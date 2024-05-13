El Zillertal incluye 25 comunidades distribuidas a lo largo del río Ziller, ofreciendo una amplia variedad de actividades recreativas y culturales. Algunos de sus destinos destacados son:

Mayerhofen : Si buscas un reto deportivo, la montaña de acción Penken es una visita obligada. La experiencia de pista más empinada de Austria espera aquí a los más valientes: El legendario descenso Harakiri, con una pendiente de hasta el 78%.

Gerlos : Destaca por su oferta de deportes de invierno, con 147 km de pistas y 52 remontes, además de actividades al aire libre en verano.

Fügen-Kaltenbach: La pequeña zona de esquí de Spieljoch es especialmente adecuada para familias, con su parque de atracciones, pista de diversión, pista de trineo y amplias pistas. En verano, la región de vacaciones es un paraíso de montaña con un auténtico carácter de pueblo.