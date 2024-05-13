El valle lateral más largo del Tirol es el destino perfecto para quienes buscan experiencias impresionantes en la naturaleza, sin importar la época del año.

Una región que encanta tanto en verano como en invierno - el Ötztal . Un lugar donde las montañas ponen a prueba tus límites y te dan una sensación de libertad al mismo tiempo. En verano, puede explorar más de 1.600 kilómetros de rutas de senderismo y 860 kilómetros de rutas en bicicleta para sumergirse en una naturaleza impresionante. Los picos de tres mil metros ofrecen un telón de fondo que asombrará incluso a los aventureros experimentados. Ya sean las imponentes cascadas de Stuiben o los baños termales del Aqua Dome - Aquí, relax y acción van de la mano.

¿Y en invierno? El valle se transforma en un Eldorado para los aficionados a los deportes de invierno. En las pistas de las seis estaciones de esquí el sueño de las pistas blancas como la nieve se hace realidad. También hay mucho que experimentar fuera de las pistas: pistas de esquí de fondo , rutas de senderismo invernal o una excursión con linternas a la cascada Stuibenfall.

Ya sea verano o invierno, el Ötztal sorprende, desafía y recompensa. ¿Listo para tu próxima aventura?