Es algo simple… pero simplemente especial: quienes han elegido esta forma de viajar valoran los alojamientos en contacto directo con la naturaleza.

Despertar bajo antiguos árboles gigantes, caminar descalzo por la hierba hasta la caravana, la primera mirada se posa en el lago tranquilo y centelleante. A lo lejos se escucha el canto de los pájaros, un amable “¡buenos días!” desde la parcela vecina. El café humea, el tiempo parece ir más despacio. Sin presión, sin prisas: así se siente acampar.

Acampar hace feliz. Relaja, desacelera y simplemente sienta bien. Numerosos estudios lo confirman: el camping tiene efectos positivos sobre la salud. No es de extrañar: la naturaleza actúa como un bálsamo para el cuerpo y el alma. El aire fresco, los rayos del sol y el movimiento fortalecen el sistema inmunológico. El ritmo natural devuelve el equilibrio al reloj interno, el sueño se vuelve más profundo y la mente, más serena.

También las relaciones humanas cobran protagonismo: en el camping surgen conversaciones y encuentros que reconfortan. Y como aquí nadie tiene que hacer nada, sino simplemente puede ser, nace una sensación de libertad que perdura por mucho tiempo.