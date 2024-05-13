Person sitting on chair in front of modern wooden building on green meadow, sunset behind hills in background.
  1. Homepage
  2. Bregenzerwald

Bregenzerwald
Vacaciones en la naturaleza: queso alpino, arquitectura en madera y rutas de senderismo.

Aquí, la carpintería tradicional se une a la arquitectura moderna: en armonía con la naturaleza, con gastronomía, experiencias al aire libre y conciertos en la ladera.

Quien viaja a Vorarlberg lo nota de inmediato: aquí se construye de otra manera. Casas centenarias de madera tradicional conviven con edificios modernos de grandes fachadas de vidrio. Ya sean viviendas privadas, museos o guarderías, todos tienen algo en común: la madera. A menudo abeto o pino, a veces olmo o haya, siempre trabajada con una precisión llena de cariño por el detalle. Esto invita a pasear por los pueblos y descubrir cosas nuevas. Incluso las siete BUS:STOPS de Krumbach fueron diseñadas por arquitectos de siete países diferentes.

Además de arquitectura y diseño creativos, os esperan una gastronomía excelente y pura experiencia natural: senderismo, ciclismo y mountain bike en verano; esquí, senderismo invernal y esquí de fondo en invierno.

Información rápida sobre el Bregenzerwald
Localización:en Vorarlberg, desde el lago de Constanza hasta el valle Großes Walsertal
Pueblos:23
Tipos de quesoaprox. 50 variedades diferentes
Rutas de senderismo:más de 1.500 km de rutas de senderismo señalizadas
Zonas de esquí:14
Llegada
Eventos

En Tarjeta de huésped Bregenzerwald y Großes Walsertal es el "billete" a todas las experiencias emocionantes y agradables en la montaña. Te lleva a la montaña tantas veces como quieras en el ferrocarril de montaña, es válida para viajes respetuosos con el medio ambiente en autobuses públicos y también para refrescantes y relajantes horas en las piscinas al aire libre.

Der Bregenzerwald aus allen Perspektiven

Lo más destacado

Posada Nazes Hus en Mellau

Destilería de montaña de Löwen

Schubertiade en Schwarzenberg y Hohenems

Quesería de montaña en Schoppernau

Excursiones y ejercicio en el bosque

Granja Metzler en Egg

Actividades en el Bregenzerwald

Alojamientos únicos

Hotel Krone en Au

Sporthotel Krone en Schoppernau

Hotel Post en Bezau

Biohotel Schwanen en Bizau

Hotel Gasthof Krone en Hittisau

Hotel Gasthof Hirschen en Schwarzenberg

Hotel Tannahof en Au

Fuchsegg Eco Logde

De los prados del valle a los Alpes

Agricultura de las tres etapas

En el Bregenzerwald, el queso refleja el sabor del paisaje. De las 15 queserías de valle provienen los famosos quesos de montaña y alpinos: intensos, aromáticos y llenos de carácter. Cada verano, en más de 60 pastos alpinos se producen más de 200 toneladas de queso, y cada pieza cuenta la historia del ritmo de la naturaleza. Las vacas siguen un ciclo centenario: de mayo a octubre pastan en praderas ricas en hierbas que dan aroma a la leche; en invierno se alimentan del heno seco de los prados del valle, sencillo y auténtico.

Particularmente única es la agricultura de las tres etapas, inscrita en 2011 en la lista nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. En primavera y otoño, los animales se trasladan a los Vorsäße, terrazas verdes situadas a unos 900 metros sobre el valle. El verano lo pasan en los altos Alpes, con su aire puro, hierbas aromáticas y largos días. Así nace un ciclo que no solo define el queso, sino también la vida en el Bregenzerwald: una armonía silenciosa entre personas, animales y naturaleza.

Región del sabor Bregenzerwald

Preguntas frecuentes

La región de Bregenzerwald, ubicada en Austria, en el estado de Vorarlberg, se extiende hacia el este desde el lago de Constanza. Limita al sur con el Kleinwalsertal y el Großes Walsertal. Con una población de unas 32.000 personas, Bregenzerwald está formada por 23 encantadores pueblos:

Alberschwende, Bezau, Bizau, Damüls, Doren, Egg, Hittisau, Krumbach, Langen, Langenegg, Lingenau, Mellau, Reuthe, Riefensberg, Schnepfau, Schoppernau, Schröcken, Schwarzenberg, Sibratsgfäll, Sulzberg, Warth.

El Bregenzerwald es famoso por su arquitectura contemporánea de madera, sus empresas artesanales, la conservación del paisaje a través de la agricultura en tres etapas (valle, Vorsäß/Maiensäss y Alpes/Almen), y su delicioso queso. Durante las vacaciones, además de disfrutar de su arquitectura y diseño, los visitantes pueden deleitarse con una excelente gastronomía y sumergirse en la naturaleza practicando senderismo, ciclismo y mountain bike en verano, y esquí, raquetas de nieve, senderismo invernal, esquí de travesía y esquí de fondo en invierno.

Cualquiera que viaje a Vorarlberg se dará cuenta enseguida: En el Bregenzerwald se construye de otra manera. Casas centenarias de construcción tradicional en madera se alzan junto a modernos edificios de madera con enormes ventanales.

Esto también podría interesarles

Descubre lo mejor de Austria

Suscríbete a nuestro boletín y recibe información exclusiva:

  • Consejos para tus próximas vacaciones

  • Novedades culinarias y recetas

  • Calendario de eventos con los mejores acontecimientos

  • Ofertas de viaje actuales y promociones especiales