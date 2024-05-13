Senderismo, vela y cultura: en el lago Attersee, la tríada de montaña, lago y cultura resuena con especial armonía.

Árboles frutales en flor en primavera, prados floridos en verano y bosques con los vivos colores del otoño: la región de Attersee-Attergau es un paisaje cultural que lleva siglos marcado por la presencia humana. Esta conexión, forjada a lo largo del tiempo, entre el uso del territorio y el paisaje sigue siendo visible hoy en día. Sumergirse en el Attersee y sus alrededores sacia un anhelo especial: el de un estilo de vida alpino entre montaña y lago, unido a una proximidad palpable a la música y al arte. El Attersee concilia ambas cosas: descanso e inspiración.

Navegar por el Attersee: la gran libertad. Aquí sopla el «Rosenwind», especialmente apreciado en la comunidad náutica por su regularidad. Es una experiencia maravillosa sentir cómo el barco se desliza de repente por el lago, aparentemente ingrávido, sentir el murmullo de las olas, el viento en la cara y el calor del sol. La monotonía del día a día da paso al turquesa cristalino del lago interior más grande de Austria.