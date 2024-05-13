Cuando estás más arriba en el bosque, donde están los bosques primigenios y los líquenes, te sumerges en un poder místico. Sientes el aire fresco de la altura, puedes desconectar de verdad y respirar hondo. Estás tan lejos de todo.

Y luego va directo al "Coleccionista", porque tienes un tiempo limitado. Paso directamente al modo coleccionista. Entonces soy como un "Comadreja" en la montaña. Recojo todo lo que puedo, todo lo que me puedo llevar. Por un lado, para ofrecer a los clientes algo que probar, pero también para descubrir cosas nuevas.

Para el restaurante, sólo cojo la cantidad que necesito para los próximos días y lo que hay en el menú. Y a veces aprovecho otros 15 minutos para recoger cosas que aún no conozco, y luego investigo en casa tranquilamente.