Desde hace miles de años, la gente se siente atraída por lugares que emanan un poder especial. 8 lugares de relajación, armonía y curación en Austria.

A menudo escondidos entre imponentes picos montañosos, en tranquilos claros del bosque o junto a cascadas rugientes: los lugares de energía de Austria han cautivado a las personas durante siglos. En estos sitios especiales, la energía del paisaje se intensifica, ya sea por sus particularidades geológicas, la fuerza del agua o simplemente por la belleza abrumadora de la naturaleza.

Algunos de estos lugares fueron venerados como sagrados por los celtas, mientras que otros han surgido más recientemente gracias a un diseño consciente. Lo que los une es que invitan a la pausa, permiten olvidar el estrés diario y recargan las energías. Generalmente, los pintorescos senderos conducen a estos lugares, convirtiendo el camino en una experiencia meditativa. Encontrarte con la fuerza primitiva de la naturaleza convierte cada uno de estos lugares en una vivencia personal.