Bregenzerwald
Vacaciones en la naturaleza: queso alpino, arquitectura en madera y rutas de senderismo.
Introduction
Quien viaja a Vorarlberg lo nota de inmediato: aquí se construye de otra manera. Casas centenarias de madera tradicional conviven con edificios modernos de grandes fachadas de vidrio. Ya sean viviendas privadas, museos o guarderías, todos tienen algo en común: la madera. A menudo abeto o pino, a veces olmo o haya, siempre trabajada con una precisión llena de cariño por el detalle. Esto invita a pasear por los pueblos y descubrir cosas nuevas. Incluso las siete BUS:STOPS de Krumbach fueron diseñadas por arquitectos de siete países diferentes.
Además de arquitectura y diseño creativos, os esperan una gastronomía excelente y pura experiencia natural: senderismo, ciclismo y mountain bike en verano; esquí, senderismo invernal y esquí de fondo en invierno.
En Tarjeta de huésped Bregenzerwald y Großes Walsertal es el "billete" a todas las experiencias emocionantes y agradables en la montaña. Te lleva a la montaña tantas veces como quieras en el ferrocarril de montaña, es válida para viajes respetuosos con el medio ambiente en autobuses públicos y también para refrescantes y relajantes horas en las piscinas al aire libre.
Der Bregenzerwald aus allen Perspektiven
Lo más destacado
Alojamientos únicos
Agricultura de las tres etapas
En el Bregenzerwald, el queso refleja el sabor del paisaje. De las 15 queserías de valle provienen los famosos quesos de montaña y alpinos: intensos, aromáticos y llenos de carácter. Cada verano, en más de 60 pastos alpinos se producen más de 200 toneladas de queso, y cada pieza cuenta la historia del ritmo de la naturaleza. Las vacas siguen un ciclo centenario: de mayo a octubre pastan en praderas ricas en hierbas que dan aroma a la leche; en invierno se alimentan del heno seco de los prados del valle, sencillo y auténtico.
Particularmente única es la agricultura de las tres etapas, inscrita en 2011 en la lista nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. En primavera y otoño, los animales se trasladan a los Vorsäße, terrazas verdes situadas a unos 900 metros sobre el valle. El verano lo pasan en los altos Alpes, con su aire puro, hierbas aromáticas y largos días. Así nace un ciclo que no solo define el queso, sino también la vida en el Bregenzerwald: una armonía silenciosa entre personas, animales y naturaleza.