White castle on peninsula in turquoise Traunsee lake, yacht harbor on right, village in background.
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El lago Attersee en el Salzkammergut
Un lago apto para el baño y los deportes acuáticos, además de encantadores pueblos a orillas de sus aguas azul turquesa

Senderismo, vela y cultura: en el lago Attersee, la tríada de montaña, lago y cultura resuena con especial armonía.

Árboles frutales en flor en primavera, prados floridos en verano y bosques con los vivos colores del otoño: la región de Attersee-Attergau es un paisaje cultural que lleva siglos marcado por la presencia humana. Esta conexión, forjada a lo largo del tiempo, entre el uso del territorio y el paisaje sigue siendo visible hoy en día. Sumergirse en el Attersee y sus alrededores sacia un anhelo especial: el de un estilo de vida alpino entre montaña y lago, unido a una proximidad palpable a la música y al arte. El Attersee concilia ambas cosas: descanso e inspiración.

Navegar por el Attersee: la gran libertad. Aquí sopla el «Rosenwind», especialmente apreciado en la comunidad náutica por su regularidad. Es una experiencia maravillosa sentir cómo el barco se desliza de repente por el lago, aparentemente ingrávido, sentir el murmullo de las olas, el viento en la cara y el calor del sol. La monotonía del día a día da paso al turquesa cristalino del lago interior más grande de Austria.

Información rápida sobre el Attersee
Ubicación: Salzkammergut, Alta Austria
Altura:469 m sobre el nivel del mar
Profundidad:169 m
Supercifie:46,2 km² (el lago más grande de Austria)
Longitud:19,7 km
Anchura:3,4 km
Longitud de la orilla:53 km
Temperatura del agua:hasta 25° C
Mejor época para visitar
Summer, Spring y Autumn
Ideal para
Families, Solo Traveler, Couples y Friends

El lago Attersee desde todas las perspectivas

Playas y zonas de baño

Parque acuático Attersee

El parque acuático Attersee combina playa y piscina climatizada, toboganes al lago, canal de aguas bravas, géiser y cascadas junto al lago.

Parque acuático Attersee

Piscina al aire libre de Weyregg

La piscina al aire libre de Weyregg ofrece césped, embarcadero, zona infantil climatizada con energía solar, isla flotante y restaurante.

Piscina al aire libre de Weyregg

Strandbach Unterach

El día de baño comienza entre la playa de guijarros y el tobogán acuático. En el lago Attersee podéis probar el SUP, el esquí acuático o el wakeboard.

Strandbach Unterach

Lo más destacado del lago Attersee

Playas del lago Attersee: 7 playas, 1 entrada

Navegar por el lago Attersee: con el Rosenwind

Navegación en el lago Attersee: paseos y recorridos

Buceo en el lago Attersee: visibilidad de hasta 25 m

Senderismo con neopreno y gafas por el arroyo

Senderismo con vistas al lago y excursiones de montaña

Vía ferrata: Mahdlgupf (1.261 m) en Steinbach

Ciclismo: BTT, gravel, carretera y bicicleta eléctrica

Gustav Klimt en el lago Attersee: centro y ruta temática

“Asentamientos lacustres del Attersee: Patrimonio UNESCO”

Gustav Mahler: la casita de composición en Steinbach

Los lugares más bonitos del lago Attersee

Unterach: orillas del lago y arquitectura de villas

Una mezcla de tranquilidad rural y villas de principios de siglo, un lugar a orillas del lago Attersee para disfrutar de naturaleza, historia y deportes acuáticos.

Unterach

Attersee: tradición náutica y deportes acuáticos

Un día de verano lleno de actividades: aprender a navegar, golf, esquí acuático, playa y descubrir viviendas prehistóricas sobre pilotes.

Attersee

Weyregg: zonas de baño y buceo

Parapente sobre el lago, vela, windsurf con el viento Rosenwind o buceo: dos centros de buceo y siete puntos de acceso os abren nuevas perspectivas bajo el agua.

Weyregg

Steinbach: Parque natural y Gustav Mahler

A los pies del Höllengebirge, parque astronómico con vistas al cielo nocturno y la casita de Gustav Mahler, aún visitable hoy.

Steinbach

Nußdorf: gastronomía y acceso al lago

Gastronomía en los restaurantes 1er Beisl y Das Bräu, el Pfarrer Salettl y los paseos en barco por el lago Attersee invitan a disfrutar de horas junto al agua.

Nußdorf

Schörfling: Gustav Klimt y el paisaje

El pintor pasaba los veranos en el lago Attersee y allí pintaba sus paisajes. Hoy en día, se pueden redescubrir sus motivos por los alrededores de la localidad.

Schörfling

Seewalchen: casas sobre pilotes, Patrimonio UNESCO

La torre de saltos en la playa, deportes acuáticos en Litzlberg, casas sobre pilotes Patrimonio UNESCO y los pasos de Gustav Klimt en la Villa Paulick.

Seewalchen
Los mejores restaurantes

Gastronomía en el lago Attersee

El salvelino y el corégono son dos de las especies de pescado típicas del lago Attersee y figuran en la carta de muchos restaurantes de la región. En el Salzkammergut siempre se ha tenido una visión abierta en lo que respecta a los ingredientes y la preparación. Muchos restaurantes y posadas se abastecen de productos de las granjas de los alrededores, desde productos lácteos hasta pan y verduras.

