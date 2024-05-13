Entre el skyline, los cañaverales, las zonas de baño y los hábitats de castores, la Isla del Danubio revela una cara inesperada de Viena.

La Isla del Danubio de Viena es una singular obra de urbanismo: un espacio natural y de ocio en pleno corazón de la ciudad, construido originalmente como protección contra las inundaciones y convertido con el tiempo en un valioso entorno natural. Situada entre el Danubio y el Nuevo Danubio, se extiende desde Langenzersdorf hasta la Lobau. Creada entre 1972 y 1988, hoy está cubierta por amplias praderas y zonas boscosas, con 1,8 millones de árboles y arbustos plantados (Fuente: Ayuntamiento de Viena).

Mientras que el Danubio es la principal vía de navegación, el más tranquilo Nuevo Danubio ofrece un entorno ideal para bañarse, practicar deportes acuáticos o relajarse. Quien observe con atención podrá descubrir ciervos, castores, martines pescadores, culebras de collar, lagartos vallados y sapos comunes, especies que habitan en la Isla del Danubio de Viena (Fuente: Ayuntamiento de Viena).

En verano, la gran explanada se convierte cada año en el mayor recinto al aire libre de la ciudad, con conciertos, festivales y eventos deportivos junto al agua. También en invierno merece la pena visitar la isla para disfrutar de tranquilos paseos y atardeceres con el skyline de Viena de fondo.