Los 8 lugares de poder natural más bonitos de Austria
Introduction
A menudo escondidos entre imponentes picos montañosos, en tranquilos claros del bosque o junto a cascadas rugientes: los lugares de energía de Austria han cautivado a las personas durante siglos. En estos sitios especiales, la energía del paisaje se intensifica, ya sea por sus particularidades geológicas, la fuerza del agua o simplemente por la belleza abrumadora de la naturaleza.
Algunos de estos lugares fueron venerados como sagrados por los celtas, mientras que otros han surgido más recientemente gracias a un diseño consciente. Lo que los une es que invitan a la pausa, permiten olvidar el estrés diario y recargan las energías. Generalmente, los pintorescos senderos conducen a estos lugares, convirtiendo el camino en una experiencia meditativa. Encontrarte con la fuerza primitiva de la naturaleza convierte cada uno de estos lugares en una vivencia personal.
El manantial azul
El Kufsteinerland, en Tirol, alberga una joya natural única: el manantial azul. Situado en una pequeña depresión del valle, es la mayor fuente de agua potable de Tirol. El color del manantial varía según la luz y los reflejos: los árboles, prados y el fondo cubierto de algas hacen que el lugar resplandezca en diversos tonos de verde, mientras que en las zonas sin algas, el agua brilla en un suave turquesa. Un espectáculo fascinante y tranquilizador. Debido a su belleza y singularidad, el manantial azul fue declarado el primer monumento natural del Tirol. Puedes escuchar el suave murmullo del agua bajo castaños de indias, hayas, robles, tilos y abedules.
El lago verde
Cuando la nieve se derrite en las montañas, el Lago Verde se llena de agua cristalina a finales de abril. En poco tiempo, senderos, prados, bancos, un puente y un árbol se sumergen bajo el agua, creando un paisaje submarino único y místico. A principios de verano, el agua retrocede y deja un lago azul turquesa. Este lugar mágico en Estiria es perfecto para recargar energías. Tras una tranquila caminata alrededor del lago, puedes hacer una pausa en la posada Seehof. Para preservar su belleza, está prohibido bañarse en el lago. Un lugar de poder que definitivamente merece una visita.
El roble más viejo de Europa
1.000 años y sigue en pie: El roble más antiguo de Europa
Este imponente roble se encuentra en Bad Blumau, una ciudad balneario en la verde y densa región de Estiria. Los lugareños lo llaman cariñosamente el "Oachn". Su nombre no es por casualidad: su tronco tiene una circunferencia de 8,75 metros, lo que lo hace tan grande que no puedes abrazarlo solo, necesitarás a otros tres amigos para lograrlo. Los árboles nos transmiten una fuerza increíble, y este no es la excepción. Con una altura de 30 metros y una copa que se extiende por unos 50 metros de ancho, el bienestar que emana de este roble es más que evidente.
Su forma nudosa, sin duda, refleja su gran edad, pero también podría tener algo que ver con otro fenómeno natural interesante: cerca de las zonas con una alta concentración de rayos en la Tierra, los árboles tienden a retorcerse, ya que buscan acercarse a los rayos por un lado, pero también alejarse de ellos por el otro.
Las imponentes piedras mecedoras
El Kierlingstein: una piedra que tambalea con poder curativo
Puede que en tu casa tu sillón se tambalee, pero en Groß Gerungs, en la región de Waldviertel, Baja Austria, es el Kierlingstein quien tambalea en medio del bosque. Se trata de un bloque de granito de seis metros de largo, con una profunda hendidura en su superficie. Se dice que el agua que se acumula en esa grieta tiene propiedades curativas y hasta mejora la belleza. Muchos visitantes aseguran que se sienten especialmente bien cerca de esta piedra. ¿Cómo es posible?
Según los expertos del Instituto de Biosensores e Investigación Bioenergética Medioambiental, el Kierlingstein tiene un biocampo especial que influye positivamente sobre el sistema nervioso autónomo, entre otros efectos. En los alrededores de Groß Gerungs, hay otros cuatro puntos de energía similares, conocidos como "campos de energía". Su influencia es tanto calmante como revitalizante, y el campo de energía terrestre que generan es claramente medible. Sin duda, una verdadera estación de recarga energética de la naturaleza.
