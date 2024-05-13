Laid table with powdered sugar cake, two dessert plates with pastry pieces, cherries and rosé wine glasses.
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Platos con un toque moderno
Saludos desde la cocina #eatAUT

Austria es un país lleno de originales culinarios: además del Tafelspitz y la Torta Linzer, creaciones innovadoras también enriquecen la cocina local.

Las experiencias culinarias de Austria tienen 1.000 facetas, pero un único ingrediente principal: nuestra impresionante naturaleza. Desde los Alpes nevados hasta los apacibles viñedos: el paisaje austriaco se refleja en todos nuestros productos y platos.

Burgenland: hay que probarlo

Christa Erdely, directora gerente de Lafnitztaler Bauernspezialitäten, y su equipo han desarrollado cinco creaciones de Sterz completamente nuevas, combinaciones aún desconocidas incluso en Burgenland y que hay que probar.
5 nuevos platos SterzFinger food, fine dining, sushi, Nochevieja, desayuno

Bolas de Sterz

El clásico Bettlersterz (harina de trigo, patatas, sal, aceite de ajo en lugar de manteca de cerdo); se mezcla el Sterz terminado con un huevo, se forman bolas y se hornean en aceite. Un plato estupendo para comer con los dedos

Heidensterz con setas

Heidensterz con harina de trigo sarraceno (normalmente preparado con manteca de cerdo y gammel); cocinado con aceite de tomillo y setas. Un ingenioso plato vegano, sin alimentos muy procesados, como suele ocurrir con los productos veganos.

Sushi de sterz

En el sur profundo de Burgenland existe una versión del Sterz que se prepara en una bandeja de horno (como un Nigl) utilizando sólo harina, agua y sal. Cortamos este Nigl en pequeños rectángulos y pusimos pescado encima. El sushi de Burgenland estaba listo. Para el maki, el sterz se enrolló en hojas de alga y se adornó con caviar de mostaza.

Sterzstrudel en forma de corona

Sterz de alubias con alubias negras (en lugar de las clásicas alubias de codorniz); se añadieron dados de manzana al sterz terminado y luego se enrolló en una masa de strudel. El strudel y el sterz son platos totalmente típicos de Burgenland. Cada uno por su cuenta. Pero en combinación, y como pastel, es una idea realmente divertida.

Desayunos estrella

El Sterz se elabora con harina integral de espelta, alubias de codorniz y aceite de romero. Se sirve con requesón desmenuzable de Milchhof Koch, frambuesas del huerto y miel de azafrán. Le dará energía para un largo día de trabajo. Un desayuno abundante.

3 preguntas a Christa Erdely sobre Soul food Sterz

El Sterz es (todavía) la comida del alma de Burgenland. Los habitantes de Burgenland de más de 30 años conocen el Sterz por su abuela. Es un plato emotivo. Es un recuerdo de la infancia, de la comida diaria en familia.

Los niños iban a la escuela, los padres y los abuelos trabajaban en el campo, en el granero o al aire libre. A la hora del almuerzo, todos se reunían en la gran mesa para comer. Al menos una vez al mes en Sterz. La comida se servía con leche, sopa, compota de fruta o de manzana. Cada miembro de la familia tenía sus propias preferencias.

El Sterz es un plato sencillo y muy cálido. Se puede combinar con guarniciones dulces o saladas. Además, el Sterz se prepara rápidamente. Los ingredientes básicos son harina, agua, grasa y sal, pero hay muchas variaciones. Ya sea harina de espelta, de trigo sarraceno, de centeno o de trigo, el resultado es una experiencia de sabor completamente diferente.

Trabajar con productores regionales es la esencia de mi negocio. Los productos locales tienen la máxima prioridad. No queremos utilizar alimentos producidos industrialmente.

Vivimos en el sur de Burgenland y queremos que siga siendo una región dinámica con empresas activas. Sí, se nota la diferencia. El pimentón de mi agricultora ecológica Johanna Kirnbauer, de Riedlingsdorf, huele tan bien que toda la cocina está envuelta en esta delicada fragancia. Los copos de avena y las harinas de la granja ecológica Koch de Markt Allhau también tienen un fino sabor a frutos secos. El tocino del granjero tampoco tiene comparación con el del carnicero.

