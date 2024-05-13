Eveline Wild
Se come con los ojos. #eatAUT
Introduction
Chocolatière y patissière, campeona del mundo de pastelería y chef de televisión: Eveline Wild es muchas cosas. Pero, por encima de todo, es una experta. Y lo ha sido desde niña.
Reconocerá su rostro en los programas de televisión sobre repostería "Frisch gekocht" (ORF2) o "Deutschlands bester Bäcker" (ZDF); y en los tres libros especializados que ella misma ha escrito: "Wild backen", "Wild auf Schokolade" y "Wild backen mit Früchten".
Es conocida como una repostera de talento en los círculos culinarios y más allá. Kathrein am Offenegg, en Estiria Estiria.
"Por supuesto, cada uno lo percibe de forma diferente. Cada uno 'salta' visualmente ante algo diferente. Por eso me parece tan apasionante el mundo culinario. No hay una verdad pura, sólo una percepción subjetiva", dice Eveline Wild.
Arte dulce en un platoPara Eveline, arte culinario es cuando todavía puede recordar el plato seis meses después.
Entrevista con Eveline
Chocolatière, patissière y campeona mundial de repostería
El arte culinario es un juego de formas. Jugar es la palabra clave. Si parece "juguetón", entonces se parece a lo que la naturaleza quiso.