Región Villach – Faaker See – Ossiacher See
Vistas alpinas, aire urbano y un toque de ligereza sureña unidos en un solo lugar
Introduction
Ya sean días de verano en el turquesa lago Faaker See o deportes de invierno en la panorámica Gerlitzen Alpe: la región Villach – Faaker See – Ossiacher See enamora con su diversidad natural y su aire mediterráneo.
Lagos cristalinos, excelentes rutas de senderismo y ciclismo, pueblos con encanto y una conexión relajada con la naturaleza definen el estilo de vida aquí. En invierno, termas, senderos invernales y estaciones de esquí familiares ofrecen tanto actividad como descanso, todo ello en un clima sorprendentemente suave y soleado.
La Erlebnis CARD a recibiréis de vuestros anfitriones en la región.
Según la temporada, podréis disfrutar con ella de excursiones y actividades de forma gratuita o con descuento.
Die Region Villach in allen Perspektiven
Lo más destacado
Alojamientos únicos
Vacaciones sin coche
El coche puede quedarse aparcado: en la región Villach – Faaker See – Ossiacher See, las vacaciones pueden disfrutarse de forma relajada y respetuosa con el medio ambiente. Ya sea en tren regional, autobús o con uno de los muchos servicios de traslado, quienes optan por el transporte público se mueven cómodamente durante todo el año. Las distancias son cortas, las frecuencias bien planificadas y las vistas sorprendentemente hermosas. Incluso el viaje de llegada marca el inicio de un tiempo para desacelerar, donde moverse de forma consciente es parte natural de la experiencia.