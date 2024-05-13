En 2026, Viena celebra el 170.º aniversario del nacimiento de Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, en lugares donde su pensamiento y su labor investigadora aún se p

Sigmund Freud nació en 1856 en Freiberg, en Moravia. Ya en 1859 se trasladó con su familia a Viena, una ciudad que marcaría de manera decisiva su pensamiento. Tras asistir al gimnasio, estudió Medicina en la Universidad de Viena, se doctoró en 1881 y trabajó como médico en el Hospital General de Viena.

Una estancia de estudios en París en 1885 con Jean-Martin Charcot transformó la manera en que Freud entendía la enfermedad y la psique. De regreso a Viena, se estableció como médico y comenzó a explorar nuevos caminos para comprender la psique humana. Ya en 1882 se había comprometido en secreto con Martha Bernays. Dado que Freud aún no tenía estabilidad económica y Martha no contaba con dote, ambos tuvieron que esperar varios años para casarse. El largo período de compromiso dio lugar a una intensa relación a distancia, sostenida principalmente a través de cartas. De esa época se conservan más de mil cartas, que ofrecen una profunda visión del mundo interior y los pensamientos personales de Freud. Juntos tuvieron seis hijos, entre ellos Anna Freud, quien más tarde alcanzó reconocimiento internacional y continuó desarrollando la obra de su padre.

Durante casi cinco décadas, Freud vivió y trabajó en la Berggasse 19, en el noveno distrito de Viena. Esta dirección se convirtió en el centro de su pensamiento. En esas habitaciones surgieron textos como La interpretación de los sueños, publicado alrededor de 1900, que concebía el sueño como la clave para acceder al inconsciente. El diván en el que se recostaban sus pacientes se convirtió en un símbolo del psicoanálisis y del método de la asociación libre. Las tesis de Freud atrajeron atención internacional, pero también encontraron resistencia, especialmente debido a su énfasis en la sexualidad como impulso psíquico fundamental. Aun así, su trabajo fue reconocido: en 1902 fue nombrado profesor extraordinario y en 1919 profesor titular de la Universidad de Viena. En 1924, la ciudad de Viena lo nombró ciudadano honorario y en 1930 recibió el Premio Goethe de la ciudad de Frankfurt.

En 1938, la persecución nacionalsocialista obligó a Sigmund Freud a emigrar a Londres. Allí murió el 23 de septiembre de 1939. Su obra tiene un impacto que va mucho más allá de la medicina: la literatura, el arte, el cine y la filosofía siguen recurriendo hasta hoy a las ideas del padre del psicoanálisis. Los fundamentos de esta influencia se gestaron en Viena, una ciudad que hasta hoy une de manera especial la ciencia, la vida cotidiana y la cultura.