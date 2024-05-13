Turquoise mountain lake with wooden boathouse on stilts, forested mountains in the background, blue sky.
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Lago Weissensee
Maravillas de la naturaleza

Cristalino, verde esmeralda y tranquilo. En medio de los Alpes de Gailtal, en el Weissensee, se disfruta sobre todo de la serenidad.

El lago Weissensee – El patio de juegos de la naturaleza

Despertar suavemente en el Weissensee de Carintia – uno de los lagos más limpios de Europa: La mañana comienza con una pequeña vuelta nadando, el agua es refrescante. El Weissensee, con su deslumbrante verde esmeralda, pide primero una vuelta en bicicleta: Desde el puente, en dirección a la reserva natural, un camino de grava recorre la orilla oeste. Pedalear tranquilamente mientras se contempla esta pequeña maravilla natural. Después de media hora, se regresa al punto de partida. Pero con calma. Antes, por supuesto, se desayuna. A veces, ser feliz es tan simple.

¿Cómo obtuvo el lago Weissensee su nombre?

Los bordes blancos que bordean la orilla occidental dan al Weissensee su nombre. Esta franja clara se formó por los depósitos blancos de piedra caliza en el fondo del lago. El fondo arenoso del lago alpino rico en peces es visible en algunos lugares hasta una profundidad de 10 metros. Impresionante es el juego de colores del agua: desde el azul turquesa claro hasta el verde esmeralda oscuro, el agua brillante cambia de color. El Weissensee – el patio de juegos de la naturaleza.

Mejor época para visitar
Summer, Spring y Autumn
El Weissensee
Altura:930 metros sobre el nivel del mar
Profundidad:99 m
Superficie:6,5 km²
Longitud:11,6 km
Ancho:900 m
Longitud de la orilla:23 km
Temperatura:23° C

4 Actividades acuáticas

Excursiones en barco

¿Senderismo con barco? ¡Es posible en el Weissensee! Hay estaciones de embarque y desembarque en muchos puntos.

Excursiones en barco

Buceo

El lago de baño más alto de los Alpes es igual de fascinante bajo la superficie del agua.

Buceo Weissensee

Vela y surf

Sumérgete en el Weissensee y descubre sus opciones deportivas: ¡Diviértete navegando y haciendo windsurf!

Vela y surf

Paseando por la orilla

El vídeo de 360° te da una idea de la belleza de un paseo por el lago Weissensee.

Weissensee en 360°
¡Respira vida!

Recargar energías en la estación de aire puro Weissensee

"Estación de aire puro curativo" – esta distinción ambiental máxima debe ganarse una región. Solo allí donde el aire es excepcionalmente limpio, la naturaleza está protegida, cuidada y preservada. Las montañas, los bosques y un lago son la culminación paisajística de una estación de aire puro. El clima biológico suave debe ser completamente beneficioso para la recuperación y la salud, y el tráfico vehicular limitado. La tranquilidad y la recarga de energías son lo más importante.

Equipada con todos estos valiosos criterios de protección ambiental y paisaje natural, la región de Weissensee lleva el título de "Estación de aire puro curativo". ¡Respira profundamente y revívelo!

Urlaub im Landschaftsschutzgebiet

Los 3 senderos de montaña más bonitos

Weissensee – Sendero de la orilla norte

Ruta desafiante con caminos a lo largo de la orilla del lago y subidas y bajadas por paredes rocosas. El regreso se hace en un barco de línea.

Sendero de la orilla norte

Weissensee – Hermagorer Bodenalm

La breve excursión atraviesa bosques y áreas de pasto hasta la Bodenalm, que cuenta con su propia quesería. ¡Imprescindible: la auténtica tabla de embutidos!

Weissensee – Hermagorer Bodenalm

Kohlröselhütte – Naggler Alm – Weissensee

La subida atraviesa el bosque hasta la Alm de Jadersdorf. Y pronto, la cabaña Kohlrösel se alza sobre el valle.

Kohlröselhütte – Naggler Alm

Ciclismo y bicicletas de montaña en Weissensee

Kärnten Seen-Schleife

¡Una ruta de ensueño para los amantes del agua! El recorrido en bicicleta de más de 400 km pasa por veinte lagos para bañarse.

Kärnten Seen-Schleife

Bicicleta de montaña

13 rutas de todos los niveles de dificultad conducen al entorno montañoso de la región de mountain bike certificada Weissensee.

Bicicleta de montaña
Family-World en el Weissensee

Actividades con niños

Verano de baño, programa para niños y tiempo a solas: ¡Las vacaciones en familia en el Weissensee son maravillosas!

Family-World en el Weissensee

Los mejores restaurantes en el Weissensee

Die Forelle

Con todos los sentidos, conocer la región de Weissensee a través de sus ingredientes, ¡qué sofisticado!

