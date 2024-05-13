Cena en teleférico, comida con vistas al lago, en la montaña, en el museo o picnic en el parque del castillo: en Austria, el placer se une a restaurantes extraordinarios.

En Austria no solo se sirve una cocina excelente con bebidas de alta calidad, sino también en lugares que hacen que la comida sea algo verdaderamente especial. En restaurantes en la cima de las montañas con vistas espectaculares, en bares en iglúes, en un vagón en la rueda gigante de Viena, en una embarcación de madera en medio del lago de un verde profundo, en un Heurigen entre suaves viñedos o en un picnic en los jardines barrocos de un castillo. Cada uno de estos lugares tiene su propia atmósfera, y la comida allí se convierte en una experiencia que estimula todos los sentidos y perdura en la memoria.