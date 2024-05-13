View of Kitzbühel with white parish church, green meadows and mountain range in background.
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Kitzbühel en Tirol
Senderismo y esquí en el “Montecarlo de los Alpes”

El casco histórico se une al estilo de vida alpino, tanto en verano como en invierno. La legendaria Kitzbühel es simplemente una experiencia que hay que vivir.

¿Qué hace que un lugar sea realmente inolvidable? Es esa rara magia en la que la tradición se une a la innovación. Kitzbühel es exactamente eso. Esta joya alpina combina lo mejor de dos mundos: un auténtico pueblo de montaña y una zona cosmopolita. En invierno, el legendario Streif desafía incluso a atletas de talla mundial, mientras que 233 kilómetros de pistas inmaculadas esperan a esquiadores de todos los niveles. El verano despliega un panorama diferente: una red de rutas de senderismo y cuatro campos de golf de primera clase en medio de majestuosas montañas.

El casco antiguo medieval, con sus características fachadas de colores, cuenta historias de tiempos pasados, mientras que lujosos hoteles y exquisitas boutiques ofrecen comodidades modernas. No en vano Kitzbühel ostenta el honorable título de "Montecarlo de los Alpes". Kitzbühel es mucho más que un destino de vacaciones: vibra culturalmente con conciertos y exposiciones, delicias culinarias en restaurantes con estrellas Michelin y auténticos refugios de montaña. Es una experiencia que demuestra hasta qué punto los opuestos pueden coexistir en armonía y crear algo verdaderamente extraordinario.

Información rápida sobre Kitzbühel
Ubicaciónen los Alpes de Kitzbühel
Altitud: de 800 a 2.000 m
Habitantes: en el interior 8.439 (en 2024)
Kilómetros de descenso:233
Fundadaen el año 1271
Montaña más alta:Kitzbüheler Horn (1.996 m)
Llegada
Eventos

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Kitzbühel en todas las perspectivas

Lo más destacado

Centro urbano: pintoresco y medieval

Cascada de Sintersbach: destino de excursiones en Jochberg

Parque Natural de Aurach: cerca de la naturaleza

Schwarzsee: uno de los lagos más cálidos de los Alpes

Museo de Kitzbühel: La colección Alfons Walde

Carrera Hahnenkamm: La legendaria carrera en el Streif

Actividades en Kitzbühel

Acontecimientos destacados

Recetas

Tiroler Knödel

Los "Tiroler Knödel" son bolas de pan tirolesas, a menudo rellenas de tocino o queso, servidas con salsas, ideales para el frío.

Tiroler Knödel

Kaspressknödel

Los "Kaspressknödel" son albóndigas austriacas de pan y queso, típicas del Tirol, que se fríen y se sirven con ensalada de col o salsa de arándanos.

Kaspressknödel

Zillertaler Krapfen

Los "Zillertaler Krapfen" son empanadas rellenas del Tirol, Austria, que forman parte de la herencia cultural y se preparan en fiestas.

Zillertaler Krapfen

Alojamientos únicos

Alpenhotel Kitzbühel en Schwarzsee

Relais & Chateau Hotel Tennerhof

GRAND TIROLIA Kitzbühel

HENRI Hotel Kitzbühel

A-ROSA Kitzbühel

Schlosshotel Lebenberg

Protección del clima

Actividades sostenibles en Kitzbühel y sus alrededores

Entre jardines de hierbas en flor y praderas llenas de abejas, Kitzbühel muestra cómo se puede vivir la sostenibilidad de manera relajada. En el campo de golf Schwarzsee-Reith se trabaja sin químicos y se degustan mieles de cosecha propia. La artesanía tradicional crea senderos y puentes respetuosos con la naturaleza, mientras que el mercado “Kitz Kulinarik” pone en primer plano las delicias regionales. Y, dado que el agua del grifo es potable, se puede rellenar la propia botella en cualquier momento, sin generar residuos de plástico.

Aún más sostenibilidad en Kitzbühel

Preguntas frecuentes

  • La carrera Hahnenkamm con el famoso descenso Streif, una de las carreras de esquí más peligrosas y prestigiosas del mundo

  • Turismo de invierno exclusivo y estaciones de esquí de primera clase con excelentes pistas y modernas infraestructuras

  • Su condición de lugar de encuentro de moda para celebridades internacionales y la alta sociedad

  • El pintoresco casco antiguo medieval con coloridas fachadas y edificios históricos

  • Lujosos hoteles, boutiques y restaurantes de lujo, que le han valido el sobrenombre de "Montecarlo de los Alpes"

  • Campos de golf de primera clase y una amplia oferta de deportes de verano como senderismo, ciclismo de montaña y tenis

  • La combinación perfecta de la cultura tradicional tirolesa con el lujo y el estilo de vida internacionales

  • Un destino de vacaciones durante todo el año con un amplio calendario de eventos, incluidos torneos de polo y tenis, así como actos culturales

Kitzbühel encanta a los visitantes con una mezcla perfecta de tradición alpina y estilo sofisticado. En invierno, el legendario Streif y 170 kilómetros de pistas de esquí invitan a esquiar, mientras que los gourmets disfrutan de delicias culinarias en restaurantes galardonados. En verano, la región se transforma en un paraíso para excursionistas y golfistas con cuatro campos exclusivos. El centro medieval de la ciudad, con sus coloridas fachadas, invita a pasear e ir de compras. Disfrute de la hospitalidad tirolesa y las especialidades caseras en rústicos refugios de montaña. Ya se trate de aventuras deportivas llenas de acción o de relajantes escapadas de bienestar, Kitzbühel ofrece experiencias inolvidables en un impresionante entorno alpino para todos los gustos.

Kitzbühel la mundialmente famosa estación de deportes de invierno con el legendario descenso Streif en la carrera Hahnenkamm impresiona por su elegante ambiente alpino. El pintoresco centro medieval de la ciudad encanta a los visitantes con sus exclusivas boutiques y restaurantes de primera clase.

Aurach el pueblo se presenta como un lugar idílico con auténtico encanto tirolés y es especialmente famoso por el Parque Faunístico de Aurach, con sus especies animales autóctonas. Las hermosas rutas de senderismo conducen a través de paisajes montañosos vírgenes y ofrecen impresionantes experiencias en la naturaleza.

Jochberg el tradicional pueblo de montaña a los pies del Kitzbüheler Horn cuenta con excelentes zonas de esquí alejadas del bullicio. El patrimonio histórico minero de la época de las minas de cobre y plata confiere al pueblo un significado cultural especial.

Reith el tranquilo pueblo vecino de Kitzbühel alberga el famoso Schwarzsee, un lago natural de páramo con una excelente calidad de agua. El lago es ideal para nadar en verano y para practicar el romántico patinaje sobre hielo en invierno.

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