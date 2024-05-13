El lago Mondsee
Puerta al Salzkammergut
Introduction
MondSeeLand: de la acción a la relajación
MondSeeLand alberga el lago Mondsee, situado en la región del Salzkammergut de Alta Austria, y su «hermano pequeño», el lago Irrsee. Ambos no son en absoluto similares: el grande es el más sofisticado, atrae a los amantes del deporte y la cultura y es punto de encuentro en lo que a delicias culinarias se refiere. El animado centro, el «Markt Mondsee», acoge más de 600 eventos al año. Fiestas tradicionales, carreras ciclistas y música en directo enriquecen regularmente la vida de la ciudad. Las actividades deportivas son el centro de atención en Mondsee: el Alpenseebad Mondsee, por ejemplo, ofrece atracciones como un parque de atracciones acuático y un centro de esquí acuático. También se puede practicar surf, vela y remo con tabla SUP, así como senderismo, escalada y ciclismo fuera del agua.
El lago Irrsee, por su parte, es tranquilo y de ensueño. Con sus bahías vírgenes, sus páramos, sus campos de nenúfares y su inmensa biodiversidad, el Irrsee es una reserva natural. Aquí, en la región entre Mondsee e Irrsee, la gente vive en un paisaje cultural y natural intacto, con zonas protegidas que preservan la flora y la fauna locales.
3 consejos para refrescarse en el lago Mondsee y Irrsee
Alpenseebad Mondsee
Diversión acuática en el lido más grande del Salzkammergut con varias estaciones: desde parque de atracciones acuático hasta centro de esquí acuático.
Zona de baño de Schwarzindien, en el lago Mondsee
La zona de baño es perfecta para pasar un relajante día nadando. Sugerencia: el recomendable bufé de aperitivos.
Actividades en MondSeeLand
Senderismo
Caminatas de larga distancia, senderos temáticos o excursiones guiadas: paso a paso, la perspectiva se abre en la mezcla de montaña y lago.
Escalada y alpinismo
En lo alto de rocas y piedras. Pero mantén siempre la concentración, ¡incluso con estas impresionantes vistas!
Deportes acuáticos en el lago Mondsee
Si se asoma al agua desde una colina en verano, se dará cuenta de que el lago Mondsee pertenece a los veleros. Entre Drachenwand y Schafberg, se dejan llevar por el viento y navegan por distintas zonas de navegación. Cuando sopla el viento foehn, los windsurfistas también encuentran condiciones ideales para deslizarse por el agua azul turquesa en un trapecio. Sin embargo, los vientos pueden cambiar repentinamente, lo que hace que este deporte sea tan atractivo para los windsurfistas avanzados. No obstante, los surfistas y navegantes deben pedir consejo a los expertos locales y del viento con antelación.
Ciclismo y bicicleta de montaña en MondSeeLand
Vacaciones en familia en el Salzkammergut
Aventura entre montaña y lago: lo que suena prometedor (sobre todo para los niños), ¡lo es (para los niños y sus padres)! Después de todo, ¿dónde hay más oportunidades para desahogarse que al aire libre? Y una vez que los pequeños hayan nadado y chapoteado en el agua y probado la tabla de SUP y el surf, hay más actividades en la agenda: una excursión en bicicleta, una caminata o uno de los variados programas infantiles que ofrece la región de Mondsee-Irrsee.
Vacaciones en la granja
Aventura y actividad para los más pequeños, relax para los padres: unas vacaciones en una granja son una forma estupenda de conciliar diferentes deseos. Hay mucho que aprender cuando se interactúa con los animales y se trabaja en los establos, se despierta la curiosidad y la diversión es la máxima prioridad.
5 lugares especiales en torno al lago Mondsee
Mondsee: El pueblo de Mondsee está enclavado entre Schafberg y Drachenwand. Natación, senderismo y ciclismo: éstas son las actividades que anhelan las personas con gusto por el deporte y la belleza paisajística. Los montículos de Mondsee son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Oberwang: tan rural, tan idílico, tan rico en tradiciones. Desde Oberwang se llega a los senderos para bicicletas de montaña y al cercano lago Irrsee.
Tiefgraben: La ubicación en la orilla norte del lago Mondsee es ideal para actividades al aire libre como senderismo y ciclismo. Una iglesia de estilo gótico tardío caracteriza el pueblo.
St. Lorenz: El distrito de Tiefgraben es conocido por su histórica iglesia de St. Lorenz, con una llamativa torre. En los alrededores hay bosques y rutas de senderismo, con vistas al lago Mondsee y a los Alpes circundantes.
Innerschwand: si lo que desea es relajarse, aquí encontrará la misma oferta que los deportistas: Aquí la naturaleza es bella desde todos los puntos de vista.
Lugares de interés en el lago Mondsee
La capilla de Radstatt
Se accede a la capilla a través de un Vía Crucis en la parte trasera del Mondseeberg.
Iglesia de peregrinación Maria Hilf
La romántica iglesia de peregrinación es perfecta para una boda.
Almplatz en el Hochalm
En Almplatzl hay tiempo y espacio para respirar hondo y recargar las pilas.
Lindenbauernkapelle
La capilla de los agricultores de Linden, data del siglo XIX y está protegida por tilos centenarios: un lugar de una belleza fantástica.
La capilla de Radstatt
Se accede a la capilla a través de un Vía Crucis en la parte trasera del Mondseeberg.
Iglesia de peregrinación Maria Hilf
La romántica iglesia de peregrinación es perfecta para una boda.
Almplatz en el Hochalm
En Almplatzl hay tiempo y espacio para respirar hondo y recargar las pilas.
Lindenbauernkapelle
La capilla de los agricultores de Linden, data del siglo XIX y está protegida por tilos centenarios: un lugar de una belleza fantástica.
Eventos en MondSeeLand
De dónde viene el nombre de Mondsee
Cuenta la leyenda que, en el año 748 d.C., el duque Odilo de Baviera cabalgó por el Drachenwand de noche a galope desbocado. Segundos antes de caer cientos de metros por el precipicio, vio la luna reflejada en el lago. En el último momento pudo detener el caballo. La luna y el lago le habían salvado la vida y Odilo mandó construir un monasterio en agradecimiento.
Menos legendaria es la versión de que el nombre de «Mondsee» hace referencia a la antigua familia noble de «Mannsee». Con el paso del tiempo, Mannsee se convirtió en Mondsee.
Preguntas frecuentes
Alojamiento en Mondsee e Irrsee
Consejos para la protección del clima
Quienes concilian su bienestar en casa con la responsabilidad por el medio ambiente suelen querer también viajar de forma sostenible. Unas vacaciones sostenibles significan inspirarse y experimentar cosas bellas, respetando la naturaleza, la protección del clima y las buenas relaciones con la gente que vive en la región de vacaciones.
Viajar de forma sostenible ...
... tratas los paisajes naturales y cultivados con respeto y responsabilidad.
... eliges alojamientos con certificación ecológica y una movilidad suave, por ejemplo en las regiones modelo en materia de clima y energía.
... estás abierto al entendimiento mutuo y puedes contar con la accesibilidad y la inclusión.