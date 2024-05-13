Austrian Airlines
Austrian de un vistazo:
Introduction
Austrian Airlines es la mayor compañía aérea de Austria y opera una red mundial con especial foco en Europa Central y del Este. Más de 6.000 empleados garantizan cada día que despeguen actualmente una media de unos 320 vuelos diarios y lleguen de forma segura a su destino. Con ello, Austrian Airlines es el mayor empleador del este de Austria. Su flota actual está compuesta por 11 aviones de larga distancia (Boeing 787, 777 y 767) y 57 de corto y medio radio (familia Airbus A320 y Embraer 195).
Su aeropuerto base, Viena, gracias a su ubicación geográfica privilegiada en el corazón de Europa, es un centro ideal de conexión entre Este y Oeste. Austrian Airlines opera una red global con más de 120 destinos y, a través de su hub en Viena, conecta Austria con Europa y el resto del mundo.
Como aerolínea nacional de Austria, Austrian Airlines desempeña un papel clave en el turismo del país. El “home carrier” rojo-blanco-rojo representa la máxima calidad de servicio y un compromiso responsable con el medio ambiente y la sociedad. La compañía se ha comprometido a reducir a la mitad sus emisiones netas de CO₂ para 2030 y a operar de forma neutra en carbono para 2050. Desde 2023, su sistema de gestión medioambiental está validado según el estándar EMAS.
Austrian Airlines forma parte del Grupo Lufthansa, el mayor grupo aéreo de Europa, y es miembro de Star Alliance, la primera alianza global de aerolíneas internacionales.
Renovación de la flota
En los próximos años, Austrian Airlines llevará a cabo un amplio programa de renovación tanto en su flota de corta y media distancia como en la de larga distancia. Esto permitirá una operación más eficiente y sostenible, beneficiosa para el medio ambiente, y ofrecerá a los pasajeros vuelos aún más silenciosos y confortables.
Actualmente, 17 aviones Embraer están saliendo de la flota. En su lugar, Austrian Airlines incorporará seis nuevos Airbus A320neo con 180 asientos cada uno. El primero de estos aviones está previsto para el verano de 2026, con lo que la flota Airbus de la aerolínea austriaca alcanzará los 46 aviones.
También se está modernizando la flota de larga distancia. A mediados de 2024 se incorporaron los dos primeros Boeing 787-9 Dreamliner, y está previsto que se sumen diez más hasta finales de 2028. De este modo, la flota intercontinental —compuesta actualmente por siete Boeing 777 y tres Boeing 767— se modernizará y quedará configurada en 12 aeronaves.
En conjunto, Austrian Airlines armonizará su flota, pasando de cinco tipos de aeronaves (Embraer, Airbus, Boeing 767, Boeing 777 y Boeing 787-9) a dos: la familia Airbus A320 y los Boeing 787-9 Dreamliner.
Travel ID:
Un solo acceso, muchas ventajas. Con la Travel ID, viajar es aún más cómodo. Regístrate hoy mismo y disfruta de múltiples beneficios al reservar online, hacer el check-in y durante tu viaje.
Todas las ventajas de un vistazo:
Tus datos personales quedan guardados en tu Travel ID, evitando tener que volver a introducirlos en futuras reservas.
Con la Travel ID tienes siempre tus vuelos bajo control.
Indícanos tus preferencias y las tendremos en cuenta en tus próximos viajes.
Recibirás ofertas e información personalizadas.
En caso de incidencias con tu vuelo, te informaremos lo antes posible.
Con tu Travel ID puedes iniciar sesión en todas las aerolíneas del Grupo Lufthansa (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa y SWISS), así como con tu perfil de Miles & More.
Como usuario/a de Travel ID o miembro de Miles & More, disfrutarás además de mensajería gratuita e ilimitada en vuelos de corta y media distancia a bordo de todos los aviones de la familia A320 equipados con FlyNet®.
AIRail
Con nuestra oferta AIRail, en cooperación con ÖBB, puedes llegar a través del aeropuerto de Viena desde cualquier parte del mundo a las estaciones centrales de Linz, Salzburgo, Innsbruck, Graz y, desde finales de 2025, también Klagenfurt. Combina tren y avión con un solo clic y, gracias a nuestras conexiones garantizadas, no tendrás que preocuparte por retrasos inesperados.
