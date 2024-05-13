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  2. Comer y beber: lugares únicos

Experiencias gastronómicas en lugares especiales

Cena en teleférico, comida con vistas al lago, en la montaña, en el museo o picnic en el parque del castillo: en Austria, el placer se une a restaurantes extraordinarios.

En Austria no solo se sirve una cocina excelente con bebidas de alta calidad, sino también en lugares que hacen que la comida sea algo verdaderamente especial. En restaurantes en la cima de las montañas con vistas espectaculares, en bares en iglúes, en un vagón en la rueda gigante de Viena, en una embarcación de madera en medio del lago de un verde profundo, en un Heurigen entre suaves viñedos o en un picnic en los jardines barrocos de un castillo. Cada uno de estos lugares tiene su propia atmósfera, y la comida allí se convierte en una experiencia que estimula todos los sentidos y perdura en la memoria.

Flotar y disfrutar

En la góndola

En selectas zonas de esquí y senderismo de Austria, un viaje en teleférico se convierte en una experiencia culinaria en las alturas. Se sirve desayuno al amanecer, menús al mediodía o champán por la noche en una góndola privada, con vistas a cumbres nevadas o paisajes alpinos de verano.

Góndola vino espumoso Söll: velada telecabina Hexenwasser

Telecabina gastronómica Fiss: cena teleférico Schönjochbahn

Góndola gastronómica Alpbach: teleférico Wiedersbergerhorn

La cena en telecabina en el Hochkönig: Gondola.Alm.Genuss:

Delicias culinarias con vistas

En la montaña

Después de una caminata o como recompensa tras subir en teleférico: en la cima o dentro de un iglú, restaurantes, bares y refugios de montaña sirven especialidades regionales. Desde una tabla de embutidos en la terraza panorámica hasta alta cocina con vistas al valle y las montañas: aquí se saborea la libertad.

Café 3440: en el mundo montañoso del glaciar Pitztal

Restaurante iglú y bar de hielo: Innsbruck Kühtai

Q de hielo en Sölden: Estación de montaña Gaislachkoglbahn

Restaurante Summit: en lo alto del Kitzsteinhorn

Food Hall Leñador: En Kleinarl, en el Shuttleberg

Cena de luna llena: en Sportgastein

Gipfelhaus Magdalensberg: Klagenfurt, en lago Wörthersee

Siriuskogl en Bad Ischl: Destino de excursión Salzkammergut

Fritsch am Berg: En Lochau con vistas al lago de Constanza

Arte y gastronomía se encuentran

En el museo

Austria muestra cómo el arte y la gastronomía se entrelazan: lugares donde la creatividad contemporánea se encuentra con los sabores más refinados. Aquí nacen momentos de placer que seducen cuerpo y mente por igual: sorprendentes, vibrantes y llenos de diversidad.

Leopold Museo y Café Leopold

Albertina Modern y Hausbar

Museo de Arte Lentos y Restaurante Lentos

Wien Museo y Trude & Töchter

Museos de Arte Moderno y Restaurante M32

Kunsthaus Graz y Kunsthauscafé

Kunsthaus Bregenz y KUB Café

Kunsthistorischen Museo y Café-Restaurante

Hangar-7 y Mayday Bar

Kunstmeile Krems y Poldi Fitzka

Regodeo con estilo urbano

En la ciudad

Ya sea en una azotea escondida, en un museo, en la Casa de las Palmeras o en un café o restaurante en el centro de una atracción: en las ciudades de Austria, comer es toda una experiencia a cualquier hora del día. Ya sea una cena en el vagón de la Noria Gigante de Viena, una celebración en lo alto del Mönchsberg en Salzburgo, una comida con una vista sin obstáculos del casco antiguo de Graz o una panorámica de 360 grados de las montañas en Innsbruck: aquí, el disfrute se combina con unas vistas únicas.

