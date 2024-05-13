Sigmund Freud
Padre del psicoanálisis: entre la vida cotidiana vienesa, el diván y la historia cultural
Introduction
Sigmund Freud nació en 1856 en Freiberg, en Moravia. Ya en 1859 se trasladó con su familia a Viena, una ciudad que marcaría de manera decisiva su pensamiento. Tras asistir al gimnasio, estudió Medicina en la Universidad de Viena, se doctoró en 1881 y trabajó como médico en el Hospital General de Viena.
Una estancia de estudios en París en 1885 con Jean-Martin Charcot transformó la manera en que Freud entendía la enfermedad y la psique. De regreso a Viena, se estableció como médico y comenzó a explorar nuevos caminos para comprender la psique humana. Ya en 1882 se había comprometido en secreto con Martha Bernays. Dado que Freud aún no tenía estabilidad económica y Martha no contaba con dote, ambos tuvieron que esperar varios años para casarse. El largo período de compromiso dio lugar a una intensa relación a distancia, sostenida principalmente a través de cartas. De esa época se conservan más de mil cartas, que ofrecen una profunda visión del mundo interior y los pensamientos personales de Freud. Juntos tuvieron seis hijos, entre ellos Anna Freud, quien más tarde alcanzó reconocimiento internacional y continuó desarrollando la obra de su padre.
Durante casi cinco décadas, Freud vivió y trabajó en la Berggasse 19, en el noveno distrito de Viena. Esta dirección se convirtió en el centro de su pensamiento. En esas habitaciones surgieron textos como La interpretación de los sueños, publicado alrededor de 1900, que concebía el sueño como la clave para acceder al inconsciente. El diván en el que se recostaban sus pacientes se convirtió en un símbolo del psicoanálisis y del método de la asociación libre. Las tesis de Freud atrajeron atención internacional, pero también encontraron resistencia, especialmente debido a su énfasis en la sexualidad como impulso psíquico fundamental. Aun así, su trabajo fue reconocido: en 1902 fue nombrado profesor extraordinario y en 1919 profesor titular de la Universidad de Viena. En 1924, la ciudad de Viena lo nombró ciudadano honorario y en 1930 recibió el Premio Goethe de la ciudad de Frankfurt.
En 1938, la persecución nacionalsocialista obligó a Sigmund Freud a emigrar a Londres. Allí murió el 23 de septiembre de 1939. Su obra tiene un impacto que va mucho más allá de la medicina: la literatura, el arte, el cine y la filosofía siguen recurriendo hasta hoy a las ideas del padre del psicoanálisis. Los fundamentos de esta influencia se gestaron en Viena, una ciudad que hasta hoy une de manera especial la ciencia, la vida cotidiana y la cultura.
En la colina de Bellevue, en el Wienerwald, a Freud se le ocurrió en 1895 la idea decisiva para la interpretación de los sueños.
Sigmund Freud desde todas las perspectivas
«Pero que los biógrafos se esfuercen; no queremos ponérselo demasiado fácil. Que cada uno tenga razón con sus opiniones sobre el “desarrollo del héroe”; ya me alegra pensar en lo equivocados que estarán.»Carta a su esposa Martha Bernays
Tras las huellas de Freud en Austria
Colina de Bellevue
En 1895, Freud reflexionó aquí sobre los sueños y sentó las bases del psicoanálisis; hoy lo recuerda un monolito de mármol.
Museo Sigmund Freud
Aquí vivió Freud casi 50 años y trabajó en su consulta junto a su hija Anna Freud. La Berggasse 19 conserva las habitaciones originales de este lugar clave de su carrera.
Estatua de Sigmund Freud
Desde el 80.º aniversario de su muerte, una estatua de Freud de Oskar Nemon se encuentra en el campus de la Universidad de Viena, donde estudió medicina.
Parque y estatua de Sigmund Freud
Entre la Universidad y la Iglesia Votiva, el parque y la estatua de Freud recuerdan al pensador, con la inscripción: «La voz del intelecto es silenciosa».
Antiguo Hospital General (AKH)
Desde 1882, Freud trabajó como médico asistente en el antiguo AKH de Viena, entre Medicina Interna, Psiquiatría y sus primeras experiencias límite.
Barrio de Karmeliterviertel
Un barrio con historia: Freud vivió su infancia y juventud aquí, inmerso en la vida judía de Viena.
Café Landtmann
Un lugar de conversación: Freud se reunía aquí con la élite intelectual de su época, un punto clave de la Viena moderna.
Mohilla Tabakspezialitätengeschäft
Cultura del tabaco en Viena, en Kohlmarkt: Mohilla recuerda una época en que el cigarro simbolizaba para Freud concentración y autocontrol; aquí era cliente habitual.
Tour Sigmund Freud en Viena
El tour ofrece una visión de la Viena de 1900. Durante unas dos horas, recorre más de 20 lugares vinculados a la vida, obra y época de Freud en la ciudad.
