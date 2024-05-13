Ötztal en Tirol
Senderismo, ciclismo de montaña y esquí, rodeados por 250 montañas de más de tres mil metros
Introduction
Una región que encanta tanto en verano como en invierno - el Ötztal. Un lugar donde las montañas ponen a prueba tus límites y te dan una sensación de libertad al mismo tiempo. En verano, puede explorar más de 1.600 kilómetros de rutas de senderismo y 860 kilómetros de rutas en bicicleta para sumergirse en una naturaleza impresionante. Los picos de tres mil metros ofrecen un telón de fondo que asombrará incluso a los aventureros experimentados. Ya sean las imponentes cascadas de Stuiben o los baños termales del Aqua Dome - Aquí, relax y acción van de la mano.
¿Y en invierno? El valle se transforma en un Eldorado para los aficionados a los deportes de invierno. En las pistas de las seis estaciones de esquí el sueño de las pistas blancas como la nieve se hace realidad. También hay mucho que experimentar fuera de las pistas: pistas de esquí de fondo, rutas de senderismo invernal o una excursión con linternas a la cascada Stuibenfall.
Ya sea verano o invierno, el Ötztal sorprende, desafía y recompensa. ¿Listo para tu próxima aventura?
El Ötztal en todas las perspectivas
Lo más destacado
Acontecimientos destacados
Recetas
Tiroler Knödel
Los "Tiroler Knödel" son bolas de pan tirolesas, a menudo rellenas de tocino o queso, servidas con salsas, ideales para el frío.
Kaspressknödel
Los "Kaspressknödel" son albóndigas austriacas de pan y queso, típicas del Tirol, que se fríen y se sirven con ensalada de col o salsa de arándanos.
Zillertaler Krapfen
Los "Zillertaler Krapfen" son empanadas rellenas del Tirol, Austria, que forman parte de la herencia cultural y se preparan en fiestas.
Alojamientos únicos
Parque natural Ötztal
En el Parque Natural Ötztal, la naturaleza se muestra en todo su esplendor: mundos glaciares en las zonas de tranquilidad de los Alpes de Ötztal y Stubai, bosques de pino cembro en el valle Windachtal y la escarpada pared Engelswand en Umhausen con flora y fauna raras. En el lago Piburger, el agua brilla frente a un telón de fondo de desprendimientos rocosos, y en la Casa del Parque Natural en Längenfeld, la naturaleza se experimenta de forma multimedia. Pueblos como Vent, Obergurgl o Niederthai son bases perfectas, coronadas por la Wildspitze a 3.774 metros.