"Una buena vida para todos: para nosotros, eso significa tratar con respeto a las personas, los animales y las plantas. Nos consideramos parte de la naturaleza y nos responsabilizamos de nuestro entorno"

Especialidades de los agricultores

Christa Erdely

Christa Erdely es la Directora Gerente de Lafnitztaler Bauernspezialitäten. Ella y su equipo defienden la cocina tradicional y regional del valle de Lafnitz, elaborada de forma natural.

Los productos proceden de granjas seleccionadas y se elaboran frescos y de temporada. La artesanía de calidad y la estrecha relación con la naturaleza ocupan un lugar central. Los propios agricultores mantienen un contacto directo con los comensales para que puedan rastrear el origen de los alimentos.

Especialidades valle de Lafnitz

Carintia Pesca de lujo

Tres chefs y un experto en pescado pasan un día juntos en el agua y crean numerosos platos con pescado de los lagos, ríos y estanques de Carintia.

Platos creativos con pescado de Carintia

Christine Schwarzenbach, del lago Weissensee, Florian Satran, del Stiftsschmiede, en el lago Ossiach, y Roman Pichler, del restaurante Moritz, en Grafenstein, crean deliciosos platos con más de 15 tipos de pescado diferentes.

Platos de Christine Schwarzenbach

  • Pez nabo (huevas rojas / salvelino marinado)

  • Pescado Tipsy (pepino / ginebra / trucha flameada)

  • Aperitivo de tabla de pescado (truco de pescado de mar / tomates / pimentón / limón / albahaca / aceite de oliva)

Hotel Arlbergerhof

Platos de Florian Satran

  • Carpa amur del horno de leña / tubérculos / mantequilla marrón

  • Viche de trucha de lago / pimentón / zanahoria / suero de leche

  • Trucha de lago en escabeche / tubérculos / cebolla roja

  • Estofado de pescado / cangrejo de río / salvelino / pimentón / tomate

  • Pescado blanco al horno y tartar de carpa Amur

Stiftsschmiede

Platos de Roman Pichler

  • Croquetas de pescado / buñuelos de salvia

  • Cigalas flambeadas

  • Carrilleras de lucioperca / cebolla / caléndula (flor de caléndula)

  • Lucioperca / sashimi / ventresca a la plancha en bastón

  • Albóndigas de pescado / cangrejo de río / azafrán

  • Pescado Ossiacher Schnecken / centeno al estilo nórdico

  • Rollo de lucioperca cruda / acelgas / caviar de salvelino

Restaurante Moritz

3 preguntas para el chef de pescado Gerhard Satran

  • La frescura que podemos ofrecer en Carintia marca para mí la gran diferencia.

  • La regionalidad, las cortas rutas de transporte, la maravillosa calidad del agua potable.

  • La variedad de peces que nadan en nuestras aguas.

  • Nuestros piscicultores, que producen sus peces cerca de la naturaleza en estanques de tierra, con una gran genética - están intentando que se vuelva a prestar más atención a la Laxn de Carintia, también conocida como trucha de lago, que se entregaba desde el lago Weissensee a Viena en la época imperial.

El abanico de posibilidades es muy amplio:

  • Por un lado, están los salmónidos, como el pescado blanco, el salvelino, la trucha y el tímalo.

  • Luego están los peces "perca", como la perca, la lucioperca y la perca trucha de Carintia.

  • También hay peces depredadores como el lucio y el siluro.

  • Y luego están los peces pacíficos, desde la carpa hasta todos los peces blancos.

No todos los peces son iguales.

Tenemos que aprender a reconocer y disfrutar la variedad. Cuando veo un lucioperca, me entran ganas de procesarlo y comérmelo. El salvelino es, por supuesto, el rey de los pescados, mientras que el siluro es perfecto para la gente a la que no le gustan las espinas y suele comer rape, por ejemplo.

Cada pescado tiene sus propias especialidades y hay que prepararlo de forma ligeramente distinta. Es importante reconocer y aprender estas diferencias. Una carpa puede tolerar un poco de calor. En cambio, la trucha y el salvelino tienen muy poca grasa, por lo que deben prepararse con cuidado, ya que de lo contrario se secan demasiado.

