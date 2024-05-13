Los Bosques de Viena, como parque de la biosfera, combinan naturaleza y sostenibilidad, ofreciendo senderismo, ciclismo, tabernas vinícolas y tesoros culturales.

La mayor zona de bosque caducifolio contiguo de Europa, parque de la biosfera, región termal, acogedoras tabernas de vino en cada esquina: los Bosques de Viena forman una frontera verde entre la ciudad y el entorno rural de la Baja Austria, de modo que la naturaleza comienza justo a las puertas de Viena. Los Bosques de Viena han sido declarados reserva de la biosfera por la UNESCO, una zona protegida que armoniza la naturaleza con el uso sostenible y el desarrollo regional. Además, los Bosques de Viena son la única Reserva de la biosfera De Europa a las puertas de una ciudad de más de un millón de habitantes. La gente que vive en Viena adora especialmente los Bosques de Viena y los utiliza como zona de recreo.

Quienes aprecien la naturaleza encontrarán una extensa red de rutas de senderismo en el variado paisaje o podrán disfrutar de unos 1.250 kilómetros de senderos señalizados para bicicletas de montaña. La región es conocida por su acogedora cultura de tabernas vinícolas. Los viticultores son maestros de su oficio y son populares por sus bufés de taberna regional y sus exquisitos vinos. Tesoros culturales como la abadía de Klosterneuburg permiten conocer la larga historia de la zona.