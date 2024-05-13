Bosques de Viena
Senderismo, bicicleta de montaña, cultura del vino, región termal
Introduction
La mayor zona de bosque caducifolio contiguo de Europa, parque de la biosfera, región termal, acogedoras tabernas de vino en cada esquina: los Bosques de Viena forman una frontera verde entre la ciudad y el entorno rural de la Baja Austria, de modo que la naturaleza comienza justo a las puertas de Viena. Los Bosques de Viena han sido declarados reserva de la biosfera por la UNESCO, una zona protegida que armoniza la naturaleza con el uso sostenible y el desarrollo regional. Además, los Bosques de Viena son la única Reserva de la biosfera De Europa a las puertas de una ciudad de más de un millón de habitantes. La gente que vive en Viena adora especialmente los Bosques de Viena y los utiliza como zona de recreo.
Quienes aprecien la naturaleza encontrarán una extensa red de rutas de senderismo en el variado paisaje o podrán disfrutar de unos 1.250 kilómetros de senderos señalizados para bicicletas de montaña. La región es conocida por su acogedora cultura de tabernas vinícolas. Los viticultores son maestros de su oficio y son populares por sus bufés de taberna regional y sus exquisitos vinos. Tesoros culturales como la abadía de Klosterneuburg permiten conocer la larga historia de la zona.
Los Bosques de Viena en todas las perspectivas
Lo más destacado
Actividades en los bosques de Viena
Cultura de taberna de la Baja Austria
La Baja Austria es un tesoro culinario que hay que saborear. Al fin y al cabo, los mejores productos se cultivan en la región. Las especialidades culinarias del Waldviertel proceden naturalmente del bosque: setas, hierbas y venado. Y en los alrededores de Klosterneuburg y en la región de Thermen prosperan excelentes variedades de vino, como Rotgipfler y Zierfandler.
La cultura de los bares es especialmente importante en Baja Austria. Ya se trate de una posada urbana, una posada de pueblo o un restaurante galardonado: alrededor de 200 negocios asociados han obtenido el galardón "Posada con cultura de posada" y cultivan platos tradicionales, crean nuevas interpretaciones y cocinan con productos regionales. Hay espacio para ideas inusuales, así como para recetas innovadoras y un nuevo enfoque de la cultura de taberna tradicional.
Recetas
Topfen-Palatschinken
Las "Topfen-Palatschinken" son crepes austriacas rellenas de requesón y horneadas con salsa dulce, un postre tradicional y reconfortante.
Los Bosques de Viena Reserva de la Biosfera de la UNESCO
Los Bosques de Viena son algo más que una zona de recreo local. Como Reserva de la Biosfera de la UNESCO combina la conservación de la naturaleza y la utilización sostenible en un paisaje cultural único. Especies raras de animales y plantas encuentran aquí refugio intacto, mientras que la agricultura y la silvicultura tradicionales se mantienen cuidadosamente.
Los antiguos hayedos almacenan CO2, las praderas ricas en especies sirven de hábitat a los insectos y las masas de agua casi naturales regulan el clima. La investigación y la educación ambiental promueven la comprensión de este frágil equilibrio. La Reserva de la Biosfera de los Bosques de Viena muestra cómo la conservación de la naturaleza y la vida humana pueden ir de la mano, por un futuro en equilibrio con la naturaleza.