El chef de pescado del lago Ossiach

Gerhard Satran elabora los mejores platos de pescado en la antigua herrería

En el Stiftsschmiede de Ossiach, el excelente pero sobre todo apasionado chef y anfitrión Gerhard Satran trabaja exclusivamente con productos regionales de la región de los Alpes-Adriático. El menú cambia según la temporada. Sin embargo, lo que siempre permanece igual son los pescados de alta calidad procedentes de capturas salvajes y de la piscifactoría Payr, que el "chef del pescado de Carintia" transforma en inolvidables experiencias sensoriales y delicias culinarias.

Stiftschmiede

Styria: Chef y AI fueron incitados de la misma manera

Platos chef contra IA¿Sabe distinguirlos?

¿Qué hay para cenar hoy, IA?

Filete de cabrito rosado en costra de hierbas y lavanda.

Pregunta:

Un tierno filete rosado de cervatillo, envuelto en una costra de hierbas aromáticas y lavanda, dispuesto hábilmente en el plato en varias fases de cocción. La polenta serpentea suavemente alrededor de la carne, mientras que en el centro del plato se presenta una innovadora disposición de manzanas Gravenstein y col puntiaguda en dos variantes. La composición combina una elegancia futurista con elementos decorativos rústicos que confieren al plato un sabor único.

Trucha salmonada frita con caracoles y salsa de azafrán

Sugerencia:

Una crujiente trucha asalmonada frita y dorada casi parece flotar sobre el plato, rodeada de caracoles cocidos hábilmente dispuestos. Unos guisantes verdes brillantes bailan alrededor del borde del plato, alternando con elegantes toques de salsa dorada de azafrán. El plato, de exquisita cerámica, transmite una elegancia purista y resalta los refinados detalles del plato.

Finas rodajas de melón con trufa y hierbas silvestres

Sugerencia:

Un postre colorista que parece una obra de arte viva: Todos los componentes están dispuestos a la misma altura en el plato como si estuvieran pintados. Las trufas cortadas en finas láminas y una variedad de hierbas silvestres se distribuyen artísticamente, mientras que el radiante melón cortado en finas láminas aparece como un delicado carpaccio. El plato parece un magnífico prado de flores con un toque real.

3 preguntas para Christoph sobre el chef frente a la IA

Sí, vi la tarea con la mayor neutralidad posible e intenté realizarla sin hacer cambios para crear una imagen lo más auténtica posible.

La presentación no se corresponde con nuestro estilo personal, o más bien supuse que la IA adoptaría un enfoque más creativo.

El plato con el melón parece muy artificial y el menos coherente en conjunto. Los componentes individuales ya no son reconocibles.

Para mí, el foco siempre está en la naturaleza, lo que significa una cierta soltura con las ideas nuevas y viejas, no ser demasiado cerebral, escuchar historias de otras generaciones y también prestar atención a lo que es bueno para el cuerpo. Pero también pueden ser influencias tradicionales, tendencias internacionales o experiencias privadas y recuerdos de la infancia. Me gusta mucho la lógica y los enfoques pragmáticos.
Lo principal es que mis platos sepan bien y emocionen a la gente sin tener que explicar la historia que hay detrás.

Estar abierto a nuevas ideas y reflexionar sobre lo que mejor se adapta a mi estilo.

"Para mí, la tecnología es un pilar muy importante, permite enfoques nuevos y diferentes. Tanto en el aspecto creativo como en la optimización de las horas de trabajo de los empleados"

Artista culinario

Christoph Mandl

Christoph Mandl está tan familiarizado con la escuela clásica francesa como con un enfoque con los pies en la tierra, ya que se formó en varios restaurantes internacionales y trabajó como jefe de cocina en Taubenkobel durante muchos años.

Desde 2022 cocina en el Saziani Stubn. Junto con la sumiller Ruth Heusch, Mandl ofrece una cocina moderna de inspiración estacional con una sólida base en la cocina francesa.

