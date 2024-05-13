Creado por imponentes glaciares hace 20.000 años, el lago de montaña se encuentra majestuosamente entre el Karwendel y los Alpes Brandenberger.

Sueños de verano en el Achensee

Ubicado entre los imponentes picos de las montañas Karwendel y Rofan, el Achensee cautiva a sus visitantes con sus aguas cristalinas y un paisaje natural impresionante. Aquí sopla una brisa fresca que ondula las claras olas y transmite una sensación de libertad inmaculada.

La mañana en el Achensee a menudo comienza con una ligera capa de niebla sobre el agua, creando una atmósfera mística. Los madrugadores disfrutan de la tranquilidad durante un paseo en canoa o un refrescante chapuzón en las aguas frías. Más tarde, los senderistas y ciclistas de montaña se dirigen a las montañas circundantes, donde bien marcados senderos atraviesan prados alpinos florecientes y densos bosques.

Quienes deseen tomarse un respiro pueden visitar las tradicionales posadas tirolesas a lo largo de la orilla, que ofrecen especialidades como truchas regionales o contundentes tablas de embutidos. Las acogedoras terrazas al sol brindan el lugar perfecto para disfrutar del paisaje montañoso y del brillante lago.

Por la tarde, las playas en Maurach y Pertisau ofrecen una bienvenida refrescante. Las familias encuentran aquí todo lo que desean: zonas de césped, parques infantiles y agua cristalina. Para los más aventureros, hay opciones de deportes acuáticos como la vela, el windsurf o el stand-up paddle, que aumentan la adrenalina.

Por la noche, cuando el sol se oculta tras las montañas y el cielo se tiñe de colores cálidos, llega una reconfortante calma. Un paseo por la orilla o un relajante paseo en barco ofrecen un final agradable a un día lleno de experiencias. Las suaves noches de verano invitan a permanecer bajo el cielo estrellado y disfrutar de la tranquila atmósfera del Achensee.

En el Achensee, la naturaleza, la aventura y la relajación se fusionan en una experiencia única que hace que cada momento sea inolvidable. Aquí, los viajeros encuentran no solo descanso, sino también la inspiración y belleza que solo los Alpes tiroleses pueden ofrecer.