Philipp: Bueno, en realidad lo tenemos todo a la puerta de casa si sabes moverte. Podrías alimentarte fácilmente del bosque y los prados si tuvieras los conocimientos adecuados sobre todos los productos que crecen allí. Desgraciadamente, este conocimiento se está perdiendo cada vez más y muchos se "morirían de hambre" aunque estuvieran delante de algo comestible. Digamos más bien, ¿qué es lo que no tenemos aquí? Hay un cambio generacional entre muchos productores y muchas cosas van en muy buena dirección aquí.

Stefanie: En mi opinión, es importante conservar e intensificar los sabores de los pocos ingredientes, para que incluso los productos sencillos tengan un sabor único por su pureza y frescura. Hay que saborear simplemente lo que es y no adulterar el producto con adobos o demasiadas especias.

Viktoria: ¿Límites? Al contrario Aquí tenemos el privilegio absoluto de poder trabajar con las condiciones más diversas. Esto nos da exactamente la variedad y la diferenciación que tanto necesitamos en la uniformidad actual. Ya sea en el agua, en la montaña, en el valle o en la ciudad: a mis ojos, los límites abren oportunidades para pensar con originalidad.