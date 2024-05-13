Kitzbühel en Tirol
Senderismo y esquí en el “Montecarlo de los Alpes”
Introduction
¿Qué hace que un lugar sea realmente inolvidable? Es esa rara magia en la que la tradición se une a la innovación. Kitzbühel es exactamente eso. Esta joya alpina combina lo mejor de dos mundos: un auténtico pueblo de montaña y una zona cosmopolita. En invierno, el legendario Streif desafía incluso a atletas de talla mundial, mientras que 233 kilómetros de pistas inmaculadas esperan a esquiadores de todos los niveles. El verano despliega un panorama diferente: una red de rutas de senderismo y cuatro campos de golf de primera clase en medio de majestuosas montañas.
El casco antiguo medieval, con sus características fachadas de colores, cuenta historias de tiempos pasados, mientras que lujosos hoteles y exquisitas boutiques ofrecen comodidades modernas. No en vano Kitzbühel ostenta el honorable título de "Montecarlo de los Alpes". Kitzbühel es mucho más que un destino de vacaciones: vibra culturalmente con conciertos y exposiciones, delicias culinarias en restaurantes con estrellas Michelin y auténticos refugios de montaña. Es una experiencia que demuestra hasta qué punto los opuestos pueden coexistir en armonía y crear algo verdaderamente extraordinario.
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Kitzbühel en todas las perspectivas
Lo más destacado
Acontecimientos destacados
Recetas
Tiroler Knödel
Los "Tiroler Knödel" son bolas de pan tirolesas, a menudo rellenas de tocino o queso, servidas con salsas, ideales para el frío.
Kaspressknödel
Los "Kaspressknödel" son albóndigas austriacas de pan y queso, típicas del Tirol, que se fríen y se sirven con ensalada de col o salsa de arándanos.
Alojamientos únicos
Actividades sostenibles en Kitzbühel y sus alrededores
Entre jardines de hierbas en flor y praderas llenas de abejas, Kitzbühel muestra cómo se puede vivir la sostenibilidad de manera relajada. En el campo de golf Schwarzsee-Reith se trabaja sin químicos y se degustan mieles de cosecha propia. La artesanía tradicional crea senderos y puentes respetuosos con la naturaleza, mientras que el mercado “Kitz Kulinarik” pone en primer plano las delicias regionales. Y, dado que el agua del grifo es potable, se puede rellenar la propia botella en cualquier momento, sin generar residuos de plástico.