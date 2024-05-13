Zillertal en Tirol
Vacaciones de senderismo y en familia en los Alpes
Introduction
En Zillertal es una de las regiones más activas de las montañas tirolesas. La razón es el paisaje único de la región alpina. Rodeado de numerosas cumbres de tres mil metros -con el Hochfeiler como pico más alto-, el valle está considerado la cuna del alpinismo. Impresionantes maravillas naturales como el Parque Natural de Alta Montaña de los Alpes Zillertal con sus más de 80 glaciares.
El característico mundo montañoso puede explorarse por numerosos senderos. Los meses de verano invitan a excursiones por idílicos prados alpinos, excursiones de escalada por escarpadas laderas y bicicleta de montaña a lo largo de caudalosos arroyos. En invierno, cuatro estaciones de esquí y paseos en coche de caballos por el reluciente paisaje nevado. Esta combinación única de naturaleza salvaje y actividades emocionantes hace que cada día en el Zillertal sea una aventura.
El Zillertal desde todas las perspectivas
Lo más destacado
Acontecimientos destacados
Consejos para gourmets
Excelentes posadas y cabañas rústicas sirven especialidades regionales a los huéspedes del Zillertal. Entre ellas se encuentran las Rosquillas de Zillertal. Se sirven salados o dulces, rellenos de mermelada.
Otra delicia son las Melchermuas. Este plato dulce a base de harina de trigo, mantequilla, leche y bayas se servía antiguamente a los lecheros en los pastos de montaña.
Recetas
Tiroler Knödel
Los "Tiroler Knödel" son bolas de pan tirolesas, a menudo rellenas de tocino o queso, servidas con salsas, ideales para el frío.
Zillertaler Krapfen
Los "Zillertaler Krapfen" son empanadas rellenas del Tirol, Austria, que forman parte de la herencia cultural y se preparan en fiestas.
Alojamientos únicos
Zillertal accesible
En Zillertal, la sostenibilidad y la accesibilidad van de la mano. Hoteles y apartamentos adaptados a sillas de ruedas ofrecen libertad de movimiento, y senderos accesibles junto con excursiones guiadas abren nuevas perspectivas del paisaje.Además, el esquí, el ciclismo o un vuelo tándem con Wheels4Flying son posibles gracias a equipamiento especial y pilotos capacitados. Así, Zillertal se convierte en un lugar lleno de experiencias naturales para todos.