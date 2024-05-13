Althammerhof

"La alta calidad es muy importante para nosotros, porque de todos modos no podemos ni queremos producir a granel" - Julius Schneidhofer

Althammerhof, propiedad de la familia Schneidhofer desde 1668, goza de una pintoresca ubicación en la región de Semmering-Rax-Schneeberg.

A 850 metros sobre el nivel del mar, ofrece impresionantes vistas de las montañas circundantes y es conocido por sus especialidades de cordero, queso de oveja y destilados galardonados, entre ellos SemmerGin. El Mostheurige invita a saborear las delicias regionales, mientras que la tienda de la granja ofrece una selección de productos caseros.

La familia Schneidhofer practica una agricultura sostenible, cultiva antiguas variedades frutales y gestiona varios pisos que ofrecen retiro y relajación en plena naturaleza.