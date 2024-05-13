Experiencias gastronómicas en lugares especiales
Introduction
En Austria no solo se sirve una cocina excelente con bebidas de alta calidad, sino también en lugares que hacen que la comida sea algo verdaderamente especial. En restaurantes en la cima de las montañas con vistas espectaculares, en bares en iglúes, en un vagón en la rueda gigante de Viena, en una embarcación de madera en medio del lago de un verde profundo, en un Heurigen entre suaves viñedos o en un picnic en los jardines barrocos de un castillo. Cada uno de estos lugares tiene su propia atmósfera, y la comida allí se convierte en una experiencia que estimula todos los sentidos y perdura en la memoria.
En la góndola
En selectas zonas de esquí y senderismo de Austria, un viaje en teleférico se convierte en una experiencia culinaria en las alturas. Se sirve desayuno al amanecer, menús al mediodía o champán por la noche en una góndola privada, con vistas a cumbres nevadas o paisajes alpinos de verano.
En la montaña
Después de una caminata o como recompensa tras subir en teleférico: en la cima o dentro de un iglú, restaurantes, bares y refugios de montaña sirven especialidades regionales. Desde una tabla de embutidos en la terraza panorámica hasta alta cocina con vistas al valle y las montañas: aquí se saborea la libertad.
En el museo
Austria muestra cómo el arte y la gastronomía se entrelazan: lugares donde la creatividad contemporánea se encuentra con los sabores más refinados. Aquí nacen momentos de placer que seducen cuerpo y mente por igual: sorprendentes, vibrantes y llenos de diversidad.
En la ciudad
Ya sea en una azotea escondida, en un museo, en la Casa de las Palmeras o en un café o restaurante en el centro de una atracción: en las ciudades de Austria, comer es toda una experiencia a cualquier hora del día. Ya sea una cena en el vagón de la Noria Gigante de Viena, una celebración en lo alto del Mönchsberg en Salzburgo, una comida con una vista sin obstáculos del casco antiguo de Graz o una panorámica de 360 grados de las montañas en Innsbruck: aquí, el disfrute se combina con unas vistas únicas.
Junto al lago
Ya sea sentado directamente a orillas del lago o cenando en una barca de madera en medio del agua: el suave batir de las olas en el oído, un sundowner en la mano y pescado recién pescado en el plato: los lagos de Austria albergan estos lugares tan especiales. Desde el romántico embarcadero del lago Neusiedl hasta el lago Wörthersee y el lago Constanza: aquí es donde la cocina de primera clase se encuentra con una naturaleza impresionante.
En el viñedo
El vino y la cocina van de la mano, sobre todo cuando la comida se sirve en tabernas y vinotecas o incluso en una mesa en medio del Weinviertel. En el sur de Estiria, Burgenland, Viena y la región de Wachau, los viticultores le invitan a la mesa. Hay vinos para todos los gustos e impresionantes vistas de colinas onduladas y terrazas vinícolas.
En el parque del castillo
Los magníficos jardines de los palacios ofrecen un telón de fondo único para relajados picnics. Ya sea en parques barrocos, bajo viejos castaños, entre parras o a orillas del estanque de un castillo: aquí, el disfrute se combina con el encanto histórico.