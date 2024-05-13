En una piscina infinita a 1.300 metros: relajación y vistas panorámicas únicas.

Allí donde la vista se pierde entre montañas, valles y lagos brillantes, comienza una forma impresionante de retiro: bienestar con vistas. A más de 1.000 metros de altura, la calma y el paisaje se funden en una experiencia para todos los sentidos. La arquitectura de las zonas de bienestar se abre a la naturaleza: con fachadas de vidrio que dejan entrar la luz, piscinas que se desvanecen en el horizonte y zonas de descanso que hacen del panorama un compañero constante.

Lejos del bullicio, en medio del silencio alpino, dejarse llevar resulta fácil.

Estos diez hoteles excepcionales lo demuestran: quien busca las alturas, aquí encuentra no solo vistas, sino también una profunda relajación.