Two women in traditional dress are waving from a wooden balcony in the Alpbachtal, surrounded by red geraniums, with a "Rooms Available" sign clearly visible.
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Valle de Alpbach
Pueblos de montaña, arte en vidrio y estación de esquí familiar

Los pueblos de montaña del valle del Alpbach te muestran el auténtico Tirol, donde vivirás las tradiciones y disfrutarás de la belleza de montañas y lagos.

Entre los escarpados montes Rofan y los suaves Alpes de Kitzbühel se encuentra el valle de Alpbach, uno de los lugares más bellos de Austria. El pintoresco pueblo de Alpbach, famoso por sus casas de madera maciza, es considerado el más hermoso del país. La histórica ciudad de Rattenberg, conocida por sus estrechas callejuelas y el arte del vidrio, invita a ser explorada.

En verano, las rutas de senderismo, lagos para nadar y caminos para bicicletas de montaña son perfectos para pasear, mientras que en invierno, la estación "Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau" ofrece excelentes pistas y nieve en polvo.

Información rápida sobre el Alpbachtal
Situación: 140 km al oeste de Salzburgo, entre Innsbruck y Kufstein
Estaciones de vacaciones:10
Estación de esquí:Esquí Juwel Alpbachtal Wildschönau con 113 km de pistas
Remontes:45
Refugios y albergues de montaña 25
Rutas de senderismo de invierno más de 100 km
Montaña más alta: Wiedersberger Horn 2.025 m de altitud

En Tarjeta Alpbachtal le ofrece un programa para todo el año con numerosos servicios incluidos y descuentos. Se le entregará gratuitamente en el momento del check-in.

El Alpbachtal en todas las perspectivas

Lo más destacado

Excursión al pueblo de los pensadores

Relájese en el lago Reintalersee

Alpbachtal Hüttenjause: merenderos y posadas de montaña

Lauserland: parque forestal para niños con Alpine Coaster

Ciudad de cristal de Rattenberg

Hornea un pastel de pudding en el Museo de las Granjas

Cima de la estación de montaña Alpbachtal

Actividades en el Alpbachtal

Alojamientos únicos

El Böglerhof: balneario de naturaleza pura

El Alpbacher: hotel boutique

El Alpbacherhof: complejo de montaña y balneario

Ático Chalet: Haus Sonnenblick

Preguntas frecuentes

El Alpbachtal está situado en el Tirol y es conocido por sus 10 pueblos de vacaciones:

Alpbach: El principal pueblo del valle, conocido por su arquitectura de madera tradicional y por ser la sede del Foro Europeo de Alpbach.
Reith im Alpbachtal: Un destino popular, especialmente para familias.
Brixlegg: Pequeña ciudad de mercado, destacada por su proximidad a la posada y al casco antiguo de Rattenberg.
Münster: Un pintoresco pueblo entre Alpbach y el valle del Inn, ideal para hacer senderismo.
Rattenberg: La ciudad más pequeña de Austria, famosa por su arte del soplado de vidrio y su casco antiguo medieval.
Kramsach: Conocida por sus lagos, como el Reintaler See, y el Museo de la Granja del Tirol.
Brandenberg: Un pueblo idílico, especialmente popular por el río Brandenberger Ache y sus actividades en la naturaleza.
Radfeld, Breitenbach am Inn y Kundl: Tres pueblos perfectos para hacer excursiones en bicicleta por el carril bici del Inn y senderismo.

Aquí tienes siete opciones ideales para familias, tanto en verano como en invierno:

Alpbachtaler Lauser-Sauser: Una emocionante pista de trineo sobre raíles, abierta todo el año, incluso en invierno.
Lauserland en el Wiedersbergerhorn: Un gran parque de aventuras en la montaña.
Juppi Zauberwald en Reith im Alpbachtal: Una ruta de senderismo temática donde los niños pueden descubrir la naturaleza de forma lúdica.
Rutas en bicicleta de montaña: Muchas rutas familiares ideales para disfrutar del Alpbachtal sobre dos ruedas.
Esquí Juwel Alpbachtal Wildschönau: Estación de esquí familiar con pistas para principiantes y zonas infantiles, junto con escuelas y cursos de esquí para niños.
Trineo en Inneralpbach: Las pistas de trineo del Alpbachtal ofrecen diversión asegurada para toda la familia.
Excursiones con raquetas de nieve para familias: Disfruta de excursiones guiadas con raquetas de nieve, aptas para niños.

Aquí te dejamos nuestras recomendaciones:

Excursión Dorf der Denker: Descubre las huellas de los filósofos que moldearon Alpbach.
Reintalersee Kramsach: Uno de los lagos más cálidos del Tirol, ideal para los amantes de la naturaleza.
Alpbachtal Hüttenjause: Disfruta de una "Hüttenjause" en los rústicos merenderos de montaña, saboreando especialidades regionales tras una caminata.
Ciudad de cristal de Rattenberg: Adéntrate en el arte del soplado de vidrio en las encantadoras calles de esta histórica ciudad.
Cima de la estación de montaña de Alpbachtal: Sube en telecabina a casi 2.000 metros y disfruta de vistas panorámicas de los Alpes de Kitzbühel y los montes Rofan.
Hornea una Prügeltorte en el Museo de las Granjas del Tirol: Aprende a hacer esta especialidad tirolesa, cocida a fuego abierto sobre un rodillo, en el museo.

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