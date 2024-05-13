El arte del pan: la hogaza como lienzo
Arte del grano #eatAUT
Introduction
2 oficios, 1 producto: una barra de pan es una obra de arte en sí misma. Vamos más allá y le pedimos a la artista Katya Frei que trabaje sobre las barras de pan de la maestra panadera Veronika Dörfler en la hefehaus en lugar de sobre un lienzo.
Carinthian hornwort, lago y montañas, así como agua/niebla: estos motivos se eligieron porque captan la topografía única de Carintia y el espíritu de la región.
Recuerdos infantiles de Veronika sobre el panSu madre horneaba pan para toda la familia cada quince días. Este día siempre era algo especial para Veronika, y la emoción del "pan de cada día" definitivamente dejó huella en ella.
Entrevista con Veronika Dörfler
Veronika Dörfler
Veronika Dörfler es una maestra panadera y empresaria que cerró una importante brecha de suministro en 2023 con su panadería ecológica hefehaus en la plaza principal de Feldkirchen.
Descubrió su pasión por el arte tradicional de hornear pan a los 30 años y, desde entonces, sólo utiliza ingredientes ecológicos, principalmente de la región.
Presta especial atención a la larga maduración de la masa, lo que confiere a sus panes un aroma inconfundible y un sabor intenso. La selecta gama de productos abarca desde una amplia variedad de panes de masa madre hasta pequeños productos de panadería tradicional, como panecillos de mano y baguettes, y delicias dulces, como nudos de cardamomo y canela.