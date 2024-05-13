Alpine hut on green high meadow with glaciated mountains and glacier tongue in background under blue sky
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Ötztal en Tirol
Senderismo, ciclismo de montaña y esquí, rodeados por 250 montañas de más de tres mil metros

El valle lateral más largo del Tirol es el destino perfecto para quienes buscan experiencias impresionantes en la naturaleza, sin importar la época del año.

Una región que encanta tanto en verano como en invierno - el Ötztal. Un lugar donde las montañas ponen a prueba tus límites y te dan una sensación de libertad al mismo tiempo. En verano, puede explorar más de 1.600 kilómetros de rutas de senderismo y 860 kilómetros de rutas en bicicleta para sumergirse en una naturaleza impresionante. Los picos de tres mil metros ofrecen un telón de fondo que asombrará incluso a los aventureros experimentados. Ya sean las imponentes cascadas de Stuiben o los baños termales del Aqua Dome - Aquí, relax y acción van de la mano.

¿Y en invierno? El valle se transforma en un Eldorado para los aficionados a los deportes de invierno. En las pistas de las seis estaciones de esquí el sueño de las pistas blancas como la nieve se hace realidad. También hay mucho que experimentar fuera de las pistas: pistas de esquí de fondo, rutas de senderismo invernal o una excursión con linternas a la cascada Stuibenfall.

Ya sea verano o invierno, el Ötztal sorprende, desafía y recompensa. ¿Listo para tu próxima aventura?

Información rápida sobre el Ötztal
Situación:Valle lateral del Valle del Inn
Altitud800 m
Habitantes:en el interioraprox. 22.000 (en 2024)
Montaña más alta:Wildspitze (3.768 m)
Llegada
Eventos

Gratis y durante todo el año: todas las ventajas de la Tarjeta de huésped de un vistazo.

El Ötztal en todas las perspectivas

Lo más destacado

Parque de ocio AREA 47: acción y aventura

Stuibenfall: la cascada más grande del Tirol impresiona

Lago Piburger: un lago de montaña a 913 metros de altitud.

Aldea Ötzi: Edad de Piedra y aves rapaces

Deportes invierno en Sölden: Pistas anchas y alturas seguras

Aqua Dome: relajación en enormes cuencos de salmuera

Ice Q: cocina alpina a 3.048 metros

007 Elements: el lugar de rodaje de SPECTRE a 3.000 metros.

Actividades en Ötztal

Acontecimientos destacados

Recetas

Tiroler Knödel

Los "Tiroler Knödel" son bolas de pan tirolesas, a menudo rellenas de tocino o queso, servidas con salsas, ideales para el frío.

Tiroler Knödel

Kaspressknödel

Los "Kaspressknödel" son albóndigas austriacas de pan y queso, típicas del Tirol, que se fríen y se sirven con ensalada de col o salsa de arándanos.

Kaspressknödel

Zillertaler Krapfen

Los "Zillertaler Krapfen" son empanadas rellenas del Tirol, Austria, que forman parte de la herencia cultural y se preparan en fiestas.

Zillertaler Krapfen

Rindsrouladen

Rindsrouladen son rollos de ternera austriacos rellenos de mostaza, tocino, cebolla y pepinillos, cocinados a fuego lento en salsa.

Rindsrouladen

Alojamientos únicos

Naturhotel Waldklause en Längenfeld: 5 estrellas

Das Central en Sölden: cocina Michelin, 5 estrellas

Hotel Das Schlössl en Haiming: 4 estrellas

Hotel Top Hochgurgl: hotel de lujo a 2.150 metros

Hotel Explorer Ötztal en Umhausen: hotel deportivo

Riml en Obergurgl: junto a las pistas, 4 estrellas superior

Hotel Edelweiss & Gurgl: a 1.930 m, 4 estrellas superior

Protección del clima

Parque natural Ötztal

En el Parque Natural Ötztal, la naturaleza se muestra en todo su esplendor: mundos glaciares en las zonas de tranquilidad de los Alpes de Ötztal y Stubai, bosques de pino cembro en el valle Windachtal y la escarpada pared Engelswand en Umhausen con flora y fauna raras. En el lago Piburger, el agua brilla frente a un telón de fondo de desprendimientos rocosos, y en la Casa del Parque Natural en Längenfeld, la naturaleza se experimenta de forma multimedia. Pueblos como Vent, Obergurgl o Niederthai son bases perfectas, coronadas por la Wildspitze a 3.774 metros.

Descubrir el Parque Natural Ötztal

Preguntas frecuentes

En Ötztal se encuentra en la provincia austriaca de Tirol y es un valle lateral del valle del Inn. Se extiende a lo largo de unos 65 kilómetros en dirección norte-sur y separa los Alpes de Ötztal, al oeste, de los Alpes de Stubai, al este. La entrada al valle se encuentra a unos 45 kilómetros al oeste de Innsbruck, donde el Ötztaler Ache desemboca en el Inn.

Estos pueblos pertenecen al Ötztal:

  • Sölden: famoso por su amplia oferta de deportes de invierno

  • Obergurgl: famoso por la carretera alpina de Timmelsjoch y las actividades alpinas

  • Längenfeld: sede del Aqua Dome, un gran balneario termal

  • Umhausen: Hogar de la cascada Stuibenfall, la más alta del Tirol, y del pueblo de Ötzi

  • Ötz: Famoso por el lago Piburger See y numerosas rutas de senderismo

  • Sautens: Un lugar tranquilo, ideal para actividades al aire libre y como punto de partida para exploraciones

  • Vent: un pequeño pueblo de montañeros que da acceso a excursiones de alta montaña

  • Haiming: situado a la entrada del Ötztal y conocido por sus huertos y carriles bici

La montaña más alta del Ötztal es la Wildspitze con una altitud de 3.768 metros sobre el nivel del mar. No sólo es el pico más alto de los Alpes de Ötztal, sino también la segunda montaña más alta de Austria, después del Großglockner. El Wildspitze se encuentra en el Weißkamm, parte de los Alpes de Ötztal, y es un destino popular para montañeros y alpinistas.

Ötztal ofrece una amplia gama de actividades para los amantes de la naturaleza y las familias. Las excursiones recorren más de 1.600 kilómetros a través de paisajes impresionantes, por ejemplo hasta las Cascadas Stuiben. Los ciclistas pueden elegir entre 850 kilómetros de rutas de bicicleta de montaña disponibles. La aventura está garantizada con barranquismo, rafting o escalada en el parque al aire libre ÁREA 47. Las actividades recreativas se ofrecen en el Aqua Dome en Längenfeld, mientras que el Pueblo de Ötzi Ofrece una visión de la historia primitiva.

La Tarjeta de Verano de Ötztal ofrece numerosas ventajas a los turistas. Con la tarjeta, los huéspedes pueden viajar gratis en los remontes de montaña y los autobuses públicos, acceder gratuitamente a piscinas, lagos de baño y museos, y disfrutar de descuentos en atracciones como AREA 47 y Aqua Dome. También incluye excursiones guiadas y alquiler gratuito de bicicletas estándar. La tarjeta está incluida en muchos alojamientos asociados o puede adquirirse para 3, 7 o 10 días. Aquí puede informarse de los costes aquí.

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