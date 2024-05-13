Small wooden cabin with wooden terrace, two chairs and champagne glasses in forest, mountains in background.
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Camping y Glamping
Vacaciones en tienda, furgoneta o una elegante lodge con estilo

Es algo simple… pero simplemente especial: quienes han elegido esta forma de viajar valoran los alojamientos en contacto directo con la naturaleza.

Despertar bajo antiguos árboles gigantes, caminar descalzo por la hierba hasta la caravana, la primera mirada se posa en el lago tranquilo y centelleante. A lo lejos se escucha el canto de los pájaros, un amable “¡buenos días!” desde la parcela vecina. El café humea, el tiempo parece ir más despacio. Sin presión, sin prisas: así se siente acampar.

Acampar hace feliz. Relaja, desacelera y simplemente sienta bien. Numerosos estudios lo confirman: el camping tiene efectos positivos sobre la salud. No es de extrañar: la naturaleza actúa como un bálsamo para el cuerpo y el alma. El aire fresco, los rayos del sol y el movimiento fortalecen el sistema inmunológico. El ritmo natural devuelve el equilibrio al reloj interno, el sueño se vuelve más profundo y la mente, más serena.

También las relaciones humanas cobran protagonismo: en el camping surgen conversaciones y encuentros que reconfortan. Y como aquí nadie tiene que hacer nada, sino simplemente puede ser, nace una sensación de libertad que perdura por mucho tiempo.

Las regiones de camping más bonitas de Austria

El camping le acerca especialmente a la naturaleza. Es un placer elegir entre montañas y lagos. ¿Verano o invierno? Hay campings en todas las regiones de vacaciones y en cualquier época del año.

Con un fantástico panorama montañoso

En Vorarlberg, las cortas distancias permiten combinar fácilmente deportes acuáticos, montañas y experiencias en la naturaleza al acampar.

Camping en Vorarlberg

Entre montañas y lagos

Desde las cascadas de Krimml, en la región de Pinzgau de Salzburgo, hasta los refrescantes lagos de baño de la región de los lagos de Salzburgo, hay más de 70 campings.

Camping en SalzburgerLand

En la región forestal

Los veraneantes pueden conectar con la naturaleza en más de 100 campings, muchas parcelas cerca de balnearios termales.

Camping en Estiria

Junto al lago y en la estepa

Con su tienda o caravana en el paisaje panónico, desde el lago Neusiedl-Seewinkel, Patrimonio de la Humanidad, hasta las colinas del sur de Burgenland.

Camping en Burgenland

Al pie de los Alpes

Más de 50 campings ofrecen el lugar ideal para los campistas, muchos gestionados de forma ecológica, sostenible y socialmente responsable.

Acampar en Baja Austria

A un paso de la gran ciudad

Los dos campings de Viena están en las afueras, al este y al oeste. Ofrecen buenos servicios y todo lo necesario para una estancia cómoda.

Camping in Wien

En el soleado sur

Hay más de 16.000 parcelas para elegir con una amplia gama de modernas casas móviles, insólitos chalés de madera, apartamentos de vacaciones y caravanas de alquiler.

Camping en Carintia

Bajo las estrellas

Hay más de 90 campings disponibles. Ya sea en tienda de campaña, caravana o autocaravana, aquí todos encontrarán su sitio.

Camping en Alta Austria

Entre gigantes montañosos

Además de pequeños emplazamientos tradicionales, el Tirol ofrece grandes campings con instalaciones de bienestar, deportivas y familiares.

Camping en Tirol

Los 8 campings más bonitos del lago

Acampar junto al lago es un descanso para el alma. El agua resplandeciente, el aire puro y el suave batir de las olas crean una profunda conexión con la naturaleza. Cada momento invita a disfrutar plenamente de la tranquilidad y la belleza del lago.

En Murtal

Camping en el valle del Mur: parcelas amplias, estanque natural, buena comida y rutas para bici o senderismo.

Camping Murinsel

En Fisching

Solo adultos, sin perros: un lugar tranquilo con estanque para nadar y espacio para disfrutar, caminar o andar en bici. ¿Qué más puede querer un camper?

50plus Campingpark Fisching

Camping Seeblick Toni en Kramsach

El complejo vacacional familiar dispone de parcelas directamente a orillas del lago y al borde del bosque, pisos, bungalows y chalés panorámicos.

Camping en el lago Reintal

Seecamping Berghof

Situado directamente en la orilla sur, pintorescamente enclavado entre el Gerlitzen Alpe y el Ossiacher Tauern. Equipado con parcelas, mobil homes y casas de vacaciones.

Camping en el lago Ossiach

En el Großglockner

Camping todo el año en el Parque Nacional Hohe Tauern, con vistas al Großglockner y acceso a rutas de verano e invierno.

Camping Großglockner

Strandcamping Podersdorf

El camping, junto al agua, ofrece casas móviles de madera, parcelas para caravanas y tiendas para disfrutar al aire libre.

