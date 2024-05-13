Es la aerolínea más grande de Austria y opera una red de rutas global con un enfoque en Europa Central y del Este.

Austrian Airlines es la mayor compañía aérea de Austria y opera una red mundial con especial foco en Europa Central y del Este. Más de 6.000 empleados garantizan cada día que despeguen actualmente una media de unos 320 vuelos diarios y lleguen de forma segura a su destino. Con ello, Austrian Airlines es el mayor empleador del este de Austria. Su flota actual está compuesta por 11 aviones de larga distancia (Boeing 787, 777 y 767) y 57 de corto y medio radio (familia Airbus A320 y Embraer 195).

Su aeropuerto base, Viena, gracias a su ubicación geográfica privilegiada en el corazón de Europa, es un centro ideal de conexión entre Este y Oeste. Austrian Airlines opera una red global con más de 120 destinos y, a través de su hub en Viena, conecta Austria con Europa y el resto del mundo.

Como aerolínea nacional de Austria, Austrian Airlines desempeña un papel clave en el turismo del país. El “home carrier” rojo-blanco-rojo representa la máxima calidad de servicio y un compromiso responsable con el medio ambiente y la sociedad. La compañía se ha comprometido a reducir a la mitad sus emisiones netas de CO₂ para 2030 y a operar de forma neutra en carbono para 2050. Desde 2023, su sistema de gestión medioambiental está validado según el estándar EMAS.

Austrian Airlines forma parte del Grupo Lufthansa, el mayor grupo aéreo de Europa, y es miembro de Star Alliance, la primera alianza global de aerolíneas internacionales.