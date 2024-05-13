Six images: chocolate pralines on a plate, hands in traditional dress holding pralines, donut sculpture with forks.
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La repostería nupcial se convierte en pastelería
De generación en generación #eatAUT

Esta ha sido siempre la costumbre: además de la tarta nupcial, también había una pastelería nupcial, normalmente en forma de galletas.

La pastelería nupcial del Burgenland es una tradición artesanal que siempre se ha transmitido de generación en generación y que sigue viva hoy en día.

Para este proyecto, se pidió a Aloisia Bischof, una conocida y experimentada pastelera de bodas del Burgenland, que hornease tres creaciones tradicionales. A continuación, Lena Zachs, patissera de Burgenland, reinterpretó una de estas creaciones.

El resultado fue un diálogo culinario que demuestra que la tradición no es una entidad rígida, sino un oficio vivo que sigue evolucionando con pasión y creatividad.

Información rápida
Pastelería: Aloisia Mehlspeis & Kaffeestubn
Ubicación:Badersdorf en Burgenland
Concepto:pastelería de bodas de Burgenland
Interesante:1. museo de bodas de Burgenland

"Solía ser costumbre que la tarta de bodas formara parte de la ceremonia nupcial tanto como las propias alianzas", dice Aloisia Bischof.

La pastelería nupcial a través de los tiempos

Hoy se trabaja mucho con chocolate y mantequilla. El emmer y el einkorn para galletas vuelven a ser populares. El tiempo es como una rueda: todo vuelve en algún momento, sonríe Aloisia.

Entrevista con Aloisia Bischof

La tradición de las tartas de boda existe desde hace siglos. Antiguamente, la tarta de bodas formaba parte de la ceremonia tanto como las alianzas.

Además de la comida de la ceremonia, los invitados a la boda siempre recibían un "Bschoad-Binkerl", que es un paquete de pasteles de boda. Hay que tener en cuenta que los familiares invitados a menudo viajaban a pie desde las ciudades vecinas e incluso más lejos, lo que a veces llevaba días. Y los invitados se llevaban este pastel a casa y se lo comían por el camino.

Ésta ha sido siempre la costumbre: además de la tarta nupcial, también había repostería nupcial, normalmente en forma de galletas.

Burgenland es una región fronteriza y solía ser una provincia más pobre. Sin embargo, los habitantes de Burgenland siempre han dado mucha importancia a la buena comida y a las celebraciones.

En las bodas, se daban un capricho que no podían permitirse en la vida cotidiana y para el que tenían que ahorrar. Los más pobres solían trabajar en casas más ricas, donde se comía mejor. Y cuando había algo que celebrar, la gente quería vivir mejor y comer mejor. Y eso es típico de Burgenland. Está más arraigado aquí que en ningún otro sitio.

Sí, así es mi vida. Crecí con tartas de boda desde la infancia. Porque así era: cuando había una boda, los pasteles se horneaban en la casa nupcial. Las esposas y los parientes se reunían y horneaban para los invitados a la boda.

Mi madre era cocinera de bodas y de pequeña me dejaban ayudar. Soy muy positiva al respecto, porque las bodas son algo positivo y la comida también. Ha crecido conmigo desde la infancia y es el trabajo de mis sueños.

En el pasado, la gente no tenía mucho, sobre todo chocolate. Un ejemplo de ello son los Husarenkrapferl, que son menos chocolateros. Con el tiempo, sin embargo, se han ido refinando y mejorando. La receta de las medialunas de vainilla sigue siendo la misma de siempre. Los Nussstangerl son también una receta de gran calidad (simplemente por las nueces como ingrediente) que siempre han sido apreciados. Hemos dejado estas recetas clásicas en su forma original.

Sí, por ejemplo las nueces: tenemos muchos nogales en la región, así que aquí se hornea mucho con nueces. También solemos utilizar mermelada Uhudler, que también procede de aquí.

Pastelera de bodas

Aloisia Bischof

Aloisia Bischof es una representante de la pastelería nupcial de Burgenland. En su panadería y cafetería de Badersdorf conserva la tradición de los pasteles de boda del Burgenland.

Se inspiró en el arte de hornear galletas de niña, cuando ayudaba a su madre y a su tía (ambas también pasteleras de bodas) a preparar pasteles. Hoy en día, su pastelería produce más de 60 pasteles tradicionales elaborados con ingredientes de alta calidad.

Para mantener viva la pastelería de bodas de Burgenland, en 2015 también fundó la primera "Museo de Bodas de Burgenland", que ofrece información sobre las costumbres y la historia de su oficio. Aloisia Bischof es, por tanto, una importante guardiana de la cultura y la tradición del Burgenland.

Aloisia Mehlspeis & Kaffeestubn

La tradición se une a una nueva interpretación

Barritas de frutos secos, rosquillas de mantequilla y ruedas de carro reinterpretadas:

Diamantes de nueces

La maestra pastelera Lena Zachs ha reinterpretado el clásico Nussstangerl: Una combinación de frutos secos y chocolate, moldeada en una forma sofisticada.

Rosquillas "Schmer" veganas de Uhudler

Hoy en día, los sorbetes grasos son muy poco habituales, por lo que se ha optado por una versión vegana. El relleno es una mermelada de Uhudler de Burgenland.

Ruedas de carro

Se conservaron la forma redonda y la estructura. Como relleno se eligió una mermelada casera de diente de león anillado.

Entrevista con Lena Zachs

Pensé qué cosas especiales quería incluir en la nueva versión. Luego me desahogué en torno a la "pieza central".

Los diamantes de nuez Al igual que en el Stangerln, las nueces son las protagonistas, pero la fina cobertura de chocolate en forma de diamante les da una forma completamente diferente y exquisita.

Sí, esa fue una de las principales razones que me motivaron a montar mi propio negocio. Siempre quise trabajar exclusivamente con productos de alta calidad que fueran lo más sostenibles posible. Por supuesto, esto suele suponer mucho más esfuerzo, pero quiero ofrecer productos que no sólo sean sabrosos y visualmente atractivos, sino también regionales, estacionales y sostenibles.

Muy variado. A veces afrutados, a veces con chocolate. A veces muy cremosos, a veces sin nata. Afortunadamente, los sabores son tan variados que nunca me aburro al hornear.

Para mí, la pastelería francesa es mucho más variada. Un postre siempre está bien pensado y cada componente es importante por su sabor y textura. En París, además, suele haber grandes "eventos" o concursos en los que los pasteleros presentan sus nuevas creaciones; realmente siempre hay algo nuevo.

Por el contrario, tengo la sensación de que la repostería austriaca a menudo (¡no siempre!) se queda en el clásico "pero si siempre lo hemos hecho así".

Maestra pastelera y repostera Lena Zachs

Su pasión por los postres franceses se refleja en sus creaciones, centradas en ingredientes regionales y ecológicos.

Pastelería Lena Zachs

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