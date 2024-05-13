El lago Mondsee, el Schafberg y el Drachenwand son la mezcla perfecta de lago y montaña para el idilio típico del Salzkammergut austriaco.

MondSeeLand: de la acción a la relajación

MondSeeLand alberga el lago Mondsee, situado en la región del Salzkammergut de Alta Austria, y su «hermano pequeño», el lago Irrsee. Ambos no son en absoluto similares: el grande es el más sofisticado, atrae a los amantes del deporte y la cultura y es punto de encuentro en lo que a delicias culinarias se refiere. El animado centro, el «Markt Mondsee», acoge más de 600 eventos al año. Fiestas tradicionales, carreras ciclistas y música en directo enriquecen regularmente la vida de la ciudad. Las actividades deportivas son el centro de atención en Mondsee: el Alpenseebad Mondsee, por ejemplo, ofrece atracciones como un parque de atracciones acuático y un centro de esquí acuático. También se puede practicar surf, vela y remo con tabla SUP, así como senderismo, escalada y ciclismo fuera del agua.

El lago Irrsee, por su parte, es tranquilo y de ensueño. Con sus bahías vírgenes, sus páramos, sus campos de nenúfares y su inmensa biodiversidad, el Irrsee es una reserva natural. Aquí, en la región entre Mondsee e Irrsee, la gente vive en un paisaje cultural y natural intacto, con zonas protegidas que preservan la flora y la fauna locales.