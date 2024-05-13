Los paisajes de páramo son zonas naturales llenas de fauna y flora, ideales para excursiones a pie y tratamientos de bienestar.

Los paisajes de pantano son espacios naturales únicos. Los humedales se forman en regiones donde se almacena una gran cantidad de agua, lo que ralentiza la descomposición de la materia vegetal. Así, durante siglos, se acumulan materiales orgánicos como plantas muertas, creando turba, el "oro negro". Además, los pantanos juegan un papel crucial en la protección del clima, ya que capturan dióxido de carbono (CO2) y favorecen la biodiversidad.

En Austria, existen muchos paisajes de pantano, que se han convertido en un lugar fascinante para caminatas y excursiones. Además, el pantano se utiliza tradicionalmente para aplicaciones terapéuticas, como los famosos baños de turba.