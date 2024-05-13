La repostería nupcial se convierte en pastelería
De generación en generación #eatAUT
Introduction
La pastelería nupcial del Burgenland es una tradición artesanal que siempre se ha transmitido de generación en generación y que sigue viva hoy en día.
Para este proyecto, se pidió a Aloisia Bischof, una conocida y experimentada pastelera de bodas del Burgenland, que hornease tres creaciones tradicionales. A continuación, Lena Zachs, patissera de Burgenland, reinterpretó una de estas creaciones.
El resultado fue un diálogo culinario que demuestra que la tradición no es una entidad rígida, sino un oficio vivo que sigue evolucionando con pasión y creatividad.
"Solía ser costumbre que la tarta de bodas formara parte de la ceremonia nupcial tanto como las propias alianzas", dice Aloisia Bischof.
La pastelería nupcial a través de los tiemposHoy se trabaja mucho con chocolate y mantequilla. El emmer y el einkorn para galletas vuelven a ser populares. El tiempo es como una rueda: todo vuelve en algún momento, sonríe Aloisia.
Entrevista con Aloisia Bischof
Aloisia Bischof
Aloisia Bischof es una representante de la pastelería nupcial de Burgenland. En su panadería y cafetería de Badersdorf conserva la tradición de los pasteles de boda del Burgenland.
Se inspiró en el arte de hornear galletas de niña, cuando ayudaba a su madre y a su tía (ambas también pasteleras de bodas) a preparar pasteles. Hoy en día, su pastelería produce más de 60 pasteles tradicionales elaborados con ingredientes de alta calidad.
Para mantener viva la pastelería de bodas de Burgenland, en 2015 también fundó la primera "Museo de Bodas de Burgenland", que ofrece información sobre las costumbres y la historia de su oficio. Aloisia Bischof es, por tanto, una importante guardiana de la cultura y la tradición del Burgenland.
La tradición se une a una nueva interpretaciónBarritas de frutos secos, rosquillas de mantequilla y ruedas de carro reinterpretadas:
Diamantes de nueces
La maestra pastelera Lena Zachs ha reinterpretado el clásico Nussstangerl: Una combinación de frutos secos y chocolate, moldeada en una forma sofisticada.
Rosquillas "Schmer" veganas de Uhudler
Hoy en día, los sorbetes grasos son muy poco habituales, por lo que se ha optado por una versión vegana. El relleno es una mermelada de Uhudler de Burgenland.
Ruedas de carro
Se conservaron la forma redonda y la estructura. Como relleno se eligió una mermelada casera de diente de león anillado.