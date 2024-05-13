Playas lacustres, paseos junto al lago y aguas turquesas: el Wörthersee combina baño, deportes acuáticos y el estilo de vida de Carintia.

Hay momentos típicos del Wörthersee: una sesión de natación por la mañana cerca de la isla Kapuziner, una reinanke (pez blanco típico de los lagos alpinos) junto al agua a la hora del almuerzo y, por la tarde, una ruta en bicicleta pasando por villas históricas y playas lacustres en Pörtschach o Velden. El lago Wörthersee reúne lo mejor de unas vacaciones de verano en Carintia: baño, deportes acuáticos y localidades llenas de encanto estival. Alrededor del lago, los paseos marítimos conducen a cafeterías, terrazas junto al agua y zonas de baño, mientras que lugares de interés como la torre panorámica Pyramidenkogel, Minimundus o los barcos turísticos del Wörthersee se combinan perfectamente con una jornada junto al lago.

Entre Klagenfurt, Maria Wörth y Velden se respira el ambiente especial de la vida a orillas del lago: durante el día, actividades como paddle surf, wakeboard o vela; después, un paseo por el paseo marítimo o una copa al atardecer en alguno de los bares situados directamente junto al agua. También eventos como la Starnacht am Wörthersee, Namaste am See o See.Ess.Spiele marcan el verano en el lago, combinando gastronomía, actividades al aire libre y momentos de relax junto al agua.