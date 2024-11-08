Los pueblos de montaña del valle del Alpbach te muestran el auténtico Tirol, donde vivirás las tradiciones y disfrutarás de la belleza de montañas y lagos.

Entre los escarpados montes Rofan y los suaves Alpes de Kitzbühel se encuentra el valle de Alpbach, uno de los lugares más bellos de Austria. El pintoresco pueblo de Alpbach, famoso por sus casas de madera maciza, es considerado el más hermoso del país. La histórica ciudad de Rattenberg, conocida por sus estrechas callejuelas y el arte del vidrio, invita a ser explorada.

En verano, las rutas de senderismo, lagos para nadar y caminos para bicicletas de montaña son perfectos para pasear, mientras que en invierno, la estación "Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau" ofrece excelentes pistas y nieve en polvo.