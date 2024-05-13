Cristalino, verde esmeralda y tranquilo. En medio de los Alpes de Gailtal, en el Weissensee, se disfruta sobre todo de la serenidad.

El lago Weissensee – El patio de juegos de la naturaleza

Despertar suavemente en el Weissensee de Carintia – uno de los lagos más limpios de Europa: La mañana comienza con una pequeña vuelta nadando, el agua es refrescante. El Weissensee, con su deslumbrante verde esmeralda, pide primero una vuelta en bicicleta: Desde el puente, en dirección a la reserva natural, un camino de grava recorre la orilla oeste. Pedalear tranquilamente mientras se contempla esta pequeña maravilla natural. Después de media hora, se regresa al punto de partida. Pero con calma. Antes, por supuesto, se desayuna. A veces, ser feliz es tan simple.

¿Cómo obtuvo el lago Weissensee su nombre?

Los bordes blancos que bordean la orilla occidental dan al Weissensee su nombre. Esta franja clara se formó por los depósitos blancos de piedra caliza en el fondo del lago. El fondo arenoso del lago alpino rico en peces es visible en algunos lugares hasta una profundidad de 10 metros. Impresionante es el juego de colores del agua: desde el azul turquesa claro hasta el verde esmeralda oscuro, el agua brillante cambia de color. El Weissensee – el patio de juegos de la naturaleza.