Bodega Neumeister & Saziani

Tirol: Esencia alpina

El Tirol es famoso por sus exquisitos aguardientes, que son una esencia concentrada de sabor puro. Los tres chefs Philipp Stohner, Stefanie Rieser y Viktoria Fahringer crean tres platos de un bocado, cada uno inspirado en un brandy tirolés.
Acompañar el aguardienteArándano rojo, pera, genciana

Nueve platos para tres aguardientes tiroleses

Platos de Philipp Stohner

  • Plato - a juego con el aguardiente = bayas de serbal en un vaso

[queso de almendra]

masa.strudel / huevo.y.champiñones / pan.de.masa.madre.miso / queso.alm.y.ajo.negro

  • Plato (producto original) - bayas de serbal procesadas como fruta = en el plato

[tirol.salvaje]

huevas.de.tirol.secas.y.muy.finas / bayas.de.serbal.fermentadas.y.kriecherl / nata.agria / hierbas.de.montaña

  • Plato - el aguardiente procesado = esencia de bayas de serbal

[albóndigas de masa]

albóndigas.de.masa.de.cama / asado.de.albaricoque.rehidratado / espuma.de.suero.de.serbal / macaron.de.caramelo.con.sal.de.abeto

s'kammerli

Platos de Stefanie Rieser

  • Plato - a juego con el aguardiente = pera en un vaso

[Bocadillo montañés]

pan casero / crema de cebolla roja y pera / codillo de cerdo frío / Belper Knolle / granos de mostaza

  • Plato (producto original) - fruto del aguardiente elaborado = pera en el plato

[Cesta crujiente]

con puré de apionabo / carrillada de buey / pera / tomillo

  • Plato - el aguardiente procesado = esencia de la pera

[Kletzenbrot de la abuela]

con mantequilla natural y jamón de gamuza de nuestra propia caza del Gramai Hochleger.

Hotel Karwendel

Platos de Viktoria Fahringer

  • Plato - a juego con el aguardiente = genciana en un vaso

[Merienda]

Barra de polenta / jamón cocido / alcaparras fritas / chutney de higos con genciana

  • Plato (producto original) - genciana procesada como raíz = en el plato

[Raíz]

Milhojas de zanahoria / apio y raíz de genciana / emulsión de yema / chips de apio

  • Plato - el licor procesado = esencia de genciana

[Espíritu dulce]

Mousse de chocolate fino tirolés con genciana / mousse de caramelo / albaricoque confitado e hippe

Granja tirolesa

3 preguntas sobre la "Esencia de la cocina tirolesa"

Philipp: La gratitud de tener los productos de mayor calidad y honestidad en la puerta de casa.

Stefanie: La cocina tirolesa es una interacción sincera entre la preparación tradicional y sencilla y los sabores auténticos y puros de nuestro entorno natural.

Viktoria: Historias y autenticidad. Y punto. Porque eso es exactamente nuestra cocina.

Philipp: Bueno, en realidad lo tenemos todo a la puerta de casa si sabes moverte. Podrías alimentarte fácilmente del bosque y los prados si tuvieras los conocimientos adecuados sobre todos los productos que crecen allí. Desgraciadamente, este conocimiento se está perdiendo cada vez más y muchos se "morirían de hambre" aunque estuvieran delante de algo comestible. Digamos más bien, ¿qué es lo que no tenemos aquí? Hay un cambio generacional entre muchos productores y muchas cosas van en muy buena dirección aquí.

Stefanie: En mi opinión, es importante conservar e intensificar los sabores de los pocos ingredientes, para que incluso los productos sencillos tengan un sabor único por su pureza y frescura. Hay que saborear simplemente lo que es y no adulterar el producto con adobos o demasiadas especias.

Viktoria: ¿Límites? Al contrario Aquí tenemos el privilegio absoluto de poder trabajar con las condiciones más diversas. Esto nos da exactamente la variedad y la diferenciación que tanto necesitamos en la uniformidad actual. Ya sea en el agua, en la montaña, en el valle o en la ciudad: a mis ojos, los límites abren oportunidades para pensar con originalidad.

Philipp: Como suele ocurrir, un producto de base muy bueno y de gran calidad y un especialista que conozca su oficio. Las bayas de Rowan son un auténtico "superalimento" local, una bomba de vitamina C. Además, tienen un sabor ácido y afrutado. Existe la idea errónea de que las bayas de serbal son venenosas. Así que cocinar con este producto es un auténtico placer. El brandy es perfecto para aromatizar; yo lo combiné con albaricoques secos en un postre, una combinación perfecta.

