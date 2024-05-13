Vitus Winkler
5 horas en el bosque. 5 platos. #eatAUT
Introduction
Vitus Winkler es un chef, sumiller y hostelero estrella.
Junto con su esposa Eva-Maria, es la cuarta generación que dirige el hotel familiar de cuatro estrellas de St. Veit im Pongau. En su restaurante gourmet Kräuterreich - de Vitus Winkler la naturaleza se convierte en cultura. La cocina de Vitus se caracteriza por su maestría artesanal, combinada con ingredientes locales y sus conocimientos internacionales.
nacido en 1983, hoy en día se le considera una de las estrellas fugaces entre los jóvenes chefs de Salzburgo. Empezó con una formación profesional clásica en la escuela de hostelería de Bad Hofgastein, seguida de estancias en Zell am See, Kitzbühel, Arlberg, Córcega y Mallorca.
El ritual de Vitus en el bosque con sus invitados: el paseo de las hierbas. "Hablo de las plantas y de cómo las utilizo en mi cocina del bosque alpino. De ahí surgen conversaciones apasionantes sobre nutrición. El bosque es el 'All You Can Eat' más bonito"
El bosque en el plato5 productos recogidos en el bosque local y transformados por Vitus en 5 platos y recetas.
Entrevista con Vitus Winkler
5 horas en el bosque
Vitussubimos a la montaña a las 5 de la mañana, al amanecer. Allí recogimos moras y las refinamos con salsa de líquenes y acedera de bosque. En la linde del bosque combinamos alcaparras de serbal con ulmaria. Me encanta su sabor almendrado. También marinamos un corazón de venado y lo asamos brevemente. Lo emocionante de este plato es que las hierbas imparten sabores que nos resultan familiares de otros alimentos, como la "Sabor a setas".
Después fuimos al arroyo del bosque. En el aspecto del plato que he hecho aquí, el arroyo también pasa por la piedra. Los aceites de mostaza del berro son aromáticos y calmantes. Es una hierba poderosa para nosotros.
5 platos del bosque
Suelo de bosque dulce: mora, liquen y acedera de bosque
Moras, salsa de líquenes, rábano picante, acedera fresca, helado de acedera
Borde de bosque: saúco y ortiga
Agnolotti, crema de queso de heno, ortigas, suero de mantequilla, bayas de saúco y trigo sarraceno.
Ciervo en el bosque: berro de bosque y ortiga de rocío
Tartar de venado, espuma de cicely del bosque, flor de calabacín al horno, crema de rábano picante, polvo de hierbas, hierbas frescas del bosque, moras silvestres
Waldbach: trucha asalmonada y berro de arroyo
Piedra de pizarra comestible, tartar de trucha asalmonada, trucha en espinacas, berro de arroyo fresco, crema y aceite de berro, beurre blanc de suero y pipas de girasol.
El bosque hace maravillas
"En el bosque, todo ocurre en el suelo, en las raíces. Es una red y lo emocionante para nosotros también: formar una unidad, un ecosistema. Así lo veo yo para mis empleados y en privado en la familia. Mantenerse unidos y dejar de lado el propio ego son principios que nos enseña el bosque".
"De niño, acompañaba a mi abuelo a un refugio de montaña donde cazaba por la noche. Eso fue muy formativo para mí. Observábamos juntos a los animales, recogíamos moras y arándanos y simplemente pasábamos el día en la naturaleza. Creo que por eso siempre me atrae el bosque. Nunca he dejado de recolectar".