Platos con un toque moderno
Saludos desde la cocina #eatAUT
Introduction
Las experiencias culinarias de Austria tienen 1.000 facetas, pero un único ingrediente principal: nuestra impresionante naturaleza. Desde los Alpes nevados hasta los apacibles viñedos: el paisaje austriaco se refleja en todos nuestros productos y platos.
Burgenland: hay que probarloChrista Erdely, directora gerente de Lafnitztaler Bauernspezialitäten, y su equipo han desarrollado cinco creaciones de Sterz completamente nuevas, combinaciones aún desconocidas incluso en Burgenland y que hay que probar.
Bolas de Sterz
El clásico Bettlersterz (harina de trigo, patatas, sal, aceite de ajo en lugar de manteca de cerdo); se mezcla el Sterz terminado con un huevo, se forman bolas y se hornean en aceite. Un plato estupendo para comer con los dedos
Heidensterz con setas
Heidensterz con harina de trigo sarraceno (normalmente preparado con manteca de cerdo y gammel); cocinado con aceite de tomillo y setas. Un ingenioso plato vegano, sin alimentos muy procesados, como suele ocurrir con los productos veganos.
Sushi de sterz
En el sur profundo de Burgenland existe una versión del Sterz que se prepara en una bandeja de horno (como un Nigl) utilizando sólo harina, agua y sal. Cortamos este Nigl en pequeños rectángulos y pusimos pescado encima. El sushi de Burgenland estaba listo. Para el maki, el sterz se enrolló en hojas de alga y se adornó con caviar de mostaza.
Sterzstrudel en forma de corona
Sterz de alubias con alubias negras (en lugar de las clásicas alubias de codorniz); se añadieron dados de manzana al sterz terminado y luego se enrolló en una masa de strudel. El strudel y el sterz son platos totalmente típicos de Burgenland. Cada uno por su cuenta. Pero en combinación, y como pastel, es una idea realmente divertida.
Desayunos estrella
El Sterz se elabora con harina integral de espelta, alubias de codorniz y aceite de romero. Se sirve con requesón desmenuzable de Milchhof Koch, frambuesas del huerto y miel de azafrán. Le dará energía para un largo día de trabajo. Un desayuno abundante.
Bolas de Sterz
El clásico Bettlersterz (harina de trigo, patatas, sal, aceite de ajo en lugar de manteca de cerdo); se mezcla el Sterz terminado con un huevo, se forman bolas y se hornean en aceite. Un plato estupendo para comer con los dedos
Heidensterz con setas
Heidensterz con harina de trigo sarraceno (normalmente preparado con manteca de cerdo y gammel); cocinado con aceite de tomillo y setas. Un ingenioso plato vegano, sin alimentos muy procesados, como suele ocurrir con los productos veganos.
Sushi de sterz
En el sur profundo de Burgenland existe una versión del Sterz que se prepara en una bandeja de horno (como un Nigl) utilizando sólo harina, agua y sal. Cortamos este Nigl en pequeños rectángulos y pusimos pescado encima. El sushi de Burgenland estaba listo. Para el maki, el sterz se enrolló en hojas de alga y se adornó con caviar de mostaza.
Sterzstrudel en forma de corona
Sterz de alubias con alubias negras (en lugar de las clásicas alubias de codorniz); se añadieron dados de manzana al sterz terminado y luego se enrolló en una masa de strudel. El strudel y el sterz son platos totalmente típicos de Burgenland. Cada uno por su cuenta. Pero en combinación, y como pastel, es una idea realmente divertida.
Desayunos estrella
El Sterz se elabora con harina integral de espelta, alubias de codorniz y aceite de romero. Se sirve con requesón desmenuzable de Milchhof Koch, frambuesas del huerto y miel de azafrán. Le dará energía para un largo día de trabajo. Un desayuno abundante.
3 preguntas a Christa Erdely sobre Soul food Sterz
"Una buena vida para todos: para nosotros, eso significa tratar con respeto a las personas, los animales y las plantas. Nos consideramos parte de la naturaleza y nos responsabilizamos de nuestro entorno"
Christa Erdely
Christa Erdely es la Directora Gerente de Lafnitztaler Bauernspezialitäten. Ella y su equipo defienden la cocina tradicional y regional del valle de Lafnitz, elaborada de forma natural.
Los productos proceden de granjas seleccionadas y se elaboran frescos y de temporada. La artesanía de calidad y la estrecha relación con la naturaleza ocupan un lugar central. Los propios agricultores mantienen un contacto directo con los comensales para que puedan rastrear el origen de los alimentos.
