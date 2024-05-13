Camping y Glamping
Vacaciones en tienda, furgoneta o una elegante lodge con estilo
Introduction
Despertar bajo antiguos árboles gigantes, caminar descalzo por la hierba hasta la caravana, la primera mirada se posa en el lago tranquilo y centelleante. A lo lejos se escucha el canto de los pájaros, un amable “¡buenos días!” desde la parcela vecina. El café humea, el tiempo parece ir más despacio. Sin presión, sin prisas: así se siente acampar.
Acampar hace feliz. Relaja, desacelera y simplemente sienta bien. Numerosos estudios lo confirman: el camping tiene efectos positivos sobre la salud. No es de extrañar: la naturaleza actúa como un bálsamo para el cuerpo y el alma. El aire fresco, los rayos del sol y el movimiento fortalecen el sistema inmunológico. El ritmo natural devuelve el equilibrio al reloj interno, el sueño se vuelve más profundo y la mente, más serena.
También las relaciones humanas cobran protagonismo: en el camping surgen conversaciones y encuentros que reconfortan. Y como aquí nadie tiene que hacer nada, sino simplemente puede ser, nace una sensación de libertad que perdura por mucho tiempo.
Las regiones de camping más bonitas de AustriaEl camping le acerca especialmente a la naturaleza. Es un placer elegir entre montañas y lagos. ¿Verano o invierno? Hay campings en todas las regiones de vacaciones y en cualquier época del año.
Con un fantástico panorama montañoso
En Vorarlberg, las cortas distancias permiten combinar fácilmente deportes acuáticos, montañas y experiencias en la naturaleza al acampar.
Entre montañas y lagos
Desde las cascadas de Krimml, en la región de Pinzgau de Salzburgo, hasta los refrescantes lagos de baño de la región de los lagos de Salzburgo, hay más de 70 campings.
En la región forestal
Los veraneantes pueden conectar con la naturaleza en más de 100 campings, muchas parcelas cerca de balnearios termales.
Junto al lago y en la estepa
Con su tienda o caravana en el paisaje panónico, desde el lago Neusiedl-Seewinkel, Patrimonio de la Humanidad, hasta las colinas del sur de Burgenland.
Al pie de los Alpes
Más de 50 campings ofrecen el lugar ideal para los campistas, muchos gestionados de forma ecológica, sostenible y socialmente responsable.
A un paso de la gran ciudad
Los dos campings de Viena están en las afueras, al este y al oeste. Ofrecen buenos servicios y todo lo necesario para una estancia cómoda.
En el soleado sur
Hay más de 16.000 parcelas para elegir con una amplia gama de modernas casas móviles, insólitos chalés de madera, apartamentos de vacaciones y caravanas de alquiler.
Bajo las estrellas
Hay más de 90 campings disponibles. Ya sea en tienda de campaña, caravana o autocaravana, aquí todos encontrarán su sitio.
Los 8 campings más bonitos del lagoAcampar junto al lago es un descanso para el alma. El agua resplandeciente, el aire puro y el suave batir de las olas crean una profunda conexión con la naturaleza. Cada momento invita a disfrutar plenamente de la tranquilidad y la belleza del lago.
En Murtal
Camping en el valle del Mur: parcelas amplias, estanque natural, buena comida y rutas para bici o senderismo.
En Fisching
Solo adultos, sin perros: un lugar tranquilo con estanque para nadar y espacio para disfrutar, caminar o andar en bici. ¿Qué más puede querer un camper?
Camping Seeblick Toni en Kramsach
El complejo vacacional familiar dispone de parcelas directamente a orillas del lago y al borde del bosque, pisos, bungalows y chalés panorámicos.
Seecamping Berghof
Situado directamente en la orilla sur, pintorescamente enclavado entre el Gerlitzen Alpe y el Ossiacher Tauern. Equipado con parcelas, mobil homes y casas de vacaciones.
En el Großglockner
Camping todo el año en el Parque Nacional Hohe Tauern, con vistas al Großglockner y acceso a rutas de verano e invierno.
Strandcamping Podersdorf
El camping, junto al agua, ofrece casas móviles de madera, parcelas para caravanas y tiendas para disfrutar al aire libre.
Camping Berau
Las instalaciones incluyen una zona sin barreras, baños privados de alquiler, gimnasio y dos restaurantes. Lo mejor para los niños: el gran parque infantil de aventuras.
Glamping: cuando quieres un poco másSi no quiere prescindir de la comodidad y aprecia un toque de lujo en cuanto a instalaciones y ubicación, la mezcla de "glamour" y "camping" le encantará: el glamping es la combinación perfecta de vida al aire libre y glamour acogedor - ¡lo mejor de ambos mundos!
Glamping para todos los gustos
Seis tipos de glamping disponibles, desde casas en árboles premium hasta tiendas safari de lujo.
Vivir de forma consciente y sencilla
En pleno bosque, las cabañas de madera invitan a conectar con la naturaleza, la calma y la vida sencilla.
Barril para dormir: alojamiento único
Aquí se duerme en barriles de dormir llamados 'Traminer' y 'Riesling', en el camping de Parktherme, inspirados en vinos regionales.
Relajación en el chalet
Los cinco chalets cuentan con sauna privada y terraza propia, garantizando tranquilidad y privacidad para parejas.
Camping en el sur soleado
En el valle de Gail, vacaciones activas y relajación: senderismo, bici, wellness, baño y muchos extras gratis con la Kärntner +CARD Holiday.
Camping de lujo junto al lago
Amplias parcelas de césped para campistas y autocaravanas, baños privados con estilo, terrazas y vistas panorámicas. Aquí no queda ningún deseo sin cumplir.
Alojamientos rústicos junto al lago
Quien busque aventura en glamping encontrará aquí acogedores barriles para dormir, cabañas, tiendas de madera y nidos de búho.
Glamping en el agua
Las lodges están junto al lago Ossiach, con vistas desde la terraza en la azotea. También ofrecen bienestar y yoga.
Dormir de forma excepcionalGlamping en una casa del árbol, dormir en un vivac y mucho más: la aventura y la experiencia de la naturaleza van de la mano aquí. Alojamientos que permanecerán en su memoria.
Despacio en el chalet
Los cinco chalés están equipados con sauna privada y terraza: una promesa de unión y tranquilidad sin interrupciones.
Cabañas con techo de cristal
Cabañas con techo de cristal: duerme bajo las estrellas y despierta entre árboles, con servicios disponibles.
Vivac bajo las estrellas
El vivac a orillas del lago Millstatt es un lugar muy especial para alojarse. A los veraneantes les espera un exclusivo palco con servicio de hotel.
Pajareras en el Pogusch
Fantásticas vistas del paisaje forestal de Hochsteiermark desde la cama, bañera independiente y materiales naturales de alta calidad. ¡Qué idilio con la naturaleza!
Alojamiento en una rústica “Kellerstöckl”
Típicos del sur de Burgenland, los Kellerstöckl renovados se transforman en acogedores alojamientos entre viñedos.
Dormir junto al agua
Los alojamientos están situados directamente en el lago Ossiach. Gracias a la terraza de la azotea, el lago está siempre a la vista. También se ofrece wellness y yoga.