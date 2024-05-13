Sailboats on turquoise lake, framed by trees, hills in background, bright sunshine.
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El lago Wörthersee
Vacaciones de verano entre baño, navegación y deportes acuáticos

Playas lacustres, paseos junto al lago y aguas turquesas: el Wörthersee combina baño, deportes acuáticos y el estilo de vida de Carintia.

Hay momentos típicos del Wörthersee: una sesión de natación por la mañana cerca de la isla Kapuziner, una reinanke (pez blanco típico de los lagos alpinos) junto al agua a la hora del almuerzo y, por la tarde, una ruta en bicicleta pasando por villas históricas y playas lacustres en Pörtschach o Velden. El lago Wörthersee reúne lo mejor de unas vacaciones de verano en Carintia: baño, deportes acuáticos y localidades llenas de encanto estival. Alrededor del lago, los paseos marítimos conducen a cafeterías, terrazas junto al agua y zonas de baño, mientras que lugares de interés como la torre panorámica Pyramidenkogel, Minimundus o los barcos turísticos del Wörthersee se combinan perfectamente con una jornada junto al lago.

Entre Klagenfurt, Maria Wörth y Velden se respira el ambiente especial de la vida a orillas del lago: durante el día, actividades como paddle surf, wakeboard o vela; después, un paseo por el paseo marítimo o una copa al atardecer en alguno de los bares situados directamente junto al agua. También eventos como la Starnacht am Wörthersee, Namaste am See o See.Ess.Spiele marcan el verano en el lago, combinando gastronomía, actividades al aire libre y momentos de relax junto al agua.

Información sobre el lago Wörthersee
Temperatura del agua:media 25° C
Profundidad:85,2 m
Volumen:42 km
Calidad:Excelente calidad del agua de baño
Longitud:16,5 km
Anchura:1,7 km
Ubicación:al oeste de Klagenfurt
Altura:439 m sobre el nivel del mar

El Wörthersee en todo su esplendor

Playas y zonas de baño

Playa Parkbad de Krumpendorf

Esta playa ofrece unos 20.000 m² de praderas para tomar el sol con árboles centenarios, acceso al lago y una amplia oferta de actividades deportivas y acuáticas.

Playa Parkbad de Krumpendorf

Playa de Saag, en Techelsberg

Con beach club y restaurante junto al lago, ofrece deportes acuáticos, alquiler de barcos y gastronomía a orillas del Wörthersee.

Playa de Saag, en Techelsberg

Playa de Klagenfurt

La playa cuenta con una amplia zona de arena, un tobogán acuático de 113 metros con cronómetro, tres embarcaderos y amplias áreas de descanso con vistas al Pyramidenkogel

Playa de Klagenfurt

Playa Promenade de Pörtschach

La playa cuenta con una isla conectada por un puente arqueado de 100 metros, unos 15.000 m² de zonas de descanso y un tobogán acuático de 75 metros.

Playa Promenade de Pörtschach

Playa de Velden

El Business Beach ofrece espacios de trabajo junto al lago con wifi, electricidad, sombra y taquillas, además de vistas a la bahía de Velden.

Playa de Velden

Los imprescindibles del Wörthersee

Yoga en el Wörthersee: retiros con vistas

Navegación por el Wörthersee: nostalgia y vistas panorámicas

Slow Trail Brahmsweg: tras las huellas de la inspiración

Pyramidenkogel: vistas sobre el Wörthersee

Werzer’s Badehaus: spa histórico junto al lago

Deportes acuáticos: actividad y diversión en el Wörthersee.

Ciclismo: rutas entre el lago y la montaña

Los pueblos más bonitos del Wörthersee

Maria Wörth: península e iglesia junto al lago

La península de Maria Wörth es uno de los lugares más emblemáticos del Wörthersee, con vistas al lago y una pintoresca iglesia.

Maria Wörth

Velden: estilo de vida junto al lago

Hoteles boutique, terrazas y bares dan forma al ambiente de Velden, especialmente durante los meses de verano.

Velden

Pörtschach: paseo junto al lago

Dos kilómetros de paseo marítimo, elegantes villas y un ambiente histórico caracterizan esta localidad a orillas del Wörthersee.

Pörtschach
Mejores restaurantes

Gastronomía en el Wörthersee

Terrazas junto al lago, beach clubs, bares y restaurantes definen la gastronomía del Wörthersee, donde los sabores mediterráneos se combinan con la cocina tradicional de Carintia.

Restaurante Rosé (Velden)
Especialidades de pescado y ubicación directa junto al lago.

Restaurante Seespitz (Velden)
Alta cocina galardonada, directamente a orillas del agua.

Restaurante Hubert Wallner (Maria Wörth)
Restaurante con una estrella Michelin.

