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Los miradores más bonitos

Mountain station on snow-covered rocks, yellow cable car cabin, rocky summit in background, Dachstein.
Los impresionantes paisajes alpinos y lacustres se disfrutan mejor desde alguno de sus espectaculares miradores. ¡Un espectáculo que llega hasta las montañas!

En verano, la naturaleza en Austria se convierte en el escenario perfecto. Desde los miradores en las alturas, la vista se abre a picos majestuosos, valles profundos y verdes pastos alpinos. El aire fresco de la montaña llena los pulmones y la sensación de libertad es palpable. Cada paisaje tiene su propia historia, desde escarpadas rocas hasta tranquilos lagos brillando bajo el sol, invitándote a quedarte.

Libertad a vista de pájaro

Estos miradores son el lugar ideal para desconectar, dejar atrás el ritmo acelerado y enfocarte en lo esencial. Aquí, el tiempo se desacelera, los pensamientos se despejan y el paisaje te recuerda lo que verdaderamente importa. Ya sea caminando, escalando o simplemente admirando, en los miradores de Austria, la vida se siente ligera y libre, haciendo que cada momento en la montaña sea inolvidable.

Carintia

Torre de observación en el Pyramidenkogel

La arquitectura del Pyramidenkogel, con sus 100 metros de altura, es impresionante, pero las vistas lo son aún más. Este mirador de madera, el más alto del mundo, destaca por su diseño curvado y el uso de materiales naturales que se integran perfectamente en el paisaje. Desde aquí, puedes disfrutar de una panorámica única de los lagos y montañas de Carintia.

Para los más aventureros, hay más que un simple camino de regreso. Además del espectacular tobogán de 120 metros, un Flying Fox ofrece un vuelo directo hacia el valle. La combinación de emoción y vistas fantásticas crea una experiencia inolvidable que hará de tu visita una parte memorable de tus vacaciones.

Pyramidenkogel

Descubre nuevas perspectivas y déjate sorprender por Joyas panorámicas de Carintia encantadoras, siempre sorprendentes.

Baja Austria

Skywalk Hohe Wand

El Skywalk en el Parque Natural Hohe Wand, en Baja Austria, te ofrece un panorama espectacular. Esta plataforma parece flotar sobre el borde del acantilado, brindándote vistas impresionantes de los picos circundantes, desde el majestuoso Schneeberg hasta el extenso lago Neusiedl en Burgenland.

Pero si lo tuyo no es solo admirar el paisaje desde las alturas, el Hohe Wand tiene algo más para los aventureros. Con la Hohe Wand Flying School, puedes vivir la experiencia de volar en parapente biplaza y disfrutar de una vista aérea única. Deslízate silenciosamente por el aire, siente el viento y experimenta una sensación de libertad incomparable, rodeado de naturaleza. Para quienes buscan conexión con la naturaleza y una dosis de adrenalina, Hohe Wand es un lugar que dejará una huella imborrable.

Skywalk Hohe Wand

Experimenta los miradores de la Baja Austria - vistas fascinantes y lugares con encanto están esperando a ser descubiertos.

Alta Austria

Mirador del Salzkammergut

La torre de observación del paseo por las copas de los árboles en el Salzkammergut, Gmunden, ofrece una forma única de conectarte con la naturaleza. Gracias a su acceso sin barreras, todos los visitantes pueden ascender fácilmente hasta la altura de las copas de los árboles y disfrutar de vistas ininterrumpidas del impresionante paisaje de lagos y montañas. Desde lo alto, se despliega una vista panorámica del Salzkammergut, fascinante en cualquier época del año, que transmite una sensación de libertad y amplitud.

¿Y bajar? Si buscas un toque de aventura, puedes descender por un tobogán de 75 metros. Un divertido recorrido para grandes y pequeños que te lleva de vuelta al punto de partida.

Paseo por las copas de los árboles

Descubre nuevos horizontes: Los miradores de Alta Austria abren momentos únicos y vistas inolvidables.

