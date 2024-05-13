El lago Attersee en el Salzkammergut
Un lago apto para el baño y los deportes acuáticos, además de encantadores pueblos a orillas de sus aguas azul turquesa
Introduction
Árboles frutales en flor en primavera, prados floridos en verano y bosques con los vivos colores del otoño: la región de Attersee-Attergau es un paisaje cultural que lleva siglos marcado por la presencia humana. Esta conexión, forjada a lo largo del tiempo, entre el uso del territorio y el paisaje sigue siendo visible hoy en día. Sumergirse en el Attersee y sus alrededores sacia un anhelo especial: el de un estilo de vida alpino entre montaña y lago, unido a una proximidad palpable a la música y al arte. El Attersee concilia ambas cosas: descanso e inspiración.
Navegar por el Attersee: la gran libertad. Aquí sopla el «Rosenwind», especialmente apreciado en la comunidad náutica por su regularidad. Es una experiencia maravillosa sentir cómo el barco se desliza de repente por el lago, aparentemente ingrávido, sentir el murmullo de las olas, el viento en la cara y el calor del sol. La monotonía del día a día da paso al turquesa cristalino del lago interior más grande de Austria.
El lago Attersee desde todas las perspectivas
Playas y zonas de baño
Parque acuático Attersee
El parque acuático Attersee combina playa y piscina climatizada, toboganes al lago, canal de aguas bravas, géiser y cascadas junto al lago.
Piscina al aire libre de Weyregg
La piscina al aire libre de Weyregg ofrece césped, embarcadero, zona infantil climatizada con energía solar, isla flotante y restaurante.
Lo más destacado del lago Attersee
Los lugares más bonitos del lago Attersee
Unterach: orillas del lago y arquitectura de villas
Una mezcla de tranquilidad rural y villas de principios de siglo, un lugar a orillas del lago Attersee para disfrutar de naturaleza, historia y deportes acuáticos.
Attersee: tradición náutica y deportes acuáticos
Un día de verano lleno de actividades: aprender a navegar, golf, esquí acuático, playa y descubrir viviendas prehistóricas sobre pilotes.
Weyregg: zonas de baño y buceo
Parapente sobre el lago, vela, windsurf con el viento Rosenwind o buceo: dos centros de buceo y siete puntos de acceso os abren nuevas perspectivas bajo el agua.
Steinbach: Parque natural y Gustav Mahler
A los pies del Höllengebirge, parque astronómico con vistas al cielo nocturno y la casita de Gustav Mahler, aún visitable hoy.
Nußdorf: gastronomía y acceso al lago
Gastronomía en los restaurantes 1er Beisl y Das Bräu, el Pfarrer Salettl y los paseos en barco por el lago Attersee invitan a disfrutar de horas junto al agua.
Schörfling: Gustav Klimt y el paisaje
El pintor pasaba los veranos en el lago Attersee y allí pintaba sus paisajes. Hoy en día, se pueden redescubrir sus motivos por los alrededores de la localidad.
Gastronomía en el lago Attersee
El salvelino y el corégono son dos de las especies de pescado típicas del lago Attersee y figuran en la carta de muchos restaurantes de la región. En el Salzkammergut siempre se ha tenido una visión abierta en lo que respecta a los ingredientes y la preparación. Muchos restaurantes y posadas se abastecen de productos de las granjas de los alrededores, desde productos lácteos hasta pan y verduras.
DAS BRÄU y Mayer’s Bar en el Hotel Aichinger de Nußdorf: 2 gorros de chef
1er Beisl en el Lexenhof de Nußdorf: 2 gorros de chef y destilería propia
Restaurante Langostinos en Schörfling: 1 gorro de chef, especialidades de pescado regionales
Die Schmiede en Pfaffing: 2 gorros de chef, cocina regional austriaca
Eventos especiales
5 cosas que debes saber sobre el lago Attersee
Zonas de baño públicas en el lago Attersee
Estas zonas de baño del lago Attersee son gratuitas. Ya sean calas tranquilas, accesos aptos para familias o con vistas a las montañas.
Rosenwind
Un viento térmico que suele soplar del noreste al norte. Se forma en verano, cuando el tiempo es estable y soleado, como una brisa fresca. Comienza alrededor del mediodía y se mantiene hasta la tarde. Ideal para navegar en la orilla este.
Especies de peces y pesca
En el lago Attersee habitan especies de peces como el pez perla y el pez luna. Para proteger estas especies y las algas charáceas, la región forma parte de un espacio Natura 2000.
La sirena del lago Attersee
Según la leyenda, la sirena Adhara traía oro y piedras preciosas a las orillas del lago Attersee. Cuando desapareció, dejó al lago su brillo. Hoy en día, una escultura situada junto a la cascada Nixenfall, en Steinbach, la recuerda.
Las montañas que rodean el lago Attersee
El lago Attersee se encuentra entre el Schafberg y el Höllengebirge. En la ruta de las 4 cumbres (35,4 km, 1170 m de desnivel) descubrirás las montañas locales de la región de Attergau.
Alojamientos especiales
Parque de las Estrellas
Cuando el día se va apagando, aquí comienza otro tipo de paisaje. El Parque de las Estrellas Attersee-Traunsee —el primer parque de cielo oscuro de Austria— es sinónimo de un uso consciente de la luz durante la noche. Los senderos se alejan de la luz para conducir a lugares donde la vista se amplía y el cielo pasa a primer plano. Con un poco de tiempo y un cielo despejado, también se puede ver la Vía Láctea, como una delicada franja sobre el lago.