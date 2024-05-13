Lago Weissensee
Maravillas de la naturaleza
Introduction
El lago Weissensee – El patio de juegos de la naturaleza
Despertar suavemente en el Weissensee de Carintia – uno de los lagos más limpios de Europa: La mañana comienza con una pequeña vuelta nadando, el agua es refrescante. El Weissensee, con su deslumbrante verde esmeralda, pide primero una vuelta en bicicleta: Desde el puente, en dirección a la reserva natural, un camino de grava recorre la orilla oeste. Pedalear tranquilamente mientras se contempla esta pequeña maravilla natural. Después de media hora, se regresa al punto de partida. Pero con calma. Antes, por supuesto, se desayuna. A veces, ser feliz es tan simple.
¿Cómo obtuvo el lago Weissensee su nombre?
Los bordes blancos que bordean la orilla occidental dan al Weissensee su nombre. Esta franja clara se formó por los depósitos blancos de piedra caliza en el fondo del lago. El fondo arenoso del lago alpino rico en peces es visible en algunos lugares hasta una profundidad de 10 metros. Impresionante es el juego de colores del agua: desde el azul turquesa claro hasta el verde esmeralda oscuro, el agua brillante cambia de color. El Weissensee – el patio de juegos de la naturaleza.
4 Actividades acuáticas
Excursiones en barco
¿Senderismo con barco? ¡Es posible en el Weissensee! Hay estaciones de embarque y desembarque en muchos puntos.
Vela y surf
Sumérgete en el Weissensee y descubre sus opciones deportivas: ¡Diviértete navegando y haciendo windsurf!
Recargar energías en la estación de aire puro Weissensee
"Estación de aire puro curativo" – esta distinción ambiental máxima debe ganarse una región. Solo allí donde el aire es excepcionalmente limpio, la naturaleza está protegida, cuidada y preservada. Las montañas, los bosques y un lago son la culminación paisajística de una estación de aire puro. El clima biológico suave debe ser completamente beneficioso para la recuperación y la salud, y el tráfico vehicular limitado. La tranquilidad y la recarga de energías son lo más importante.
Equipada con todos estos valiosos criterios de protección ambiental y paisaje natural, la región de Weissensee lleva el título de "Estación de aire puro curativo". ¡Respira profundamente y revívelo!
Los 3 senderos de montaña más bonitos
Weissensee – Sendero de la orilla norte
Ruta desafiante con caminos a lo largo de la orilla del lago y subidas y bajadas por paredes rocosas. El regreso se hace en un barco de línea.
Weissensee – Hermagorer Bodenalm
La breve excursión atraviesa bosques y áreas de pasto hasta la Bodenalm, que cuenta con su propia quesería. ¡Imprescindible: la auténtica tabla de embutidos!
Ciclismo y bicicletas de montaña en Weissensee
Kärnten Seen-Schleife
¡Una ruta de ensueño para los amantes del agua! El recorrido en bicicleta de más de 400 km pasa por veinte lagos para bañarse.
Bicicleta de montaña
13 rutas de todos los niveles de dificultad conducen al entorno montañoso de la región de mountain bike certificada Weissensee.
Actividades con niños
Verano de baño, programa para niños y tiempo a solas: ¡Las vacaciones en familia en el Weissensee son maravillosas!
Los mejores restaurantes en el Weissensee
Die Forelle
Con todos los sentidos, conocer la región de Weissensee a través de sus ingredientes, ¡qué sofisticado!
Gralhof
La actitud: los valiosos alimentos (orgánicos) de socios confiables llevan a una cocina refinada.
Neusacherhof Wirtshaus
Aquí, el paisaje gastronómico del Weissensee se eleva a un nivel superior. ¡Déjate sorprender!
Responsabilidad con la naturaleza
Cuando la niebla matutina flota sobre el agua como un velo brillante, el ecólogo pesquero y pescador profesional Martin Müller disfruta de la tranquilidad del Weissensee, que muchos visitantes eligen precisamente por esta razón.
En el Weissensee, se ha comenzado a pensar y actuar de manera sostenible con respecto al medio ambiente desde hace mucho tiempo. Martin Müller resume la responsabilidad de la guilda de pescadores y la gestión de los cuerpos de agua: “Se trata de pescar con consideración. Nuestros bisnietos tienen derecho a experimentar ecosistemas intactos en el futuro.” Martin Müller considera un privilegio contribuir con su trabajo en esta región tan bellamente escénica. Y una buena noticia más: esta conciencia sobre la sostenibilidad está ganando terreno en toda Austri
5 experiencias destacadas en la región de Weissensee
Quesería en exhibición Tressdorfer Alm
Experimenta por ti mismo cómo se elabora el queso fino a partir de leche fresca. Distancia al Weissensee: 42 km
Ruta de experiencias acuáticas Gnoppnitzbach
Un camino natural de Kneipp, el cañón y un parque de aventuras – aventuras en torno al agua. Distancia: 14 km.
Aldea de naturaleza y hierbas Irschen
Cómo utilizar las plantas silvestres y medicinales y elaborar tus propias cremas. Distancia: 27 km.
