Pensar con originalidad: Julia Presslauer ilustra un menú con 5 platos de Lukas Nagl

Lukas Nagl dirige los fogones del renombrado restaurante Bootshaus del Hotel Das Traunsee así como del Wirtshaus Poststube 1327 y del Belétage del Hotel Post am See. Dirigidos por Monika y Wolfgang Gröller en tercera generación, estos establecimientos figuran entre las primeras direcciones del panorama gastronómico austriaco.

Completó su formación en la escuela de turismo de Bad Ischl, a la que siguieron puestos nacionales e internacionales, entre otros en Viena, en el Steirereck, Estados Unidos, África y Suiza.

Julia Presslauer es una ilustradora austriaca. Estudió diseño gráfico y publicidad en la Universidad de Artes Aplicadas (clase de ideas) y descubrió su pasión por el grabado. En su obra combina el pensamiento conceptual de la publicidad con la estética del grabado.