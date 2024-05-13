Sensibilidad en la punta de la lengua
Homenaje a los cinco sabores #eatAUT
Introduction
Cinco especialidades seleccionadas representan los cinco sabores, cada uno de ellos un capítulo de una historia llena de aromas y sensualidad.
"Zungenspitzengefühl" expresa la diversidad culinaria de la Baja Austria. Cada sabor cuenta su propia historia, cada palabra invita a descubrir las especialidades regionales con todos los sentidos: un homenaje estético y poético a los sabores.
"Reina de las verduras": así llaman Stephanie y Johannes Theuringer a sus alcachofas, que cultivan en Baja Austria.
Un brindis por la diversidad de sabores
agrio
Un crepitar, un apretón en la boca. Vivo y fresco. Como el sol de la mañana, como un croissant de queso de oveja agrio.
dulce
Lo envuelve todo juguetonamente y nos sumerge en oro. El denso flujo de miel de bosque hechiza el paladar.
amargo
Ácidas y punzantes, las facetas amargas se aferran al paladar, para luego caer suave y terrosamente. Una alcachofa es una aventura salvaje.
umami
Como si la boca rebosara felicidad. El umami del caviar de carpa sabe tan redondo y dichoso.
sabroso
Un bocado sabroso que vigoriza los sentidos. El salami salvaje lleva la sal de la tierra, cruda y sin adulterar como la naturaleza misma.
Althammerhof
"La alta calidad es muy importante para nosotros, porque de todos modos no podemos ni queremos producir a granel" - Julius Schneidhofer
Althammerhof, propiedad de la familia Schneidhofer desde 1668, goza de una pintoresca ubicación en la región de Semmering-Rax-Schneeberg.
A 850 metros sobre el nivel del mar, ofrece impresionantes vistas de las montañas circundantes y es conocido por sus especialidades de cordero, queso de oveja y destilados galardonados, entre ellos SemmerGin. El Mostheurige invita a saborear las delicias regionales, mientras que la tienda de la granja ofrece una selección de productos caseros.
La familia Schneidhofer practica una agricultura sostenible, cultiva antiguas variedades frutales y gestiona varios pisos que ofrecen retiro y relajación en plena naturaleza.
Cultivos de hortalizas de Theuringer
"La reina de las verduras": así llaman Stephanie y Johannes Theuringer a sus alcachofas, que cultivan en Baja Austria.
La historia de la familia Theuringer en Raasdorf se remonta al siglo XVIII. Hoy, muchas generaciones después, los hermanos Stephanie y Johannes cultivan una superficie de unas 100 hectáreas y continúan la larga tradición familiar con especial atención a las variedades raras de hortalizas.
Lo que empezó como un proyecto de huerto familiar con unas pocas plantas de alcachofa se ha convertido en una impresionante especialización: Cada año crecen en algo menos de 5 hectáreas unas 20.000 plantas de alcachofa, que se cosechan a mano desde finales de julio hasta mediados de octubre. Se trata de variedades adaptadas al clima local que se cultivan como anuales.
Con el mismo entusiasmo, los Theuringer también han traído a la región de Marchfeld otras hortalizas mediterráneas, como las cebollas rojas dulces y los pimientos de padrón, que se están imponiendo cada vez más en la cocina regional. Stephanie Theuringer está considerada pionera del cultivo de la alcachofa en Austria, y la explotación se centra en la máxima calidad y frescura mediante una cuidadosa selección de variedades y el trabajo manual.
Castillo de Litschau
El castillo de Litschau, propiedad de la familia Seilern-Aspang desde hace más de 260 años, combina de forma muy especial siglos de historia con los tesoros naturales de la región.
Aquí, en la ciudad más septentrional de Austria, la familia aprecia especialmente y aprovecha de forma sostenible los ricos recursos cinegéticos y pesqueros de los alrededores: desde 2021, en la propia tienda de la granja se pueden adquirir especialidades preparadas a mano de ciervo, corzo, jabalí y pescado, así como otros productos de origen local.
Destacan especialmente los bailes culinarios anuales -la danza del ciervo, la danza del pescado, la danza de la cuña y pronto también la danza del ciervo-, así como la propia pesca del castillo de Litschau. En ella se practica una gestión casi natural y ecológica de unos 50 estanques.