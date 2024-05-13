Couple with dog having picnic on meadow in front of farmhouse with fruit trees in background.
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Vacaciones en una granja tirolesa

Unas felices vacaciones incluyen muchos recuerdos bonitos y duraderos, unión, diversión y, por supuesto, relajación.

Unas vacaciones en una granja en Austria combinan naturaleza, descanso y momentos auténticos en el campo.

Entre praderas en flor, alojamientos singulares y productos de la granja, las vacaciones se viven de forma auténtica.

Vacaciones en una granja significa llegar, respirar hondo y disfrutar del verano con todos los sentidos.

Encuentra tu alojamiento en granjas tirolesas: descubre la naturaleza pura alejada de ruidos

Una estancia inolvidable en una granja tirolesa Descubre lugares especiales, vive la naturaleza y disfruta de productos regionales de la propia granja tirolesa. Alójate de forma diferente y vive tus vacaciones de manera consciente: auténtica, personal y sorprendentemente distinta.

Disfruta de los productos de la granja tirolesa

Disfruta de los productos de la granja
Vive Urlaub am Bauernhof desde su lado más sabroso: empieza el día con un desayuno abundante de productos propios y regionales y descubre una gran variedad de delicias culinarias. Desde especialidades elaboradas con mimo y degustaciones especiales hasta platos exquisitos, aquí la gastronomía se convierte en una experiencia. La cercanía se siente, la calidad se saborea y cada momento es un placer para todos los sentidos.

Regálate una pausa
Inspiración natural, bienestar y desconexión. Una granja en verano es un lugar donde vivir la naturaleza de forma consciente y dejar atrás el día a día sin esfuerzo. Rodeado del canto de los grillos y de praderas perfumadas, resulta fácil relajarse. Aquí puedes respirar hondo y sentir la fuerza de la naturaleza: una pausa que perdura.

Alojamientos singulares
Vive el verano de otra manera: en nuestras granjas y refugios alpinos, cada estancia se convierte en algo especial. Ya sea un chalet romántico, una casa en un árbol con estilo, una cabaña tradicional o una noche en un pajar, te esperan alojamientos con carácter que crean recuerdos imborrables.

Vida en una granja tirolesa
En la granja, los momentos sencillos se vuelven especiales. Observa y participa en la elaboración de productos artesanales y vive el verano donde la tradición, la calidad y la cercanía con la naturaleza y las personas se sienten de verdad.

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Vídeo

Experiencias culinarias en una granja tirolesa

Visitar la granja es una combinación perfecta de placer, naturaleza y relajación. Disfruta del aire fresco, prueba fresas dulces del campo o saborea un abundante desayuno campesino: ¡una fiesta para los sentidos!

Rindsrouladen: sabor gustoso

Ingredientes regionales, mucho tiempo y amor por el oficio… como en Urlaub am Bauernhof.

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Disfruta de la Cocina Primaveral

Algunas granjas sirven platos de temporada con ingredientes frescos del campo, destacando en mayo espárragos, hierbas, patatas y fresas.

Visita Tiendas y Mercados Campesinos

Descubre productos frescos como queso, yogur, embutidos, mermeladas, miel y jugos artesanales. Algunas granjas ofrecen actividades de panadería o quesería.

Conexión directa con la vida rural

Ayuda a ordeñar, alimentar a los animales y recoge huevos frescos directamente del nido.

Naturaleza y Momentos de Placer

Paseos entre prados en flor, huertos y arroyos, con excursiones de hierbas silvestres y degustación.

Sol primaveral y placer al aire libre

Sol primaveral, tranquilidad en la granja y un picnic con delicias locales en plena naturaleza.

3 razones para pasar unas vacaciones en las granjas

Los agricultores viven las 24 horas del día en armonía con la naturaleza y con las estaciones. En la gran familia, todos participan. Cada uno tiene sus tareas y cultiva sus virtudes. Los alimentos de alta calidad se producen y elaboran en la propia granja. Los huéspedes de las granjas forman parte de esta vida y se llevan a casa valiosas experiencias. ¿Te apuntas?

Además de una alimentación saludable, ¿qué es lo que más contribuye al bienestar? El movimiento. Si sales a caminar, tienes mucho que ver, oír, oler y maravillarte. Tanto si se trata de conquistar ambiciosos metros de altitud como de dar un relajado paseo por el campo, es maravilloso sentir el propio cuerpo. Después de la caminata, el tentempié bien merecido sabe aún mejor.

¿Sabías que el 47,6% de la superficie total de Austria está cubierta de bosques? Son mucho más que un conjunto de árboles atractivos para la vista (y que se pueden atravesar lo más rápidamente posible en bicicleta de montaña o con bastones de senderismo). Cada bosque es un biotopo muy especial. Si se mira y se escucha con atención, se entiende perfectamente el mensaje de los árboles.


Cabañas destacadas del Tirol

Un poco de lujo en el Ursteinhütte

La cabaña Ursteinhütte, reformada y acogedora, ofrece espacio para ocho personas, calefacción geotérmica y un salón con estufa de leña en las montañas de Kitzbühel.

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Recomendación para grupos de hasta 10 personas: Pumphaus

La cabaña Pumphaus, acogedora y con 300 años de historia, ofrece vistas increíbles, estufa de cerámica, servicios modernos, terraza y jardín de hierbas.

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Unas vacaciones en el refugio alpino Kohlenau

El refugio Kohlenau, aislado y rodeado de naturaleza, ofrece vistas increíbles y una cocina acogedora con estufa de leña.

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Actividades recomendadas

Ciclismo

Rutas en bicicleta desde la puerta de casa

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Nadar en los lagos

De la granja al lago

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Senderismo

Pónte las botas de senderismo y ¡a caminar!

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Actívate durante tus vacaciones en la granja

Ayudando en la granja

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Slow travel con espíritu sostenible en las granjas del Tirol

A escuchar
Vivir sosteniblemente

Salir de la rutina y volver a la naturaleza

En Urlaub am Bauernhof, pequeños gestos para un mundo mejor se combinan con el placer de viajar.

Aquí, la sostenibilidad no es una moda, sino una convicción vivida. Sin discursos moralizantes, recordatorios constantes ni imposiciones, pero con cercanía, productos regionales y un valor añadido real.

La sostenibilidad empieza en los pequeños detalles. En las granjas se traduce, por ejemplo, en trayectos cortos, productos de elaboración propia, cocina de temporada y un trato respetuoso con los animales y la naturaleza. Muchas explotaciones trabajan de forma ecológica o climáticamente responsable, apuestan por energías renovables y por ciclos conscientes. Los huéspedes forman parte de todo ello: sin obligaciones, pero con muchos momentos reveladores.

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Vacaciones en Granjas Tirolesas

Brixner Straße 1

6020 Innsbruck

Teléfono: +43 592 92 1172

Fax: +43 592 92 1179

uab@lk-tirol.at
Página Web
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