Isla del Danubio de Viena
Baño, deporte y naturaleza entre la ciudad y los espacios verdes
Introduction
La Isla del Danubio de Viena es una singular obra de urbanismo: un espacio natural y de ocio en pleno corazón de la ciudad, construido originalmente como protección contra las inundaciones y convertido con el tiempo en un valioso entorno natural. Situada entre el Danubio y el Nuevo Danubio, se extiende desde Langenzersdorf hasta la Lobau. Creada entre 1972 y 1988, hoy está cubierta por amplias praderas y zonas boscosas, con 1,8 millones de árboles y arbustos plantados (Fuente: Ayuntamiento de Viena).
Mientras que el Danubio es la principal vía de navegación, el más tranquilo Nuevo Danubio ofrece un entorno ideal para bañarse, practicar deportes acuáticos o relajarse. Quien observe con atención podrá descubrir ciervos, castores, martines pescadores, culebras de collar, lagartos vallados y sapos comunes, especies que habitan en la Isla del Danubio de Viena (Fuente: Ayuntamiento de Viena).
En verano, la gran explanada se convierte cada año en el mayor recinto al aire libre de la ciudad, con conciertos, festivales y eventos deportivos junto al agua. También en invierno merece la pena visitar la isla para disfrutar de tranquilos paseos y atardeceres con el skyline de Viena de fondo.
La Isla del Danubio de Viena desde todas las perspectivas
Zonas de baño en la Isla del Danubio de Viena
Con 42 kilómetros de playas de arena, grava y praderas, el Nuevo Danubio es la mayor zona de baño al aire libre de Viena: gratuita y en plena ciudad. Sus orillas de poca profundidad, amplias zonas de césped y plataformas flotantes ofrecen espacio para bañarse, relajarse o refrescarse en cualquier momento.
Quienes buscan ambiente de playa tienen varias opciones. En la Pirat Bucht, los árboles proporcionan sombra y el acceso al agua es poco profundo. En Arena Beach, la playa de arena crea un animado ambiente veraniego. En el norte y el sur de la isla también hay tres zonas nudistas señalizadas. Las familias pueden disfrutar de una playa de baño de 250 metros, con una amplia zona de aguas poco profundas junto a un gran parque acuático infantil.
Deporte, aventura y ocio junto al agua
Deportes de aguas bravas
Rafting, kayak y una ola para surfistas experimentados: el canal de aguas bravas de 250 metros permite practicar deportes acuáticos en pleno corazón de Viena.
Saltos en trampolín
40 camas elásticas sobre el agua: situada junto al Reichsbrücke, esta plataforma flotante cuenta con 40 zonas de salto.
Paseo en barco
Descubre el Nuevo Danubio en un catamarán eléctrico: este ferry de temporada conecta cuatro paradas a lo largo de cinco kilómetros en unos 45 minutos.
Circuito para bicicletas
17 estaciones para bicicletas, patinetes, monopatines y sillas de ruedas. Un pumptrack para principiantes completa el recorrido.
Vóley playa
Arena, sol y vóley playa: la isla cuenta con varias pistas, entre ellas dos de gran tamaño en la Vienna Watersports Arena.
Ciclismo
La Isla del Danubio forma parte de la Ruta Ciclista del Danubio. Sus 135 km de caminos son ideales para recorrerla en bicicleta.
Copa Beach und Pier 22
Copa Beach se extiende a lo largo de 500 metros en la orilla del Nuevo Danubio, con dos playas de arena, tumbonas y una variada oferta gastronómica internacional. Está a pocos minutos del centro y cuenta con conexión directa en metro.
En la orilla opuesta, en la Isla del Danubio, se encuentra el renovado Pier 22, con plataformas de baño accesibles, zonas de descanso y una pista deportiva cubierta. Restaurantes y food trucks recorren el paseo, y ambas zonas están unidas por el puente peatonal Ponte Cagrana.
¿Sabías que…?
…el faro de Pier 22 fue originalmente un decorado de ópera?
Formó parte de la escenografía de El holandés errante, de Wagner, en el Festival de Bregenz. Desde 1997 se encuentra en la Isla del Danubio, cerca del Reichsbrücke, y es uno de sus iconos más fotografiados.
…las barbacoas están permitidas todo el año?
Hay dos zonas gratuitas de libre acceso y 11 áreas reservables. Solo se prohíben cuando las autoridades decretan una prohibición por riesgo de incendio.
…la Isla del Danubio también es ideal para perros?
Dispone de dos zonas de baño y un área vallada para que puedan correr. En toda la isla es obligatorio llevarlos con correa o bozal.
…se puede practicar baño en agua helada?
Antes de entrar, conviene comprobar el tiempo, la temperatura del agua y las recomendaciones de seguridad. Nunca lo hagas solo.
…está prohibido patinar sobre hielo en la Isla del Danubio?
El Nuevo Danubio solo se congela por completo en contadas ocasiones.
Sendero de naturaleza en la Isla del Danubio
El sendero «La pequeña bahía del gran río» recorre siete estaciones dedicadas a la fauna y flora de la bahía junto al Reichsbrücke. A lo largo del recorrido podrás conocer especies como el castor, el esturión esterlete, el siluro o la garza real. Incluso existe un centro de cría de esterletes. Es una excursión ideal para familias y para quienes quieran descubrir la isla más allá del agua.
Durante el paseo, el bosque de ribera acompaña el recorrido, con sauces y álamos plateados junto a la orilla, y arces y fresnos en las zonas más elevadas. Un lugar donde naturaleza y ciudad conviven lado a lado.