Stefanie: Un buen brandy tirolés se caracteriza por un claro y auténtico sabor afrutado y profundo. Utilicé mi brandy de pera en un Kletzenbrot -siempre necesita un buen trago- y también para marinar el jamón de gamuza que yo misma cazaba y elaboraba. Lo probé por primera vez y tengo que decir que estaba realmente delicioso. Para los demás platos, serví peras frescas como ensalada marinada, y para los pralinés de frutos secos utilizamos peras secas (Kletze).

Viktoria: Muy sencillo: el sabor sin adulterar del producto crudo debe ser reconocible.

Cocinera del año 2024

Viktoria Fahringer

Viktoria Fahringer hizo historia en 2020 como la chef austriaca más joven galardonada con un toque: a los 21 años, cocinó su primer toque de Gault&Millau. en 2024, su restaurante brilló con dos toques. La coronación de su carrera hasta la fecha llegó ese mismo año con el doble galardón como "Cocinera del Año" y "Cocinera del Año".

Su estilo de cocina es una fascinante simbiosis de sencillez e innovación, con los pies en la tierra y enamorada de los detalles. En su cocina, la tradición tirolesa y la interpretación contemporánea se fusionan para crear su propia firma culinaria. Viktoria encarna a una nueva generación de chefs que comparte sus conocimientos y supera fronteras. En su propia escuela de cocina, como conferenciante solicitada en escenarios internacionales, en clases magistrales y formatos televisivos, inspira a otros a encontrar su propio camino culinario.

en 2025, su carrera alcanzará un nuevo punto culminante: en otoño, no sólo publicará su primer libro de cocina "Mi mundo tirolés", sino también la película documental del mismo nombre, ambas revelaciones personales sobre su filosofía culinaria y el mundo que ha creado.

Viktoria Fahringer

Vorarlberg: éxtasis sin azúcar

Raphaela Wirrer, jefa de pastelería del Hotel Hirschen de Schwarzenberg, da un giro innovador a una delicia de Vorarlberg: los Kartoffelschupfnudeln. Reinterpreta el plato y crea una versión sin azúcar.
¿Ha olvidado el azúcar? ¡Ningún problema!

Postre regional y nutrición moderna

La pastelería está evolucionando hacia sabores más diversos, menos dulces, pero tanto más excitantes y sorprendentes.

Jefa de pastelería Raphaela Wirrer

La jefa de pastelería del Hotel Hirschen de Schwarzenberg es conocida por sus creaciones de postres y fue elegida pastelera del año en los premios Rolling Pin de 2024. También participa como co-formadora en juniorSkills Austria, la competición austriaca para aprendices en profesiones turísticas.

Restaurante Hirschen en Schwarzenberg

Postres sin azúcar

Una fusión única de postres regionales y nutrición moderna:

Albóndigas de patata con chirivía caramelizada, higos encurtidos y hojas de shiso confitadas

3 preguntas a Raphaela sobre la pastelería

Me resulta difícil cuando todo está dominado por el azúcar. Nuestro sentido del gusto se pierde y ya no percibimos muchos sabores. Sin embargo, el chocolate puede dar mucho más de sí: puede tener una sutil acidez, matices florales o un sutil sabor a nuez. Pero si es demasiado dulce, todo esto queda oculto.

Probablemente no sin azúcar, pero definitivamente sin azúcar blanco refinado. Todas las frutas y verduras contienen azúcar natural, dependiendo de lo maduras que estén. También puede utilizar tipos de azúcar sin tratar que siguen conteniendo vitaminas y minerales.

Si quieres preparar un postre sin azúcar, tienes que pensarlo detenidamente. El azúcar no sólo sirve como edulcorante, sino que también influye en las propiedades de horneado. No se puede sustituir simplemente 1:1: hay que saber exactamente lo que se hace. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con verduras regionales o azúcar moscovado. Para mí es importante recalcarlo: No cocino completamente sin azúcar. Sigo utilizándolo en mis preparaciones, pero de forma más consciente.

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