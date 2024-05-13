Waterfall in forested mountain landscape, wildflower meadow in foreground, snow-capped peak in background.
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Valle de Stubai en Tirol
Fascinación del Glaciar de Stubai todo el año: esquí, ciclismo y senderismo alpino.

El glaciar y paraíso de senderismo en Schlick 2000 es accesible todo el año con los teleféricos Elferbahnen.

Quien visita el valle de Stubai en el Tirol se sumerge en un mundo de agua, roca y glaciares. Rodeado de más de 100 montañas de tres mil metros y torrentes de montaña impetuosos, el valle es famoso por su belleza natural. Los atractivos al aire libre esperan tanto en verano como en invierno: desde caminatas por el sendero de altura de Stubai hasta rutas en el bikepark Schlick 2000 o vertiginosos descensos en trineo. Las maravillas alpinas son especialmente accesibles, ya que los teleféricos Elferbahnen os llevan directamente a la alta montaña.

Al final del valle se alza el Glaciar de Stubai, el mayor dominio esquiable glaciar de Austria, situado a más de 3.200 metros de altitud. Sus laderas están cubiertas de nieve desde octubre hasta junio y ofrecen una amplia variedad de posibilidades para vacaciones de esquí, esquí de fondo y aventuras en familia. Con la Stubai Super Card se pueden utilizar de forma flexible los teleféricos, autobuses y numerosas actividades de ocio en todo el valle, ¡perfecto para descubrir el valle de Stubai en todas sus facetas!

Información rápida sobre el valle de Stubai
Ubicación:Valle principal de los Alpes de Stubai en Tirol
Altitud:1.561 m
Habitantes:aprox. 14.300 (año 2025)
Picos de tres mil metros107
Ferrocarriles de montaña de Stubai4
Pueblos de vacaciones:5
Montaña más alta:Zuckerhütl (3.507 m)
Llegada
Eventos

Con la Súper Tarjeta Stubai obtendrá entradas gratuitas para numerosas experiencias: Viajes gratuitos en los teleféricos y el transporte público de Stubai, así como entrada gratuita a piscinas cubiertas y al aire libre.

El valle de Stubai desde todas las perspectivas

Lo más destacado

Stubai Sunnenseit'n Trail: el reto de correr 16 kilómetros

Cascada de Grawa: sin barreras para respirar hondo

Cultura en el valle de Stubai: tradición viva y artesanía

Stubai High Trail: 6.000 metros de altitud en 8 días

Schlick 2000: Esquí y senderismo en los Alpes tiroleses

Glaciar de Stubai: nieve garantizada y para toda la familia

Esquí de fondo en el valle de Stubai: Red de pistas

Trineo en el valle de Stubai: la pista más larga del Tirol

Cima del Tirol: mirador a 3.210 metros

Actividades en el valle de Stubai

Acontecimientos destacados

Especialidad gastronómica regional

Kiachl de Stubai

Los Stubaier Kiachl eran antaño servidos por las campesinas en días festivos como la fiesta de la cosecha o la consagración de la iglesia. Este dulce tradicional de levadura, horneado sobre todo en los meses de invierno y en ocasiones especiales, ha deleitado a muchas generaciones. La receta se ha transmitido de generación en generación, convirtiendo a los Kiachl en un símbolo de la gastronomía regional. Antiguamente se consideraban una rareza, ya que freír en grasa caliente era algo poco habitual.

Dulces con azúcar glas y arándanos rojos, o salados con ragú de caza y col lombarda, hoy los Kiachl se preparan frescos en mercados y festivales, manteniendo viva la historia y el sabor de la cocina tirolesa.

Receta del Kiachl

Recetas

Tiroler Knödel

Los "Tiroler Knödel" son bolas de pan tirolesas, a menudo rellenas de tocino o queso, servidas con salsas, ideales para el frío.

Tiroler Knödel

Kaspressknödel

Los "Kaspressknödel" son albóndigas austriacas de pan y queso, típicas del Tirol, que se fríen y se sirven con ensalada de col o salsa de arándanos.

Kaspressknödel

Zillertaler Krapfen

Los "Zillertaler Krapfen" son empanadas rellenas del Tirol, Austria, que forman parte de la herencia cultural y se preparan en fiestas.

