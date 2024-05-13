Aerial view of an alpine village with church, green meadows, river and mountains in backlighting.
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Montafon
Cumbres, pueblos montañosos y biodiversidad

El valle montañoso, con prados alpinos, bosques y ríos, alberga especies raras como el águila real y páramos protegidos.

Escapadas alpinas para desconectar, recordar y relajarse. Montafon refleja la auténtica vida montañesa de Vorarlberg: entre imponentes picos, emergen pueblos vibrantes, rica cultura local y deliciosa cocina regional.

Con paisajes salvajes, románticos, pistas impecables y emocionantes rutas de esquí, el invierno en Montafon es un paraíso para amantes de la montaña. La región de Silvretta, Verwall y Rätikon, en el sur de Vorarlberg, impresiona con cumbres de más de 3.000 metros, bosques nevados y pistas para todos los niveles.

Información rápida sobre el Montafon
Ubicación:En el sur de Vorarlberg
Pueblos de montaña:8
Rutas de ciclismo y bicicleta de montaña260 km
Vías ferratas25
Zonas de esquí:Silvretta Montafon, Gargellen, Golm, Kristberg, Silvretta-Bielerhöhe
Montaña más alta:Piz Buin, 3.312 m en el macizo de Silvretta
Rutas de senderismo de invierno:290

En Montafon Brandnertal WildPass es su billete para actividades de invierno y verano en las montañas.

El Montafon desde todas las perspectivas

Lo más destacado

Desayunos de montaña

Escalada por la cascada

Las ovejas de piedra de Montafon

Visitas guiadas: programa de aventura Montafon Plus

Alpes y lecherías alpinas

Museos, iglesias y capillas

Trineo en Golm

Actividades en el Montafon

Platos con queso

Cómo se hace el Sura Kees

Montafon Sura Kees tiene un sabor que va de fresco y picante a ácido. Esta especialidad quesera elaborada con leche agria se produce desde el siglo XII. Esto significa que el valle cuenta con una de las tradiciones queseras más antiguas de los Alpes.

El Sura Kees se puede encontrar como ingrediente en el Bŏlma-Nodla. Este postre puede ser salado o dulce. Otro clásico del queso es el Montafon Keesknöpfli, servido tradicionalmente en un cuenco de madera y con salsa de manzana aparte.

Recetas con Montafon

Alojamientos únicos

Hotel Fernblick

Hotel Vitalquelle Montafon

Sporthotel Silvretta Montafon

Falkensteiner Hotel Montafon

Maisäß, un pedazo de mundo ideal

El Montafon es un valle de montaña con un carácter único

Los Campos de maíz - zonas agrícolas situadas entre los 1.200 y los 1.600 metros sobre el nivel del mar- son casi únicas en la región alpina. Antiguamente, toda la familia subía al Maisäß en verano, luego al Alpe y volvía al valle por el Maisäß. Esta forma de agricultura alpina y el estilo de vida asociado caracterizaban a las gentes y el paisaje.

Vacaciones en el Montafon

Preguntas frecuentes

  • Schruns: Ciudad principal del Montafon, vibrante y bien equipada.

  • Tschagguns: Encanto tradicional y acogedor centro urbano.

  • Gaschurn-Partenen: Inicio de la carretera alpina Silvretta, perfecto para senderismo y montaña.

  • Silbertal: Paraíso natural para amantes de la naturaleza.

  • St. Gallenkirch-Gortipohl: Favorito de esquiadores, con múltiples opciones invernales.

  • Bartholomäberg: Pueblo histórico que refleja la cultura montañesa.

  • Vandans: Encanto alpino y excelentes rutas de senderismo.

  • Gargellen: El pueblo más alto, ideal para esquí y trekking alpino.

Además de la zona de esquí más conocida de Silvretta Montafon, también se encuentran Gargellen, Golm, Kristberg y Silvretta-Bielerhöhe.

Montafon destaca por sus majestuosos picos, pintorescos pueblos y rica biodiversidad:

  • Paisaje montañoso: Los imponentes grupos Silvretta, Rätikon y Verwall definen el valle con vistas espectaculares.

  • Paisaje de Maisäß: Refugios alpinos históricos y pastos intactos crean un entorno único.

  • Biodiversidad: Hogar de prados alpinos, bosques, ríos y especies raras como el águila real, además de páramos protegidos.

  • Deportes de invierno: Un paraíso para esquiar, hacer rutas de esquí o senderismo invernal lejos de las multitudes.

  • Actividades al aire libre: Rutas para senderismo, escalada y ciclismo atraen a los amantes de la montaña.

  • Cultura y tradición: La arquitectura típica y las costumbres vivas definen la región.

  • Gastronomía: Delicias como el Montafon Sura Kees deleitan a los gourmets.

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