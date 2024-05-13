Eveline Wild crea obras de arte culinarias. Sus creaciones parecen sensuales y visuales, como en un museo.

Chocolatière y patissière, campeona del mundo de pastelería y chef de televisión: Eveline Wild es muchas cosas. Pero, por encima de todo, es una experta. Y lo ha sido desde niña.

Reconocerá su rostro en los programas de televisión sobre repostería "Frisch gekocht" (ORF2) o "Deutschlands bester Bäcker" (ZDF); y en los tres libros especializados que ella misma ha escrito: "Wild backen", "Wild auf Schokolade" y "Wild backen mit Früchten".

Es conocida como una repostera de talento en los círculos culinarios y más allá. Kathrein am Offenegg, en Estiria Estiria.