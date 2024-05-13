Woman holding an oval loaf with green and white pattern in front of her face, metallic wall in the background.
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El arte del pan: la hogaza como lienzo
Arte del grano #eatAUT

El arte y la comida también reflejan la cultura, la tradición y la identidad a través de su estilo y sus ingredientes.

2 oficios, 1 producto: una barra de pan es una obra de arte en sí misma. Vamos más allá y le pedimos a la artista Katya Frei que trabaje sobre las barras de pan de la maestra panadera Veronika Dörfler en la hefehaus en lugar de sobre un lienzo.

Carinthian hornwort, lago y montañas, así como agua/niebla: estos motivos se eligieron porque captan la topografía única de Carintia y el espíritu de la región.

Información rápida sobre la panadería ecológica
Panaderíahefehaus
Ubicación:Feldkirchen en Carintia
Concepto:naturalmente ecológico y elaboración lenta

"Para mí, una buena barra de pan es perfecta cuando muchos otros ya la han cocido demasiado oscura", dice Veronika Dörfler.

Recuerdos infantiles de Veronika sobre el pan

Su madre horneaba pan para toda la familia cada quince días. Este día siempre era algo especial para Veronika, y la emoción del "pan de cada día" definitivamente dejó huella en ella.

Entrevista con Veronika Dörfler

En una pequeña panadería artesanal hay que reaccionar al tiempo, a las temperaturas ambiente, a las distintas calidades de harina y a los caprichos de la masa madre natural. Las recetas no lo son todo, que es lo que hace que trabajar con cultivos vivos sea tan emocionante y desafiante. Los panes a menudo no tienen el mismo aspecto, pero lo que cuenta para los clientes es el buen sabor, y eso es algo bueno.

Trabajo con distintas masas de arranque, que ayudan a retener mucha humedad en el pan. Esto lo hace más digerible y lo mantiene húmedo durante muchos días. Este es un rasgo de calidad de la cultura panadera austriaca: artesanía y tiempo. Sin embargo, a menudo oigo decir a clientes mayores que el sabor de mi pan les recuerda al pan de su infancia.

La sostenibilidad desempeña un papel fundamental en hefehaus. Mi certificación como elaborador ecológico significa que me oriento hacia el concepto de sostenibilidad ecológica.

La sostenibilidad económica se refleja en la cadena de valor a corto plazo y, en la medida de lo posible, regional. Con mi forma de trabajar, quiero ofrecer empleos atractivos en el sector de la panadería evitando en gran medida el trabajo nocturno y centrándome en la calidad más que en la cantidad. Al producir las masas principales la víspera (y sus largos tiempos de maduración), los panaderos tenemos un horario de trabajo socialmente aceptable. Y no sólo eso: este enfoque también es crucial para el gran sabor y la buena digestibilidad de mis panes de masa madre.

Mi socio Daniel es un entusiasta cervecero desde hace años. El pan y la cerveza ya se producían bajo un mismo techo en la Edad Media, con la ayuda de la entonces aún misteriosa levadura salvaje de la cerveza y la masa madre. Cuando me planteé montar la panadería ecológica, él no dejó pasar la oportunidad de aportar sus conocimientos cerveceros a tiempo parcial y ahora más de cuatro "Cervezas ecológicas", todas de fermentación alta y sin filtrar, son ahora muy populares.

Difícil es relativo. Por un lado, creo que la imagen de los panaderos y otros oficios tiene mucho que mejorar. Además, para los panaderos autónomos sigue existiendo la obligación de ser maestro panadero, lo que dificulta aún más la creación de una empresa.

Por otra parte, al principio también idealicé un poco el oficio de panadero. Tras más de dos años como obrero no cualificado en una gran panadería, aprobar los exámenes de maestro panadero y montar mi propia panadería, puedo decir que no cambiaría esta profesión por ninguna otra, porque: Elaborar productos de panadería es muy gratificante y no sólo supone un reto físico, sino también mental. También experimentas muchas emociones positivas y la gratitud de los clientes con el pan recién hecho.

Maestra panadera

Veronika Dörfler

Veronika Dörfler es una maestra panadera y empresaria que cerró una importante brecha de suministro en 2023 con su panadería ecológica hefehaus en la plaza principal de Feldkirchen.

Descubrió su pasión por el arte tradicional de hornear pan a los 30 años y, desde entonces, sólo utiliza ingredientes ecológicos, principalmente de la región.

Presta especial atención a la larga maduración de la masa, lo que confiere a sus panes un aroma inconfundible y un sabor intenso. La selecta gama de productos abarca desde una amplia variedad de panes de masa madre hasta pequeños productos de panadería tradicional, como panecillos de mano y baguettes, y delicias dulces, como nudos de cardamomo y canela.

Casa de la levadura

Obra de arte en una barra de pan

Hierba de Carintia

Agua y niebla

Lagos y montañas

Entrevista con la artista Katya Frei

La topografía de Carintia es increíblemente atmosférica y multicapa, con lagos, bosques y montañas que a menudo están envueltos en una misteriosa niebla que confiere al paisaje algo mágico. La forma en que la niebla puede ocultar y revelar cosas confiere a la tierra un carácter onírico. Cuando aparece, los paisajes se vuelven más suaves y las perspectivas cambian a cada momento; eso me parece realmente hermoso.

Elegí estos tres motivos -la hortensia de Carintia, el lago y las montañas y el agua/niebla- para simbolizar Carintia, ya que captan la topografía y el espíritu únicos de la región.

La hornata de Carintia, una planta endémica que sólo se encuentra aquí, simboliza una ecología profundamente arraigada y específica del lugar. La combinación de lagos y montañas es un rasgo característico del paisaje de Carintia que armoniza tanto con la belleza natural como con la experiencia cotidiana de la gente que vive aquí. Por último, el motivo del agua, que también puede verse como niebla, confiere a la región de Carintia una cualidad casi mística.

Tanto el arte como la comida requieren creatividad y habilidad, combinando la técnica con un toque personal. Un plato bien presentado puede ser tan impresionante visualmente como un cuadro, convirtiendo una comida en algo digno de admiración incluso antes de probarlo. El arte y la comida también reflejan la cultura, la tradición y la identidad a través de su estilo y sus ingredientes.

Es bueno saber que esta obra no durará para siempre. Está hecha para terminarla y luego dejarla ir.

Para tallar la masa cruda, utilicé una combinación de cuchillo de pan y cuchillo de madera.

El mayor reto era mantener los motivos claramente reconocibles incluso después de hornearlos, ya que la masa se expande y cambia de forma en el horno. Trabajar con masa cruda es complicado, pero me encanta el momento de sorpresa cuando el pan sale del horno y veo cómo han cambiado los motivos durante el proceso de horneado.

La artista Katya Frei

En sus obras, la prometedora artista trata intensamente los aspectos supuestamente antinaturales del mundo.

Más sobre Katya Frei

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