Camping en el lago Neusiedl

Camping Berau

Las instalaciones incluyen una zona sin barreras, baños privados de alquiler, gimnasio y dos restaurantes. Lo mejor para los niños: el gran parque infantil de aventuras.

Camping en el lago Wolfgangsee

En Achensee

Camping en terrazas junto al lago, con vistas al agua y las montañas, en un bosque encantador.

Achensee Camping Schwarzenau

Glamping: cuando quieres un poco más

Si no quiere prescindir de la comodidad y aprecia un toque de lujo en cuanto a instalaciones y ubicación, la mezcla de "glamour" y "camping" le encantará: el glamping es la combinación perfecta de vida al aire libre y glamour acogedor - ¡lo mejor de ambos mundos!

Glamping para todos los gustos

Seis tipos de glamping disponibles, desde casas en árboles premium hasta tiendas safari de lujo.

Glampingvillage Kötschach

Vivir de forma consciente y sencilla

En pleno bosque, las cabañas de madera invitan a conectar con la naturaleza, la calma y la vida sencilla.

Hüttendorf Ramenai en Ulrichsberg

Barril para dormir: alojamiento único

Aquí se duerme en barriles de dormir llamados 'Traminer' y 'Riesling', en el camping de Parktherme, inspirados en vinos regionales.

Parktherme Bad Radkersburg

Relajación en el chalet

Los cinco chalets cuentan con sauna privada y terraza propia, garantizando tranquilidad y privacidad para parejas.

Wiesenquartier en Langenwang

Camping en el sur soleado

En el valle de Gail, vacaciones activas y relajación: senderismo, bici, wellness, baño y muchos extras gratis con la Kärntner +CARD Holiday.

Ferienpark EuroParcs Hermagor

Camping de lujo junto al lago

Amplias parcelas de césped para campistas y autocaravanas, baños privados con estilo, terrazas y vistas panorámicas. Aquí no queda ningún deseo sin cumplir.

Camping 5★ Natterer See

Alojamientos rústicos junto al lago

Quien busque aventura en glamping encontrará aquí acogedores barriles para dormir, cabañas, tiendas de madera y nidos de búho.

Camping Au en el Donau

Glamping en el agua

Las lodges están junto al lago Ossiach, con vistas desde la terraza en la azotea. También ofrecen bienestar y yoga.

SeeLodges en Ossiacher See

Vivir junto al lago

A solo 500 metros del lago Wörthersee, el parque destaca por su tranquilidad y relax. Ideal para quienes buscan aventura y deportes.

Ferienpark EuroParcs Wörthersee

Dormir de forma excepcional

Glamping en una casa del árbol, dormir en un vivac y mucho más: la aventura y la experiencia de la naturaleza van de la mano aquí. Alojamientos que permanecerán en su memoria.

Despacio en el chalet

Los cinco chalés están equipados con sauna privada y terraza: una promesa de unión y tranquilidad sin interrupciones.

Dormir en el barrio de los prados

Cabañas con techo de cristal

Cabañas con techo de cristal: duerme bajo las estrellas y despierta entre árboles, con servicios disponibles.

Dormir bajo las estrellas

Vivac bajo las estrellas

El vivac a orillas del lago Millstatt es un lugar muy especial para alojarse. A los veraneantes les espera un exclusivo palco con servicio de hotel.

Dormir en un vivac

Pajareras en el Pogusch

Fantásticas vistas del paisaje forestal de Hochsteiermark desde la cama, bañera independiente y materiales naturales de alta calidad. ¡Qué idilio con la naturaleza!

Dormir en una casa para pájaros

Alojamiento en una rústica “Kellerstöckl”

Típicos del sur de Burgenland, los Kellerstöckl renovados se transforman en acogedores alojamientos entre viñedos.

Kellerstöckl en Burgenland

Dormir junto al agua

Los alojamientos están situados directamente en el lago Ossiach. Gracias a la terraza de la azotea, el lago está siempre a la vista. También se ofrece wellness y yoga.

Dormir junto al lago

Tienda burbuja en el lago Attersee

Dormir plácidamente es el lema aquí: el alojamiento es una esfera transparente, incluida una impresionante vista del cielo nocturno sobre el lago Attersee.

Dormir en una esfera

Preguntas frecuentes

En el libro ilustrado de Austriapaisajes naturaleshay muchas facetas por descubrir: vastos pastos alpinos, claros lagos de montaña y bosques hasta donde alcanza la vista Y como cada huésped y cada familia tiene una idea muy especial de unas maravillosas vacaciones de camping, elClub Austriaco del Campingle ofrece un amplio resumen de los campings más bonitos.

Y quién sabe, tal vez descubra regiones y lugares en los que ni siquiera había pensado... En PiNCAMP también puede reservar directamente

Por supuesto En etiqueta ecológica austriaca reconoce a los campings con instalaciones especialmente respetuosas con el medio ambiente.

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