Die Forelle

Gralhof

La actitud: los valiosos alimentos (orgánicos) de socios confiables llevan a una cocina refinada.

Gralhof

Neusacherhof Wirtshaus

Aquí, el paisaje gastronómico del Weissensee se eleva a un nivel superior. ¡Déjate sorprender!

Neusacherhof Wirtshaus

Strandhotel Weissensee

El primer hotel vegetariano-vegan de Austria con cocina gourmet. Una experiencia vacacional emocionante.

Strandhotel Weissensee
Pescar en el Weissensee

Responsabilidad con la naturaleza

Cuando la niebla matutina flota sobre el agua como un velo brillante, el ecólogo pesquero y pescador profesional Martin Müller disfruta de la tranquilidad del Weissensee, que muchos visitantes eligen precisamente por esta razón.

En el Weissensee, se ha comenzado a pensar y actuar de manera sostenible con respecto al medio ambiente desde hace mucho tiempo. Martin Müller resume la responsabilidad de la guilda de pescadores y la gestión de los cuerpos de agua: “Se trata de pescar con consideración. Nuestros bisnietos tienen derecho a experimentar ecosistemas intactos en el futuro.” Martin Müller considera un privilegio contribuir con su trabajo en esta región tan bellamente escénica. Y una buena noticia más: esta conciencia sobre la sostenibilidad está ganando terreno en toda Austri

Pesca y pesca deportiva

5 experiencias destacadas en la región de Weissensee

Quesería en exhibición Tressdorfer Alm

Experimenta por ti mismo cómo se elabora el queso fino a partir de leche fresca. Distancia al Weissensee: 42 km

Tressdorfer Alm

Ruta de experiencias acuáticas Gnoppnitzbach

Un camino natural de Kneipp, el cañón y un parque de aventuras – aventuras en torno al agua. Distancia: 14 km.

Ruta de experiencias acuáticas

Aldea de naturaleza y hierbas Irschen

Cómo utilizar las plantas silvestres y medicinales y elaborar tus propias cremas. Distancia: 27 km.

Aldea de naturaleza y hierbas Irschen

Senderismo en el Garnitzenklamm

Disfruta de la naturaleza, camina por el desfiladero, pasa por cascadas y puentes. Distancia: 25 km.

Senderismo en el Garnitzenklamm

Museo del hogar de Gailtal

Historias en el castillo de Möderndorf desde el siglo XV, con exposiciones especiales periódicas. Distancia: 26 km.

Museo del hogar de Gailtal
¡Perros bienvenidos!

Vacaciones con perro en el Weissensee

Unas vacaciones con perro requieren una buena planificación: así, la relajación y la diversión con tu compañero de cuatro patas están garantizadas. Numerosos hoteles en el Weissensee reciben a sus huéspedes con perros con los brazos abiertos. Algunos anfitriones ofrecen una playa para perros cercada, un comedor separado para huéspedes y sus perros, actividades agradables y paquetes cariñosos. Así, todos se sentirán cómodos y podrán disfrutar del lago y la naturaleza. Además, los anfitriones amigables con los perros saben dónde se encuentran las tres áreas de baño para perros en el Weissensee.

Landhaus SonneckHotel Haus am See

Los lugares más bonitos directamente en el Weissensee

Techendorf

La mayoría de las instalaciones para huéspedes se encuentran en el pueblo central, directamente en el lago Weissensee: desde hoteles, posadas y restaurantes hasta alquiler de bicicletas, excursiones en barco y el ferrocarril de montaña.

Gatschach

El pequeño pueblo, situado en un lugar especialmente idílico, está ligeramente elevado sobre el lago Weissensee y ofrece unas vistas maravillosas.

Neusach

Pequeño pueblo situado en la orilla occidental del lago Weissensee, conocido por su ambiente tranquilo y su bonito paisaje de bosques y prados.

Naggl

El pequeño pueblo cercano al lago es un punto de partida ideal para las excursiones, ya que es un embarcadero de barcos.

Información: Protección del clima

El Weissensee: Perla de los Alpes

Cuando se conceden las "Perlas de los Alpes", deben cumplirse las normas más estrictas de sostenibilidad y movilidad respetuosa con el medio ambiente. Sólo si se ofrece a los huéspedes unas vacaciones apacibles en los Alpes -es decir, sin estrés, relajantes y respetuosas con el medio ambiente- tienen posibilidades de ser incluidas como región en el collar de perlas del disfrute vacacional sostenible.

