Mirror-calm mountain lake with wooden hut on shore, sun star over mountain peak, coniferous trees, clear sky.
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Zillertal en Tirol
Vacaciones de senderismo y en familia en los Alpes

Escalada en paredes rocosas, esquí en nieve polvo, rutas de senderismo hasta acogedoras cabañas: Zillertal ofrece unas vacaciones familiares inolvidables en la naturaleza

En Zillertal es una de las regiones más activas de las montañas tirolesas. La razón es el paisaje único de la región alpina. Rodeado de numerosas cumbres de tres mil metros -con el Hochfeiler como pico más alto-, el valle está considerado la cuna del alpinismo. Impresionantes maravillas naturales como el Parque Natural de Alta Montaña de los Alpes Zillertal con sus más de 80 glaciares.

El característico mundo montañoso puede explorarse por numerosos senderos. Los meses de verano invitan a excursiones por idílicos prados alpinos, excursiones de escalada por escarpadas laderas y bicicleta de montaña a lo largo de caudalosos arroyos. En invierno, cuatro estaciones de esquí y paseos en coche de caballos por el reluciente paisaje nevado. Esta combinación única de naturaleza salvaje y actividades emocionantes hace que cada día en el Zillertal sea una aventura.

Información rápida sobre el Zillertal
Situación:40 km al este de Innsbruck
Altitud:520 m
Habitantes:en el interioraprox. 35.000 (en 2024)
Montaña más alta:Hochfeiler (3.509 m)
Llegada
Eventos

Todas las ventajas de la Activcard Zillertal de un vistazo.

El Zillertal desde todas las perspectivas

Lo más destacado

Castillo de abetos: Un parque de aventuras entre las copas

Cueva Spannagel: Descubra la singular cueva de mármol

Nature Ice Palace: El mundo en hielo eterno

Erlebnistherme Zillertal: Bienestar y diversión en el agua

Harakiri: la pista más negra del Zillertal

Berliner Höhenweg: Circular de alta montaña.

Actividades en el Zillertal

Acontecimientos destacados

Consejos para gourmets

Excelentes posadas y cabañas rústicas sirven especialidades regionales a los huéspedes del Zillertal. Entre ellas se encuentran las Rosquillas de Zillertal. Se sirven salados o dulces, rellenos de mermelada.

Otra delicia son las Melchermuas. Este plato dulce a base de harina de trigo, mantequilla, leche y bayas se servía antiguamente a los lecheros en los pastos de montaña.

Recetas

Tiroler Knödel

Los "Tiroler Knödel" son bolas de pan tirolesas, a menudo rellenas de tocino o queso, servidas con salsas, ideales para el frío.

Tiroler Knödel

Zillertaler Krapfen

Los "Zillertaler Krapfen" son empanadas rellenas del Tirol, Austria, que forman parte de la herencia cultural y se preparan en fiestas.

Zillertaler Krapfen

Kaspressknödel

Los "Kaspressknödel" son albóndigas austriacas de pan y queso, típicas del Tirol, que se fríen y se sirven con ensalada de col o salsa de arándanos.

Kaspressknödel

Alojamientos únicos

Hotel das Kaltenbach

Hotel MalisGarten Green Spa

Wöscherhof

Hotel Sieghard

DasPosthotel en Zell am Ziller

Hotel Tirolerhof en Lanersbach

Alpinahotel Fügen

Excursiones, teleféricos y senderos

Zillertal accesible

En Zillertal, la sostenibilidad y la accesibilidad van de la mano. Hoteles y apartamentos adaptados a sillas de ruedas ofrecen libertad de movimiento, y senderos accesibles junto con excursiones guiadas abren nuevas perspectivas del paisaje.Además, el esquí, el ciclismo o un vuelo tándem con Wheels4Flying son posibles gracias a equipamiento especial y pilotos capacitados. Así, Zillertal se convierte en un lugar lleno de experiencias naturales para todos.

Vacaciones accesibles en Zillertal

Preguntas frecuentes

El Zillertal incluye 25 comunidades distribuidas a lo largo del río Ziller, ofreciendo una amplia variedad de actividades recreativas y culturales. Algunos de sus destinos destacados son:

Mayerhofen: Si buscas un reto deportivo, la montaña de acción Penken es una visita obligada. La experiencia de pista más empinada de Austria espera aquí a los más valientes: El legendario descenso Harakiri, con una pendiente de hasta el 78%.

Gerlos: Destaca por su oferta de deportes de invierno, con 147 km de pistas y 52 remontes, además de actividades al aire libre en verano.

Fügen-Kaltenbach: La pequeña zona de esquí de Spieljoch es especialmente adecuada para familias, con su parque de atracciones, pista de diversión, pista de trineo y amplias pistas. En verano, la región de vacaciones es un paraíso de montaña con un auténtico carácter de pueblo.

Tux-Finkenberg: A 3.250 metros, los aficionados a los deportes de invierno pueden contemplar el gigantesco panorama montañoso. En verano, los visitantes pueden explorar los pintorescos prados alpinos y los cristalinos lagos de montaña o emprender una de las numerosas rutas de senderismo.

El Zillertal, en el Tirol, tiene todo lo que buscas: desde acción y aventuras hasta tranquilidad. Disfruta de la cocina local, actividades para niños y emocionantes desafíos al aire libre. Senderismo, ciclismo, escalada en picos de tres mil metros, golf y excursiones a glaciares, todo en verano.

Por rosquillas de Zillertal son una especialidad tradicional del Zillertal, en el Tirol. Son conocidos por sus rellenos salados o dulces conocido y su característica forma de preparación. Tanto los lugareños como los veraneantes aprecian este popular manjar, que por supuesto se sirve en todo el Tirol.

Arena Coaster: Diversión y acción en la pista de trineo de verano. Los 1.500 metros de pista le llevarán cuesta abajo a una velocidad de vértigo, incluyendo emocionantes curvas y tramos empinados.

Castillo de Spruce: Zell am Ziller alberga el Castillo de Picea, un parque de aventuras hecho de madera de abeto con varias torres y una fantástica vista de los alrededores.

Palacio de hielo natural: Los visitantes pueden explorar impresionantes formaciones de hielo, estalactitas y una cascada helada. El paseo en barco por el lago glaciar es una atracción especial para toda la familia.

Ferrocarril Zillertalbahn: El histórico ferrocarril Zillertalbahn conecta Mayrhofen con Jenbach y ofrece un nostálgico paseo por el valle. Los auténticos vagones y la locomotora de vapor ofrecen una experiencia especial que le transportará en el tiempo.

Calle Zillertaler Höhenstraße: Esta pintoresca carretera panorámica serpentea por el impresionante paisaje montañoso del Zillertal y ofrece impresionantes vistas de los picos circundantes.

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