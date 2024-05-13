El valle montañoso, con prados alpinos, bosques y ríos, alberga especies raras como el águila real y páramos protegidos.

Escapadas alpinas para desconectar, recordar y relajarse. Montafon refleja la auténtica vida montañesa de Vorarlberg: entre imponentes picos, emergen pueblos vibrantes, rica cultura local y deliciosa cocina regional.

Con paisajes salvajes, románticos, pistas impecables y emocionantes rutas de esquí, el invierno en Montafon es un paraíso para amantes de la montaña. La región de Silvretta, Verwall y Rätikon, en el sur de Vorarlberg, impresiona con cumbres de más de 3.000 metros, bosques nevados y pistas para todos los niveles.