Las cascadas de Krimml
Las cascadas de Krimml: un poder curativo reconocido por siglos
Hace ya 200 años, la gente sabía que las cascadas de Krimml, en SalzburgerLand, eran un lugar especial por sus poderes curativos. Hoy en día, este impresionante espectáculo natural en el Parque Nacional de Hohe Tauern está científicamente reconocido como un recurso curativo. Entre otros beneficios, las cascadas ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y alivian los síntomas de las personas alérgicas y asmáticas.
El fino rocío de estas majestuosas cascadas se siente intensamente en el aire y es muy agradable al tacto. El aire húmedo es fresco y limpio, y tiene un aroma a agujas de pino, musgo húmedo y corteza de árbol. El agua cae desde una altura de 380 metros, produciendo un rugido poderoso, como un torrente imparable. Miles de millones de pequeñas gotas de agua se dispersan en el aire, formando una niebla refrescante que limpia las vías respiratorias y alivia los síntomas del estrés.mas del estrés.
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Los místicos círculos de piedra
El Altiplano de Tschengla: un lugar misterioso de poder antiguo
En el Altiplano de Tschengla, en Vorarlberg, se encuentran cuatro círculos de piedra y una red de 2.000 megalitos. Hoy, solo podemos especular sobre su significado: probablemente sirvieron como observatorio celeste en la Edad de Piedra o fueron un lugar de culto para nuestros antepasados. Los científicos creen que este sitio también pudo haber sido un lugar para recargar energías e incluso para iniciar procesos curativos.
Si quieres sentir y conectar con esos poderes, este es un lugar mágico que debes visitar. La atracción es grande y el efecto varía en cada persona. Ya sea que busques sanación, practiques senderismo o simplemente seas un amante de la naturaleza, Bürserberg emana una magia única que cautiva a quienes lo visitan.
La pista eléctrica de Maria Laach
Rutas de senderismo y lugares místicos en Baja Austria
La influencia positiva de las rutas de senderismo en la naturaleza se puede experimentar de manera especial en la Maria Laach. Este recorrido atraviesa el idílico Parque Natural de Jauerling y culmina en una iglesia gótica de peregrinación, conocida como un lugar de poder.
Muchos de estos lugares místicos se encuentran en la provincia más extensa de Austria en cuanto a superficie: Baja Austria. Allí podrás descubrir, por ejemplo, el místico lugar de encuentro de los druidas en el valle de Yspertal, la arena del poder de Groß Gerungs y el antiguo poblado celta de Schwarzenbach.
Himmelschauen Kufstein lugar de poder
Contemplación del cielo en el Kaisertal
En la tranquilidad del Kaisertal, en lo alto del Gamskogel en Tirol, espera un lugar muy especial para los excursionistas: un banco en espiral de madera de alerce, diseñado para la "Contemplación del cielo". Esta forma de meditación te invita a sumergirte en el azul profundo del cielo de montaña. Mientras las escarpadas cumbres del Zahmer Kaiser se elevan a tu alrededor, y la vista se extiende hacia las granjas dispersas hasta el lejano Kranzhorn, la espiral de madera crea un espacio perfecto para la reflexión. Dentro de la estructura, los sonidos del mundo se desvanecen, y solo se escuchan el latido del propio corazón y el canto ocasional de los pájaros. Dependiendo de la posición del sol, puedes sentarte en el exterior curvado para sentir la presencia de las montañas o mirar hacia arriba en el centro de la espiral, donde el cielo se despliega sobre las montañas como un inmenso cuadro.
El camino hasta este lugar lleno de energía es perfecto para combinarlo con una excursión. Desde el Brentenjoch, se llega al Gamskogel en unos 45 minutos a pie. También puedes llegar cómodamente desde Kufstein a pie o tomar el recién renovado Kaiserlift.
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¿Sabías que ..
... el saúco, el avellano y la ortiga son buscadores de rayos? No deberías quedarte mucho tiempo donde crecen.
... la localización de lugares cargados energéticamente mediante un péndulo o una varilla de zahorí se denomina "radiestesia"?
... la tierra está atravesada por líneas de energía? Las más fuertes, llamadas líneas ley, a menudo conectan varios lugares energéticos entre sí.
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