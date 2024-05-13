Estiria En las alturas del Dachstein

El Dachstein es el gigante de las montañas de Estiria. Su cima se encuentra a 2.995 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué es tan especial? Ofrece cuatro impresionantes miradores:

Skywalk en el Dachstein

A 2.700 metros sobre el nivel del mar, el Skywalk del Dachstein que ofrece una impresionante vista panorámica de 360°. No es frecuente tener una perspectiva del mundo como ésta. En el horizonte se divisan majestuosas cadenas montañosas: desde el Großglockner -la montaña más alta de Austria, con 3.798 metros- hasta el Hochkönig (2.941 metros) y el Großvenediger (3.666 metros), todo está representado. Incluso para los amantes de la montaña más experimentados, se trata de un telón de fondo con efecto sorpresa.

5dedos en el Dachstein

En la meseta de Krippenstein se alza el mirador "5 dedos" se eleva como una mano sobre un abismo de 400 metros de profundidad. Las cinco pasarelas diferentes ofrecen vistas espectaculares de los lagos del Salzkammergut, un panorama sobrecogedor. Una de las pasarelas es de cristal y le acelerará el pulso. No apto para pusilánimes

Puente colgante

¿Ha caminado alguna vez por el puente colgante más alto de Austria? ¿Ha estado alguna vez? Junto con la "Escalera a la Nada", es una de las atracciones más novedosas del macizo de Dachstein. Con 100 metros de largo y unas 63 toneladas de peso, consta de más de 30.000 piezas individuales. Si camina por ella, sentirá un cierto cosquilleo en la cumbre, mientras flota a 400 metros de altura sobre el abismo: ¡una absoluta sensación de euforia garantizada!

Escalera a ninguna parte

A veces, se forma una pequeña cola de gente hasta que se pueden bajar los 14 escalones - en la "Escalera a la nada". Lo único que se ve debajo son las afiladas aristas de la cresta del Dachstein. Puede que te cueste un poco mantenerte de pie sobre la plataforma de cristal transparente. Razón de más para saborear esta fantástica vista.