Lagos, montañas y ciudad: en Villach, naturaleza y vida urbana se unen. Una región que deja huella sin hacer ruido.

Ya sean días de verano en el turquesa lago Faaker See o deportes de invierno en la panorámica Gerlitzen Alpe: la región Villach – Faaker See – Ossiacher See enamora con su diversidad natural y su aire mediterráneo.

Lagos cristalinos, excelentes rutas de senderismo y ciclismo, pueblos con encanto y una conexión relajada con la naturaleza definen el estilo de vida aquí. En invierno, termas, senderos invernales y estaciones de esquí familiares ofrecen tanto actividad como descanso, todo ello en un clima sorprendentemente suave y soleado.