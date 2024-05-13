Valle de Stubai en Tirol
Fascinación del Glaciar de Stubai todo el año: esquí, ciclismo y senderismo alpino.
Introduction
Quien visita el valle de Stubai en el Tirol se sumerge en un mundo de agua, roca y glaciares. Rodeado de más de 100 montañas de tres mil metros y torrentes de montaña impetuosos, el valle es famoso por su belleza natural. Los atractivos al aire libre esperan tanto en verano como en invierno: desde caminatas por el sendero de altura de Stubai hasta rutas en el bikepark Schlick 2000 o vertiginosos descensos en trineo. Las maravillas alpinas son especialmente accesibles, ya que los teleféricos Elferbahnen os llevan directamente a la alta montaña.
Al final del valle se alza el Glaciar de Stubai, el mayor dominio esquiable glaciar de Austria, situado a más de 3.200 metros de altitud. Sus laderas están cubiertas de nieve desde octubre hasta junio y ofrecen una amplia variedad de posibilidades para vacaciones de esquí, esquí de fondo y aventuras en familia. Con la Stubai Super Card se pueden utilizar de forma flexible los teleféricos, autobuses y numerosas actividades de ocio en todo el valle, ¡perfecto para descubrir el valle de Stubai en todas sus facetas!
Con la Súper Tarjeta Stubai obtendrá entradas gratuitas para numerosas experiencias: Viajes gratuitos en los teleféricos y el transporte público de Stubai, así como entrada gratuita a piscinas cubiertas y al aire libre.
El valle de Stubai desde todas las perspectivas
Lo más destacado
Acontecimientos destacados
Kiachl de Stubai
Los Stubaier Kiachl eran antaño servidos por las campesinas en días festivos como la fiesta de la cosecha o la consagración de la iglesia. Este dulce tradicional de levadura, horneado sobre todo en los meses de invierno y en ocasiones especiales, ha deleitado a muchas generaciones. La receta se ha transmitido de generación en generación, convirtiendo a los Kiachl en un símbolo de la gastronomía regional. Antiguamente se consideraban una rareza, ya que freír en grasa caliente era algo poco habitual.
Dulces con azúcar glas y arándanos rojos, o salados con ragú de caza y col lombarda, hoy los Kiachl se preparan frescos en mercados y festivales, manteniendo viva la historia y el sabor de la cocina tirolesa.
Recetas
Tiroler Knödel
Los "Tiroler Knödel" son bolas de pan tirolesas, a menudo rellenas de tocino o queso, servidas con salsas, ideales para el frío.
Kaspressknödel
Los "Kaspressknödel" son albóndigas austriacas de pan y queso, típicas del Tirol, que se fríen y se sirven con ensalada de col o salsa de arándanos.
Alojamientos únicos
Glaciar de Stubai: conciencia ambiental e inclusión
Sostenibilidad en el Glaciar de Stubai
El Glaciar de Stubai combina los deportes de invierno con la conciencia ambiental: quienes poseen un forfait pueden utilizar gratuitamente el transporte público, la región apuesta por la movilidad eléctrica y todos los teleféricos funcionan con un 100 % de energía verde. Más de dos tercios de los Alpes de Stubai están protegidos, lo que permite disfrutar del esquí en armonía con la naturaleza.
Experiencia de esquí sin barreras
Las personas con movilidad reducida pueden disfrutar del esquí con total comodidad: el teleférico 3S Eisgratbahn ofrece acceso a nivel del suelo, los aparcamientos accesibles se encuentran junto a la estación del valle, y tanto los remontes como los restaurantes son totalmente accesibles. ¡Inclusión en los Alpes: la fascinación del glaciar para todos!