Carintia Pesca de lujoTres chefs y un experto en pescado pasan un día juntos en el agua y crean numerosos platos con pescado de los lagos, ríos y estanques de Carintia.
Platos creativos con pescado de CarintiaChristine Schwarzenbach, del lago Weissensee, Florian Satran, del Stiftsschmiede, en el lago Ossiach, y Roman Pichler, del restaurante Moritz, en Grafenstein, crean deliciosos platos con más de 15 tipos de pescado diferentes.
Platos de Christine Schwarzenbach
Pez nabo (huevas rojas / salvelino marinado)
Pescado Tipsy (pepino / ginebra / trucha flameada)
Aperitivo de tabla de pescado (truco de pescado de mar / tomates / pimentón / limón / albahaca / aceite de oliva)
Platos de Florian Satran
Carpa amur del horno de leña / tubérculos / mantequilla marrón
Viche de trucha de lago / pimentón / zanahoria / suero de leche
Trucha de lago en escabeche / tubérculos / cebolla roja
Estofado de pescado / cangrejo de río / salvelino / pimentón / tomate
Pescado blanco al horno y tartar de carpa Amur
Platos de Roman Pichler
Croquetas de pescado / buñuelos de salvia
Cigalas flambeadas
Carrilleras de lucioperca / cebolla / caléndula (flor de caléndula)
Lucioperca / sashimi / ventresca a la plancha en bastón
Albóndigas de pescado / cangrejo de río / azafrán
Pescado Ossiacher Schnecken / centeno al estilo nórdico
Rollo de lucioperca cruda / acelgas / caviar de salvelino
Platos de Christine Schwarzenbach
Pez nabo (huevas rojas / salvelino marinado)
Pescado Tipsy (pepino / ginebra / trucha flameada)
Aperitivo de tabla de pescado (truco de pescado de mar / tomates / pimentón / limón / albahaca / aceite de oliva)
Platos de Florian Satran
Carpa amur del horno de leña / tubérculos / mantequilla marrón
Viche de trucha de lago / pimentón / zanahoria / suero de leche
Trucha de lago en escabeche / tubérculos / cebolla roja
Estofado de pescado / cangrejo de río / salvelino / pimentón / tomate
Pescado blanco al horno y tartar de carpa Amur
Platos de Roman Pichler
Croquetas de pescado / buñuelos de salvia
Cigalas flambeadas
Carrilleras de lucioperca / cebolla / caléndula (flor de caléndula)
Lucioperca / sashimi / ventresca a la plancha en bastón
Albóndigas de pescado / cangrejo de río / azafrán
Pescado Ossiacher Schnecken / centeno al estilo nórdico
Rollo de lucioperca cruda / acelgas / caviar de salvelino
3 preguntas para el chef de pescado Gerhard Satran
El chef de pescado del lago Ossiach
Introduction
En el Stiftsschmiede de Ossiach, el excelente pero sobre todo apasionado chef y anfitrión Gerhard Satran trabaja exclusivamente con productos regionales de la región de los Alpes-Adriático. El menú cambia según la temporada. Sin embargo, lo que siempre permanece igual son los pescados de alta calidad procedentes de capturas salvajes y de la piscifactoría Payr, que el "chef del pescado de Carintia" transforma en inolvidables experiencias sensoriales y delicias culinarias.
Styria: Chef y AI fueron incitados de la misma manera
¿Qué hay para cenar hoy, IA?
Filete de cabrito rosado en costra de hierbas y lavanda.
Pregunta:
Un tierno filete rosado de cervatillo, envuelto en una costra de hierbas aromáticas y lavanda, dispuesto hábilmente en el plato en varias fases de cocción. La polenta serpentea suavemente alrededor de la carne, mientras que en el centro del plato se presenta una innovadora disposición de manzanas Gravenstein y col puntiaguda en dos variantes. La composición combina una elegancia futurista con elementos decorativos rústicos que confieren al plato un sabor único.
Trucha salmonada frita con caracoles y salsa de azafrán
Sugerencia:
Una crujiente trucha asalmonada frita y dorada casi parece flotar sobre el plato, rodeada de caracoles cocidos hábilmente dispuestos. Unos guisantes verdes brillantes bailan alrededor del borde del plato, alternando con elegantes toques de salsa dorada de azafrán. El plato, de exquisita cerámica, transmite una elegancia purista y resalta los refinados detalles del plato.
