Vacaciones en una granja tirolesa
Introduction
Unas vacaciones en una granja en Austria combinan naturaleza, descanso y momentos auténticos en el campo.
Entre praderas en flor, alojamientos singulares y productos de la granja, las vacaciones se viven de forma auténtica.
Vacaciones en una granja significa llegar, respirar hondo y disfrutar del verano con todos los sentidos.
Disfruta de los productos de la granja tirolesa
Disfruta de los productos de la granja
Vive Urlaub am Bauernhof desde su lado más sabroso: empieza el día con un desayuno abundante de productos propios y regionales y descubre una gran variedad de delicias culinarias. Desde especialidades elaboradas con mimo y degustaciones especiales hasta platos exquisitos, aquí la gastronomía se convierte en una experiencia. La cercanía se siente, la calidad se saborea y cada momento es un placer para todos los sentidos.
Regálate una pausa
Inspiración natural, bienestar y desconexión. Una granja en verano es un lugar donde vivir la naturaleza de forma consciente y dejar atrás el día a día sin esfuerzo. Rodeado del canto de los grillos y de praderas perfumadas, resulta fácil relajarse. Aquí puedes respirar hondo y sentir la fuerza de la naturaleza: una pausa que perdura.
Alojamientos singulares
Vive el verano de otra manera: en nuestras granjas y refugios alpinos, cada estancia se convierte en algo especial. Ya sea un chalet romántico, una casa en un árbol con estilo, una cabaña tradicional o una noche en un pajar, te esperan alojamientos con carácter que crean recuerdos imborrables.
Vida en una granja tirolesa
En la granja, los momentos sencillos se vuelven especiales. Observa y participa en la elaboración de productos artesanales y vive el verano donde la tradición, la calidad y la cercanía con la naturaleza y las personas se sienten de verdad.
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Experiencias culinarias en una granja tirolesaVisitar la granja es una combinación perfecta de placer, naturaleza y relajación. Disfruta del aire fresco, prueba fresas dulces del campo o saborea un abundante desayuno campesino: ¡una fiesta para los sentidos!
Rindsrouladen: sabor gustoso
Ingredientes regionales, mucho tiempo y amor por el oficio… como en Urlaub am Bauernhof.
Disfruta de la Cocina Primaveral
Algunas granjas sirven platos de temporada con ingredientes frescos del campo, destacando en mayo espárragos, hierbas, patatas y fresas.
Visita Tiendas y Mercados Campesinos
Descubre productos frescos como queso, yogur, embutidos, mermeladas, miel y jugos artesanales. Algunas granjas ofrecen actividades de panadería o quesería.
Conexión directa con la vida rural
Ayuda a ordeñar, alimentar a los animales y recoge huevos frescos directamente del nido.
Naturaleza y Momentos de Placer
Paseos entre prados en flor, huertos y arroyos, con excursiones de hierbas silvestres y degustación.
3 razones para pasar unas vacaciones en las granjas
Cabañas destacadas del Tirol
Un poco de lujo en el Ursteinhütte
La cabaña Ursteinhütte, reformada y acogedora, ofrece espacio para ocho personas, calefacción geotérmica y un salón con estufa de leña en las montañas de Kitzbühel.
Recomendación para grupos de hasta 10 personas: Pumphaus
La cabaña Pumphaus, acogedora y con 300 años de historia, ofrece vistas increíbles, estufa de cerámica, servicios modernos, terraza y jardín de hierbas.
Actividades recomendadas
Slow travel con espíritu sostenible en las granjas del Tirol
Salir de la rutina y volver a la naturaleza
En Urlaub am Bauernhof, pequeños gestos para un mundo mejor se combinan con el placer de viajar.
Aquí, la sostenibilidad no es una moda, sino una convicción vivida. Sin discursos moralizantes, recordatorios constantes ni imposiciones, pero con cercanía, productos regionales y un valor añadido real.
La sostenibilidad empieza en los pequeños detalles. En las granjas se traduce, por ejemplo, en trayectos cortos, productos de elaboración propia, cocina de temporada y un trato respetuoso con los animales y la naturaleza. Muchas explotaciones trabajan de forma ecológica o climáticamente responsable, apuestan por energías renovables y por ciclos conscientes. Los huéspedes forman parte de todo ello: sin obligaciones, pero con muchos momentos reveladores.
Vacaciones en Granjas Tirolesas
Brixner Straße 1
6020 Innsbruck
Teléfono: +43 592 92 1172
Fax: +43 592 92 1179