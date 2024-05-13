Bañarse en el río
Nadar contra la refrescante corriente
Introduction
Bañarse en el río no es posible en todos los lugares, pero quienes buscan disfrutar de las más hermosas zonas de baño natural, con orillas de grava y bahías en paisajes fluviales románticos, encontrarán auténticos paraísos.
En Austria, los baños fluviales tienen una rica tradición. Hace más de un siglo, las personas se refugiaban en los ríos y arroyos para refrescarse y relajarse. Hoy, estos baños naturales, con sus sencillos edificios de madera y aguas cristalinas, siguen formando parte del paisaje en rincones como el Kampbad Plank, en el Waldviertel.
Disfrutar de estos baños fluviales es ahora un lujo “retro chic”. En Austria, con sus aguas limpias y cristalinas, disfrutar de este refresco natural es posible, solo hay que saber dónde.
¡Ten cuidado al bañarte en el río!
Entrar y bañarse al aire libre es siempre bajo su propia responsabilidad.
La nostalgia de los «baños fluviales»: bañarse en el ríoLos «baños fluviales» son una forma algo antigua de llamar a las zonas públicas de baño en ríos. En realidad, la tradición de refrescarse en el río tiene una larga historia. Las casas de baño conservadas con encanto evocan cómo se celebraba el verano en los años 20.
Strombad Drosendorf: relax en el Thaya
Retiro veraniego como antaño: pabellón histórico de madera, césped para tomar el sol y sombra de árboles combinan relajación, cultura e historia en el Thaya.
Junto al carril bici del Ybbstal, ideal para que los niños jueguen y se bañen.
Baños fluviales en el Viejo Danubio: frescura urbana.Los vieneses adoran "su" Viejo Danubio Al fin y al cabo, durante generaciones ha tenido todo lo que necesita una zona de recreo ideal para bañarse y nadar: "excelente" calidad del agua, deportes acuáticos, bares, carriles bici y árboles centenarios para dar sombra.
Lido Alte Donau
Ideal para familias: aguas poco profundas, césped amplio y juegos. Perfecto para nadar y disfrutar de deportes acuáticos en Viena.
Lido Gänsehäufel en el Viejo Danubio
El lido icónico de Viena en el Viejo Danubio: playa natural, jardín de escalada, deportes y césped sombreado.
Baños fluviales en el Bregenzerach: agua fresca y acceso fácil.
Nadar en el río en SalzburgerLand y cerca de la ciudadTodas las regiones de SalzburgerLand presumen de belleza natural. No es de extrañar que la gente adore sus montañas y lagos. Si te gusta estar especialmente cerca de la naturaleza, busca uno de los maravillosos lugares de baño junto a un arroyo, río o riachuelo.
Königsseeache: lo mejor del baño fluvial
No te pierdas el Königsseeache: bahías acogedoras, agua refrescante y un paisaje virgen. ¡Atrévete a nadar contra corriente!
Piscina de roca de Almbach: el paraíso esculpido en piedra
Los estragos del tiempo han formado aquí pequeñas y grandes pozas, donde se acumula el agua cristalina. ¡Qué tesoro tan naturalmente refrescante!
Ola de surf en el Almkanal: vía fluvial histórica
El Almkanal abastece de agua a la ciudad de Salzburgo desde el siglo XII. Hoy es una zona de recreo local. E incluso tiene una ola para hacer surf. ¡Muy chulo!
Otros lugares para nadar en el río
Consejos para un baño seguro en el río
¡Cumple siempre con la prohibición de baño!
Cuando veas señales de prohibición de baño, es por una razón: corrientes, navegación, zonas pantanosas o áreas de protección del agua. Siempre respétalas. Y aunque no haya señales, recuerda: ¡la seguridad es lo primero!
2. Ten cuidado con las corrientes
Los ríos tienen condiciones diferentes a los lagos y piscinas: obstáculos, corriente rápida y tráfico marítimo pueden generar riesgos. Evita estas fuentes de peligro.
3. ¡Organiza tus fuerzas!
Es mejor nadar cerca de la orilla para controlar tus fuerzas y calcular mejor el camino de vuelta, que a veces puede ser más largo de lo que parece.
4. ¡Ten cuidado al saltar!
Si no conoces el agua, no saltes desde la orilla y las zonas de aguas poco profundas.
5. ¡Refréscate!
Sobrecalentado por el sol, sólo debes aclimatar lentamente tu cuerpo al agua fría. Simplemente refréscate lentamente o dúchate antes de nadar.
6. Zonas de baño de acceso público
Quien elige un lugar de baño sin señalización ni instrucciones, un "baño salvaje", nada bajo su propia responsabilidad.
Medidas de renaturalización en Austria
En numerosos proyectos de renaturalización, antiguos oasis naturales vuelven a ser lo que eran: hábitats vivos y casi naturales.
Porque cuando el hombre interviene en la naturaleza, no suele hacerlo en beneficio de la biodiversidad animal y vegetal. Desecar páramos, talar bosques y enderezar ríos tiene consecuencias para el ecosistema. Por eso, hace tiempo que en Austria se está llevando a cabo un replanteamiento responsable. He aquí tres ejemplos: