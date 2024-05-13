El lago Achensee
Refrescarse entre montañas
Introduction
Sueños de verano en el Achensee
Ubicado entre los imponentes picos de las montañas Karwendel y Rofan, el Achensee cautiva a sus visitantes con sus aguas cristalinas y un paisaje natural impresionante. Aquí sopla una brisa fresca que ondula las claras olas y transmite una sensación de libertad inmaculada.
La mañana en el Achensee a menudo comienza con una ligera capa de niebla sobre el agua, creando una atmósfera mística. Los madrugadores disfrutan de la tranquilidad durante un paseo en canoa o un refrescante chapuzón en las aguas frías. Más tarde, los senderistas y ciclistas de montaña se dirigen a las montañas circundantes, donde bien marcados senderos atraviesan prados alpinos florecientes y densos bosques.
Quienes deseen tomarse un respiro pueden visitar las tradicionales posadas tirolesas a lo largo de la orilla, que ofrecen especialidades como truchas regionales o contundentes tablas de embutidos. Las acogedoras terrazas al sol brindan el lugar perfecto para disfrutar del paisaje montañoso y del brillante lago.
Por la tarde, las playas en Maurach y Pertisau ofrecen una bienvenida refrescante. Las familias encuentran aquí todo lo que desean: zonas de césped, parques infantiles y agua cristalina. Para los más aventureros, hay opciones de deportes acuáticos como la vela, el windsurf o el stand-up paddle, que aumentan la adrenalina.
Por la noche, cuando el sol se oculta tras las montañas y el cielo se tiñe de colores cálidos, llega una reconfortante calma. Un paseo por la orilla o un relajante paseo en barco ofrecen un final agradable a un día lleno de experiencias. Las suaves noches de verano invitan a permanecer bajo el cielo estrellado y disfrutar de la tranquila atmósfera del Achensee.
En el Achensee, la naturaleza, la aventura y la relajación se fusionan en una experiencia única que hace que cada momento sea inolvidable. Aquí, los viajeros encuentran no solo descanso, sino también la inspiración y belleza que solo los Alpes tiroleses pueden ofrecer.
5 consejos para los aficionados al deporte:
Ciclismo recreativo y ciclismo de montaña
La región ciclista en los Alpes tiroleses: Dentro de las rutas oficiales de ciclismo y mountain bike, hay opciones para todos los niveles de exigencia.
Wald-Hochseilgarten (Parque de cuerdas en el bosque)
¿Te apetece conocer tus propios límites en altura y profundidad? ¡El parque de aventuras en los árboles está listo para ti!
Navegación y surf
El Achensee goza de una excelente reputación entre navegantes y surfistas por sus impresionantes condiciones de viento.
Senderismo
Achensee y senderismo: una combinación maravillosa. Montañas hasta donde alcanza la vista y muchas cabañas acogedoras.
3 encantadores pueblos a orillas del Achensee
Achenkirch: Entre los picos montañosos
La combinación de elegancia moderna y carácter rural hace que el lugar a orillas del lago sea tan especial. ¡Bienvenido!
Maurach: Deporte acuático y relajación
¡Disfruta del lado sur de la vida (y del Achensee)! En Maurach, esto es especialmente fácil. ¡Los navegantes encontrarán su lugar aquí!
Cuando la superficie verde esmeralda brilla al sol y la claridad del agua permite ver hasta 10 metros de profundidad, contemplar el lago Achensee es una experiencia especial. Las dos cadenas montañosas,las montañas de Rofany elParque Natural de Karwendel, que enmarcan el lago Achensee como un baluarte protector, completan la experiencia natural.
El ferrocarril de montaña Karwendel en Pertisau
Pertisau, situada en la orilla suroeste del lago Achensee, es la puerta de entrada a tres valles alpinos ascendentes. Aquí se encuentra la estación del valle del ferrocarril de montaña Karwendel. Suba a bordo, cierre las puertas y maravíllese. Una vez que tome asiento en el teleférico, le espera un panorama natural que tiene todos los ingredientes para un profundo suspiro de alivio:
El teleférico arrastra las telecabinas hasta una altura de 1.500 metros en un tranquilo silencio. Las casas y la gente se hacen cada vez más pequeñas, y poco a poco se tiene una vista de todo el Achensee, de ocho kilómetros de largo, en su azul celeste profundo, entre picos montañosos, rocas ásperas y apacibles prados alpinos.
4 sugerencias de hoteles en el Achensee
Hotel Rieser
Un hotel familiar y de bienestar para quienes buscan relajarse y para los entusiastas del deporte.
El Kronthaler
El hotel de estilo alpino, situado en una ubicación única entre montaña y lago.
Hotel Rieser
Un hotel familiar y de bienestar para quienes buscan relajarse y para los entusiastas del deporte.
El Kronthaler
El hotel de estilo alpino, situado en una ubicación única entre montaña y lago.
¿Sabía que...
... que el Achensee ya cautivaba a sus primeros visitantes en la Baja Edad Media? Quienes han experimentado la espléndida belleza azul del Achensee no se sorprenderán al saber que los primeros "turistas" llegaron a esta región de Tirol ya en el siglo XV. En aquel entonces, el lago y las tierras pertenecían a monjes benedictinos que recibían a altos nobles tiroleses como huéspedes. Así, se corrió la voz de que era una excelente región para vivir, entre montañas y agua. No sabemos si los nobles estiraban sus dedos de los pies en las frescas aguas, pero es seguro que el emperador Maximiliano también quedó tan impresionado que residió en el castillo de caza de Tratzberg.