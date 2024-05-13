Por la campiña austriaca fluyen numerosos arroyos y ríos, que se cuentan entre los más limpios de Europa. Por eso, bañarse en el río es una gran idea.

Bañarse en el río no es posible en todos los lugares, pero quienes buscan disfrutar de las más hermosas zonas de baño natural, con orillas de grava y bahías en paisajes fluviales románticos, encontrarán auténticos paraísos.

En Austria, los baños fluviales tienen una rica tradición. Hace más de un siglo, las personas se refugiaban en los ríos y arroyos para refrescarse y relajarse. Hoy, estos baños naturales, con sus sencillos edificios de madera y aguas cristalinas, siguen formando parte del paisaje en rincones como el Kampbad Plank, en el Waldviertel.

Disfrutar de estos baños fluviales es ahora un lujo “retro chic”. En Austria, con sus aguas limpias y cristalinas, disfrutar de este refresco natural es posible, solo hay que saber dónde.