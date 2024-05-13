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Experiencia en los páramos: senderismo y bienestar.

Dragonfly on a grass blade next to red sundew plants at a moorland pond, macro photograph.
Los paisajes de páramo son zonas naturales llenas de fauna y flora, ideales para excursiones a pie y tratamientos de bienestar.

Los paisajes de pantano son espacios naturales únicos. Los humedales se forman en regiones donde se almacena una gran cantidad de agua, lo que ralentiza la descomposición de la materia vegetal. Así, durante siglos, se acumulan materiales orgánicos como plantas muertas, creando turba, el "oro negro". Además, los pantanos juegan un papel crucial en la protección del clima, ya que capturan dióxido de carbono (CO2) y favorecen la biodiversidad.

En Austria, existen muchos paisajes de pantano, que se han convertido en un lugar fascinante para caminatas y excursiones. Además, el pantano se utiliza tradicionalmente para aplicaciones terapéuticas, como los famosos baños de turba.

Senderismo por los páramos para el alma y el cuerpo

Parques, zonas protegidas y lagos de páramo.

Los páramos son paisajes naturales que proporcionan valiosos hábitats para animales y plantas poco comunes. Almacenan CO₂, regulan el equilibrio hídrico y contribuyen a la protección del clima. Las excursiones por los paisajes de páramos de Austria son una experiencia enriquecedora de la naturaleza.
Muchas zonas protegidas ofrecen senderos y pasarelas para descubrir los páramos de cerca: desde ranas de los páramos hasta libélulas de color rojo sangre, desde saltamontes de los pantanos hasta zarapitos. Los paseos por los páramos combinan la experiencia de la naturaleza, el ocio y la concienciación medioambiental, especialmente para los niños.

Las regiones más bonitas

Páramo de Piller en el Parque Natural de Kaunergrat

Wasenmoos

Páramo de Dürnberger en Murau

Páramo de Hinteralm en el Parque Natural de Mürzer Oberland

Reserva natural europea de Langen-Witmoos

Parque Natural del Páramo de Heidenreichstein

Parque Natural de la turbera elevada de Schrems

Turbera elevada de Meander

Parque Natural de Sablatnigmoor

Turbera elevada de Löckenmoos en Gosau

Los lagos de páramo más bonitos de Austria

Goldegger Moorsee: Nostálgico balneario de páramo en Pongau

Egelsee: Baño en lago Millstätter See

Prebersee: Idílico lago de páramo en Lungau

Ritzensee: Baño natural Saalfelden

Schwarzsee: El lago de páramo más cálido del Tirol

Las rutas naturales y de senderismo más bonitas

El páramo de Rohr, en la región de Panonia

Sendero natural del páramo en el Teichalm

FILZ & MOOR (Filzmoos, pantano)

Sendero temático del Wiegensee en Montafon

Circuito de páramo y más Törfchen en St Johann in Tirol

Ruta de aventura por la naturaleza Bayrische Au Mühlviertel

Ruta de senderismo circular "Bosque y páramo"

Ruta circular por el páramo de Wörthersee

Mundo de aventura en los páramos del Wilder Kaiser

4 beneficios del senderismo en el páramo para la salud

Disfrutar de la tranquilidad y bajar el ritmo

El ambiente tranquilo y a menudo místico de un páramo es perfecto para desconectar y respirar hondo.

Descubra una naturaleza única

Los páramos son hábitats con una flora y fauna especiales, como plantas carnívoras, anfibios y aves poco comunes.

Sensación de bienestar físico

El aire húmedo puede ser beneficioso para las vías respiratorias y el suelo blando de los páramos amortigua los pasos y no daña las articulaciones.

Fomentar la conciencia sobre la naturaleza

Los páramos son valiosos depósitos de agua y absorbentes de CO₂ y fomentan la biodiversidad. Una excursión te hace consciente de lo importante que es su protección para el clima.

"Experiencia de barro" para la desaceleración y el bienestar

Bienestar, baños de barro y balnearios

Los baños de barro son conocidos desde hace siglos por su calor calmante y sus propiedades relajantes. En Austria, los balnearios ofrecen tratamientos de turba que permiten relajar cuerpo y mente. El suave calor de la turba puede contribuir a una relajación profunda y se utiliza en combinación con modernas ofertas de bienestar. Ya sea en un baño de barro tradicional o en un balneario exclusivo, el barro es una forma natural de relajarse y sentirse bien.

Baños de barro curativos y curas con barro en Austria

Baño de lodo de Bad Großpertholz en la región de Waldviertel

Reducir el balneario Vital en Bad Tatzmannsdorf

Páramo curativo Leopoldskron

Cura de barro en el Gesundhotel Bad Reuthe

Balneario de barro de Bad Schwanberg en Schilcherland

5 razones por las que el barro es bueno para la salud

Calor para músculos y articulaciones

El barro almacena especialmente bien el calor y lo libera lentamente. Este calor calmante puede ayudar a relajar los músculos y aumentar el bienestar general.

Apoyo suave para el cuerpo

La consistencia densa y blanda del páramo garantiza una distribución uniforme de la presión, que puede percibirse como agradable, especialmente cuando se utiliza en la espalda y las articulaciones.

Ingredientes naturales para el cuidado de la piel

El fango contiene ácidos húmicos y minerales muy apreciados en cosmética y tratamientos tradicionales. Pueden nutrir la piel y dejar en ella una sensación agradable.

Aplicación tradicional

El lodo se utiliza desde hace mucho tiempo en naturopatía. Puede tener un efecto relajante en combinación con aplicaciones físicas.

Relajación para cuerpo y mente

El calor de un baño de barro puede ayudar a desconectar después de un largo día. La agradable sensación en la piel y el calor acogedor favorecen la relajación.

Consejos para proteger el clima

Cómo proteger el sensible ecosistema de los páramos

  • Sigue los senderos señalizados: Utilice las pasarelas o los senderos señalizados para evitar daños por pisoteo

  • No utilices bicicletas de montaña o de grava en los senderos (no señalizados) del páramo: Los neumáticos destruyen la sensible capa de suelo de los páramos

  • No molestes a las plantas ni a los animales: No arranques ni desentierres ninguna planta: muchas son raras o están estrictamente protegidas, No alimentes a los animales

  • No dejes basura: Llévese toda la basura, incluidos los residuos orgánicos como las cáscaras de plátano o los corazones de manzana

  • No entres en cursos de agua ni estanques: Las aguas pantanosas son hábitats delicados, los remolinos de lodo pueden alterar el equilibrio del agua

  • Lleva a los perros con correa

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