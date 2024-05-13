Smiling woman in white shirt with "Eveline Chocolatier" logo, wooden wall and lamp in background.
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Eveline Wild
Se come con los ojos. #eatAUT

Eveline Wild crea obras de arte culinarias. Sus creaciones parecen sensuales y visuales, como en un museo.

Chocolatière y patissière, campeona del mundo de pastelería y chef de televisión: Eveline Wild es muchas cosas. Pero, por encima de todo, es una experta. Y lo ha sido desde niña.

Reconocerá su rostro en los programas de televisión sobre repostería "Frisch gekocht" (ORF2) o "Deutschlands bester Bäcker" (ZDF); y en los tres libros especializados que ella misma ha escrito: "Wild backen", "Wild auf Schokolade" y "Wild backen mit Früchten".

Es conocida como una repostera de talento en los círculos culinarios y más allá. Kathrein am Offenegg, en Estiria Estiria.

Información rápida
Hotel:The WILD EDER
Restaurante: ZeitRAUM
Localización:St. Kathrein am Offenegg en Estiria
Concepto:chocolates artesanos
Guía MICHELIN:1 estrella roja y una verde

"Por supuesto, cada uno lo percibe de forma diferente. Cada uno 'salta' visualmente ante algo diferente. Por eso me parece tan apasionante el mundo culinario. No hay una verdad pura, sólo una percepción subjetiva", dice Eveline Wild.

Arte dulce en un plato

Para Eveline, arte culinario es cuando todavía puede recordar el plato seis meses después.

Entrevista con Eveline

Es un hecho que me ha acompañado toda mi vida profesional. Forma parte del ADN de toda persona que crea un plato o hace un pastel y lo hace como un negocio serio. Al fin y al cabo, estamos creando pequeños descansos de la vida cotidiana y no sólo "Cocina de abastecimiento".

Esto puede compararse con otros ámbitos, como la diferencia entre diseñar un simple traje o alta costura.

Lo más 3D posible. Ahora sólo puedo hablar de dulces. Todo lo que "plano" en el plato que tienes delante es menos excitante a primera vista que todo lo que está uno encima del otro, uno encima del otro, uno apoyado en el otro y uno encima del otro. Eso es más espectacular. Y, por supuesto, el juego con los colores.

Los colores, las formas y el "amontonamiento" juegan un papel decisivo para mí. Las texturas sólo se despliegan cuando tienes el plato en la boca, así que lo visual es lo primero.

Se aplican las reglas típicas que conocemos de la fotografía, como la proporción áurea o la regla 3-5-7, que dice "lo impar es más".

También juego con las formas entre redondas, cuadradas, rectangulares y en forma de corazón. Siempre intento conseguir la mayor variedad posible en lugar de colocar las mismas formas unas junto a otras.

El arte culinario es un juego de formas. Jugar es la palabra clave. Cuando "juguetón", entonces queda como la naturaleza manda. Si dispongo frambuesas en una tarta y parece que han caído en la tarta por casualidad - pensemos en el postre de frambuesas - entonces es como arte.

Muchas cosas tienen paralelismos a medida que envejecemos. Pensemos en la moda cuando la gente dice: "Si dominas el estilo, puedes romperlo" Primero hay que dominar el estilo. Si todo el mundo empieza a jugar sin entender las reglas, el gusto suele resentirse y rápidamente se da la impresión de que "se quiere pero no se domina".

Siempre hay una dirección de la mesa y siempre es la forma en que el chef se situó frente a ella. Si el plato llega al revés cuando se coloca en la mesa, eso siempre es algo que no gusta nada a los chefs (sonríe). Es como ver una foto colgada torcida en un marco. Entonces ya no se percibe la proporción áurea que ha observado el fotógrafo.

Al igual que las personas, cada hoja de menta y cada fresa tienen su lado azucarado. Se colocan de manera que parezcan lo más apetitosas posible. Por eso, por ejemplo, se ha desarrollado la tendencia de que ya casi no se sirve salsa en el plato, sino siempre en una jarrita en la mesa. Así no se emborrona la obra de arte.

En el caso del Zwetschkenfleck, veo la calma, sobre todo a través de la simetría, que, sin embargo, queda aplastada por los gajos individuales de ciruela. Esta combinación de simetría y "factor perturbador" hace que resulte excitante para la vista. Tenemos líneas apretadas, el borde cortado es paralelo a la dirección en la que están colocadas las ciruelas. Luego vemos almendras, algunas de ellas azucaradas. Estas almendras me dan la sensación de "Selección", ya que han sido colocadas allí deliberadamente sin desmenuzarse. Veo mucho orden, mucha conciencia y mucha organización.

Chocolatière, patissière y campeona mundial de repostería

El arte culinario es un juego de formas. Jugar es la palabra clave. Si parece "juguetón", entonces se parece a lo que la naturaleza quiso.

Eveline Wild en WILD EDER

3 obras de arte: el ojo también come

La frambuesa y la manzana asada son vibrantes y salvajes, llamando a un mordisco inmediato. El huerto de ciruelas transmite calma, destacando su simetría.

Manzana asada crema queso /salsa caramelo /hojas chocolate

Frambuesa / espiral de chocolate / verbena

Manchas de ciruela / almendra / helado de tomillo y canela

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