Finas rodajas de melón con trufa y hierbas silvestres
Sugerencia:
Un postre colorista que parece una obra de arte viva: Todos los componentes están dispuestos a la misma altura en el plato como si estuvieran pintados. Las trufas cortadas en finas láminas y una variedad de hierbas silvestres se distribuyen artísticamente, mientras que el radiante melón cortado en finas láminas aparece como un delicado carpaccio. El plato parece un magnífico prado de flores con un toque real.
Filete de cabrito rosado en costra de hierbas y lavanda.
Pregunta:
Un tierno filete rosado de cervatillo, envuelto en una costra de hierbas aromáticas y lavanda, dispuesto hábilmente en el plato en varias fases de cocción. La polenta serpentea suavemente alrededor de la carne, mientras que en el centro del plato se presenta una innovadora disposición de manzanas Gravenstein y col puntiaguda en dos variantes. La composición combina una elegancia futurista con elementos decorativos rústicos que confieren al plato un sabor único.
Trucha salmonada frita con caracoles y salsa de azafrán
Sugerencia:
Una crujiente trucha asalmonada frita y dorada casi parece flotar sobre el plato, rodeada de caracoles cocidos hábilmente dispuestos. Unos guisantes verdes brillantes bailan alrededor del borde del plato, alternando con elegantes toques de salsa dorada de azafrán. El plato, de exquisita cerámica, transmite una elegancia purista y resalta los refinados detalles del plato.
Finas rodajas de melón con trufa y hierbas silvestres
Sugerencia:
Un postre colorista que parece una obra de arte viva: Todos los componentes están dispuestos a la misma altura en el plato como si estuvieran pintados. Las trufas cortadas en finas láminas y una variedad de hierbas silvestres se distribuyen artísticamente, mientras que el radiante melón cortado en finas láminas aparece como un delicado carpaccio. El plato parece un magnífico prado de flores con un toque real.
3 preguntas para Christoph sobre el chef frente a la IA
"Para mí, la tecnología es un pilar muy importante, permite enfoques nuevos y diferentes. Tanto en el aspecto creativo como en la optimización de las horas de trabajo de los empleados"
Christoph Mandl
Christoph Mandl está tan familiarizado con la escuela clásica francesa como con un enfoque con los pies en la tierra, ya que se formó en varios restaurantes internacionales y trabajó como jefe de cocina en Taubenkobel durante muchos años.
Desde 2022 cocina en el Saziani Stubn. Junto con la sumiller Ruth Heusch, Mandl ofrece una cocina moderna de inspiración estacional con una sólida base en la cocina francesa.
Tirol: Esencia alpinaEl Tirol es famoso por sus exquisitos aguardientes, que son una esencia concentrada de sabor puro. Los tres chefs Philipp Stohner, Stefanie Rieser y Viktoria Fahringer crean tres platos de un bocado, cada uno inspirado en un brandy tirolés.
Nueve platos para tres aguardientes tiroleses
Platos de Philipp Stohner
Plato - a juego con el aguardiente = bayas de serbal en un vaso
[queso de almendra]
masa.strudel / huevo.y.champiñones / pan.de.masa.madre.miso / queso.alm.y.ajo.negro
Plato (producto original) - bayas de serbal procesadas como fruta = en el plato
[tirol.salvaje]
huevas.de.tirol.secas.y.muy.finas / bayas.de.serbal.fermentadas.y.kriecherl / nata.agria / hierbas.de.montaña
Plato - el aguardiente procesado = esencia de bayas de serbal
[albóndigas de masa]
albóndigas.de.masa.de.cama / asado.de.albaricoque.rehidratado / espuma.de.suero.de.serbal / macaron.de.caramelo.con.sal.de.abeto
Platos de Stefanie Rieser
Plato - a juego con el aguardiente = pera en un vaso
[Bocadillo montañés]
pan casero / crema de cebolla roja y pera / codillo de cerdo frío / Belper Knolle / granos de mostaza
Plato (producto original) - fruto del aguardiente elaborado = pera en el plato
[Cesta crujiente]
con puré de apionabo / carrillada de buey / pera / tomillo
Plato - el aguardiente procesado = esencia de la pera
[Kletzenbrot de la abuela]
con mantequilla natural y jamón de gamuza de nuestra propia caza del Gramai Hochleger.
