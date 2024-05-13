Man in black t-shirt kneeling in forest reaching for wild herbs in a container.
  1. Inicio
  2. Exposición culinaria
  3. 5 platos del bosque

Vitus Winkler
5 horas en el bosque. 5 platos. #eatAUT

Para Vitus, el sabor y las propiedades curativas de las hierbas son incomparables.

Vitus Winkler es un chef, sumiller y hostelero estrella.

Junto con su esposa Eva-Maria, es la cuarta generación que dirige el hotel familiar de cuatro estrellas de St. Veit im Pongau. En su restaurante gourmet Kräuterreich - de Vitus Winkler la naturaleza se convierte en cultura. La cocina de Vitus se caracteriza por su maestría artesanal, combinada con ingredientes locales y sus conocimientos internacionales.

nacido en 1983, hoy en día se le considera una de las estrellas fugaces entre los jóvenes chefs de Salzburgo. Empezó con una formación profesional clásica en la escuela de hostelería de Bad Hofgastein, seguida de estancias en Zell am See, Kitzbühel, Arlberg, Córcega y Mallorca.

Datos sobre el restaurante
Restaurante:Kräuterreich - de Vitus Winkler
Ubicación:St. Veit im Pongau en SalzburgerLand
Concepto culinario:cocina alpina creativa
Gault&Millau:4 toques
Guía MICHELIN:2 estrellas
Miembro:Jóvenes Restauradores de Europa (JRE)

El ritual de Vitus en el bosque con sus invitados: el paseo de las hierbas. "Hablo de las plantas y de cómo las utilizo en mi cocina del bosque alpino. De ahí surgen conversaciones apasionantes sobre nutrición. El bosque es el 'All You Can Eat' más bonito"

El bosque en el plato

5 productos recogidos en el bosque local y transformados por Vitus en 5 platos y recetas.

Entrevista con Vitus Winkler

Cuando estás más arriba en el bosque, donde están los bosques primigenios y los líquenes, te sumerges en un poder místico. Sientes el aire fresco de la altura, puedes desconectar de verdad y respirar hondo. Estás tan lejos de todo.

Y luego va directo al "Coleccionista", porque tienes un tiempo limitado. Paso directamente al modo coleccionista. Entonces soy como un "Comadreja" en la montaña. Recojo todo lo que puedo, todo lo que me puedo llevar. Por un lado, para ofrecer a los clientes algo que probar, pero también para descubrir cosas nuevas.

Para el restaurante, sólo cojo la cantidad que necesito para los próximos días y lo que hay en el menú. Y a veces aprovecho otros 15 minutos para recoger cosas que aún no conozco, y luego investigo en casa tranquilamente.

Pienso directamente en los líquenes que encuentras en la cumbre o en el musgo de Islandia. El procesamiento posterior es la parte emocionante. Porque los enlaces químicos a menudo tardan en romperse. Al principio piensas que estas plantas no tienen sabor, pero se necesita tiempo y trabajo para sacar su efecto y aroma, que para mí es el símbolo de la cocina de los bosques alpinos.

Y también están los sabores muy directos, como la reina de los prados o las copas de los abetos en primavera, que espero con impaciencia durante todo un año y que sólo están disponibles durante poco tiempo.

Cuando realmente pienso en el bosque, para mí es la cicelia silvestre, porque es muy discreta. Te metes esta hierba en la boca y tienes todo el sabor de la seta; un sabor a seta muy singular.

La reina de los prados. Por un lado, por su efecto contra los dolores de cabeza. Pero también se puede utilizar de muchas formas culinarias, por ejemplo en postres. Yo conservo en vinagre las flores y los capullos y utilizo las hojas, también en aperitivos.

La singularidad de la naturaleza. Las diferentes altitudes crean su propio microcosmos, que también armoniza en términos de sabor. Quiero demostrar que algo pequeño, como las hierbas, también puede ser algo realmente grande.

Qué emocionante es que una hierba pueda tener sabores como "a champiñón". Es el resultado de la simbiosis que existe en el bosque. Tener algo único en el plato significa que ha sido recolectado de cerca, no del supermercado.

5 platos

5 horas en el bosque

Vitussubimos a la montaña a las 5 de la mañana, al amanecer. Allí recogimos moras y las refinamos con salsa de líquenes y acedera de bosque. En la linde del bosque combinamos alcaparras de serbal con ulmaria. Me encanta su sabor almendrado. También marinamos un corazón de venado y lo asamos brevemente. Lo emocionante de este plato es que las hierbas imparten sabores que nos resultan familiares de otros alimentos, como la "Sabor a setas".

Después fuimos al arroyo del bosque. En el aspecto del plato que he hecho aquí, el arroyo también pasa por la piedra. Los aceites de mostaza del berro son aromáticos y calmantes. Es una hierba poderosa para nosotros.

5 platos del bosque

Suelo de bosque dulce: mora, liquen y acedera de bosque

Moras, salsa de líquenes, rábano picante, acedera fresca, helado de acedera

Borde de bosque: saúco y ortiga

Agnolotti, crema de queso de heno, ortigas, suero de mantequilla, bayas de saúco y trigo sarraceno.

Ciervo en el bosque: berro de bosque y ortiga de rocío

Tartar de venado, espuma de cicely del bosque, flor de calabacín al horno, crema de rábano picante, polvo de hierbas, hierbas frescas del bosque, moras silvestres

Waldbach: trucha asalmonada y berro de arroyo

Piedra de pizarra comestible, tartar de trucha asalmonada, trucha en espinacas, berro de arroyo fresco, crema y aceite de berro, beurre blanc de suero y pipas de girasol.

Árboles y arbustos: serbal y nogal

Corazón de ciervo, bayas de serbal encurtidas, crema de apio, espuma de hojas de nogal, nueces negras, ulmaria

Crecer juntos

El bosque hace maravillas

"En el bosque, todo ocurre en el suelo, en las raíces. Es una red y lo emocionante para nosotros también: formar una unidad, un ecosistema. Así lo veo yo para mis empleados y en privado en la familia. Mantenerse unidos y dejar de lado el propio ego son principios que nos enseña el bosque".

"De niño, acompañaba a mi abuelo a un refugio de montaña donde cazaba por la noche. Eso fue muy formativo para mí. Observábamos juntos a los animales, recogíamos moras y arándanos y simplemente pasábamos el día en la naturaleza. Creo que por eso siempre me atrae el bosque. Nunca he dejado de recolectar".

Esto también podría interesaros

Descubre lo mejor de Austria

Suscríbete a nuestro boletín y recibe información exclusiva:

  • Consejos para tus próximas vacaciones

  • Novedades culinarias y recetas

  • Calendario de eventos con los mejores acontecimientos

  • Ofertas de viaje actuales y promociones especiales