SalzburgerLand

Cima de Salzburgo en el Kitzsteinhorn

Durante todo el año, Top of Salzburg te invita a descubrir el mundo alpino desde una perspectiva única. Al norte y al oeste se extienden los Alpes Calcáreos y las Montañas de la Hierba de Pinzgau, mientras que al sur se alzan las impresionantes montañas del Parque Nacional de Hohe Tauern, un paisaje que fusiona naturaleza y grandiosidad en su máxima expresión. El aire puro, la calma majestuosa y la vastedad del paisaje glaciar crean un refugio que inspira y deja huella.

Dentro del edificio en la cima, puedes explorar la exposición "Gipfelwelt 3000", que ofrece una fascinante mirada a la naturaleza y geología del Hohe Tauern. Un viaje de descubrimiento sobre la historia de los Alpes y sus hábitats únicos, justo en el corazón de la alta montaña.

La cima de Salzburgo
Estiria

En las alturas del Dachstein

El Dachstein es el gigante de las montañas de Estiria. Su cima se encuentra a 2.995 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué es tan especial? Ofrece cuatro impresionantes miradores:

Skywalk en el Dachstein

A 2.700 metros sobre el nivel del mar, el Skywalk del Dachstein que ofrece una impresionante vista panorámica de 360°. No es frecuente tener una perspectiva del mundo como ésta. En el horizonte se divisan majestuosas cadenas montañosas: desde el Großglockner -la montaña más alta de Austria, con 3.798 metros- hasta el Hochkönig (2.941 metros) y el Großvenediger (3.666 metros), todo está representado. Incluso para los amantes de la montaña más experimentados, se trata de un telón de fondo con efecto sorpresa.

5dedos en el Dachstein

En la meseta de Krippenstein se alza el mirador "5 dedos" se eleva como una mano sobre un abismo de 400 metros de profundidad. Las cinco pasarelas diferentes ofrecen vistas espectaculares de los lagos del Salzkammergut, un panorama sobrecogedor. Una de las pasarelas es de cristal y le acelerará el pulso. No apto para pusilánimes

Puente colgante

¿Ha caminado alguna vez por el puente colgante más alto de Austria? ¿Ha estado alguna vez? Junto con la "Escalera a la Nada", es una de las atracciones más novedosas del macizo de Dachstein. Con 100 metros de largo y unas 63 toneladas de peso, consta de más de 30.000 piezas individuales. Si camina por ella, sentirá un cierto cosquilleo en la cumbre, mientras flota a 400 metros de altura sobre el abismo: ¡una absoluta sensación de euforia garantizada!

Escalera a ninguna parte

A veces, se forma una pequeña cola de gente hasta que se pueden bajar los 14 escalones - en la "Escalera a la nada". Lo único que se ve debajo son las afiladas aristas de la cresta del Dachstein. Puede que te cueste un poco mantenerte de pie sobre la plataforma de cristal transparente. Razón de más para saborear esta fantástica vista.

Dachstein

Descubre los miradores de Estiria - Cada vista es un momento único en medio de un impresionante paisaje natural.

Tirol

De la A de Achensee a la Ö de Ötztal

Terraza panorámica en el glaciar Hintertux

¿Admirar las montañas de Zillertal desde una altura de 3.250 metros? La terraza panorámica, uno de los miradores más altos de Austria, lo hace posible. Rodeado de majestuosos picos y del vasto paisaje de alta montaña, una visita al glaciar de Hintertux es una experiencia fascinante en cualquier época del año.

El nido del águila en Achensee

El mirador fue modelado a partir del nido de un águila. Desde aquí se disfruta de una fantástica vista panorámica de 360° del Achensee tirolés y de las montañas Rofan y Karwendel. Sienta la adrenalina en el parapente "Airrofan".

BIG3 en el Ötztal

En Sölden, en el Ötztal tirolés, tres picos de tres mil metros inspiran con espectaculares panorámicas de montaña. Y los teleféricos suben a todas partes La vista de 360° desde las Plataformas BIG3 se extiende a lo largo de más de 100 kilómetros hasta los Dolomitas, al sur, y el Zugspitze, al norte.

Explora los espectaculares miradores del Tirol - cada uno una ventana a los impresionantes picos y valles del mundo alpino.