Restaurante Maria Loretto (Klagenfurt)
Situado en una península, con terraza junto al lago.

See.Ess.Spiele
Experiencias gastronómicas con chefs invitados en escenarios únicos del Wörthersee.

Restaurants am Wörthersee

5 cosas que debes saber sobre el Wörthersee.

El característico color del Wörthersee

Su tonalidad única, que va del verde claro al azul turquesa, se debe al alto contenido de cal, la profundidad del lago y la forma en que la luz se refleja en el agua.

Color

Veraneo con aire mediterráneo

A finales del siglo XIX, aristócratas y burgueses pasaban los veranos en el Wörthersee, una tradición conocida en Austria como Sommerfrische que también atrajo a figuras como Johannes Brahms, Gustav Mahler y Alban Berg.

Veraneo

Arquitectura del Wörthersee: elegancia e historia

Las elegantes villas de la Belle Époque que bordean el lago siguen marcando el carácter único del Wörthersee.

Ariquitectura

La isla Kapuziner y sus huellas prehistóricas

En los alrededores de la isla Kapuziner se hallaron restos de asentamientos sobre pilotes y hallazgos arqueológicos del IV milenio a. C. La isla es reserva natural desde 1966.

La isla Kapuziner

La ruta circular del Wörthersee en cuatro etapas

Este sendero de 58,5 kilómetros rodea el lago en cuatro etapas, pasando por castillos, bosques y miradores con vistas a los Karawanken.

La ruta circular

Alojamientos especiales

EuroParcs Wörthersee (Schiefling)

Seehotel Europa (Velden): 4 estrellas superior

Parkhotel Pörtschach: 4 estrellas superior

Hermitage Vital Resort (Maria Wörth)

Hotel Schloss Leonstain (Pörtschach)

Seepark Wörthersee Resort (Klagenfurt): 4 estrellas

Falkensteiner Schlosshotel Velden: 5 estrellas

Hotel Schloss Seefels (Pörtschach): 5 estrellas superior

Espacio natural protegido

La reserva Natura 2000 Lendspitz-Maiernigg

Situada en la bahía oriental del Wörthersee, la reserva Natura 2000 Lendspitz-Maiernigg es un importante refugio para numerosas especies de fauna y flora. Este espacio protegido combina cañaverales, humedales y senderos junto al agua, a pocos minutos de Klagenfurt.

Los caminos para pasear y recorrer en bicicleta llevan hasta tranquilas bahías, embarcaderos y puntos de observación de aves acuáticas. Además de su gran valor ecológico, la zona es muy popular para caminar, correr o montar en bicicleta, gracias a su proximidad al Europapark, la playa de Klagenfurt y el centro de la ciudad.

La reserva Natura 2000

Preguntas frecuentes

El Wörthersee, en Carintia, es conocido por sus aguas que alcanzan hasta 27 °C en verano, sus numerosas playas lacustres y su ambiente mediterráneo. Localidades como Velden, Pörtschach y Klagenfurt combinan baño, gastronomía y actividades como deportes acuáticos y ciclismo.

Entre los eventos destacados del Wörthersee se encuentran el festival de yoga Namaste am See, el festival LGBTQ+ Pink Lake y la Starnacht am Wörthersee. También destacan eventos deportivos como Kärnten Läuft, el Maratón del Wörthersee y la carrera Gravel Race, así como citas culturales como el Festival de Novela Negra de Carintia y los Días de la Literatura en Lengua Alemana.

El Wörthersee es fácilmente accesible en tren, coche o avión. Hay conexiones ferroviarias internacionales a Klagenfurt, Velden y Pörtschach. La autopista A2 conecta la región con Viena, Graz e Italia. El aeropuerto más cercano es el de Klagenfurt, mientras que Liubliana se encuentra a solo 87 kilómetros. Una vez allí, el transporte público, los carriles bici y la navegación por el lago facilitan los desplazamientos entre las distintas localidades.

El Wörthersee cuenta con numerosas playas lacustres para disfrutar del baño, entre ellas la playa de Klagenfurt, la playa Promenade de Pörtschach y la playa de Velden. Zonas de césped, embarcaderos y accesos directos al agua caracterizan estas áreas de baño a orillas del lago.

El Wörthersee es ideal para bañarse y practicar deportes acuáticos entre mayo y septiembre, cuando las temperaturas del agua pueden alcanzar los 27 °C. La primavera y el otoño son perfectos para hacer rutas en bicicleta, pasear y disfrutar de la naturaleza junto al lago.

El Wörthersee ofrece una amplia variedad de actividades acuáticas, como natación, paddle surf, vela y kayak, además de esquí acuático, wakeboard y alquiler de embarcaciones.

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