Museo Sigmund Freud Viena
Un timbre, una escalera, una puerta: en el Museo Freud comienza la visita donde Freud recibía a sus invitados. En la Berggasse 19 vivió casi medio siglo, pensando, trabajando y escribiendo. Las habitaciones originales muestran hoy la vida cotidiana entre familia, investigación y ciudad. Desde la renovación de 2020, todos los espacios son accesibles, desde la sala de espera hasta los aposentos privados. Fotografías, objetos y rastros personales narran la vida y obra del padre del psicoanálisis y el surgimiento de sus ideas sobre la interpretación de los sueños. Aunque el diván original se encuentra hoy en Londres, mediante realidad aumentada se puede ver virtualmente en su lugar original.
El museo se complementa con la mayor biblioteca de psicoanálisis de Europa, un instituto de investigación, exposiciones temporales y arte contemporáneo en su sala de muestra.
Freud y la cultura del café vienésTras largas sesiones de análisis de hasta once horas, Freud acudía al café. En el Café Landtmann se encontraba con pacientes como Anna von Lieben, jugaba al tarock y dejaba fluir sus pensamientos, formando parte de la red intelectual de la Viena de 1900.
Café Central
Café, periódicos y debates: aquí Freud se encontraba con pensadores como Arthur Schnitzler o León Trotski, jugaba al tarock y fumaba puros.
Café Göttlich & Freud
Un homenaje contemporáneo: el Café Göttlich & Freud, cerca de la Berggasse 19, combina diseño y la cultura del café vienés.
Curiosidades: El hombre detrás del psicoanálisisNo todo sobre Sigmund Freud cabe en los libros de texto. Estos datos curiosos muestran episodios inusuales, gustos personales y detalles biográficos que revelan la complejidad del padre del psicoanálisis.
El diván de Freud: origen de la asociación libre
Un regalo que hizo historia: alrededor de 1890, Freud recibió en Viena un diván de su paciente Madame Bevenisti. En su consulta de la Berggasse 19 se convirtió en el centro de su trabajo. Mientras los pacientes se recostaban y hablaban, Freud desarrolló la técnica de la asociación libre, un pilar del psicoanálisis. El diván viajó con él a Londres en 1938 y hoy se encuentra en el Museo Freud. En Viena vive digitalmente mediante una reconstrucción virtual.
Los puros de Freud: entre adicción y autocontrol
El puro formaba parte de la vida diaria de Freud como pensar y escribir. Comenzó en su juventud y luego fumaba a menudo más de 20 diarios, un ritual que le proporcionaba calma, concentración y control. Habló abiertamente de su dependencia y relacionaba el fumar con la creatividad. Incluso con graves problemas bucales, continuó fumando. El puro se convirtió en parte de su identidad: expresión de una vida entre disciplina intelectual, disfrute y resistencia a prohibiciones médicas.
La transgresión de Freud: instintos y psicoanálisis
Al hablar de sexualidad e inconsciente, Freud rompió tabúes sociales deliberadamente. Colocó la sexualidad desde el nacimiento como núcleo del desarrollo y cuestionó la moral de su época. Conceptos como el complejo de Edipo, deseos incestuosos y pulsiones reprimidas generaron fuerte resistencia. Incluso cuando C. G. Jung sugirió interpretaciones menos controvertidas de la libido, Freud se mantuvo firme. En Tótem y tabú, explicó los tabúes como fuerzas de la cultura y la moral. Para él, comprender al ser humano implicaba enfrentar sus lados oscuros.
Investigación con cocaína: curiosidad y riesgo
En la década de 1880, la curiosidad llevó a Freud a investigar la cocaína. Como joven médico en Viena, la probó en sí mismo y en pacientes. En Über Coca (1884) la promovió como tratamiento para fatiga, depresión y adicción a la morfina. Sin embargo, los efectos secundarios, la dependencia y la muerte de un colega cercano lo hicieron desistir. Más tarde habló de estas experiencias como “pecados de juventud” y se dedicó plenamente al estudio de la psique.
Amistades de Freud: entre análisis e intercambio
Freud mantuvo amistades con escritores, artistas e intelectuales. Destacó la larga amistad con Stefan Zweig, con quien intercambió ideas sobre literatura, psicología y actualidad; Zweig pronunció su elogio fúnebre. También intercambió con Arthur Schnitzler, Thomas Mann, Hermann Hesse y Romain Rolland. Una breve pero notable reunión fue con Gustav Mahler en 1910. Admiraba a Rembrandt por su profundidad psicológica y en 1938 conoció en Londres a Salvador Dalí, cuya técnica valoró.
La hija de Freud: Anna Freud y el legado de su padre
Anna Freud (1895–1982), la hija menor de Freud, nació el mismo año que el psicoanálisis. Para él, Anna no era solo su hija, sino su sucesora. En Viena se formó con él, fue analizada por él y desarrolló su propio camino en el psicoanálisis infantil. Juntos fundaron la Asociación Psicoanalítica de Viena. Tras la emigración en 1938, cuidó a su padre durante su enfermedad en Londres. Anna Freud preservó y amplió la obra de su padre, siendo pionera del psicoanálisis infantil moderno.