Zillertaler Krapfen

Alojamientos únicos

Relais & Châteaux Spa Hotel Jagdhof

Alpin- und Wellnessresort Stubaierhof

Alpeiner Nature Resort

Wellness und Relax Hotel Milderer Hof

Sostenible y accesible

Glaciar de Stubai: conciencia ambiental e inclusión

Sostenibilidad en el Glaciar de Stubai

El Glaciar de Stubai combina los deportes de invierno con la conciencia ambiental: quienes poseen un forfait pueden utilizar gratuitamente el transporte público, la región apuesta por la movilidad eléctrica y todos los teleféricos funcionan con un 100 % de energía verde. Más de dos tercios de los Alpes de Stubai están protegidos, lo que permite disfrutar del esquí en armonía con la naturaleza.

Experiencia de esquí sin barreras

Las personas con movilidad reducida pueden disfrutar del esquí con total comodidad: el teleférico 3S Eisgratbahn ofrece acceso a nivel del suelo, los aparcamientos accesibles se encuentran junto a la estación del valle, y tanto los remontes como los restaurantes son totalmente accesibles. ¡Inclusión en los Alpes: la fascinación del glaciar para todos!

SostenibilidadAccesibilidad

Preguntas frecuentes

Neustift, en el glaciar Stubai: popular como estación de esquí y montañismo con cumbres y rutas de senderismo como el Stubai High Trail. Lo más destacado en invierno es la zona de esquí de Elfer, con la pista de trineo natural más larga del Tirol.

Fulpmes: el telecabina Schlick 2000 lleva a la estación de montaña de Kreuzjoch con vistas panorámicas, ideal para practicar senderismo, escalada y parapente en verano. Pistas de primera categoría, rutas de senderismo por la nieve, pistas de trineo y pistas de esquí de fondo en invierno.

Telfes: schlick 2000 ofrece oportunidades deportivas para verano e invierno. Las rutas de senderismo de invierno y la cercana zona de esquí atraen a los visitantes hasta Semana Santa. El ferrocarril Stubaitalbahn conecta Telfes con Innsbruck.

Mieders: ubicación céntrica en la montaña de aventura Serles, con rutas de senderismo y bicicleta de montaña y la pista de trineo de verano. En cuanto refresca, son muy populares los deportes de invierno, las pistas de trineo y el senderismo invernal.

Schönberg: este encantador pueblo se encuentra a 1.026 metros de altitud, ideal para practicar senderismo y ciclismo de montaña. En invierno, hay pistas de trineo iluminadas y zonas de esquí como Hochserles y Schlick 2000.

Los cinco pueblos de Schönberg, Mieders, Telfes, Fulpmes y Neustift, en el Stubaital, se encuentran a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar. La montaña más alta de la región es el Zuckerhütl, que se eleva a 3.507 metros.

El valle de Stubai ofrece una amplia variedad de actividades:

En verano:

  • Senderismo y montañismo

  • Ciclismo y bicicleta de montaña

  • Escalada

  • Pista de trineo

  • Parapente

  • Senderos naturales

En invierno:

  • Esquí y snowboard

  • Esquí de fondo

  • Senderismo invernal

  • Raquetas de nieve

  • Toboganes naturales

  • Patinaje sobre hielo

  • Esquí de travesía

El valle de Stubai está rodeado de más de 100 montañas de tres mil metros y alberga el mayor dominio esquiable glaciar de Austria, a más de 3.200 metros de altitud. La región ofrece espectaculares cascadas, arroyos de montaña y actividades al aire libre durante todo el año.

La Stubai Super Card es una tarjeta gratuita todo en uno para las vacaciones de verano en el valle de Stubai. Incluye viajes diarios en todos los teleféricos, uso gratuito de autobuses y del tren Stubaitalbahn, entrada gratuita a piscinas, un paseo gratuito por semana en el trineo de verano y numerosos descuentos en atracciones, deportes y actividades culturales.

Los Stubaier Kiachl son un dulce tradicional tirolés hecho con masa de levadura, que antiguamente se servía en ocasiones especiales como la fiesta de la cosecha o la consagración de la iglesia. Se pueden disfrutar dulces, con azúcar glas y arándanos rojos, o salados, acompañados de ragú de caza.

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