Carruajes gastronómicos: en la Noria Gigante de Viena

Cena de alto nivel: en la Torre del Danubio de Viena

Desayuno o cena: en el Kunsthistorisches Museum

Paraíso en el Burggarten: la Casa de las Palmeras

En el tejado del Museo Leopold: MQ Libelle

En el Museum der Moderne en Mönchsberg: Restaurante M32

En la torre de saltos de esquí: Bergisel SKY

En el corazón de Innsbruck: Lichtblick 360

Sobre los tejados de Graz: Café Freiblick

En el Schlossberg de Graz: La casa Starcke

Delicias culinarias con el agua como telón de fondo

Junto al lago

Ya sea sentado directamente a orillas del lago o cenando en una barca de madera en medio del agua: el suave batir de las olas en el oído, un sundowner en la mano y pescado recién pescado en el plato: los lagos de Austria albergan estos lugares tan especiales. Desde el romántico embarcadero del lago Neusiedl hasta el lago Wörthersee y el lago Constanza: aquí es donde la cocina de primera clase se encuentra con una naturaleza impresionante.

En el lago Traunsee: en Seeschloss Ort, en Gmunden

En medio del Grundlsee: desayuno en un barco de madera

Lago Wörthersee: Werzers Bootshaus

Lago de Constanza: Bar am Fischersteg

Lago Neusiedl: Das Fritz

Comer y beber entre viñedos

En el viñedo

El vino y la cocina van de la mano, sobre todo cuando la comida se sirve en tabernas y vinotecas o incluso en una mesa en medio del Weinviertel. En el sur de Estiria, Burgenland, Viena y la región de Wachau, los viticultores le invitan a la mesa. Hay vinos para todos los gustos e impresionantes vistas de colinas onduladas y terrazas vinícolas.

Cenar en el Weinviertel

Buschenschank Wieninger en el Nussberg

Taberna de vinos Liszt en Leithaprodersdorf

Buschenschank Kögl en el sur de Estiria

Placer con historia

En el parque del castillo

Los magníficos jardines de los palacios ofrecen un telón de fondo único para relajados picnics. Ya sea en parques barrocos, bajo viejos castaños, entre parras o a orillas del estanque de un castillo: aquí, el disfrute se combina con el encanto histórico.

Picnic en el parque del castillo de Grafenegg

Picnic en el parque del palacio de Eggenberg

Picnic en el castillo de Kapfenstein

Picnic en el castillo de Lackenbach

FAQs

En Austria no solo se sirve una cocina excelente con bebidas excepcionales, sino también en lugares que convierten la comida en algo verdaderamente especial.

En restaurantes en la cima con vistas espectaculares a las montañas,
en un bar dentro de un iglú,
en una góndola gastronómica,
en un museo de arte,
en un bote de madera en medio de un lago verde esmeralda en la región del Salzkammergut,
en una taberna Heuriger entre suaves viñedos o
en un picnic en un jardín barroco de palacio.

Cada uno de estos lugares tiene su propia atmósfera. Comer allí se convierte en una experiencia que despierta todos los sentidos y deja recuerdos duraderos.

En Viena te esperan varios lugares gastronómicos excepcionales:

En el vagón gourmet de la Noria Gigante de Viena,
en la Torre del Danubio,
en el Palmenhaus del Jardín Imperial (Burggarten),
en La Libelle en la azotea del Museo Leopold,
en el café-restaurante del Museo de Historia del Arte o
en el restaurante trude & töchter del Museo de Viena.

En las regiones vinícolas de Austria – Burgenland, Viena, Baja Austria y Estiria – se sirven vinos de producción propia y especialidades regionales directamente en los viñedos, en tabernas rurales (Buschenschänken) y en los Heurigen. Se disfrutan vinos selectos justo donde se cultivan, creando una conexión única entre la naturaleza y la gastronomía.

Sí, Austria combina gastronomía y agua de manera única:

  • En el Grundlsee, un desayuno tradicional en una Plätte (bote de madera).

  • En el castillo-lago Seeschloss Ort, se disfruta de la gastronomía en medio del lago Traun.

  • En el Wörthersee, el elegante Werzers Badehaus ofrece cocina fina junto al agua.

  • En el Neusiedler See, Das Fritz es una de las mejores direcciones junto al lago.

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