El lago Wörthersee
Vacaciones de verano entre baño, navegación y deportes acuáticos
Introduction
Hay momentos típicos del Wörthersee: una sesión de natación por la mañana cerca de la isla Kapuziner, una reinanke (pez blanco típico de los lagos alpinos) junto al agua a la hora del almuerzo y, por la tarde, una ruta en bicicleta pasando por villas históricas y playas lacustres en Pörtschach o Velden. El lago Wörthersee reúne lo mejor de unas vacaciones de verano en Carintia: baño, deportes acuáticos y localidades llenas de encanto estival. Alrededor del lago, los paseos marítimos conducen a cafeterías, terrazas junto al agua y zonas de baño, mientras que lugares de interés como la torre panorámica Pyramidenkogel, Minimundus o los barcos turísticos del Wörthersee se combinan perfectamente con una jornada junto al lago.
Entre Klagenfurt, Maria Wörth y Velden se respira el ambiente especial de la vida a orillas del lago: durante el día, actividades como paddle surf, wakeboard o vela; después, un paseo por el paseo marítimo o una copa al atardecer en alguno de los bares situados directamente junto al agua. También eventos como la Starnacht am Wörthersee, Namaste am See o See.Ess.Spiele marcan el verano en el lago, combinando gastronomía, actividades al aire libre y momentos de relax junto al agua.
El Wörthersee en todo su esplendor
Playas y zonas de baño
Playa Parkbad de Krumpendorf
Esta playa ofrece unos 20.000 m² de praderas para tomar el sol con árboles centenarios, acceso al lago y una amplia oferta de actividades deportivas y acuáticas.
Playa de Saag, en Techelsberg
Con beach club y restaurante junto al lago, ofrece deportes acuáticos, alquiler de barcos y gastronomía a orillas del Wörthersee.
Playa de Klagenfurt
La playa cuenta con una amplia zona de arena, un tobogán acuático de 113 metros con cronómetro, tres embarcaderos y amplias áreas de descanso con vistas al Pyramidenkogel
Playa Promenade de Pörtschach
La playa cuenta con una isla conectada por un puente arqueado de 100 metros, unos 15.000 m² de zonas de descanso y un tobogán acuático de 75 metros.
Los imprescindibles del Wörthersee
Los pueblos más bonitos del Wörthersee
Maria Wörth: península e iglesia junto al lago
La península de Maria Wörth es uno de los lugares más emblemáticos del Wörthersee, con vistas al lago y una pintoresca iglesia.
Velden: estilo de vida junto al lago
Hoteles boutique, terrazas y bares dan forma al ambiente de Velden, especialmente durante los meses de verano.
Pörtschach: paseo junto al lago
Dos kilómetros de paseo marítimo, elegantes villas y un ambiente histórico caracterizan esta localidad a orillas del Wörthersee.
Gastronomía en el Wörthersee
Terrazas junto al lago, beach clubs, bares y restaurantes definen la gastronomía del Wörthersee, donde los sabores mediterráneos se combinan con la cocina tradicional de Carintia.
Restaurante Rosé (Velden)
Especialidades de pescado y ubicación directa junto al lago.
Restaurante Seespitz (Velden)
Alta cocina galardonada, directamente a orillas del agua.
Restaurante Hubert Wallner (Maria Wörth)
Restaurante con una estrella Michelin.
Restaurante Maria Loretto (Klagenfurt)
Situado en una península, con terraza junto al lago.
See.Ess.Spiele
Experiencias gastronómicas con chefs invitados en escenarios únicos del Wörthersee.
5 cosas que debes saber sobre el Wörthersee.
El característico color del Wörthersee
Su tonalidad única, que va del verde claro al azul turquesa, se debe al alto contenido de cal, la profundidad del lago y la forma en que la luz se refleja en el agua.
Veraneo con aire mediterráneo
A finales del siglo XIX, aristócratas y burgueses pasaban los veranos en el Wörthersee, una tradición conocida en Austria como Sommerfrische que también atrajo a figuras como Johannes Brahms, Gustav Mahler y Alban Berg.
Arquitectura del Wörthersee: elegancia e historia
Las elegantes villas de la Belle Époque que bordean el lago siguen marcando el carácter único del Wörthersee.
La isla Kapuziner y sus huellas prehistóricas
En los alrededores de la isla Kapuziner se hallaron restos de asentamientos sobre pilotes y hallazgos arqueológicos del IV milenio a. C. La isla es reserva natural desde 1966.
La ruta circular del Wörthersee en cuatro etapas
Este sendero de 58,5 kilómetros rodea el lago en cuatro etapas, pasando por castillos, bosques y miradores con vistas a los Karawanken.
Alojamientos especiales
La reserva Natura 2000 Lendspitz-Maiernigg
Situada en la bahía oriental del Wörthersee, la reserva Natura 2000 Lendspitz-Maiernigg es un importante refugio para numerosas especies de fauna y flora. Este espacio protegido combina cañaverales, humedales y senderos junto al agua, a pocos minutos de Klagenfurt.
Los caminos para pasear y recorrer en bicicleta llevan hasta tranquilas bahías, embarcaderos y puntos de observación de aves acuáticas. Además de su gran valor ecológico, la zona es muy popular para caminar, correr o montar en bicicleta, gracias a su proximidad al Europapark, la playa de Klagenfurt y el centro de la ciudad.