Las vistas urbanas más bellas

Austria cuenta con numerosos miradores que te ofrecen perspectivas únicas de las ciudades. Cada uno de estos lugares revela una vista distinta de la vida urbana, la arquitectura histórica y el paisaje circundante. Desde antiguos castillos y modernas torres hasta plataformas en plena naturaleza, la variedad de miradores refleja la esencia y singularidad de cada ciudad. Aquí te mostramos algunas de las mejores maneras de disfrutar de las panorámicas urbanas de Austria.

Glorieta en Eisenstadt

La vista se extiende sobre los viñedos y la amplia llanura de Burgenland. Aquí arriba, en un día despejado, se puede ver desde el lago Neusiedl hasta los montes Leitha.

Gloriette

Torre parroquial en Klagenfurt

Desde aquí, el centro histórico se extiende hacia las colinas y las montañas Karawanken, combinando el ambiente urbano con la naturaleza.

Torre parroquial de la ciudad

Torre del sonido en St. Pölten

Desde una altura de 47 metros, la Klangturm ofrece una impresionante panorámica del distrito gubernamental, el distrito cultural y el extenso paisaje.

Torre del Sonido

Ascensor Transzendenzlift en Linz

El ascensor de 30 metros de altura de la Universidad de Arte y Diseño ofrece vistas espectaculares del centro de la ciudad, el Danubio y las colinas del Mühlviertel.

Ascensor de transcendencia

Torre del reloj en Graz

Desde aquí podrá admirar en toda su belleza los tejados de tejas rojas y las suaves colinas que rodean Graz.

Torre del reloj

Fortaleza de Hohensalzburg en Salzburgo

Enclavados entre el río Salzach y las montañas circundantes, los callejones y edificios históricos parecen casi un cuadro.

Fortaleza de Hohensalzburg

Nordkette en Innsbruck

En 20 minutos, sube en teleférico a la Nordkette, la montaña local de Innsbruck, y disfruta de una vista panorámica de 360° de la ciudad.

Nordkette

Pfänder en Bregenz

Sube al teleférico Pfänderbahn y disfruta de las vistas increíbles del lago de Constanza y las montañas desde 1.000 metros.

Pfänder

Torre del Danubio en Viena

A 150 metros de altura, puede dar una vuelta por el mirador de la Torre del Danubio y disfrutar de una vista de 360° de Viena.

Torre del Danubio

Preguntas frecuentes

En Austria, encontrarás numerosos miradores y puentes colgantes que ofrecen vistas espectaculares. Aquí te dejamos algunos de los más impresionantes:

  • Mirador Pyramidenkogel / Carintia

  • Paseo por las Copas de los Árboles / Alta Austria

  • Skywalk, Patrimonio de la Humanidad / Alta Austria

  • Cima de Salzburgo en el Kitzsteinhorn / SalzburgerLand

  • Mirador Glocknerblick / SalzburgerLand

  • Skywalk en el Dachstein / Estiria

  • Nido de Águila en el Gschöllkopf / Tirol

  • highline179 en Reutte / Tirol

  • Cima del Tirol en el Glaciar Stubai / Tirol

  • Estrella de Montaña Top en Ötztal / Tirol

  • Torre del Danubio / Viena

  • Kahlenberg / Viena

  • La terraza panorámica del glaciar Hintertux se encuentra a impresionantes 3.250 metros de altura.

  • La plataforma "Top of Tyrol" en el glaciar Stubai se eleva a 3.210 metros sobre el nivel del mar.

  • En el Ötztal, la "Top Mountain Star" se alza a 3.080 metros.

  • "Top of Salzburg" está ubicada en la estación de la cumbre del Kitzsteinhorn, a 3.029 metros.

  • La plataforma "Sky Walk" del Dachstein, en forma de balcón, se encuentra a 2.700 metros, la misma altura que la famosa "Escalera a la Nada".

Con 406 metros de longitud, el highline179 de Reutte, en Tirol, es el puente colgante peatonal más largo de Austria y del mundo en su estilo tibetano. A una altura de 110 metros, ofrece unas vistas espectaculares del valle.

El puente colgante del Dachstein, en Estiria, se encuentra a una impresionante altura de 400 metros. Junto con la "Escalera a la Nada", el "Skywalk" y la meseta de los "5 dedos", constituye una de las principales atracciones del macizo montañoso, que alcanza casi los 3.000 metros de altura.

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