White pedestrian bridge over river at sunset with church tower and mountains in background, Villach
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Región Villach – Faaker See – Ossiacher See
Vistas alpinas, aire urbano y un toque de ligereza sureña unidos en un solo lugar

Lagos, montañas y ciudad: en Villach, naturaleza y vida urbana se unen. Una región que deja huella sin hacer ruido.

Ya sean días de verano en el turquesa lago Faaker See o deportes de invierno en la panorámica Gerlitzen Alpe: la región Villach – Faaker See – Ossiacher See enamora con su diversidad natural y su aire mediterráneo.

Lagos cristalinos, excelentes rutas de senderismo y ciclismo, pueblos con encanto y una conexión relajada con la naturaleza definen el estilo de vida aquí. En invierno, termas, senderos invernales y estaciones de esquí familiares ofrecen tanto actividad como descanso, todo ello en un clima sorprendentemente suave y soleado.

Quick-Info zur Region Villach – Faaker See – Ossiacher See
Habitantes:65.600 (a enero de 2024)
Ubicación:en el estado federado de Carintia (Kärnten)
Superficie:1.009,29 km²
Altura:501 metros
„Hausberg“:Dobratsch (2.166 m)

La Erlebnis CARD a recibiréis de vuestros anfitriones en la región.
Según la temporada, podréis disfrutar con ella de excursiones y actividades de forma gratuita o con descuento.

Die Region Villach in allen Perspektiven

Lo más destacado

Ciudad de Villach: un lugar para pasear y disfrutar

Faaker See: aguas turquesas y cristalinas

Ossiacher See: ideal para deportes acuáticos y relax

Parque Natural Dobratsch: vistas impresionantes

Kärnten Therme: un mundo acuático para los amantes del agua

Abadía de Ossiach: un lugar de encuentro

Castillo de Landskron: un día en un ambiente medieval

Actividades en Villach y sus alrededores

Alojamientos únicos

Voco Villach

harry’s home Villach

Hotel Seerose

Mountain Resort Feuerberg

Karnerhof

Hoteldorf Schönleitn

Protección del clima

Vacaciones sin coche

El coche puede quedarse aparcado: en la región Villach – Faaker See – Ossiacher See, las vacaciones pueden disfrutarse de forma relajada y respetuosa con el medio ambiente. Ya sea en tren regional, autobús o con uno de los muchos servicios de traslado, quienes optan por el transporte público se mueven cómodamente durante todo el año. Las distancias son cortas, las frecuencias bien planificadas y las vistas sorprendentemente hermosas. Incluso el viaje de llegada marca el inicio de un tiempo para desacelerar, donde moverse de forma consciente es parte natural de la experiencia.

Vacaciones sin cocheLlegada

Preguntas y respuestas

Ya sean días de verano en el lago turquesa Faaker See o jornadas de invierno en la Gerlitzen Alpe, la región Villach – Faaker See – Ossiacher See brilla con vida durante todo el año. Senderos para caminar, rutas ciclistas y lagos para bañarse se combinan con estaciones de esquí con vistas panorámicas, excursiones invernales y el placer de las termas. El casco antiguo de Villach aporta encanto urbano y un aire mediterráneo. Además, el Carnaval de Villach y el Kirchtag (fiesta tradicional) son algunos de los grandes eventos destacados de la región.

Aquí tenéis una visión general de las localidades de la región Villach – Faaker See – Ossiacher See.

Todas las localidades de la región

La torre parroquial de Villach, con 94 metros, es el campanario más alto de Carintia. La parte inferior de la torre data de la Edad Media. Está abierta al público como mirador.

Torre parroquial de Villach

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