Senderismo en el Garnitzenklamm
Disfruta de la naturaleza, camina por el desfiladero, pasa por cascadas y puentes. Distancia: 25 km.
Museo del hogar de Gailtal
Historias en el castillo de Möderndorf desde el siglo XV, con exposiciones especiales periódicas. Distancia: 26 km.
Quesería en exhibición Tressdorfer Alm
Experimenta por ti mismo cómo se elabora el queso fino a partir de leche fresca. Distancia al Weissensee: 42 km
Ruta de experiencias acuáticas Gnoppnitzbach
Un camino natural de Kneipp, el cañón y un parque de aventuras – aventuras en torno al agua. Distancia: 14 km.
Aldea de naturaleza y hierbas Irschen
Cómo utilizar las plantas silvestres y medicinales y elaborar tus propias cremas. Distancia: 27 km.
Senderismo en el Garnitzenklamm
Disfruta de la naturaleza, camina por el desfiladero, pasa por cascadas y puentes. Distancia: 25 km.
Museo del hogar de Gailtal
Historias en el castillo de Möderndorf desde el siglo XV, con exposiciones especiales periódicas. Distancia: 26 km.
Vacaciones con perro en el Weissensee
Unas vacaciones con perro requieren una buena planificación: así, la relajación y la diversión con tu compañero de cuatro patas están garantizadas. Numerosos hoteles en el Weissensee reciben a sus huéspedes con perros con los brazos abiertos. Algunos anfitriones ofrecen una playa para perros cercada, un comedor separado para huéspedes y sus perros, actividades agradables y paquetes cariñosos. Así, todos se sentirán cómodos y podrán disfrutar del lago y la naturaleza. Además, los anfitriones amigables con los perros saben dónde se encuentran las tres áreas de baño para perros en el Weissensee.
Los lugares más bonitos directamente en el Weissensee
Techendorf
La mayoría de las instalaciones para huéspedes se encuentran en el pueblo central, directamente en el lago Weissensee: desde hoteles, posadas y restaurantes hasta alquiler de bicicletas, excursiones en barco y el ferrocarril de montaña.
Gatschach
El pequeño pueblo, situado en un lugar especialmente idílico, está ligeramente elevado sobre el lago Weissensee y ofrece unas vistas maravillosas.
Neusach
Pequeño pueblo situado en la orilla occidental del lago Weissensee, conocido por su ambiente tranquilo y su bonito paisaje de bosques y prados.
Naggl
El pequeño pueblo cercano al lago es un punto de partida ideal para las excursiones, ya que es un embarcadero de barcos.
Techendorf
La mayoría de las instalaciones para huéspedes se encuentran en el pueblo central, directamente en el lago Weissensee: desde hoteles, posadas y restaurantes hasta alquiler de bicicletas, excursiones en barco y el ferrocarril de montaña.
Gatschach
El pequeño pueblo, situado en un lugar especialmente idílico, está ligeramente elevado sobre el lago Weissensee y ofrece unas vistas maravillosas.
Neusach
Pequeño pueblo situado en la orilla occidental del lago Weissensee, conocido por su ambiente tranquilo y su bonito paisaje de bosques y prados.
Naggl
El pequeño pueblo cercano al lago es un punto de partida ideal para las excursiones, ya que es un embarcadero de barcos.
El Weissensee: Perla de los Alpes
Cuando se conceden las "Perlas de los Alpes", deben cumplirse las normas más estrictas de sostenibilidad y movilidad respetuosa con el medio ambiente. Sólo si se ofrece a los huéspedes unas vacaciones apacibles en los Alpes -es decir, sin estrés, relajantes y respetuosas con el medio ambiente- tienen posibilidades de ser incluidas como región en el collar de perlas del disfrute vacacional sostenible.
El sello de calidad oficial reconoce las soluciones del Parque Natural de Weissensee para la movilidad y la protección del medio ambiente: el ferrocarril de montaña lleva a los excursionistas hasta los pastos de montaña y las cumbres. El autobús del parque natural ofrece a los visitantes una movilidad respetuosa con el medio ambiente. Las lanchas motoras solo están disponibles para rescates y excursiones programadas en barco.
Paisaje lleno de vida y futuro
Naturaleza, agricultura y una forma especialmente suave de permitir a los visitantes disfrutar de esta hermosa región, con dos tercios de la costa protegidos: esas son las fortalezas de la región del Weissensee, que ha sido galardonada como parque natural.
El título de "parque natural" se otorga a las regiones que protegen grandes áreas del paisaje. También es crucial que el paisaje actual haya sido cuidado durante siglos mediante una agricultura tradicional. La conservación de bosques, praderas y pastos, así como la protección del agua pura, fomenta una rica biodiversidad. Así, se crea un espacio de descanso que convierte la experiencia y comprensión de la naturaleza en una aventura impresionante.
Alojamientos especiales en el Weissensee
Seehotel Enzian
Solo la zona de spa directamente en el lago ya es una característica relajante, y el hotel en sí también lo es.
Hotel Regitnig
¿Habitación de hotel o chalet? En cualquier caso, tendrás playa privada, excelente cocina y un estupendo spa.
Genießerhotel Die Forelle
Un lugar para todos los amantes de la gastronomía, la vista al lago y el ambiente especial.