Montafon
Cumbres, pueblos montañosos y biodiversidad
Introduction
Escapadas alpinas para desconectar, recordar y relajarse. Montafon refleja la auténtica vida montañesa de Vorarlberg: entre imponentes picos, emergen pueblos vibrantes, rica cultura local y deliciosa cocina regional.
Con paisajes salvajes, románticos, pistas impecables y emocionantes rutas de esquí, el invierno en Montafon es un paraíso para amantes de la montaña. La región de Silvretta, Verwall y Rätikon, en el sur de Vorarlberg, impresiona con cumbres de más de 3.000 metros, bosques nevados y pistas para todos los niveles.
En Montafon Brandnertal WildPass es su billete para actividades de invierno y verano en las montañas.
El Montafon desde todas las perspectivas
Lo más destacado
Cómo se hace el Sura Kees
Montafon Sura Kees tiene un sabor que va de fresco y picante a ácido. Esta especialidad quesera elaborada con leche agria se produce desde el siglo XII. Esto significa que el valle cuenta con una de las tradiciones queseras más antiguas de los Alpes.
El Sura Kees se puede encontrar como ingrediente en el Bŏlma-Nodla. Este postre puede ser salado o dulce. Otro clásico del queso es el Montafon Keesknöpfli, servido tradicionalmente en un cuenco de madera y con salsa de manzana aparte.
Alojamientos únicos
El Montafon es un valle de montaña con un carácter único
Los Campos de maíz - zonas agrícolas situadas entre los 1.200 y los 1.600 metros sobre el nivel del mar- son casi únicas en la región alpina. Antiguamente, toda la familia subía al Maisäß en verano, luego al Alpe y volvía al valle por el Maisäß. Esta forma de agricultura alpina y el estilo de vida asociado caracterizaban a las gentes y el paisaje.