Platos de Viktoria Fahringer
Plato - a juego con el aguardiente = genciana en un vaso
[Merienda]
Barra de polenta / jamón cocido / alcaparras fritas / chutney de higos con genciana
Plato (producto original) - genciana procesada como raíz = en el plato
[Raíz]
Milhojas de zanahoria / apio y raíz de genciana / emulsión de yema / chips de apio
Plato - el licor procesado = esencia de genciana
[Espíritu dulce]
Mousse de chocolate fino tirolés con genciana / mousse de caramelo / albaricoque confitado e hippe
Platos de Philipp Stohner
Plato - a juego con el aguardiente = bayas de serbal en un vaso
[queso de almendra]
masa.strudel / huevo.y.champiñones / pan.de.masa.madre.miso / queso.alm.y.ajo.negro
Plato (producto original) - bayas de serbal procesadas como fruta = en el plato
[tirol.salvaje]
huevas.de.tirol.secas.y.muy.finas / bayas.de.serbal.fermentadas.y.kriecherl / nata.agria / hierbas.de.montaña
Plato - el aguardiente procesado = esencia de bayas de serbal
[albóndigas de masa]
albóndigas.de.masa.de.cama / asado.de.albaricoque.rehidratado / espuma.de.suero.de.serbal / macaron.de.caramelo.con.sal.de.abeto
Platos de Stefanie Rieser
Plato - a juego con el aguardiente = pera en un vaso
[Bocadillo montañés]
pan casero / crema de cebolla roja y pera / codillo de cerdo frío / Belper Knolle / granos de mostaza
Plato (producto original) - fruto del aguardiente elaborado = pera en el plato
[Cesta crujiente]
con puré de apionabo / carrillada de buey / pera / tomillo
Plato - el aguardiente procesado = esencia de la pera
[Kletzenbrot de la abuela]
con mantequilla natural y jamón de gamuza de nuestra propia caza del Gramai Hochleger.
Platos de Viktoria Fahringer
Plato - a juego con el aguardiente = genciana en un vaso
[Merienda]
Barra de polenta / jamón cocido / alcaparras fritas / chutney de higos con genciana
Plato (producto original) - genciana procesada como raíz = en el plato
[Raíz]
Milhojas de zanahoria / apio y raíz de genciana / emulsión de yema / chips de apio
Plato - el licor procesado = esencia de genciana
[Espíritu dulce]
Mousse de chocolate fino tirolés con genciana / mousse de caramelo / albaricoque confitado e hippe
3 preguntas sobre la "Esencia de la cocina tirolesa"
Viktoria Fahringer
Viktoria Fahringer hizo historia en 2020 como la chef austriaca más joven galardonada con un toque: a los 21 años, cocinó su primer toque de Gault&Millau. en 2024, su restaurante brilló con dos toques. La coronación de su carrera hasta la fecha llegó ese mismo año con el doble galardón como "Cocinera del Año" y "Cocinera del Año".
Su estilo de cocina es una fascinante simbiosis de sencillez e innovación, con los pies en la tierra y enamorada de los detalles. En su cocina, la tradición tirolesa y la interpretación contemporánea se fusionan para crear su propia firma culinaria. Viktoria encarna a una nueva generación de chefs que comparte sus conocimientos y supera fronteras. En su propia escuela de cocina, como conferenciante solicitada en escenarios internacionales, en clases magistrales y formatos televisivos, inspira a otros a encontrar su propio camino culinario.
en 2025, su carrera alcanzará un nuevo punto culminante: en otoño, no sólo publicará su primer libro de cocina "Mi mundo tirolés", sino también la película documental del mismo nombre, ambas revelaciones personales sobre su filosofía culinaria y el mundo que ha creado.
Vorarlberg: éxtasis sin azúcarRaphaela Wirrer, jefa de pastelería del Hotel Hirschen de Schwarzenberg, da un giro innovador a una delicia de Vorarlberg: los Kartoffelschupfnudeln. Reinterpreta el plato y crea una versión sin azúcar.
Postre regional y nutrición modernaLa pastelería está evolucionando hacia sabores más diversos, menos dulces, pero tanto más excitantes y sorprendentes.
Jefa de pastelería Raphaela Wirrer
La jefa de pastelería del Hotel Hirschen de Schwarzenberg es conocida por sus creaciones de postres y fue elegida pastelera del año en los premios Rolling Pin de 2024. También participa como co-formadora en juniorSkills Austria, la competición austriaca para aprendices en profesiones turísticas.
Postres sin azúcar
Una fusión única de postres regionales y nutrición moderna:
Albóndigas de patata con chirivía caramelizada, higos encurtidos y hojas de shiso confitadas