El sello de calidad oficial reconoce las soluciones del Parque Natural de Weissensee para la movilidad y la protección del medio ambiente: el ferrocarril de montaña lleva a los excursionistas hasta los pastos de montaña y las cumbres. El autobús del parque natural ofrece a los visitantes una movilidad respetuosa con el medio ambiente. Las lanchas motoras solo están disponibles para rescates y excursiones programadas en barco.

Weissensee
Parque Natural Weissensee

Paisaje lleno de vida y futuro

Naturaleza, agricultura y una forma especialmente suave de permitir a los visitantes disfrutar de esta hermosa región, con dos tercios de la costa protegidos: esas son las fortalezas de la región del Weissensee, que ha sido galardonada como parque natural.

El título de "parque natural" se otorga a las regiones que protegen grandes áreas del paisaje. También es crucial que el paisaje actual haya sido cuidado durante siglos mediante una agricultura tradicional. La conservación de bosques, praderas y pastos, así como la protección del agua pura, fomenta una rica biodiversidad. Así, se crea un espacio de descanso que convierte la experiencia y comprensión de la naturaleza en una aventura impresionante.

Parque Natural Weissensee

Alojamientos especiales en el Weissensee

Seehotel Enzian

Solo la zona de spa directamente en el lago ya es una característica relajante, y el hotel en sí también lo es.

Seehotel Enzian

Hotel Regitnig

¿Habitación de hotel o chalet? En cualquier caso, tendrás playa privada, excelente cocina y un estupendo spa.

Hotel Regitnig

Genießerhotel Die Forelle

Un lugar para todos los amantes de la gastronomía, la vista al lago y el ambiente especial.

Genießerhotel Die Forelle

Das Leonhard

El Naturparkhotel está hecho a medida para la tranquilidad y el bienestar.

Das Leonhard

Preguntas y respuestas sobre el Weissensee

El Weissensee se encuentra en el distrito de Spittal an der Drau, en Carintia, Austria. Está ubicado aproximadamente a 23 kilómetros al noreste de Hermagor y a unos 80 kilómetros al oeste de Klagenfurt, la capital del estado de Carintia. El lago está situado en un valle alto entre los Alpes Gailtaler y los Alpes Karnicos, lo que le confiere una atmósfera especialmente aislada y tranquila.

  • Belleza y limpieza natural: El Weissensee es uno de los lagos más limpios de Europa, rodeado de montañas ideales para caminatas.

  • Lago alpino: A 930 metros de altitud, es el lago de baño más alto de los Alpes, con aguas frescas y limpias.

  • Estación climática terapéutica: El aire puro y el entorno protegido favorecen la salud y la relajación; el tráfico vehicular está limitado.

  • Actividades diversas: En verano, se puede nadar, navegar, bucear, pescar, y recorrer senderos o rutas en bicicleta.

  • Parque natural y sostenibilidad: El lago prohíbe embarcaciones a motor y dos tercios de su superficie están protegidos, promoviendo biodiversidad y tranquilidad.

Weissensee - Nordufer-Weg: desafiante excursión con senderos a lo largo de la orilla del lago y ascensos y descensos por paredes de piedra. El regreso se realiza en barco.

Weissensee -Hermagorer Bodenalm: El corto recorrido lleva a través de bosques y pastos alpinos hasta el Bodenalm, con su propia quesería. Imprescindible: ¡el suculento tentempié Brettljause!

Kohlröselhütte - Naggler Alm - Weissensee: El ascenso conduce a través del bosque hasta el Jadersdorfer Alm. Y pronto el Kohlröselhütte se eleva sobre el valle.

Senderismo por el desfiladero de Garnitzenklamm: disfrute de la naturaleza, camine por el desfiladero, pase por cascadas y puentes.

La combinación de agua con montañas, bosques, praderas y almendros hace posible muchas actividades al aire libre en el Parque Natural Weissensee:

  • Las montañas y bosques circundantes ofrecen numerosos senderos, incluso directamente junto al lago. Con el teleférico, se puede subir cómodamente.

  • Ciclismo y mountain biking: Rutas alrededor del lago, panoramas alpinos, 13 rutas señalizadas para mountain bike y la mezcla inconfundible de vacaciones en bicicleta y baño son el marco ideal para todos los ciclistas y bikers.

  • Navegación: ¿Hacer senderismo con el barco? ¡En el Weissensee es posible! Hay estaciones para subir y bajar en muchos puntos.

  • Buceo: Gracias a las aguas claras y limpias, el Weissensee es un lugar popular para los buceadores. De hecho, el lago de baño más alto de los Alpes es igual de fascinante bajo la superficie del agua.

  • Natación y deportes acuáticos: El lago ofrece excelentes condiciones para nadar, navegar y hacer surf, así como para el kayak y el stand-up paddle.

  • Pesca: La abundancia de peces hace que el Weissensee sea un destino popular para los pescadores.

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