Aquí, la carpintería tradicional se une a la arquitectura moderna: en armonía con la naturaleza, con gastronomía, experiencias al aire libre y conciertos en la ladera.

Quien viaja a Vorarlberg lo nota de inmediato: aquí se construye de otra manera. Casas centenarias de madera tradicional conviven con edificios modernos de grandes fachadas de vidrio. Ya sean viviendas privadas, museos o guarderías, todos tienen algo en común: la madera. A menudo abeto o pino, a veces olmo o haya, siempre trabajada con una precisión llena de cariño por el detalle. Esto invita a pasear por los pueblos y descubrir cosas nuevas. Incluso las siete BUS:STOPS de Krumbach fueron diseñadas por arquitectos de siete países diferentes.

Además de arquitectura y diseño creativos, os esperan una gastronomía excelente y pura experiencia natural: senderismo, ciclismo y mountain bike en verano; esquí, senderismo invernal y esquí de fondo en invierno.