  • DAS BRÄU y Mayer’s Bar en el Hotel Aichinger de Nußdorf: 2 gorros de chef

  • 1er Beisl en el Lexenhof de Nußdorf: 2 gorros de chef y destilería propia

  • Restaurante Langostinos en Schörfling: 1 gorro de chef, especialidades de pescado regionales

  • Die Schmiede en Pfaffing: 2 gorros de chef, cocina regional austriaca

Eventos especiales

5 cosas que debes saber sobre el lago Attersee

Zonas de baño públicas en el lago Attersee

Estas zonas de baño del lago Attersee son gratuitas. Ya sean calas tranquilas, accesos aptos para familias o con vistas a las montañas.

Zonas de baño públicas

Rosenwind

Un viento térmico que suele soplar del noreste al norte. Se forma en verano, cuando el tiempo es estable y soleado, como una brisa fresca. Comienza alrededor del mediodía y se mantiene hasta la tarde. Ideal para navegar en la orilla este.

Navegar en el lago Attersee

Especies de peces y pesca

En el lago Attersee habitan especies de peces como el pez perla y el pez luna. Para proteger estas especies y las algas charáceas, la región forma parte de un espacio Natura 2000.

Pesca en el lago Attersee

La sirena del lago Attersee

Según la leyenda, la sirena Adhara traía oro y piedras preciosas a las orillas del lago Attersee. Cuando desapareció, dejó al lago su brillo. Hoy en día, una escultura situada junto a la cascada Nixenfall, en Steinbach, la recuerda.

Nixenfall

Las montañas que rodean el lago Attersee

El lago Attersee se encuentra entre el Schafberg y el Höllengebirge. En la ruta de las 4 cumbres (35,4 km, 1170 m de desnivel) descubrirás las montañas locales de la región de Attergau.

Ruta de las 4 cumbres de Attergau

Alojamientos especiales

Seehotel Stadler: 4 estrellas a orillas del lago en Unterach

Hotel Villa Weiss: suites y habitaciones con acceso al lago

Hotel Aichinger: 4 estrellas frente al lago en Nußdorf

Hanslmann: apartamentos en Steinbach con baño privado

Panoramagasthof Druckerhof: vistas al lago Attersee

BubbleTent Hotel: Weyregg, a orillas del lago Attersee

Parque Natural Attersee-Traunsee

Parque de las Estrellas

Cuando el día se va apagando, aquí comienza otro tipo de paisaje. El Parque de las Estrellas Attersee-Traunsee —el primer parque de cielo oscuro de Austria— es sinónimo de un uso consciente de la luz durante la noche. Los senderos se alejan de la luz para conducir a lugares donde la vista se amplía y el cielo pasa a primer plano. Con un poco de tiempo y un cielo despejado, también se puede ver la Vía Láctea, como una delicada franja sobre el lago.

Parque estelar Attersee-Traunsee Parque natural Attersee-Traunsee

FAQs

El lago Attersee se encuentra en la región de Salzkammergut, en Alta Austria, entre Schörfling y Unterach. Hay conexiones ferroviarias internacionales que pasan por la estación de Attnang-Puchheim; desde allí se puede llegar a la región en autobús o en tren. También se puede llegar al lago Attersee por la autopista A1, entre Linz y Salzburgo. Una vez allí, los autobuses, el servicio de barcos del lago Attersee y las rutas ciclistas conectan las localidades que rodean el lago.

El lago Attersee cambia con las estaciones: en verano, el agua te atraerá, mientras que la primavera y el otoño son ideales para practicar senderismo, hacer rutas en bicicleta y disfrutar de días más tranquilos alrededor del lago.

En el lago Attersee se combinan la actividad física con el tiempo junto al agua y los descubrimientos culturales. Alrededor del lago podrás practicar deportes acuáticos, bañarte, hacer senderismo y disfrutar de eventos en un paisaje cultural tradicional. Las oportunidades para navegar, bucear, nadar, practicar surf de remo o kayak se alternan con momentos de tranquilidad a orillas del lago. Los cruceros recorren el lago y hacen paradas, entre otros lugares, en la ruta temática de Gustav Klimt o en los festivales de la región.

El lago Attersee se encuentra a 469 metros sobre el nivel del mar. Tiene 18,7 km de largo, hasta 3,4 km de ancho, una superficie de 46,2 km², una longitud de costa de 53 km y alcanza una profundidad máxima de 169 metros.

Alrededor del lago Attersee hay numerosas rutas de senderismo que recorren la región, desde senderos temáticos fáciles hasta rutas panorámicas con vistas de gran alcance. Entre ellas se encuentran el sendero temático Ransonnet, el Wildholzweg, la ruta circular Buchbergrunde, el sendero temático «Das gläserne Tal», la ruta de peregrinación Josefweg, la ruta panorámica del lago Attersee y la ruta de senderismo hasta el molino Reiserbauern-Mühle.

Alrededor del lago Attersee hay siete localidades encantadoras: Attersee, Nußdorf, Unterach, Steinbach, Weyregg, Schörfling, Seewalchen

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