bien comunicado por transporte público.