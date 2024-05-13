El glaciar y paraíso de senderismo en Schlick 2000 es accesible todo el año con los teleféricos Elferbahnen.

Quien visita el valle de Stubai en el Tirol se sumerge en un mundo de agua, roca y glaciares. Rodeado de más de 100 montañas de tres mil metros y torrentes de montaña impetuosos, el valle es famoso por su belleza natural. Los atractivos al aire libre esperan tanto en verano como en invierno: desde caminatas por el sendero de altura de Stubai hasta rutas en el bikepark Schlick 2000 o vertiginosos descensos en trineo. Las maravillas alpinas son especialmente accesibles, ya que los teleféricos Elferbahnen os llevan directamente a la alta montaña.

Al final del valle se alza el Glaciar de Stubai, el mayor dominio esquiable glaciar de Austria, situado a más de 3.200 metros de altitud. Sus laderas están cubiertas de nieve desde octubre hasta junio y ofrecen una amplia variedad de posibilidades para vacaciones de esquí, esquí de fondo y aventuras en familia. Con la Stubai Super Card se pueden utilizar de forma flexible los teleféricos, autobuses y numerosas actividades de ocio en todo el valle, ¡perfecto para descubrir el valle de Stubai en todas sus facetas!