Como ventaja adicional, recibirás un vale para un snack para el restaurante del tren y, por supuesto, podrás utilizar Wi-Fi gratuito a bordo de todos los trenes ÖBB Railjet.
Gastronomía sobre las nubes:
En los vuelos de larga distancia de Austrian, así como en los vuelos europeos, los pasajeros de Business Class disfrutan de las creaciones galardonadas de DO & CO. En los vuelos intercontinentales, los platos se preparan directamente a bordo por los Flying Chefs. Los menús conectan Austria con el mundo y, junto a socios como DO & CO, Demel y Henry – the Art of Living, algunas de las mejores marcas de catering del país, demuestran que la cocina austríaca puede ser a la vez sofisticada y auténtica. Las amables tripulaciones convierten el servicio a bordo en una auténtica experiencia culinaria.
En los vuelos más cortos, en Economy Class, está disponible la Austrian Melangerie, con una amplia selección de platos, snacks y bebidas austríacas. A bordo, los pasajeros eligen del menú y pagan con tarjeta o millas directamente a la tripulación. Desde una pequeña merienda hasta el clásico Wiener Schnitzel, el servicio puede adaptarse a cada gusto. Además, con el servicio Austrian Melangerie Pre-Order, es posible reservar el plato fresco favorito antes del vuelo y ahorrar un 10 %, asegurando la disponibilidad y contribuyendo a reducir el desperdicio de alimentos.
Internet sobre las nubes
En vuelos seleccionados de corta, media y larga distancia ofrecemos internet FlyNet. En corta y media distancia puedes reservar tu paquete con antelación o comprarlo a bordo; en larga distancia, la compra se realiza actualmente a bordo en los aviones equipados.
Los clientes con Travel ID o Miles & More disfrutan de mensajería gratuita e ilimitada en vuelos seleccionados de la familia A320 y en el Boeing 787. Solo tienes que iniciar sesión en el portal FlyNet y activar “Free Messaging”.
Con la app FlyNet puedes gestionar tu conexión fácilmente y guardar tus datos. Además, hasta 2029 toda la flota A320 y los Boeing 787 incorporarán Starlink, ofreciendo internet gratuito para clientes con estatus, Travel ID o Miles & More en todas las clases.
Equipaje
Viajar solo con equipaje de mano, facturar maletas, añadir exceso de equipaje o transportar dispositivos electrónicos puede generar muchas dudas durante la planificación del viaje o antes de salir hacia el aeropuerto. Por eso, te ofrecemos toda la información de forma clara y resumida.
Utiliza nuestro calculador de equipaje para saber cuántas piezas puedes llevar en tu vuelo y cómo añadir equipaje adicional. También te indicamos qué objetos están permitidos o prohibidos en cabina y en el equipaje facturado, para evitar sorpresas desagradables.
¿Viajas con equipo deportivo como esquís, tabla de surf o bolsa de golf? Puedes transportarlo como parte de tu franquicia de equipaje o por un suplemento.
En caso de incidencias con el equipaje, en nuestra página de servicio encontrarás toda la información importante y los datos de contacto.
Con el Electronic Bag Tag, puedes etiquetar tu equipaje cómodamente desde casa o en cualquier lugar, de forma completamente digital.
Y si prefieres ir al aeropuerto sin maletas, en Viena y muchas otras ciudades nuestro socio Airportr recoge tu equipaje en casa y lo factura por ti, desde 22 € o 7.260 millas.
Entretenimiento a bordo
Sumérgete en un mundo lleno de emoción, acción y sentimientos. En nuestra mediateca, en los vuelos de larga distancia, encontrarás una amplia selección de películas y series en 20 idiomas. Elige tu música favorita para cada momento entre jazz, clásica, folk, los éxitos actuales y muchas otras categorías. Gracias al manejo sencillo de la pantalla táctil, llegarás rápidamente al contenido que quieras. ¿No sabes por dónde empezar? Crea tu propia playlist.
¿Quieres saber con antelación qué películas habrá en tu vuelo? Introduce los datos de tu vuelo en nuestro portal y consulta el programa actualizado.
Servicios adicionales para una dosis extra de relajación
Con nuestros servicios extra, llegarás aún más relajado a tu destino y convertirás tu viaje en una experiencia especial.
Tanto si quieres subir de clase, reservar un asiento con más espacio para las piernas o llevar equipaje adicional, deportivo o especial, te ofrecemos las siguientes opciones: