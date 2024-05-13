Two mountain bikers wearing helmets on a narrow forest trail surrounded by white wild garlic.
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Bosques de Viena
Senderismo, bicicleta de montaña, cultura del vino, región termal

Los Bosques de Viena, como parque de la biosfera, combinan naturaleza y sostenibilidad, ofreciendo senderismo, ciclismo, tabernas vinícolas y tesoros culturales.

La mayor zona de bosque caducifolio contiguo de Europa, parque de la biosfera, región termal, acogedoras tabernas de vino en cada esquina: los Bosques de Viena forman una frontera verde entre la ciudad y el entorno rural de la Baja Austria, de modo que la naturaleza comienza justo a las puertas de Viena. Los Bosques de Viena han sido declarados reserva de la biosfera por la UNESCO, una zona protegida que armoniza la naturaleza con el uso sostenible y el desarrollo regional. Además, los Bosques de Viena son la única Reserva de la biosfera De Europa a las puertas de una ciudad de más de un millón de habitantes. La gente que vive en Viena adora especialmente los Bosques de Viena y los utiliza como zona de recreo.

Quienes aprecien la naturaleza encontrarán una extensa red de rutas de senderismo en el variado paisaje o podrán disfrutar de unos 1.250 kilómetros de senderos señalizados para bicicletas de montaña. La región es conocida por su acogedora cultura de tabernas vinícolas. Los viticultores son maestros de su oficio y son populares por sus bufés de taberna regional y sus exquisitos vinos. Tesoros culturales como la abadía de Klosterneuburg permiten conocer la larga historia de la zona.

Información rápida sobre los Bosques de Viena
Ubicación:Zona oeste de la ciudad de Viena hasta el sur de la Baja Austria
Gema oculta:Ruinas de Mödling
Parques naturales:4
El lago más grande:Wienerwaldsee
Variedades de vino:Rotgipfler y Zierfandler

Tarjeta Baja Austria CARD

Entrada gratuita a unos 350 destinos de excursión en toda la Baja Austria.

Los Bosques de Viena en todas las perspectivas

Lo más destacado

Palacio de Laxenburg: historia y arte en el jardín

Abadía de Klosterneuburg: tesoros culturales más de 900 años

Parque Natural de Sparbach: más antiguo de Austria

Ludwig van Beethoven: lugares característicos y museos

Römertherme Baden: Termas, sauna y gimnasio

Helenental: Romanticismo salvaje en reserva de la biosfera

Abadía de Heiligenkreuz: un oasis de fortaleza desde 1133

Actividades en los bosques de Viena

Buena cocina, vinos exquisitos

Cultura de taberna de la Baja Austria

La Baja Austria es un tesoro culinario que hay que saborear. Al fin y al cabo, los mejores productos se cultivan en la región. Las especialidades culinarias del Waldviertel proceden naturalmente del bosque: setas, hierbas y venado. Y en los alrededores de Klosterneuburg y en la región de Thermen prosperan excelentes variedades de vino, como Rotgipfler y Zierfandler.

La cultura de los bares es especialmente importante en Baja Austria. Ya se trate de una posada urbana, una posada de pueblo o un restaurante galardonado: alrededor de 200 negocios asociados han obtenido el galardón "Posada con cultura de posada" y cultivan platos tradicionales, crean nuevas interpretaciones y cocinan con productos regionales. Hay espacio para ideas inusuales, así como para recetas innovadoras y un nuevo enfoque de la cultura de taberna tradicional.

Recetas

Wiener Schnitzel

El Wiener Schnitzel es una escalope de ternera empanada y frita.

Wiener Schnitzel

Topfen-Palatschinken

Las "Topfen-Palatschinken" son crepes austriacas rellenas de requesón y horneadas con salsa dulce, un postre tradicional y reconfortante.

Topfen-Palatschinken

Ragú de venado

Todo aficionado a la carne guisada espera con impaciencia una versión especialmente elegante de su plato favorito en otoño.

Ragú de venado
Proteger la naturaleza

Los Bosques de Viena Reserva de la Biosfera de la UNESCO

Los Bosques de Viena son algo más que una zona de recreo local. Como Reserva de la Biosfera de la UNESCO combina la conservación de la naturaleza y la utilización sostenible en un paisaje cultural único. Especies raras de animales y plantas encuentran aquí refugio intacto, mientras que la agricultura y la silvicultura tradicionales se mantienen cuidadosamente.

Los antiguos hayedos almacenan CO2, las praderas ricas en especies sirven de hábitat a los insectos y las masas de agua casi naturales regulan el clima. La investigación y la educación ambiental promueven la comprensión de este frágil equilibrio. La Reserva de la Biosfera de los Bosques de Viena muestra cómo la conservación de la naturaleza y la vida humana pueden ir de la mano, por un futuro en equilibrio con la naturaleza.

Reserva de la Biosfera

Alojamiento en los Bosques de Viena

En el Park Hotel Baden

En el Park Hotel Baden

Hotel balneario Badener Hof

Hotel balneario Badener Hof

Hotel Sacher Baden

Hotel Sacher Baden

Hotel de montaña Tulbingerkogel

Hotel de montaña Tulbingerkogel

Vivea Hotel Bad Vöslau

Vivea Hotel Bad Vöslau

Parque del Castillo de Mauerbach

Parque del Castillo Mauerbach

Preguntas frecuentes

Los Bosques de Viena inspiran con su impresionante naturaleza de densos bosques, colinas onduladas y arroyos. La región es Reserva de la Biosfera de la UNESCO y ofrece numerosas oportunidades para practicar senderismo, ciclismo y explorar la naturaleza. Los Bosques de Viena son conocidos por su cultura tradicional de tabernas de vino y especialidades regionales. Lugares históricos como Klosterneuburg y su proximidad a Viena hacen de los Bosques de Viena un destino popular para los amantes de la naturaleza y la cultura.

En los Bosques de Viena se pueden practicar numerosas actividades: senderismo y ciclismo por extensos senderos, visitar tabernas de vino tradicionales y disfrutar de especialidades regionales o descubrir lugares históricos como la Abadía de Klosterneuburg. También son muy populares las excursiones a los numerosos monumentos naturales y culturales de la región. El parque de la biosfera ofrece información sobre la conservación de la naturaleza y el uso sostenible del paisaje.

Los Bosques de Viena se extienden por el oeste de Viena y el sur de la Baja Austria. Forma una frontera verde entre la ciudad y las zonas rurales, con una superficie de unos 1.500 kilómetros cuadrados.

Hay 78 pueblos y ciudades en la región de los Bosques de Viena, he aquí una selección:

Klosterneuburg, St. Andrä-Wördern, Gablitz, Purkersdorf, Mauerbach, Breitenfurt bei Wien, Pressbaum, Eichgraben, Altlengbach, Maria Anzbach, Neulengbach, Alland, Bad Vöslau, Baden, Gumpoldskirchen, Mödling, Brunn am Gebirge, Heiligenkreuz y Wienerwald.

Regiones y lugares

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