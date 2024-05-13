Esta ha sido siempre la costumbre: además de la tarta nupcial, también había una pastelería nupcial, normalmente en forma de galletas.

La pastelería nupcial del Burgenland es una tradición artesanal que siempre se ha transmitido de generación en generación y que sigue viva hoy en día.

Para este proyecto, se pidió a Aloisia Bischof, una conocida y experimentada pastelera de bodas del Burgenland, que hornease tres creaciones tradicionales. A continuación, Lena Zachs, patissera de Burgenland, reinterpretó una de estas creaciones.

El resultado fue un diálogo culinario que demuestra que la tradición no es una entidad rígida, sino un oficio vivo que sigue evolucionando con pasión y creatividad.