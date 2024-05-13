El arte y la comida también reflejan la cultura, la tradición y la identidad a través de su estilo y sus ingredientes.

2 oficios, 1 producto: una barra de pan es una obra de arte en sí misma. Vamos más allá y le pedimos a la artista Katya Frei que trabaje sobre las barras de pan de la maestra panadera Veronika Dörfler en la hefehaus en lugar de sobre un lienzo.

Carinthian hornwort, lago y montañas, así como agua/niebla: estos motivos se eligieron porque captan la topografía única de Carintia y el espíritu de la región.