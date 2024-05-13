Presencia mental, experiencia corporal intensa: el baño en agua helada es una vivencia invernal consciente que se ofrece en muchos lugares de Austria en talleres guiados.

Bañarse en agua helada en Austria es desde hace tiempo mucho más que una moda: es una declaración. El baño en agua helada representa una vivencia consciente, fortaleza mental y el deseo de acercarse a la naturaleza con todos los sentidos. Así, cada vez más valientes y curiosos se dirigen en la temporada fría a lagos y aguas glaciares para exponerse de manera intencionada al frío – de forma controlada, a menudo en comunidad o en talleres guiados. Ya sea en el lago Millstätter en Carintia, en el lago glaciar de Hintertux en Tirol o en los lagos de Salzkammergut, el baño en agua helada se está convirtiendo en muchos lugares en un componente fijo de la experiencia natural invernal. Lo que cuenta no es tanto la dureza o el reto, sino la percepción consciente: respiración tras respiración, mientras el cuerpo reacciona a la intensa estimulación. El momento en el agua fría se transforma en un acto de fuerza consciente y atento, con efecto.

Muchos de quienes se sumergen regularmente en aguas heladas relatan efectos positivos: se sienten más despiertos, las tensiones mentales desaparecen y la mente se libera. El frío activa la circulación, estimula el riego sanguíneo – e incluso puede favorecer en muchas personas la liberación de hormonas de la felicidad. No obstante, iniciarse en el baño invernal requiere una buena preparación. Importante: quien se interese por el baño en agua helada debe consultar previamente con un médico. Además, hay una regla básica: nunca entrar solo en el agua.