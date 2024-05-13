Disfruta de los productos de la granja tirolesa

Disfruta de los productos de la granja

Vive Urlaub am Bauernhof desde su lado más sabroso: empieza el día con un desayuno abundante de productos propios y regionales y descubre una gran variedad de delicias culinarias. Desde especialidades elaboradas con mimo y degustaciones especiales hasta platos exquisitos, aquí la gastronomía se convierte en una experiencia. La cercanía se siente, la calidad se saborea y cada momento es un placer para todos los sentidos.

Regálate una pausa

Inspiración natural, bienestar y desconexión. Una granja en verano es un lugar donde vivir la naturaleza de forma consciente y dejar atrás el día a día sin esfuerzo. Rodeado del canto de los grillos y de praderas perfumadas, resulta fácil relajarse. Aquí puedes respirar hondo y sentir la fuerza de la naturaleza: una pausa que perdura.

Alojamientos singulares

Vive el verano de otra manera: en nuestras granjas y refugios alpinos, cada estancia se convierte en algo especial. Ya sea un chalet romántico, una casa en un árbol con estilo, una cabaña tradicional o una noche en un pajar, te esperan alojamientos con carácter que crean recuerdos imborrables.

Vida en una granja tirolesa

En la granja, los momentos sencillos se vuelven especiales. Observa y participa en la elaboración de productos artesanales y vive el verano donde la tradición, la calidad y la cercanía con la naturaleza y las personas se sienten de verdad.